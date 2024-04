การเรียกร้องการปฏิรูปการเงินโลก เพื่อแก้ไขวิกฤตหนี้และสภาพภูมิอากาศครั้งแรกของโลก – จดหมายจาก Project Everyone

Stephen Fry, Annie Lennox, Christiana Figueres, Forest Whitaker, David Miliband, Graça Machel, Helen Clark และ Paul Polman หนึ่งในบรรดาเหล่าผู้ ลงนามมากกว่า 100 รายในจดหมายที่ส่งถึงผู้นำกลุ่ม G20

ลอนดอน, April 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — แปดสิบปีนับจากที่ International Monetary Fund และ World Bank ได้ก่อตั้งขึ้น โดย ณ เวลานี้ แนวร่วมของเหล่านักแสดง นักการเมือง ศิลปิน และนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำได้ส่ งจดมายถึงเหล่าผู้นำ เศรษฐกิจที่สำคัญของโลก เพื่อเรียกร้องให้ยกระดั บระบบการเงินโลกเพื่อแก้ไขวิ กฤตหนี้และสภาพภูมิอากาศ รวมถึงเพื่อบรรลุเป้ าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จดหมายดังกล่าวถูกเผยแพร่ ออกมาก่อนการประชุม World Bank และ IMF Spring Meetings ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ต่ อยอดมาจากการเรียกร้องให้ปฏิรู ปการคลังสาธารณะทั่วโลก ที่นำโดยนาย Mia Mottley นายกรัฐมนตรีแห่งบาร์เบโดส, นาย William Ruto ประธานาธิบดีเคนยา และนาย Emmanuel Macron ประธานาธิบดีฝรั่งเศส

จดหมายดังกล่าวเรียกร้องให้ ประเทศที่ร่ำรวยเพิ่มการลงทุ นในธนาคารเพื่อการพัฒนาแบบพหุ ภาคีเป็นสามเท่า ยุติหนี้สินสาหัส และดำเนินการให้ผู้ก่อมลพิษต้ องชดใช้ความเสียหายด้านสิ่ งแวดล้อมที่พวกเขาก่อขึ้น

โดยเหล่าผู้ลงนาม ได้แก่ คุณ Mariana Mazzucato นักเศรษฐศาสตร์, Dr. Mo Ibrahim นักธุรกิจ, คุณ Dia Mirza นักแสดง, เหล่าอดีตนักการเมืองทั้งคุณ Rory Stewart , คุณ Joyce Banda, คุณ Heidemarie Wieczorek-Zeul และ Helle Thorning-Schmidt รวมถึงเหล่าผู้สร้างภาพยนตร์ไม่ ว่าจะเป็นคุณ Richard Curtis, คุณ Juliano Ribeiro Salgado และ คุณ KondZilla

“สถาบันการเงินโลกไร้ซึ่ งอำนาจไปเสียแล้ว” ข้อความจากจดหมายกล่าว “โลกสั่ นสะเทือนด้วยความขัดแย้ง ความไม่มั่นคงทางอาหาร การสูญเสียความหลากหลายทางชี วภาพ และอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้ นอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นแล้ว ความหายนะที่เกิดจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้ปั ญหาดังกล่าวยิ่งรุนแรงขึ้น เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยื นกำลังถูกคุกคาม มีคนจำนวนมากมาย มากจนเกินไปที่ต้องสัมผัสกั บความขาดแคลน ความมัธยัสถ์ และความสิ้นหวัง”

Dr Joyce Banda อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรั ฐมาลาวี: “ในฐานะผู้นำแห่งชาวแอฟริกา เราจำเป็นต้องลงทุนในด้านการฟื้ นฟู การศึกษา สุขอนามัย และโภชนาการ แต่หนี้สินที่ไม่เป็นธรรมเป็นสิ่ งที่ฉุดรั้งเราไว้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศนำความทุกข์ทรมานมาสู่ ประชาชนของเราอย่างมิอาจเอ่ยได้ ซึ่งเนื่องมาจากการสูญเสี ยโครงสร้างพื้นฐานและพื้นที่ เพาะปลูก จนนำไปสู่ความขาดแคลนอาหารอย่ างต่อเนื่อง เราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้ องกู้ยืมมากขึ้น ซึ่งทำให้วงจรปัญหานี้หมุนเวี ยนไปไม่สิ้นสุด วงจรนี้ต้องจบลง ถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ ยนแปลงการคลังสาธารณะทั่วโลก เพื่อปูทางไปสู่อนาคตที่มี ความยุติธรรมและมั่นคงยิ่งขึ้ นสำหรับทุกคน”

David Miliband ประธานและ CEO ของ International Rescue Committee: “สภาพอากาศ ความขัดแย้ง และความยากจนมีความเชื่อมโยงกั นอย่างใกล้ชิด ประเทศที่เปราะบางและได้รั บผลกระทบจากความขัดแย้งมากที่สุ ดในโลกมักเป็นประเทศที่มี ความเปราะบางต่อสภาพอากาศมากที่ สุด ดังนั้น เพื่อยุติความยากจนขั้นรุ นแรงและเปิดโอกาสการพัฒนาอย่ างยั่งยืน เหล่าผู้นำ G20 ควรสนับสนุนการปฏิรูปสถาปั ตยกรรมทางการเงิน มอบเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนผ่าน International Development Association ของ World Bank ให้มากขึ้น และทำงานร่วมกับภาคประชาสั งคมเพื่อให้มั่นใจว่างบประมาณนั้ นจะไปถึงมือแหล่งที่จำเป็นที่สุ ด”

จดหมายดังกล่าวยังมี Save The Children, ONE Campaign, Oxfam, Project Everyone และ Christian Aid ร่วมลงนามด้วย โดยเรียกร้องให้เหล่าผู้ นำของประเทศเศรษฐกิจหลั กของโลกคว้าโอกาสในการปฏิรูปนี้ ไว้ โดยกล่าวว่า “การเปลี่ยนแปลงได้เริ่มต้นขึ้ นแล้ว เหล่าสถาปนิกของ World Bank และ IMF ได้จารึกชื่อของตนในประวัติ ศาสตร์ นี่เป็นโอกาสของท่านที่จะทำให้ คำมั่นสัญญาของพวกเขาเป็นจริงนั่ นคือ การเปลี่ยนแปลงเครื่องมือเหล่ านี้เพื่อสันติภาพและความเจริ ญรุ่งเรือง รวมถึงดำเนินการให้เครื่องมื อเหล่านี้ทำงานเพื่อผลประโยชน์ ร่วมกันของเราอย่างแท้จริง”

