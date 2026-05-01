คำเชิญถึงผู้กล้า ผู้มั่นใจ และผู้ไม่เกรงกลัว ให้ลุกขึ้นมาร่วมขบวนการเพื่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
เบอร์มิงแฮม รัฐแอละแบมา, May 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Alander Lee Pulliam Jr. เจ้าของ A&A Sports Group ผู้มีวิสัยทัศน์และผู้ผลักดันการปฏิรูประบบอย่างไม่หยุดยั้ง ได้ประกาศอย่างเป็นทางการถึงการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นวุฒิสมาชิกสหรัฐฯ ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ในฐานะผู้สมัครอิสระ สำหรับการเลือกตั้งปี 2026 Pulliam วางตัวเองเป็นคู่ปรับหลักของสถาบันการเมืองที่เขามองว่า “พังและถูกจัดฉากไว้แล้ว” โดยเดินหน้าแคมเปญบนแพลตฟอร์มที่เน้นความโปร่งใสอย่างถึงรากถึงโคน การปลดปล่อยทางเศรษฐกิจ และการรื้อระบบสองพรรคการเมืองอย่างสิ้นเชิง Pulliam เป็นผู้ประกอบการและผู้สร้างภาพยนตร์ที่ไม่เกรงกลัวสิ่งใด เขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงระบบที่เขาอ้างว่า กดขี่ชาวอเมริกันผ่านระบอบเผด็จการที่เติบโตบนการแบ่งแยกและการเอารัดเอาเปรียบ
เส้นทางอาชีพของ Pulliam เป็นหลักฐานที่สะท้อนถึงการต่อสู้ไม่หยุดยั้งของเขาต่อความเหลื่อมล้ำและความอยุติธรรม หลังจากที่ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี 2024 โดยมีจุดเด่นอยู่ที่การวิพากษ์วิจารณ์การกีดกันทางการเมือง การลงสมัครชิงตำแหน่งวุฒิสมาชิกของเขาครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่รากเหง้าของความแตกแยกในสังคมอเมริกัน เขาอ้างว่าโครงสร้างการเมืองปัจจุบันเป็น “ภาพลวงตาที่ถูกออกแบบอย่างประณีต” ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อทำให้ประชาชนตกอยู่ในสภาวะขัดแย้งไม่รู้จบ ขณะที่กลุ่มผลประโยชน์ระดับบนยังคงรวบอำนาจไว้ในมือ ภายใต้การกุมอำนาจของพรรคการเมืองที่ฉ้อฉลเหล่านี้ ความรักและสันติแทบเป็นไปไม่ได้เลย Pulliam กล่าว “พวกเขาเติบโตจากความวุ่นวาย และทำให้พวกเราต้องต่อสู้กันเอง ขณะที่พวกเขากอบโกยผลประโยชน์จากประเทศ ถึงเวลาทำลายภาพลวงตาแห่งอำนาจนี้ลง และคืนการควบคุมที่แท้จริงให้กับประชาชน”
แคมเปญของ Pulliam ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการลงมือมีส่วนร่วมโดยตรงและเป็นส่วนตัวกับชุมชนที่ถูกกีดกันและถูกมองข้าม ซึ่งต่างจากนักการเมืองอาชีพในระบบดั้งเดิม โดยเขาได้ทุ่มทรัพยากรส่วนตัวมูลค่าหลายล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนนักกีฬา เยาวชน และกลุ่มที่ขาดโอกาสในรัฐแคลิฟอร์เนีย ฟลอริดา อาร์คันซอ และเท็กซัส กิจกรรมเพื่อสังคมที่เขาลงมือทำอย่างจริงจัง ได้แก่ การซื้อบ้านและอพาร์ตเมนต์ให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ตลอดจนการชำระหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและค่าเล่าเรียนให้กับนักศึกษาที่กำลังประสบความลำบาก บันทึกผลงานที่เป็นรูปธรรมเหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเขาในการเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้คนที่ถูกระบบการเมืองที่ฉ้อฉลในปัจจุบันทอดทิ้งไว้เบื้องหลัง
แพลตฟอร์ม Pulliam เสนอการยกเครื่องสัญญาทางสังคมของอเมริกาครั้งใหญ่ผ่านวิสัยทัศน์ของการปฏิรูปเชิงปฏิวัติ ข้อริเริ่มสำคัญของเขา ได้แก่ การยกเลิกระบบการเมืองแบบสองพรรคอย่างสิ้นเชิง เพื่อเปิดทางสู่ประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่แท้จริง ในด้านเศรษฐกิจ เขาเรียกร้องให้มีการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำของรัฐบาลกลางที่ 25 ดอลลาร์ การยุติการผูกขาดของเจ้าของที่ดินรายใหญ่ และรับรองสิทธิด้านที่อยู่อาศัย การดูแลสุขภาพ และการศึกษาไว้ในรัฐธรรมนูญ ด้วยการให้ความสำคัญกับการขจัดหนี้การศึกษาครั้งใหญ่และการสนับสนุนครอบครัว Pulliam ตั้งใจที่จะปลดล็อกศักยภาพทางเศรษฐกิจของคนรุ่นต่อไป และสร้างสังคมที่ตั้งอยู่บนความเสมอภาคอย่างแท้จริง
ด้วยการยึดมั่นในสัจธรรม Pulliam ดำเนินงานภายใต้ความเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่าพระเจ้าเท่านั้นคือความจริงอันแท้จริง หลักการสำคัญเรื่องการรับใช้ ความซื่อสัตย์ และความตรงไปตรงมาอย่างไม่ประนีประนอม เป็นรากฐานสำคัญในการต่อสู้ของเขาเพื่อสังคมที่ตั้งอยู่บนความยุติธรรม ในฐานะผู้นำที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนผ่านโครงการริเริ่มต่าง ๆ เขาต้องการเปลี่ยนบทบาทจากการสนับสนุนในภาคเอกชนไปสู่การทำงานในรัฐสภา เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง เขามองว่า การลงสมัครครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่แคมเปญทางการเมือง แต่คือขบวนการเพื่อทวงคืนจิตวิญญาณของอเมริกาจากอำนาจคอร์รัปชันเชิงสถาบัน โดยยืนอยู่บนรากฐานของสัจธรรมอย่างแท้จริง
Pulliam สรุปการประกาศของเขาด้วยการเรียกร้องโดยตรงให้ชาวอเมริกันทุกคนที่เบื่อหน่ายกับสภาพที่เป็นอยู่ลงมือทำ เขาเรียกร้องให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมองทะลุ ‘ฉากลวง’ ของระบบพรรคการเมืองสมัยใหม่ และเข้าร่วมการปฏิวัติที่ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลาง “หากคุณเบื่อกับการหลอกลวง หากคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง มาร่วมกับผมเถอะ” Pulliam กล่าว แคมเปญนี้เชิญชวนทุกคนมาเยี่ยมชม pulliamforsenate.com เพื่อเข้าร่วมขบวนการที่ท้าทายระบบที่ฉ้อฉล และร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับคนรุ่นต่อไป
ดูภาพประกอบประกาศนี้ได้ที่
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d7788ae5-e962-47c9-86d5-18812dfb84e1
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a6f50b89-97c5-4208-8764-f23ace27fd87
Alander Pulliam +14242700480 [email protected]
GlobeNewswire Distribution ID 9711199