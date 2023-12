Zenas BioPharma เสริมสร้างความแข็งแกร่งของทีมผู้นำระดับผู้บริหารด้วยการแต่งตั้ง Jennifer Fox ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และ MD., PhD., Tanya Fischer ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาและประธานเจ้าหน้าที่การแพทย์

การขยายตำแหน่งผู้นำเชิงกลยุทธ์ และการปฏิบัติงานช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพของ Zenas ในการเติบโตในขณะที่ Obexelimab มีความก้าวหน้าในการทดลองทางคลิ นิกระยะสุดท้ายสำหรับข้อบ่งชี้ ด้านการอักเสบและภูมิคุ้มกันวิ ทยา (I&I) ที่เป็นไปได้หลายประการ

วอลแทม แมสซาชูเซต, Dec. 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Zenas BioPharma บริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ระดับโลกที่ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการพั ฒนาและทำธุรกิจด้านการรั กษาการอักเสบและภูมิคุ้มกันวิ ทยา (I&I) ทางตรง ในวันนี้ได้ประกาศแต่งตั้ง Jennifer Fox ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ ายธุรกิจและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ ายการเงิน และ MD., PhD., Tanya Fischer ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิจั ยและพัฒนาและประธานเจ้าหน้าที่ การแพทย์

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ต้อนรั บ Tanya และ Jen เข้าสู่ทีมผู้บริหารของเรา” Lonnie Moulder ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ บริหารของ Zenas BioPharma กล่าว “Tanya เป็นผู้นำแพทย์-นักวิทยาศาสตร์ ที่มีประสบการณ์อย่างลึกซึ้ง ส่วน Jen เป็นผู้นำด้านการเงินด้านการดู แลสุขภาพและการพัฒนาองค์กรที่ช่ำ ชอง ด้วยประสบการณ์การเป็นผู้นำในอุ ตสาหกรรมมานานหลายทศวรรษ พวกเขาแต่ละคนจะเข้ามาเป็นกำลั งเสริมอันทรงคุณค่าของ Zenas ในขณะที่เรามุ่งหน้าสู่ระยะต่ อไปของการเติบโต โดยพัฒนาโครงการระดั บโลกหลายโครงการในการพั ฒนาทางคลินิกระยะสุดท้ายโดยมี เป้าหมายเพื่อส่งมอบการรักษา I&I ทางตรงที่แตกต่างให้แก่ผู้ป่ วยที่ต้องการความช่วยเหลือทั่ วโลก”

คุณ Fox เป็นผู้บริหารการเงินและการพั ฒนาองค์กรที่มีประสบการณ์ โดยมีประวัติที่กว้างขวางในด้ านการเงินองค์กรและวาณิชธนกิจด้ านการดูแลสุขภาพ โดยให้คำปรึกษาแก่บริษั ทเอกชนและบริษัทมหาชนหลายแห่ งเกี่ยวกับกลยุทธ์ การจัดหาเงินทุน และการควบรวมและซื้อกิจการ ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ Zenas คุณ Fox ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ ายการเงินที่ Nuvation Bio ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีชี วภาพที่มีการซื้อขายในตลาดหลั กทรัพย์ ก่อนหน้านี้เธอเคยดำรงตำแหน่ งกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าร่ วมของ North America Healthcare Corporate and Investment Banking Group ที่ CitiGroup ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ CitiGroup คุณ Fox ดำรงตำแหน่งอาวุโสในด้านวาณิ ชธนกิจที่ Deutsche Bank, Bear Stearns, Bank of America และ Prudential Securities เธอถือวิทยาศาสตรบัณฑิ ตสาขาการเงินและการตลาดจากมหาวิ ทยาลัย Manhattan

