Bandar seri begawan: Several areas in Mukim Kota Batu and the surrounding areas of Kampung Sungai Liang will experience water supply disruptions or low water pressure on 25th May 2026. The affected areas are Kampung Pintu Malim, Kampung Kota Batu, Kampung Sungai Lampai, Kampung Pelambayan, Kampung Dato Gandi, Kampung Sungai Matan, Kampung Serdang, Kampung Sungai Belukut, Kampung Subok, Kampung Belimbing, along Jalan Kota Batu and its surroundings. The disruptions are due to water pipe investigation works at Subok Catchment Tank starting at 9 in the morning until 12 noon. According to Radio Television Brunei, Kampung Sungai Liang, Kampung Perumpong, Kampung Tunggulian, Kampung Sungai Gana, Kampung Lilas and its surroundings will also experience water supply disruptions starting at 8 in the morning until the cleaning works of Gana Water Tank are completed.