KFSH&RC มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้บุกเบิกในการเพิ่มมูลค่าการใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลให้สูงสุด

Dr. Al Fayyadh แห่ง Harvard: เราใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่ อรับมือกับความท้าทายด้านสุ ขภาพระดับโลก

ริยาด ซาอุดีอาระเบีย, May 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Dr. Majid Al Fayyadh ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ King Faisal Specialist Hospital and Research Center (KFSH&RC) ได้เข้าร่วม Gulf Creatives Conference (GCC) ที่ Harvard ในปี 2567 งาน GCC ที่ Harvard จัดโดย The Diwan ซึ่งเป็นองค์กรที่ดำเนิ นการโดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึ กษาจากมหาวิทยาลัย Harvard ในคำปราศรัย Dr. Al Fayyadh ได้นำเสนอการเดินทางของ KFSH&RC นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในกรุงริ ยาดเมื่อเกือบห้าทศวรรษที่แล้ว โดยเน้นย้ำว่า KFSH&RC สามารถลดความจำเป็นในการเดิ นทางไปต่างประเทศเพื่อรับการรั กษาพยาบาลลงอย่างมากได้อย่างไร KFSH&RC ได้พัฒนาสู่การเป็นผู้ให้บริ การชั้นนำด้านบริการดูแลสุ ขภาพระดับอุดมศึกษา และปัจจุบันได้มอบการรักษาที่ล้ำ สมัยสำหรับโรคหัวใจ เนื้องอก การปลูกถ่ายอวัยวะ และความผิดปกติทางพันธุกรรม

Dr. Al Fayyadh กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของ KFSH&RC ไปสู่มูลนิธิอิสระที่ไม่ แสวงหาผลกำไร โดยระบุว่า ความเคลื่อนไหวนี้สอดคล้องกับวิ สัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ขององค์ กรในการเป็นผู้นำนวัตกรรมด้ านการดูแลสุขภาพระดับโลก โดยเน้นความเป็นเลิศ นวัตกรรม และการลงทุนในเทคโนโลยีล้ำสมั ยเพื่อรับมือกับความท้าทายด้ านสุขภาพระดับโลก

“การเป็นผู้นำของซาอุดีอาระเบี ยได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่ชั ดเจนให้กับ KFSH&RC ซึ่งได้รับคำสั่งจากพระราชกฤษฎี กาเปลี่ยนโรงพยาบาลให้เป็นมูลนิ ธิอิสระ Sui Generis ที่ไม่แสวงหาผลกำไร” ฯพณฯ Dr. Al Fayyadh กล่าว

ท่านยังเน้นย้ำอีกว่าการเปลี่ ยนแปลงครั้งนี้มุ่งไปยั งการยกระดับมาตรฐานการดูแลสุ ขภาพระดับโลก ด้วยความเป็นอิสระและความยืดหยุ่ นที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยให้ KSFH&RC สามารถเพิ่มประสิทธิภาพบริการที่ มีอยู่ แสวงหาโอกาสใหม่ ๆ และนำทรัพยากรไปสู่ความคิดริเริ่ มที่ส่งเสริมสุขภาพและความเป็ นอยู่ที่ดีของมนุษย์ทั้ งภายในราชอาณาจักรและในระดั บสากล ท้ายที่สุด ความเคลื่อนไหวนี้ได้ตอกย้ำ ความทุ่มเทของ KFSH&RC สู่ความเป็นเลิศที่ยึดผู้ป่ วยเป็นศูนย์กลาง

Dr. Al Fayyadh ชี้ให้เห็นว่า KFSH&RC ได้แลเห็นว่าตัวเองเป็นผู้ นำในการเพิ่มมูลค่าการใช้จ่ายด้ านการรักษาพยาบาลให้สูงสุด โดยยึดมั่นในแนวทางปฏิบัติที่มี หลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อรับรองผลลัพธ์ที่ดีที่สุ ดของผู้ป่วย องค์กรมุ่งมั่นที่จะคงความเป็ นผู้นำนวัตกรรมด้านการดูแลสุ ขภาพระดับโลก ด้วยโครงการริเริ่มที่ ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความเท่าเที ยมด้านสุขภาพและสามารถเข้าถึ งได้ทั่วโลก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ KFSH&RC จะยังคงลงทุนในสิ่ งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์ที่ ล้ำสมัย อุปกรณ์วินิจฉัยขั้นสูง และเทคโนโลยีการรักษาที่ล้ำสมั ยต่อไป สถาบันมีเป้าหมายที่จะบรรลุ ความสามารถในการแข่งขันระดั บโลกจากความก้าวหน้าที่มีอยู่ ในด้านต่าง ๆ เช่น การบำบัดด้วยทีเซลล์ CAR, การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ การปลูกถ่ายอวัยวะ และการแพทย์เฉพาะบุคคล รวมถึงจะมีการสนับสนุนเป้ าหมายนี้เพิ่มเติมโดยการส่งเสริ มพนักงานที่ยอดเยี่ยม การก้าวไปสู่ความก้าวหน้าในระดั บรางวัลโนเบล และการเสริมสร้างความร่วมมือเชิ งกลยุทธ์ระหว่างประเทศ

