Stevie® Awards ประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัล Stevie® Awards ประจำปีครั้งที่ 18 ด้านการขายและการบริการลูกค้า

ผู้ชนะรางวัล Stevie® Awards ประจำปีครั้งที่ 18 ด้านการขายและการบริการลูกค้า ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น รางวั ลด้านการบริการลูกค้าและรางวั ลการขาย อันดับต้น ๆ ของโลก ได้รับการเปิดเผยเมื่อคืนวันศุ กร์ที่งานกาล่าในลาสเวกัส รัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีผู้บริหารมากกว่า 400 รายจากทั่วโลกเข้าร่วม

สามารถดูรายชื่อผู้ชนะรางวัล Stevie ฉบับเต็มโดยแบ่งตามสาขาได้ที่ http://www.StevieAwards.com/ Sales

องค์กรที่ได้รับการยกย่องมากที่ สุด 10 องค์กรในรางวัล Stevie Awards ด้านการขายและการบริการลูกค้าปี 2024 จะได้รับรางวัล Grand Stevie Award (“ซึ่งถือว่าดีที่สุดในรายการ”) ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อไม่ สามารถสมัครชิงรางวัล Grand Stevie Awards ได้โดยตรง ผู้ชนะจะถูกกำหนดโดยระบบการให้ คะแนนตามจำนวนรางวัลทั้งหมดที่ ได้รับ เช่นเดียวกับการมีคะแนนเฉลี่ยสู งสุดในสาขาที่เลือก

DP DHL ที่มีสาขาทั่วโลกได้รับรางวั ลระดับ Gold 13 รางวัล ระดับ Silver 18 รางวัล และระดับ Bronze 14 รางวัลจาก Stevie Award เป็นองค์กรที่ได้รับการยกย่ องมากที่สุดในปีนี้ โดยได้รับถ้วยรางวัล Grand Stevie Award ในระดับสูงสุด องค์กรต่อไปนี้ จะได้รับถ้วยรางวัล Grand Stevie Award ในงาน Stevie Awards ประจำปี 2024 ด้านการขายและการบริการลูกค้า ในนามของตนเองและ/หรือลูกค้า โดยเรียงลำดับคะแนนจากมากไปน้อย มีการเสมอกันในอันดับที่เก้ าระหว่าง Toco Warranty และ Purpol Marketing Limited

DP DHL (ทั่วโลก) 96 คะแนน IBM (อาร์มองก์ รัฐนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา) 64 คะแนน Support Services Group, Inc. (วาโก รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา) 49 คะแนน Allianz Services Pvt Ltd (ตริวันดรัม รัฐเกรละ อินเดีย) 39 คะแนน Sales Partnerships, Inc. (บรูมฟิลด์ รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา) 38.5 คะแนน UPMC Health Plan (พิตส์เบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา) 31 คะแนน Blackhawk Network (เพลแซนตัน รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา) 26 คะแนน VIZIO Inc. (เออร์ไวน์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา) 22 คะแนน Toco Warranty (ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา) 19 คะแนน

Purpol Marketing Limited (ชิปเพนแฮม สหราชอาณาจักร) 19 คะแนน

ผู้ชนะที่โดดเด่นรายอื่น ๆ ที่ได้รับรางวัล Gold Stevie Awards สามรางวัล ได้แก่ Alight Solutions (ลินคอล์นเชียร์ รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา) Optum (อี เดนแพรรี รัฐมินนิโซตา สหรัฐอเมริกา) และ WNS (Holdings) Limited (เมืองมุมไบ อินเดีย)

องค์กรที่ได้รับรางวัล Stevie Awards ระดับ Gold, Silver หรือ Bronze รวมกันตั้งแต่ห้ารางวัลขึ้นไป ได้แก่ TransPerfect Translations นิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา (แปดรางวัล) VMware (Broadcom) ปาโลอัลโต รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา (เจ็ดรางวัล) Intuit โทรอนโต แคนาดา (เจ็ดรางวัล) Avetta ลีหิ รัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา (เจ็ดรางวัล) SAP ทั่วโลก (เจ็ดรางวัล) ValueSelling Associates Inc. คาร์ลสแบด รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา (หกรางวัล) Element Electronics วินน์สโบโร รัฐเอสซี สหรัฐอเมริกา (หกรางวัล) Voya Financial นิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา (หกรางวัล) CivicPlus แมนฮัตตัน รัฐแคนซัส สหรัฐอเมริกา (ห้ารางวัล) Capital Rx นิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา (ห้ารางวัล) Datasite มินนีแอโพลิส รัฐมินนิโซตา สหรัฐอเมริกา (ห้ารางวัล) Inspiro เมืองมาคาติ ฟิลิปปินส์ (ห้ารางวัล) Loveholidays ลอนดอน สหราชอาณาจักร (ห้ารางวัล) OpenGov ซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา (ห้ารางวัล) QNB Finansbank อิสตันบูล ตุรกี (ห้ารางวัล) และ Qualitest Group บริดจ์วอเตอร์ รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา (ห้ารางวัล)

