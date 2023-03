ประกาศผู้ชนะรางวัล Stevie® Awards ประจำปี ครั้งที่ 17 ด้านการขายและการบริการลูกค้า

รางวัลการบริการลูกค้ าและการขายอันดับต้น ๆ ของโลกจัดขึ้นที่ลาสเวกัส

แฟร์แฟกซ์ รัฐเวอร์จิเนีย, March 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — มีการเปิดเผยผู้ชนะรางวัล Stevie® Awards ประจำปีครั้งที่ 17 ด้านการขายและการบริการลูกค้า ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ นำระดับโลกด้านรางวัลการบริ การลูกค้าและรางวัลการขายเมื่ อคืนวันศุกร์ที่งานกาล่าดิ นเนอร์ในลาสเวกัส รัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา โดยมีผู้บริหารมากกว่า 400 คนจากทั่วโลกเข้าร่วมงาน

สามารถดูรายชื่อผู้ชนะรางวัล Stevie ฉบับเต็มโดยแบ่งตามหมวดหมู่ได้ ที่ http://www.StevieAwards.com/ Sales

DP DHL ซึ่งได้รับรางวัล Stevie Award ระดับ Gold, Silver และ Bronze ถึง 46 รายการ เป็นองค์กรที่ได้รับการยกย่ องมากที่สุดในปีนี้ โดยได้รับรางวัล Grand Stevie Award สูงสุด นี่เป็นปีที่ 11 ติดต่อกันที่บริษัทจัดส่งพัสดุ ภัณฑ์ข้ามชาติและการจัดการซั พพลายเชน ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุ งบอนน์ ประเทศเยอรมนี ได้รับรางวัล Grand Stevie ในโปรแกรม และเป็นปีที่เก้าจาก 11 ที่บริษัทได้อันดับหนึ่ งในรายการขององค์กรที่ได้รั บการยกย่องมากที่สุด

ผู้ชนะรางวัล Grand Stevie Award อื่น ๆ เรียงจากจำนวนที่ได้รับการยกย่ องจากมากไปน้อยนั้น ได้แก่ IBM, Sales Partnerships, Support Services Group, ValueSelling Associates, UPMC Health Plan, PowerSchool Group, GoHealth, TalkDesk และ Michael Kors

สำหรับปีนี้มีการประเมิ นการเสนอชื่อเข้าชิงกว่า 2,300 รายการจากองค์กรทุ กขนาดและในแทบทุกอุตสาหกรรม ผู้เข้ารอบสุดท้ายได้ถู กกำหนดโดยคะแนนเฉลี่ยที่มาจากมื ออาชีพมากกว่า 170 คนทั่วโลกที่เป็นสมาชิกของ คณะก รรมการตัดสินเฉพาะทั้งเจ็ดด้าน ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะได้รั บการพิจารณารางวัลด้านบริการลู กค้าและศูนย์การติดต่อกว่า 60 หมวดหมู่ รวมถึง ศูนย์การติดต่อยอดเยี่ยมแห่งปี รางวัลนวัตกรรมด้านการบริการลู กค้า และแผนกบริการลูกค้ายอดเยี่ ยมแห่งปี ทั้งยังมีรางวัลด้านการพัฒนาธุ รกิจและการขายกว่า 60 หมวดหมู่ ตั้งแต่ผู้บริหารฝ่ายขายอาวุ โสยอดเยี่ยมแห่งปี ไปจนถึงผู้บริหารการพัฒนาธุรกิ จหรือการฝึกอบรมการขายยอดเยี่ ยมแห่งปี ไปจนถึงฝ่ายขายยอดเยี่ยมแห่งปี และหมวดหมู่ต่าง ๆ เพื่อให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ บริการ และผู้ให้บริการโซลูชันใหม่ ๆ และอื่น ๆ อีกมากมาย

