EBC Financial Group ร่วมมือกับ United to Beat Malaria ซึ่งเป็นแคมเปญของ United Nations Foundation เพื่อปกป้องเด็ก ๆ ที่อ่อนแอและครอบครัวของพวกเขาจากโรคมาลาเรีย

EBC Financial Group กล่าวถึงความพยายามในการกำจั ดโรคมาลาเรีย การสนับสนุนการแทรกแซงด้านสุ ขภาพกับปัญหาวิกฤต และการส่งเสริมศักยภาพให้ชุมชน

WASHINGTON, April 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — วันนี้ EBC Financial Group (EBC) ประกาศความร่วมมือครั้งใหม่กับ United to Beat Malaria (Beat Malaria) ซึ่งเป็นแคมเปญของ United Nations Foundation (UN Foundation) ที่มีเป้าหมายปกป้องผู้ที่อ่ อนแอที่สุดจากโรคมาลาเรียซึ่งมี ยุงเป็นพาหะ โดยมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 600,000 รายทุกปี

ความร่วมมือครั้งนี้ให้การสนั บสนุนแคมเปญ United to Beat Malaria ซึ่งทำงานเพื่อปรับปรุงการเข้ าถึงเพื่อป้องกันโรคมาลาเรี ยและให้บริการด้านสุขภาพที่ จำเป็นเพื่อสนับสนุนเป้าหมายของ UN Foundation ในการทำให้สุขภาพดีขึ้นและโลกที่ เท่าเทียมกันมากขึ้น UN Foundation รวบรวมแนวคิด ผู้คน และทรัพยากรเพื่อขับเคลื่ อนความก้าวหน้าระดับโลก และรับมือกับปัญหาท้าทายที่ยิ่ งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติ UN Foundation มีโครงการริเริ่มต่าง ๆ ที่ร่วมกันปกป้องเด็ก ๆ หลายสิบล้านคนจากโรคภัยไข้เจ็บ สร้างความร่วมมือเพื่อให้ความช่ วยเหลือและให้ความหวังแก่ผู้ลี้ ภัย และระดมคนในชุมชนให้ดำเนิ นการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพั ฒนาที่ยั่งยืน

ที่หน้า Capitol Hill

EBC รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมมื อกับแคมเปญ United to Beat Malaria และผนึกกำลังเพื่อกำจั ดโรคมาลาเรียอย่างได้ผล ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนให้ เห็นความทุ่มเทของ EBC ในด้านความรับผิดชอบต่อสั งคมขององค์กร และการสนับสนุนเด็กด้อยโอกาส EBC ตระหนักถึงผลกระทบอย่ างมากของโรคมาลาเรียที่มีต่อสุ ขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของภู มิภาคที่ยากจน รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ ตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำให้เกิ ดความแตกต่างระหว่างภูมิภาคที่ พัฒนาแล้วและภูมิภาคที่ด้อยพั ฒนามากยิ่งขึ้น โรคมาลาเรียส่งผลกระทบต่อเด็ กเล็กอย่างไม่เป็นสัดส่วน: มากกว่า 75% ของผู้เสียชีวิตจากโรคมาลาเรี ยทั้งหมดเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ มีเด็กเสียชีวิตเกือบทุกนาที จากโรคที่สามารถป้องกันและรั กษาได้นี้

David Barrett CEO ของ EBC Financial Group (UK) Ltd ซึ่งเป็นหน่วยงานในอังกฤษของ EBC กล่าวว่า “การได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสุ ดยอดผู้นำของ United to Beat Malaria ในปี 2024 และได้รับการสนับสนุนให้ดำเนิ นการไม่เพียงเป็นสิทธิพิเศษที่ ยิ่งใหญ่เท่านั้น แต่ยังเป็นประสบการณ์ที่ให้ ความกระจ่างแก่ผมอีกด้วย” “การได้เห็นผลกระทบโดยตรงที่ EBC Group ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแข็ งขันกับองค์กรต่าง ๆ เช่น United to Beat Malaria เป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่ นของเราในการสร้างความแตกต่ างในชุมชนที่เราให้บริการ”

ข้อมูลเชิงลึกจากความร่วมมื อในการประชุมสุดยอดผู้นำ United to Beat Malaria ปี 2024

Margaret McDonnell กรรมการบริหารของ Beat Malaria กล่าวว่า “ความร่วมมือของเรากับ EBC Group เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นร่วมกั นในการปกป้องเด็กและครอบครัวที่ อ่อนแอที่สุดในโลกให้พ้ นจากโรคที่ร้ายแรงแต่สามารถป้ องกันได้” “การสนับสนุนของ EBC จะช่วยให้แคมเปญของเราเข้าถึงชุ มชนที่มีความเสี่ยงและให้ การแทรกแซงเพื่อช่วยชีวิ ตในประเทศที่มีโรคมาลาเรี ยระบาดเพื่อรักษาชีวิตและปรั บปรุงคุณภาพชีวิต”

