‘Istiadat Bersuruh Diraja’ III

​After the Majlis Istiadat Bersuruh Diraja at Istana Nurul Iman, the Royal Bersuruh delegation that was led by Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah returned to Assana’, Jerudong.

Duli Yang Teramat Mulia then proceeded to the Special Chamber at the Main Residence.

At the Assana’ Banquet Hall, Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Lela Pahlawan Retired Major General Dato Paduka Seri Awang Haji Mohd. Jaafar informed Yang Amat Mulia Pengiran Maharaja Setia Laila Diraja Sahibul Irshad Pengiran Anak Haji Abdul Rahim that the Majlis Istiadat Bersuruh Diraja had been duly carried out.

Yang Amat Mulia Pengiran Maharaja Setia Laila Diraja Sahibul Irshad then in a sabda instructed Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Lela Pahlawan to seek an audience with Duli Yang Teramat Mulia and inform Duli Yang Teramat Mulia of the same.

Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Lela Pahlawan then informed Duli Yang Teramat Mulia. Duli Yang Teramat Mulia gave the sabda instructing for the ceremony be brought to a close.

Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Lela Pahlawan then conveyed the sabda that he had heeded to Yang Amat Mulia Pengiran Maharaja Setia Laila Diraja Sahibul Irshad.

Yang Amat Mulia Pengiran Maharaja Setia Laila Diraja Sahibul Irshad subsequently signalled for the ceremony to be brought to a close. Duli Yang Teramat Mulia then departed the ceremony.

