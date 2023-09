eXp World Holdings แต่งตั้ง Fred Reichheld เป็นคณะกรรมการบริหาร

ผู้สร้างระบบ Net Promoter® System และหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญชั้ นนำของโลกในด้านความภักดีของลู กค้าและพนักงาน ได้นำเสนอความรู้ที่ไม่มีใครเที ยบได้เกี่ยวกับความพึ งพอใจของพนักงานและลูกค้า

เบลลิงแฮม วอชิงตัน, Sept. 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — ในสัปดาห์นี้ eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) (หรือเรียกว่า “บริษัท”) ได้ประกาศแต่งตั้ง Fred Reichheld ผู้สร้าง Net Promoter® System (NPS) ให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริ หารของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

“เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ต้ อนรับ Fred Reichheld เข้าสู่คณะกรรมการบริหารของเรา” Glenn Sanford ผู้ก่อตั้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการของ eXp World Holdings กล่าว “สำหรับบริษัทที่ให้ความสำคัญกั บความพึงพอใจและความภักดีของลู กค้าและพนักงานเช่นเดียวกั บเราแล้ว Net Promoter System นั้นเปรียบเสมือนเป็นจอกศักดิ์ สิทธิ์ การดำเนินการจัดทำแบบสอบถาม NPS เป็นประจำกับตัวแทนและพนั กงานของเราตั้งแต่ปี 2559 ถือเป็นหัวใจสำคัญในการบรรลุ ภารกิจที่เน้นการทำให้ตัวแทนเป็ นศูนย์กลาง และ Fred ได้แบ่งปันความรอบรู้ของเขากั บทีมงานของเราในการประชุมสุ ดยอดผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ ผมตื่นเต้นมากที่ได้เขามาเป็ นคณะกรรมการบริหารของเรา และหวังว่าจะได้ทำงานร่วมกันอย่ างใกล้ชิดยิ่งขึ้น”

นอกเหนือจากการสร้างระบบ NPS แล้ว Reichheld ยังเป็นวิทยากรที่เป็นที่ต้ องการตัวและเป็นนักเขียนหนังสื อขายดีอีกด้วย หนังสือเล่มล่าสุดของเขามีชื่ อว่า “Winning on Purpose: The Unbeatable Strategy of Loving Customers” ซึ่งอธิบายว่า NPS ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ กลายบริษัทที่ทำให้ลูกค้าเป็นศู นย์กลางอย่างแท้จริงได้อย่างไร ซึ่งจะช่วยให้บริษัทประสบกั บการเติบโตที่มีผลกำไรด้ วยการเปลี่ยนลูกค้าให้เป็นผู้ส่ งเสริมมากขึ้นและเป็นผู้กล่าวร้ ายน้อยลงอย่างเป็นระบบ ปัจจุบันเขาเป็นเพื่อนร่ วมงานของ Bain & Company และเป็นผู้ก่อตั้งแนวทางปฏิบัติ ด้านความภักดี เขาสำเร็จการศึกษาด้วยเกียรตินิ ยมทั้งจาก Harvard College (B.A. ปี 2517) และ Harvard Business School (M.B.A. ปี 2521)

ขณะเดียวกันกับการแต่งตั้งของ Reichheld นั้น Sir Darren Jacklin จะลาออกจากตำแหน่ง แต่ยังคงดำรงตำแหน่ งในคณะกรรมการบริหารของ eXp Realty Canada หลังจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ คณะกรรมการของ eXp World Holdings จะประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเจ็ ดคน โดยสี่คนในจำนวนนี้เป็ นกรรมการอิสระ Jacklin ดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการบริ หารของ eXp World Holdings มาเกือบ 10 ปี

“Darren เป็นบุคลากรสำคัญของบริษัทนี้ และเราโชคดีที่มีความสามารถด้ านข้อมูลเชิงลึกและความเป็นผู้ นำที่สั่งสมมาอย่างต่อเนื่ องของเขามาช่วยในคณะกรรมการบริ หารของ eXp Canada” Sanford กล่าว “ผมอยากจะขอบคุณเป็นการส่วนตั วสำหรับการมีส่วนร่ วมมากมายตลอดหลายปีที่ผ่านมา ประสบการณ์ของเขานั้นได้ผ่ านการเดินทางไปยังสี่ทวี ปและประเทศต่าง ๆ มากกว่า 50 ประเทศ เพื่อการให้คำปรึกษาแก่ผู้ ประกอบการและเจ้าของธุรกิจเกี่ ยวกับกลยุทธ์ที่ เฉพาะเจาะจงและวัดผลได้ซึ่ งออกแบบมาเพื่อสร้างความสำเร็จ ซึ่งประสบการณ์ดังกล่าวถือเป็ นสิ่งที่มีคุณค่าอันยอดเยี่ ยมสำหรับเรา eXp Canada จะได้รับประโยชน์อย่ างมากจากประสบการณ์และความรอบรู้ ของเขา”

