OTC Markets Group เปิดตัวผลิตภัณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่ช่วงข้ามคืน

NEW YORK, May 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) ผู้ดำเนินการตลาดการเงินที่ได้ รับการกำกับดูแลสำหรับหลักทรั พย์สหรัฐฯ และต่างประเทศ 12,000 รายการ ได้เปิดตัว OTC Overnight ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ จะทำให้หลักทรัพย์หุ้น OTC สามารถซื้อขายได้ตั้งแต่เวลา 20:00 น. วันอาทิตย์ ถึง 4:00 น. วันศุกร์ ตามเวลามาตรฐานตะวันออก

สมาชิกที่เป็นโบรกเกอร์ดีลเลอร์ ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะมีสิทธิ์ซื้อขายในช่วงข้ามคื นต่อหลักทรัพย์ที่มีการเคลื่ อนไหวในตลาด OTC ทุกระดับ รวมถึงแบรนด์ดังระดับโลกอย่าง Roche, Adidas, Air Canada และ Techtronic Industries OTC Markets คาดว่า OTC Overnight จะเปิดให้บริการในไตรมาสที่ สองของปีนี้บน OTC Link NQB Alternative Trading System บริการนี้จะช่วยให้นักลงทุ นสามารถติดตามและซื้อขายหลักทรั พย์หุ้นทั่วโลกหลายพั นรายการระหว่ างเวลาทำการตลาดเอเชีย ช่วงเปิดตลาดยุโรป และช่วงข้ามคืนในสหรัฐอเมริกา

การซื้อขายช่วงข้ามคืนจะช่ วยขยายการเข้าถึงข้อมูลตลาดที่ ครอบคลุมและเพิ่มความสะดวกสำหรั บตลาด OTC อย่างมาก OTC Markets Group วางแผนที่จะขยายผลิตภัณฑ์นี้ ไปยังหลักทรัพย์เพิ่มเติ มภายในเครือข่าย เมื่อมีลูกค้าเชื่อมต่อกั บแพลตฟอร์มมากขึ้นและความต้ องการซื้อขายช่วงข้ามคืนเพิ่มขึ้ น บริษัทฯ ยังคงดำเนินการอย่างแข็งขันเพื่ อยกระดับตัวเองให้เป็นตลาดโลกที่ ตอบสนองความต้องการของนักลงทุน โบรกเกอร์ดีลเลอร์ และผู้ออกหลักทรัพย์ในทุกระดับ

“เราเห็นความต้องการที่เพิ่มขึ้ นจากนักลงทุน โบรกเกอร์ดีลเลอร์ และผู้เข้าร่วมตลาดรายอื่น ๆ ที่ต้องการเข้าถึงศูนย์ กลางทางการเงินที่ใหญ่ที่สุ ดในโลกในเขตเวลาตามที่ ตนเองสะดวก” Matt Fuchs รองประธานบริหารฝ่ายข้อมูลตลาด ของ OTC Markets Group กล่าว “เราอยู่ในจุดที่เหมาะสมที่ จะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ และสร้างโอกาสในระดับใหม่ ๆ ให้กับหุ้นทั่วโลกหลายพั นรายการ”

OTC Link LLC ผู้ดำเนินการ OTC Link NQB IDQS ได้ยื่นแบบฟอร์ม ATS แก้ไขเกี่ยวกับการซื้อขายช่วงข้ ามคืนใหม่ โบรกเกอร์ดีลเลอร์ สามารถขยายการนำเสนอบริการให้กั บลูกค้า โดยใช้การเชื่อมต่อ FIX และ multicast ในปัจจุบันกับ OTC Link NQB ATS หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ ยวกับการเข้าถึง OTC Overnight กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www. otcmarkets.com/market-data/ otc-overnight

เกี่ยวกับ OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) ดำเนินการตลาดที่มีการควบคุ มสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ สหรัฐอเมริกาและหลักทรัพย์ต่ างประเทศกว่า 12,000 รายการ มาตรฐานการเปิดเผยที่ขับเคลื่ อนด้วยข้อมูลของเรานั้นเป็ นรากฐานของตลาดสาธารณะสามแห่ งของเรา: OTCQX® เป็นตลาดที่ดีที่สุด OTCQB® เป็นตลาดร่วมลงทุน และ Pink® เป็นตลาดเสรี ระบบการซื้อขายทางเลือก (ATS) OTC Link® ของเรานั้น ได้ให้บริการโครงสร้างพื้ นฐานของตลาดที่สำคัญซึ่งนายหน้ า-นักธุรกิจใช้พึ่งพาเพื่ ออำนวยความสะดวกในการซื้อขาย รูปแบบนวัตกรรมของเราช่วยให้บริ ษัทต่าง ๆ เข้าถึงตลาดการเงินของสหรั ฐอเมริกาได้อย่างมีประสิทธิ ภาพมากขึ้น OTC Link ATS, OTC Link ECN และ OTC Link NQB ต่างก็เป็น ATS ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ SEC ซึ่งดำเนินการโดย OTC Link LLC ซึ่งเป็นนายหน้าผู้ค้าหลักทรั พย์ที่จดทะเบียนกับ FINRA และ SEC และเป็นสมาชิกของ SIPC

สื่อมวลชนต้องการสอบถาม:

OTC Markets Group Inc., +1 (212) 896-4428, media@otcmarkets.com

