Zero Terrain ซึ่งเป็นโครงการกักเก็บพลังงานน้ำระบบสูบกลับแห่งแรกของเอสโตเนีย ร่วมมือกับรัฐบาลเอสโตเนียและได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 1.9 ล้านยูโร

ทาลลินน์, เอสโตเนีย, April 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — กระทรวงสภาพภูมิ อากาศของเอสโตเนียลงนามในบันทึ กความเข้าใจ (MoU) ร่วมกับบริษัทพลังงาน Zero Terrain เพื่อช่วยให้เอสโตเนียบรรลุ ผลสำเร็จตามเป้าหมายพลังงานหมุ นเวียน 100% ภายในปี 2030 ด้วยความร่วมมือนี้ Zero Terrain กำลังทำงานร่วมกับรัฐบาลอย่ างใกล้ชิดเพื่อคิดค้นโซลูชันที่ ช่วยให้โครงการกักเก็บพลังงานน้ำ ระบบสูบกลับ (PHS) ในเอสโตเนียนั้นสามารถดำเนิ นการได้จริง ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนด้ านการกำกับดูแลเงินทุนและการจั ดการความท้าทายของตลาดด้วย

นอกจากนี้ Zero Terrain ยังได้รับเงินสนับสนุน 1.98 ล้านยูโรจากโครงการวิจัยประยุ กต์ของภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงการ Zero Terrain ในเอสโตเนียและการส่ งออกเทคโนโลยี

โรงกักเก็บพลังงานใต้ดินระยะยาว Zero Terrain ประจำเมืองปาลดิสกี้ที่มีกำลั งไฟฟ้า 500MW คือความก้าวหน้าที่สำคั ญของเทคโนโลยี PHS แบบดั้งเดิม ซึ่งสามารถก่อสร้างได้ทุกที่แม้ แต่บนพื้นราบ

Zero Terrain ประจำเมืองปาลดิสกี้ถือเป็นเหตุ การณ์สำคัญที่น่าจดจำในระบบพลั งงานของประเทศ โรงกักเก็บพลังงานน้ำระบบสูบกลั บประจำเมืองปาลดิสกี้เป็ นโครงการเพื่อผลประโยชน์ร่ วมของสหภาพยุโรป (โครงการ PCI) ซึ่งเป็นโครงการกักเก็บพลั งงานน้ำระบบสูบกลับที่สร้างขึ้ นใหม่โดยไม่มีข้อจำกัดแห่งเดี ยวในภูมิภาคบอลติกตอนเหนือ อีกทั้งยังเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่ สุดในประเทศด้วย

“การลงนามใน MoU ถือเป็นความก้าวหน้าที่สำคั ญในการเดินทางไปสู่อนาคตของพลั งงานที่สะอาดและปลอดภัยของ Zero Terrain เราเชื่อว่าหากปราศจากการกักเก็ บพลังงานขนาดใหญ่ในระยะยาว ก็คงไม่มีระบบพลังงานที่ขับเคลื่ อนด้วยพลังงานหมุนเวียน การทำงานร่วมกันนี้แสดงถึ งความร่วมมือและความมุ่งมั่นที่ จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิ งบวกในภูมิทัศน์ด้านพลังงานหมุ นเวียนของเอสโตเนีย” กล่าวโดย Peep Siitam ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ บริหารของ Zero Terrain

Zero Terrain ประจำเมืองปาลดิสกี้ซึ่งเป็ นโครงการกักเก็บพลั งงานระยะยาวแห่งแรกของเอสโตเนีย ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหลั กในเดือนธันวาคม 2022 การก่อสร้างโรงกักเก็บพลั งงานน้ำระบบสูบกลับแห่ งแรกของประเทศจะเริ่มต้นในปี 2025 ระหว่างรอบการทำงานปกติที่ 12 ชั่วโมง Zero Terrain ประจำเมืองปาลดิสกี้จะสร้างพลั งงานไฟฟ้าให้กับโครงข่ายไฟฟ้ าได้ 6GWh ซึ่งมากกว่าการใช้พลั งงานโดยเฉลี่ยต่อวั นของชาวเอสโตเนียทุกครัวเรือน

นอกจากนี้ Zero Terrain ยังได้รับเงินสนับสนุน 1.98 ล้านยูโรจากโครงการวิจัยประยุ กต์ของภาครัฐ ตามคำบอกเล่าของ Siitam เราจะนำเงินสนับสนุนนี้ไปใช้ ในการพัฒนาการออกแบบ Zero Terrain โดยแบ่งระบบต่าง ๆ ออกเป็นส่วนย่อย การเริ่มต้นกิจกรรมการพั ฒนาในประเทศอื่น ๆ และการมีส่วนร่วมกับนักลงทุ นรายใหม่ใน Zero Terrain ประจำเมืองปาลดิสกี้ ประเทศเอสโตเนีย

Arbo Reino ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานประจำสำ นักงานธุรกิจและนวั ตกรรมของเอสโตเนียกล่าวว่า “Zero Terrain กำลังพัฒนาเทคโนโลยีการกักเก็ บพลังงานขนาดใหญ่ ซึ่งช่วยให้เอสโตเนี ยและประเทศอื่น ๆ สามารถเปลี่ยนมาใช้พลังงานหมุ นเวียนได้ในวงกว้างมากขึ้น ด้วยความก้าวหน้าที่สำคั ญของเทคโนโลยี PHS แบบดั้งเดิม”

“ความต้องการความจุในการกักเก็ บพลังงานระยะยาว (LDES) ทั่วโลกนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ อาจปฏิเสธได้ ทั่วโลกต้องการ LDES ที่มีความจุ 85–120 TWh-ชั่วโมงภายในปี 2040 (McKinsey, 2021) ดังนั้นความสนใจในเทคโนโลยี และโครงการของเราจึงอยู่ในระดั บสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคที่ ไม่สามารถนำ PHS แบบดั้งเดิมมาใช้งานได้เนื่ องจากข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์” อธิบายโดย Siitam

AS Alexela บริษัทพลังงานในเอสโตเนีย, Sunly AS บริษัทพลังงานหมุนเวียนในบอลติ ก-โปแลนด์, Vool OÜ, Combiwood Grupp OÜ, Warmeston OÜ และ Ronnivara OÜ เป็นเจ้าของ Zero Terrain ร่วมกัน

สำหรับการสอบถามข้อมูลสื่อและข้ อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ: Hedwig.Meidra@zeroterrain.com

ดูภาพประกอบของประกาศฉบับนี้ได้ ที่ https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ 2cbd052e-529e-4878-b248- 52bed8e1134f

GlobeNewswire Distribution ID 1000933342