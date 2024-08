BASF Catalysts India Private Limited เปิดตัวห้องปฏิบัติการ RD&A แห่งใหม่สำหรับโซลูชันการควบคุมการปล่อยมลพิษของยานยนต์

ข้อมูลติดต่อฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์

Joy Zhang

หมายเลขโทรศัพท์:

+86 19121028317

joy.zhang@basf-catalystsmetals.com

ข้อมูลติดต่อเพิ่มเติม

Bonnie Lou

หมายเลขโทรศัพท์:

+86 18521573405

bonnie.lou@basf-catalystsmetals.com

BASF (Shanghai) Management Co., Ltd.,

No. 239 Luqiao Road

201206 Shanghai, China

www.basf.com/ecms