การเสนอชื่อเข้าชิงมากกว่า 2,300 รายชื่อจากองค์กรทุ กขนาดและในแทบทุกอุตสาหกรรมได้ รับการประเมินในการแข่งขันในปี นี้ ผู้ชนะได้รับการคัดเลื อกจากคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับจากผู้ เชี่ยวชาญมากกว่า 200 คนทั่วโลก ซึ่งเป็น คณะกรรมการตัดสินผู้เชี่ ยวชาญซึ่งมีเจ็ดสาขา

ผู้เข้าร่วมชิงรางวัลจะได้รั บการพิจารณารางวัลด้านบริการลู กค้าและศูนย์การติดต่อกว่า 60 ประเภท รวมถึง ศูนย์การติดต่อยอดเยี่ยมแห่งปี รางวัลนวัตกรรมด้านการบริการลู กค้า และแผนกบริการลูกค้ายอดเยี่ ยมแห่งปี ทั้งยังมีรางวัลด้านการพัฒนาธุ รกิจและการขายกว่า 60 ประเภท ตั้งแต่ผู้บริหารการขายยอดเยี่ ยมแห่งปี ไปจนถึงการฝึกปฏิบัติด้านการฝึ กอบรมการขายแห่งปี ความสำเร็จด้านระบบอัตโนมัติ การขาย และประเภทต่าง ๆ เพื่อให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ บริการ และผู้ให้บริการโซลูชันใหม่ ๆ และอื่น ๆ อีกมากมาย

ผู้ชนะในสาขาพิเศษหนึ่งรายการ ได้แก่ รางวัลด้านการขายในสาขาจริ ยธรรมในการเป็นพันธมิตรด้ านการขาย ยังได้รับการประกาศและยกย่ องในพิธีวันที่ 12 เมษายนด้วย รางวัลนี้ยกย่ององค์กรที่มี แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และมีความสำเร็จในการแสดงให้เห็ นถึงมาตรฐานจริยธรรมสูงสุดในอุ ตสาหกรรมการขาย Integrity Solutions จากแนชวิลล์ รัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา เป็นผู้ชนะระดับ Gold Stevie ในสาขานี้ ผู้ชนะระดับ Silver ได้แก่ Better Way Health (เคนเนซอร์ รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา) Stateside Affairs (มานาสควอน รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา) และ Desiderate (นิวเซาธ์เวลส์ ออสเตรเลีย) ผู้ชนะรางวัล Stevie ระดับ Bronze ได้แก่ Alright Retiree Health Solutions (ชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา) Belkins (โดเวอร์ รัฐเดลาแวร์ สหรัฐอเมริกา) Rootstack ( ปานามา) Shell International Aviation (มาคาติ ฟิลิปปินส์) TCN (เซนต์จอร์จ รัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา) และ Yuksekbilgili Egitim & Danismanli (อิสตันบูล ตุรกี)

ผู้ชนะรางวัล People’s Choice Stevie® Awards ประจำปี 2024 ด้านการบริการลูกค้าที่เป็นที่ ชื่นชอบ ซึ่งได้มีการประกาศเมื่ อวันที่ 4 เมษายน ยังได้รับการยกย่ องในงานกาล่าที่มีการมอบรางวั ลวันที่ 12 เมษายนอีกด้วย ผู้ชนะรางวัล People’s Choice Stevie Award จะได้รับรางวัล People’s Choice Stevie Award อันเป็นที่ต้องการ ซึ่งตัดสิ นโดยการโหวตจากสาธารณะชนทั่วโลก

การนำเสนอได้รับการถ่ายทอดสดผ่ านทาง Vimeo และ สามารถรับชมออนไลน์ได้

การเสนอชื่อเข้าชิง Stevie Awards ด้านการขายและการบริการลูกค้ าประจำปี 2025 จะได้รับการยอมรับตั้งแต่เดื อนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ สามารถขอรับชุดเครื่องมือการเข้ าร่วมได้ที่ http://www. StevieAwards.com/Sales

เกี่ยวกับ Stevie Awards

Stevie Awards จัดขึ้นในเก้าโครงการ ได้แก่ The Asia-Pacific Stevie Awards, The German Stevie Awards, The Middle East & North Africa Stevie Awards, The American Business Awards®, The International Business Awards®, The Stevie Awards for Great Employers, The Stevie Awards for Women in Business, The Stevie Awards for Sales & Customer Service และ Stevie Awards for Technology Excellence ซึ่งเป็นรางวัลใหม่ มีผู้ส่งรายชื่อเข้าชิงรางวั ลการแข่งขัน Stevie Awards มากกว่า 12,000 รายในทุกปีจากองค์กรต่าง ๆ ในกว่า 70 ประเทศ รางวัล Stevie เป็นเสมือนเครื่องหมายแห่ งผลงานอันโดดเด่นในที่ ทำงานจากทั่วโลกเพื่อแสดงเกี ยรติประวัติต่อองค์กรทุ กประเภทและขนาดรวมถึงบุคคลที่ อยู่เบื้องหลังองค์กรเหล่านั้ นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกั บรางวัล Stevie Awards ได้ที่ http://www. StevieAwards.com

ผู้สนับสนุนรางวัล Stevie Awards ประจำปีครั้งที่ 18 ด้านการขายและการบริการลูกค้า ได้แก่ Sales Partnerships, Inc., Support Services Group, Inc. และ ValueSelling Associates, Inc.