Sales Partnerships, Inc. ได้รับรางวัลระดับ Gold 12 รางวัล ซึ่งถือว่ามากที่สุดในการแข่งขั น สำหรับบริษัทอื่น ๆ ที่เป็นผู้ชนะรางวัล Gold Stevie Award สองรางวัลขึ้นไปนั้น ได้แก่: Alight Solutions, Blackhawk Network, ClearSource BPO, DP DHL, EFG Companies, Genpact, GoHealth, IBM, ICW Group, Janek Performance Group, JK Moving, LivePerson, MetTel, Michael Kors, MONAT Global Corp, Optima Tax Relief, LLC, Optum, Paradigm Marketing and Design, PREMIER Bankcard, Rapid Phone Center, Sales Partnerships, Inc., SAP, SoftPro, Splunk, Tata Consultancy Services, TELUS Smart Security & Automation, TIM Brasil, TransPerfect, Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S., UPMC Health Plan, Perceptyx, Veeam, และ WNS (Holdings) Limited

ผู้ชนะในหมวดหมู่พิเศษอีกหนึ่ งประเภท ซึ่งได้แก่ รางวัล Sales Partnerships Ethics in Sales Award ได้รับการประกาศไปแล้วเมื่อวั นศุกร์ รางวัลนี้ยกย่ององค์กรที่มี แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และมีความสำเร็จในการแสดงให้เห็ นถึงมาตรฐานจริยธรรมสูงสุดในอุ ตสาหกรรมการขาย ผู้ชนะ Gold Stevie ในหมวดหมู่นี้คือ Greater Prairie Business Consulting ผู้ชนะระดับ Silver ได้แก่ Belkins และผู้ชนะระดับ Bronze Stevie ได้แก่ Cal Dental USA และ Integrity Solutions

มีการถ่ายทอดสดการนำเสนอผ่ านการสตรีมสด และ มีให้ชมแบบออนไลน์

การเสนอชื่อเข้าชิง Stevie Awards ด้านการขายและการบริ การลูกค้าประจำปี 2024 จะได้รั บการยอมรับตั้งแต่เดื อนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ สามารถขอรับชุดเครื่องมือการเข้ าร่วมได้ที่ http://www. StevieAwards.com/Sales

รางวัลดังกล่าวนำเสนอโดย Stevie Awards ซึ่งจัดการแสดงรางวัลธุรกิจชั้ นนำของโลกจำนวนแปดรายการ ซึ่งรวมถึงรางวัล International Business Awards® และ American Business Awards® อันทรงเกียรติ

เกี่ยวกับรางวัล Stevie Awards

Stevie Awards มีทั้งหมดแปดโปรแกรม: รางวัล Asia-Pacific Stevie Awards, รางวัล German Stevie Awards, รางวัล American Business Awards®, รางวัล International Business Awards®, รางวัล Middle East & North Africa Stevie Awards, รางวัล Stevie Awards สำหรับสตรีในธุรกิจ, รางวัล Stevie Awards สำหรับผู้ประกอบการดีเด่น และรางวัล Stevie Awards สำหรับการขายและบริการลูกค้า การแข่งขัน Stevie Awards ได้รับการเสนอชื่อมากกว่า 12,000 ชื่อในแต่ละปีจากองค์กรทั่ วโลกกว่า 70 ประเทศ นับเป็นเกียรติแก่องค์กรทุ กประเภทและขนาดรวมถึงบุคคลที่ อยู่เบื้องหลักองค์กรนั้นด้วย ซึ่งรางวัล Stevie เป็นเสมือนเครื่องหมายแห่ งผลงานอันโดดเด่นในที่ ทำงานจากทั่วโลก โปรดดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Stevie Awards ได้ที่ www.StevieAwards.com

ผู้สนับสนุนรางวัล Stevie Awards ประจำปีครั้งที่ 17 ด้านการขายและการบริการลูกค้า ได้แก่ Sales Partnerships, Inc., Support Service Group และ ValueSelling Associates, Inc.

