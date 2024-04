eXp Realty แต่งตั้ง Leo Pareja เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตและนวัตกรรมในยุคถัดไป

Glenn Sanford ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งจะยังคงเป็ นประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของ eXp World Holdings เพื่อขับเคลื่อนผลการดำเนิ นงานโดยรวมของบริษัท

เบลลิงแฮม วอชิงตัน, April 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — eXp Realty® “นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่เน้ นตัวแทนให้เป็นศูนย์กลางมากที่ สุดในโลก ” และบริษัทในเครือหลักของ eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) ได้ประกาศแต่งตั้ง Leo Pareja เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) คนใหม่ โดยมีผลทันที เขาเข้ามารับตำแหน่งต่อจาก Glenn Sanford ซึ่งขณะนี้จะทุ่ มเทความพยายามอย่างเต็มที่ให้กั บตำแหน่งของเขาในฐานะผู้ก่อตั้ง ประธาน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ eXp World Holdings

ก่อนหน้านี้ Pareja ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ ายกลยุทธ์ โดยมีบทบาทสำคัญในการเสริ มความแข็งแกร่งให้กับจุดยืนของ eXp Realty ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มี การแข่งขันสูง ความเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ และผลงานที่โดดเด่นของเขาได้เพิ่ มคุณค่าที่บริษัทนำเสนอต่อตั วแทนอย่างมาก ตัวอย่างเช่น ความสำเร็จในการเปิดตั วโครงการริเริ่มเชิงกลยุทธ์เช่ น eXp Exclusives – Revenos และการปรั บปรุงที่สำคัญของ eXp Solutions

“ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่ เป็นนวัตกรรมและได้รับการยอมรั บของคุณ Leo ได้ยกระดับคุณค่าที่นำเสนอต่อตั วแทนของเราด้วยการปรับรู ปแบบของการแนะนำและการสร้างลู กค้าเป้าหมาย” Sanford กล่าว “ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเชิงลึ กของเขาและอิทธิพลที่มีต่อชุ มชนของเรานั้นลึกซึ้ง และผมเชื่อว่าภายใต้การดู แลของคุณ Leo eXp Realty จะเสริมสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันและมอบคุณค่าที่ ไม่มีใครเทียบได้ให้กับตั วแทนของเรา ซึ่งจะตอกย้ำตำแหน่ งของเราในฐานะผู้นำที่ก้าวล้ำ ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์”

การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้ นในขณะที่ eXp Realty ได้รับการยกย่องในอันดับต้น ๆ ในห้าหมวดหมู่ในรายงาน RealTrends 500 ที่องค์กรใด ๆ ต่างก็ปรารถนา ซึ่งได้แก่: ฝั่งการซื้อและขายของการทำธุ รกรรม การเคลื่อนตัวสูงสุดในระยะเวลา 5 ปี (ฝั่งการซื้อและขาย) การเคลื่อนตัวสูงสุดในระยะเวลา 5 ปี (ปริมาณ) นายหน้าที่ดีที่สุด และการเป็นอิสระต่อภาครัฐ นอกจากนี้ บริษัทยังขยับขึ้นสู่อันดับที่ 3 ใน 2 ประเภท ได้แก่: ปริมาณและคลับของมหาเศรษฐี บริษัทยังคงพิสูจน์ โมเดลของตนอย่างต่อเนื่ องในขณะที่ได้รับส่วนแบ่ งการตลาด ในระหว่างที่ต้อนรับตัวแทนที่ดี ที่สุดในอุตสาหกรรม

“ในขณะที่เราก้าวเข้าสู่บทใหม่ ที่ eXp Realty ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็ นผู้นำบริษัทที่ให้ความสำคัญกั บนวัตกรรมและความสำเร็จของตั วแทน โดยให้ประเด็นดังกล่าวอยู่ แถวหน้าของภารกิจมาโดยตลอด” Pareja กล่าว “ด้วยการร่วมมือกันนี้ เราจะไม่เพียงแต่กำหนดนิยามใหม่ ให้กับภูมิทัศน์ด้านอสังหาริ มทรัพย์ผ่านเทคโนโลยีและการสนั บสนุนตัวแทนที่ไม่มีใครเทียบได้ เท่านั้น แต่ยังช่วยให้สมาชิกทุกคนในชุ มชนของเราบรรลุศักยภาพสูงสุ ดของพวกเขาด้วย”