Dr. Al Fayyadh เข้าร่วมการอภิปรายโดยเน้นไปที่ ภูมิทัศน์ที่กำลังพัฒนาของภาคส่ วนการดูแลสุขภาพ และผลลัพธ์เชิงบวกจากการเปลี่ ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของ KFSH&RC ในการดูแลผู้ป่วย นอกจากนี้ ท่านยังกล่าวถึงความท้าทายในปั จจุบันและการพัฒนาในอนาคตที่ คาดการณ์ไว้ในภาคส่วนการดูแลสุ ขภาพ โดยเน้นย้ำถึงผลกระทบอย่างลึกซึ้ งของนวัตกรรมของโรงพยาบาลที่มี ต่อความก้าวหน้าด้านการดูแลสุ ขภาพทั่วโลก นอกจากนี้ Dr. Al Fayyadh ยังเน้นย้ำถึงบทบาทที่มีประสิ ทธิผลของโครงการริเริ่มการเปลี่ ยนแปลงของโรงพยาบาล เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ของ Health Sector Transformation Program และ Saudi Vision 2030

KFSH&RC ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่ งในสถาบันชั้นนำระดับโลกที่ให้ การดูแลสุขภาพเฉพาะทาง ขับเคลื่อนนวัตกรรม และทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการวิ จัยและการศึกษาทางการแพทย์ขั้ นสูง สถาบันมีความมุ่งมั่นในการพั ฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ และยกระดับมาตรฐานการดูแลสุ ขภาพทั่วโลก โดยสร้างความร่วมมือกับสถาบันชั้ นนำในท้องถิ่น ภูมิภาค และนานาชาติ เพื่อให้บริการระดับโลกในด้ านคลินิก การวิจัย และการศึกษา

KFSH&RC ยังคงสถานะเป็นสถาบันชั้ นนำในราชอาณาจักร และอยู่ในอันดับที่ 20 ของโลกในกลุ่มศูนย์การแพทย์เชิ งวิชาการชั้นนำ 250 แห่งทั่วโลกเป็นปีที่สองติดต่ อกัน นอกจากนี้ จากข้อมูลของ Brand Finance องค์กรยังได้รับการยอมรับว่าเป็ นแบรนด์การดูแลสุขภาพที่มีมูลค่ ามากที่สุดในราชอาณาจักรและตะวั นออกกลางในปี 2567 และนิตยสาร Newsweek ได้จัดอันดับให้องค์กรเป็นหนึ่ งในโรงพยาบาลชั้นนำ 250 แห่งของโลก

เกี่ยวกับ King Faisal Specialist Hospital and Research Centre:

King Faisal Specialist Hospital & Research Centre เป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้ านการให้บริการดูแลสุ ขภาพเฉพาะทาง การขับเคลื่อนนวัตกรรม และการดำเนินการในฐานะศูนย์ กลางการวิจัยและการศึ กษาทางการแพทย์ขั้นสูง โรงพยาบาลมุ่งมั่นที่จะพั ฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้ก้ าวหน้าและยกระดับมาตรฐานการดู แลสุขภาพทั่วโลกผ่านความร่วมมื อเชิงกลยุทธ์กับสถาบันที่มีชื่ อเสียงในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และนานาชาติ

โรงพยาบาลรักษาตำแหน่งแบรนด์ชั้ นนำในภาคการดูแลสุขภาพทั่ วราชอาณาจักรและตะวันออกกลาง โดยนับเป็นปีที่สองติดต่อกั นในฐานะแบรนด์การดูแลสุขภาพที่ มีมูลค่าสูงสุด องค์กรอยู่ในอันดับที่ 9 ในราชอาณาจักรและอันดับที่ 28 ในตะวันออกกลาง โรงพยาบาลแห่งนี้สร้ างความโดดเด่ นในฐานะโรงพยาบาลเพียงแห่งเดี ยวทั่วโลกที่สามารถก้าวขึ้นสู่ แบรนด์ 10 อันดับแรกในประเทศของตน ดังที่ได้เน้นย้ำไว้ ในรายงานสองฉบับโดย “Brand Finance” เกี่ยวกับแบรนด์ 50 แบรนด์แรกที่มีมูลค่ามากที่สุ ดในซาอุดีอาระเบีย และแบรนด์ 150 แบรนด์แรกที่มีมูลค่ามากที่สุ ดในตะวันออกกลางในปี 2567

เนื่องจากโครงการการเปลี่ ยนแปลงและแผน Vision 2030 ของราชอาณาจักรโดยฝ่าบาทผู้ ทรงเป็นมกุฎราชกุมารและนายกรั ฐมนตรี – ขอพระเจ้าคุ้มครองปกป้องรั กษาพระองค์ – เพื่อยกระดับความเป็นผู้ นำของราชอาณาจักรในภาคส่วนการดู แลสุขภาพระดับโลก จึงทำให้ KFSH&RC กลายเป็นศูนย์การแพทย์เชิงวิ ชาการชั้นนำในตะวั นออกกลางและแอฟริกา โดยองค์กรยังคงรักษาอันดับที่ 20 ของโลกเป็นปีที่สองติดต่อกั นในปี 2567 จากข้อมูลของ “Brand Finance” นอกจากนี้ องค์กรยังได้รับการจัดอันดับให้ เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลชั้นนำ 250 แห่งทั่วโลกในปี 2567 โดยนิตยสารอเมริกัน “Newsweek”

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

คุณ Essam AlZahrani รักษาการหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพั นธ์ 0555254429

คุณ Abdullah Alown เจ้าหน้าที่ประสานงานสื่อ 0556294232

สามารถดูรูปภาพที่ใช้ ประกอบประกาศนี้ได้ที่:

https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ d9d0ed27-fa87-49ac-b72b- ccf5b5843637

https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ 682fadee-20a5-4328-bf00- e036bc3350fd

GlobeNewswire Distribution ID 9115946