ปัจจุบัน โรคมาลาเรียเป็นโรคที่เกิ ดจากความยากจนและความไม่เท่าเที ยมด้านสุขภาพ ซึ่งมีการแพร่กระจายไปยังผู้ คนจากการถูกยุงก้นปล่องกัด ซึ่งเป็นพาหะนำโรคที่ร้ายแรงถึ งชีวิตที่เกิดจากปรสิตพลาสโมเดี ยมในเลือด เครื่องมือในการป้องกัน วินิจฉัย และรักษาโรคมาลาเรียมีความคุ้ มค่ามาก แต่ผู้คนนับล้านทั่วโลกไม่ สามารถเข้าถึงวิธีการช่วยชีวิ ตเหล่านี้ ประชากรครึ่งหนึ่งของโลกยังคงมี ความเสี่ยงต่อโรคมาลาเรีย โดยมีผู้ป่วยมากกว่า 240 ล้านรายต่อปี โรคมาลาเรียแพร่กระจายมากที่สุ ดใน Africa ซึ่งคิดเป็น 94% ของผู้ป่วยทั้งหมดทั่วโลก และส่งผลกระทบต่อเด็กเล็ก สตรีมีครรภ์ ประชากรพลัดถิ่น และชุมชนห่างไกลที่เข้าถึงการรั กษาพยาบาลได้อย่างจำกัดและไม่ เป็นสัดส่วน

โลกเรามีความก้าวหน้าอย่างน่าทึ่ งในการต่อสู้กับโรคโบราณนี้ โดยสามารถลดอัตราการเสียชีวิ ตจากโรคมาลาเรียลงได้ประมาณครึ่ งหนึ่ง เราสามารถเป็นคนในรุ่นที่กำจั ดโรคมาลาเรียได้ตลอดไป ด้วยการให้เงินทุน ความร่วมมือ และเจตจำนงทางการเมืองอย่างต่ อเนื่อง

นอกเหนือจากการสนับสนุ นทางการเงิน EBC ยังพยายามให้ความรู้แก่พนั กงานเกี่ยวกับโรคมาลาเรีย และสนับสนุนให้พวกเขามีส่วนร่วม เดือนที่แล้ว Samuel Hertz ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภูมิ ภาค APAC ของ EBC Financial Group พร้อมด้วย David Barrett ได้เข้าร่วมกับผู้สนับสนุน ผู้เชี่ยวชาญ และผู้นำเกี่ยวกับโรคมาลาเรี ยกว่า 100 คนในการประชุมสุดยอดผู้นำ United to Beat Malaria ประจำปีใน Washington DC การประชุมเป็นเวลา 3 วันเป็นเวทีสำหรับการเรียนรู้ สร้างเครือข่าย และสนับสนุนความเป็นผู้นำระดั บโลก โดยเน้นการดำเนินการร่วมกันที่ จำเป็นเพื่อรับมือกับความท้ าทายด้านสาธารณสุขที่สำคัญนี้ นอกจากนี้ พนักงานของ EBC จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่อต้ านโรคมาลาเรีย 5K ที่กำลังจะมาถึง (25 เมษายน-5 พฤษภาคม) ที่จัดขึ้นจากระยะไกล 5K ทั่วโลก เพื่อระดมทุนและสร้างความตระหนั กรู้เกี่ยวกับโรคมาลาเรีย

กิจกรรมต่อต้านโรคมาลาเรีย 5k ปี 2024

Samuel Hertz กล่าวว่า “ในฐานะบริษัท เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเด็ก ๆ ทั่วโลก โดยตระหนักว่าโรคมาลาเรียเป็ นหนึ่งในภัยคุกคามที่สำคัญที่สุ ดต่อชีวิตของพวกเขา ในการประชุมสุดยอดนี้ เราได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกั บความก้าวหน้าในการกำจั ดโรคมาลาเรียทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ความพยายามนี้ต้องได้รับการสนั บสนุนอย่างกว้างขวางจากพันธมิ ตรที่หลากหลาย ซึ่งทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นที่ ได้เข้าร่วมกับพันธมิตรนี้ แม้ว่าเส้นทางไปข้างหน้าอาจมี ความท้าทายและยาวนาน แต่เราเข้าใจดีว่าการเปลี่ ยนแปลงที่มีความสำคัญต้องใช้ เวลาและความพยายาม ในฐานะบริษัทระดับโลก EBC รับทราบถึงความรับผิดชอบในการมี ส่วนร่วมทำให้โลกดีขึ้น”