หลังจากร่วมงานกับ eXp Realty ในปี 2022 Pareja จะนำประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรั พย์เป็นเวลากว่าสองทศวรรษมาสู่ องค์กร โดยเขาได้รับรางวัลมากมาย รวมถึงการได้รับการยอมรั บในรายงาน The Thousand ของ RealTrends ซึ่งติดอันดับรายชื่อ 250 อันดับแรกของ National Association of Hispanic Real Estate Professionals (NAHREP) และได้รับการเสนอชื่อให้เป็นหนึ่ งในตัวแทนที่โดดเด่น 30 คนซึ่งมีอายุน้อยกว่า 30 ปีโดยนิตยสารRealtor® จิตวิญญาณของการเป็นผู้ ประกอบการของเขาเห็นได้จากการร่ วมก่อตั้งบริษัทให้กู้ยื มเอกชนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ งบนชายฝั่งตะวันออกของสหรั ฐอเมริกา และเป็นผู้จำหน่ายเทคโนโลยี MLS ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ เขายังมีบทบาทสำคัญใน National Association of Hispanic Real Estate Professionals โดยทำหน้าที่เป็นประธานผู้ก่อตั้ งของ Metro D.C. Chapter และต่อมาดำรงตำแหน่งเป็ นประธานระดับนานาชาติ

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) เป็นบริษัทผู้ถือหุ้นของ eXp Realty®, Virbela® และ SUCCESS® Enterprises eXp Realty เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์อิ สระที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีตัวแทนมากกว่า 85,000 รายในสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส อินเดีย เม็กซิโก โปรตุเกส แอฟริกาใต้ เปอร์โตริโก บราซิล อิตาลี ฮ่องกง โคลอมเบีย สเปน อิสราเอล ปานามา เยอรมนี สาธารณรัฐโดมินิกัน กรีซ นิวซีแลนด์ ชิลี โปแลนด์ และดูไบ และยังคงขยายตัวต่อไปในระดั บนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ในฐานะที่ eXp World Holdings เป็นบริษัทที่จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ จึงได้มอบโอกาสที่ไม่เหมื อนใครให้กับมืออาชีพด้านอสั งหาริมทรัพย์ในการได้รับรางวั ลในรูปแบบหุ้นของบริษัทสำหรับผู้ ที่บรรลุเป้าหมายด้านการผลิ ตและการสนับสนุนให้กับการเติ บโตของบริษัทโดยรวม นอกจากนี้ eXp World Holdings และธุรกิจต่าง ๆ ในเครือยังได้นำเสนอโซลูชันด้ านเทคโนโลยีด้านนายหน้าและอสั งหาริมทรัพย์แบบครบวงจร รวมถึงรูปแบบนายหน้าที่อยู่อาศั ยและเชิงพาณิชย์ที่เป็นนวั ตกรรมใหม่ บริการระดับมืออาชีพ เครื่องมือในการทำงานร่วมกัน และการพัฒนาส่วนบุคคล แพลตฟอร์มนายหน้าบนคลาวด์นั้นขั บเคลื่อนโดยเทคโนโลยี Virbela และ Frame ซึ่งนำเสนอแพลตฟอร์ม 3D ที่สมจริงซึ่งมีความเป็นสั งคมและมีการทำงานร่วมกันได้อย่ างลึกซึ้ง จึงทำให้ตัวแทนสามารถเชื่อมต่ อถึงกันและมีประสิทธิ ผลในการทำงานมากขึ้น SUCCESS® Enterprises ซึ่งสนับสนุนโดยนิตยสาร SUCCESS ® และทรัพย์สินด้านสื่อที่เกี่ ยวข้อง ก่อตั้งขึ้นในปี 1897 และเป็นแบรนด์และสิ่งพิมพ์ด้ านการพัฒนาบุคคลและวิชาชีพชั้ นนำ

