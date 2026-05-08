เหอเฟย ประเทศจีน, May 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — หนังสือพิมพ์ China Daily ได้เผยแพร่รายงานข่าวเกี่ยวกับมณฑลอานฮุย
มณฑลอานฮุยตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศจีน เป็นดินแดนแห่งความหลากหลายอันโดดเด่น ที่ซึ่งประเพณีเก่าแก่หลายพันปีดำรงอยู่เคียงข้างนวัตกรรมล้ำสมัยทั้งหมดนี้ทำให้อานฮุยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าดึงดูดใจสำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก รวมถึงอินฟลูเอนเซอร์ 10 คนจากสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร รัสเซีย เม็กซิโก และไนจีเรีย ที่เดินทางมาเยือนเมื่อเร็ว ๆ นี้ด้วย
ผู้มาเยือนได้มารวมตัวกันที่อานฮุยระหว่างวันที่ 20 ถึง 27 เมษายน โดยการเดินทางของพวกเขาเริ่มต้นที่ถนนสายเก่าตุนซี ในเมืองหวงซาน ตั้งแต่อาหารหุยโจวและพู่กันคัดลายมือ ไปจนถึงเครื่องเขินและแท่นฝนหมึกท้องถิ่น พวกเขาได้สัมผัสถึงมรดกทางวัฒนธรรมและงานหัตถศิลป์ของภูมิภาคนี้
จุดหมายต่อไปคืออำเภอฉีเหมินในเมืองหวงซาน ซึ่งเป็นแหล่งผลิตชาดำคีมุนอันเลื่องชื่อระดับโลก ท่ามกลางทิวทัศน์ฤดูใบไม้ผลิอันเขียวชอุ่ม ผู้เข้าร่วมเดินชมไร่ชา เก็บใบชาสด และเรียนรู้เทคนิคการทำชาแบบดั้งเดิม
เมื่อยามค่ำคืนมาเยือน หมู่บ้านจ้านฉีในอำเภอเช่อเซียน เมืองหวงซาน ก็สว่างไสวด้วยโคมรูปปลานานาชนิด ที่นี่ เหล่าอินฟลูเอนเซอร์ได้เรียนรู้การรำโคมปลาตามประเพณีท้องถิ่นร่วมกับชาวบ้าน
ที่ศูนย์สุขภาพซินอัน บรรดาอินฟลูเอนเซอร์ได้ทดลองใช้ระบบวิเคราะห์ใบหน้าด้วย AI Artem Usov คอนเทนต์ครีเอเตอร์ชาวรัสเซียกล่าวว่า “ผมแค่ถ่ายรูปลิ้นกับใบหน้าไม่กี่รูป แล้วมันก็ให้ผลวิเคราะห์สุขภาพของร่างกายผมมายาวมาก ผมว่ามันเจ๋งมากเลย”
ในเมืองเหอเฟย ทัวร์ได้เปลี่ยนเข้าสู่ “ฉากอนาคต” ที่แพลตฟอร์ม Hefei Smart Robot Public Service Platform ซึ่งมักเรียกว่า “มหาวิทยาลัยหุ่นยนต์” พวกเขาได้ชมการสาธิตที่หุ่นยนต์ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมจำลอง เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ตและห้องครัว Oluwabunmi Jimoh อินฟลูเอนเซอร์ชาวไนจีเรีย แสดงความคิดเห็นว่า “ฉันพูดได้อย่างมั่นใจเลยว่า เทคโนโลยีของจีนก้าวไปอีกระดับแล้ว”
ประสบการณ์ล้ำอนาคตยังดำเนินต่อไปด้วย “แท็กซี่ทางอากาศ” อัตโนมัติ รถบัสแบบไร้คนขับ และบริการส่งของด้วยโดรน ที่ Heyi Aviation ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์การเดินทางในระดับความสูงต่ำด้วยตนเอง รวมถึงการนั่งในยานพาหนะไร้คนขับ
ในเมืองอู่หู ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์ศิลปะการวาดภาพบนเหล็กแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นการเปลี่ยนโลหะแข็งให้กลายเป็นงานศิลปะที่งดงาม ที่ Chery ซึ่งเป็นบริษัทผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของจีนที่ตั้งอยู่ในเมืองนี้ ผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วมกับความก้าวหน้าล่าสุดในการขับขี่อัจฉริยะและหุ่นยนต์ AI
China Daily ในฐานะหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษระดับชาติของจีน เป็นแพลตฟอร์มที่สำคัญยิ่งสำหรับมณฑลอานฮุยในการบอกเล่าเรื่องราวการพัฒนาและจัดแสดงภาพลักษณ์ของการเปิดกว้างสู่โลกภายนอก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมณฑลอานฮุย โปรดดูที่: https://www.chinadaily.com.cn/