เมื่อมองไปข้างหน้า EBC วางแผนที่จะสร้างความร่วมมือเชิ งลึกกับองค์กรการกุศลที่เกี่ ยวข้องกับ UN และพันธมิตรระดับโลกเพื่อสนั บสนุนระบบสุขภาพทั่วโลก จากความพยายามและความมุ่งมั่นที่ มีต่อความรับผิดชอบต่อสั งคมขององค์กร EBC มีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนั กรู้เกี่ยวกับความแตกต่างด้านสุ ขภาพและส่งเสริมการอยู่ร่วมกั นในระดับโลก

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ ebc.com และ beatmalaria.org

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) ถูกก่อตั้งขึ้นในย่านการเงินที่ มีชื่อเสียงของ London โดยมีชื่อเสียงในด้านการให้บริ การที่ครบวงจร ซึ่งรวมถึงนายหน้าทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์ และโซลูชันการลงทุนที่ครอบคลุม EBC ให้ความสำคัญต่อลูกค้าที่ หลากหลายทั้งนักลงทุนรายย่อย ระดับอาชีพ และสถาบันทั่วโลก โดยมีสำนักงานที่ตั้งอยู่ในศู นย์กลางทางการเงินที่โดดเด่น เช่น London, Sydney, Hong Kong, Tokyo, Singapore, Cayman Islands, Bangkok, Limassol และอื่น ๆ อีกมากมาย

EBC ได้รับการชมเชยจากรางวัลมากมาย จึงมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติ ตามมาตรฐานทางจริ ยธรรมและกฎระเบียบสากลในระดับสู งสุด EBC Financial Group (UK) Limited มีการกำกับดูแลโดย Financial Conduct Authority (FCA) ของ UK, EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd มีการกำกับดูแลโดย Australia’s Securities and Investments Commission (ASIC) และ EBC Financial Group (Cayman) Limited มีการกำกับดูแลโดย Cayman Islands Monetary Authority (CIMA)

ร่วมมือกันเพื่อองค์กรการกุศล: EBC Financial Group ในการประชุมสุดยอดผู้นำ United to Beat Malaria ปี 2024

หัวใจสำคัญของ EBC Group คือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ อย่างลึกซึ้งมากกว่า 30 ปีในสถาบันการเงินรายใหญ่ โดยได้ดำเนินการผ่านวงจรเศรษฐกิ จที่สำคัญอย่างเชี่ยวชาญตั้งแต่ วิกฤตพลาซาแอคคอร์ดจนถึงวิ กฤตสวิสฟรังก์ในปี 2015 EBC ส่งเสริมวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ ความเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าการมีส่วนร่ วมของนักลงทุนทุกคนจะได้รั บการปฏิบัติด้วยความจริงจังสู งสุดตามที่สมควรได้รับ

https://www.ebc.com/

เกี่ยวกับ United to Beat Malaria ของ UN Foundation

UN Foundation เป็นองค์กรการกุศลอิสระที่ก่อตั้ งขึ้นเพื่อทำงานอย่างใกล้ชิดกับ United Nations เพื่อรับมือกับความท้าทายที่ยิ่ งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติ สร้างความคิดริเริ่มทั่วทุ กภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาในวงกว้ าง และขับเคลื่อนความก้าวหน้าระดั บโลก เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.unfoundation.org

แคมเปญ United to Beat Malaria ของ UN Foundation รวบรวมพันธมิตรและผู้สนับสนุนที่ สำคัญและหลากหลายเพื่อดำเนิ นการอย่างเร่งด่วนเพื่อกำจั ดโรคมาลาเรียและสร้างโลกที่มีสุ ขภาพดีขึ้นและเท่าเทียมกันมากขึ้ น ตั้งแต่ปี 2006 United to Beat Malaria ได้ทำงานเพื่อเตรียมความพร้ อมและระดมประชาชนทั่วทั้ง U.S. และทั่วโลก เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ระดมทุนและความคิดเห็น แคมเปญนี้ทำงานร่วมกับพันธมิ ตรในประเทศที่มีการแพร่ระบาดเพื่ อส่งทรัพยากรที่ช่วยชีวิตเพื่ อปกป้องประชากรชายขอบและกลุ่ มเปราะบางที่สุด จากการสนับสนุนความเป็นผู้นำ เจตจำนงทางการเมือง และทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นจาก U.S. และที่อื่น ๆ ตลอดจนเครื่องมือและกลยุทธ์ที่ เป็นนวัตกรรมแบบองค์รวมเพิ่ มมากขึ้น เราจึงสามารถเป็นคนรุ่นที่กำจั ดโรคมาลาเรียได้ตลอดไป เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.beatmalaria.org

ติดต่อด้านสื่อ:

Douglas Chew

douglas.chew@ebc.com