Dr. Fischer เป็นแพทย์-นักวิทยาศาสตร์ที่มี ประสบการณ์เชิงลึกในด้านวิ ชาการและในบริษัทเภสั ชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ โดยเป็นผู้นำโครงการวิจัยและพั ฒนาในระยะเริ่มแรกและระยะสุดท้ ายในสาขาการรักษาที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงประสาทวิ ทยาและโรคหายาก ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ Zenas เธอดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนาและหัวหน้าฝ่ ายการแพทย์เฉพาะทางที่ Biohaven ซึ่งเป็นบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ที่ มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Dr. Fischer เริ่มต้นอาชีพในอุ ตสาหกรรมของเธอที่ Bristol Myers Squibb และดำรงตำแหน่งผู้นำด้านการวิจั ยและพัฒนาเพื่อการเพิ่มความรั บผิดชอบที่ EMD-Serono, Sanofi-Genzyme และ Alnylam เธอเป็นนักประสาทวิทยาและได้รั บการแต่งตั้งที่ Yale University School of Medicine หลังจากสำเร็จการศึกษาด้ านประสาทวิทยาที่โรงพยาบาล Yale New Haven เธอสำเร็จการศึกษาระดั บแพทยศาสตร์ (MD) และปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (PhD) จาก University of Medicine and Dentistry of New Jersey – Robert Wood Johnson Medical School และ Rutgers University ตามลำดับ และได้รับรางวัล Presidential Early Career Award for Scientists and Engineers (PECASE) อันทรงเกียรติ

ข้อมูลเกี่ยวกับ Zenas BioPharma

Zenas BioPharma เป็นบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ระดั บโลกที่มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ นำในการพัฒนาและทำธุรกิจด้ านการรักษาการอักเสบและภูมิคุ้ มกันวิทยา (I&I) ทางตรงให้แก่ผู้ป่วยที่ต้ องการความช่วยเหลือทั่วโลก Zenas กำลังพัฒนาพอร์ตผลงานการรักษาภู มิต้านตนเองที่อาจสร้ างความแตกต่างในด้านความจำเป็ นทางการแพทย์ที่ไม่ได้รั บการตอบรับในระดับสูง (High unmet medical need) ด้วยความสามารถในการพัฒนาทางคลิ นิกและการปฏิบัติการในระดับโลก ทีมผู้นำที่มีประสบการณ์และเครื อข่ายพันธมิตรทางธุรกิจของเราขั บเคลื่อนความเป็นเลิศในการดำเนิ นงาน เพื่อส่งมอบการรักษาที่ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ เพื่อปรับปรุงชีวิตของผู้ที่ เผชิญกับโรคภูมิต้ านทานตนเองและโรคที่พบได้ยากต่ าง ๆ ให้ดีขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Zenas BioPharma โปรดไปที่ www.zenasbio.com และติดตามพวกเราใน Twitter ที่ @ZenasBioPharma และ Linked In

เกี่ยวกับ Obexelimab

Obexelimab เป็นโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ผลิ ตจากสัตว์ทดลอง ไม่ทำลายเซลล์ มีสองปลาย อยู่ในระยะที่ 3 ของการวิจัยซึ่งเลี ยนแบบการทำงานของสารประกอบเชิ งซ้อนแอนติเจน-แอนติบอดี โดยสร้างพันธะกับCD19 และ FcγRIIb เพื่อยับยั้งการทำงานของสายพั นธุ์บีเซลล์ อาสาสมัคร 198 คนได้รับการรักษาด้วย Obexelimab ในระหว่างการวิจัยทางคลินิ กระยะเริ่มแรกหลายครั้ง ซึ่งรวมถึงโรคภูมิต้ านตนเองหลายชนิด ในการวิจัยทางคลินิกเหล่านี้ Obexelimab ได้แสดงให้เห็นถึงการยับยั้ งการทำงานของบีเซลล์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพโดยไม่ทำลายเซลล์ และให้ผลการรักษาที่สร้างกำลั งใจให้แก่ผู้ป่วยโรคภูมิต้ านตนเองหลายชนิด Zenas ได้รับสิทธิทั่วโลกแต่เพียงผู้ เดียวในการใช้ Obexelimab จาก Xencor, Inc. ขณะนี้ Obexelimab กำลังอยู่ในระหว่างการศึ กษาทางคลินิกระยะที่ 3 ทั่วโลกในผู้ป่วยโรคที่เกี่ยวข้ องกับอิมมูโนโกลบูลินจี 4 (IgG4 Related Disease) และการศึกษาระยะที่ 2/3 ในระดับโลกในผู้ป่วยภาวะโลหิ ตจางที่เกิ ดจากการแตกทำลายของเม็ดเลือดแดง (wAIHA) ชนิดที่แอนติบอดีทำงานได้ดีในอุ ณหภูมิอบอุ่น (Warm) การพัฒนาทางคลินิกของ Obexelimab สำหรับโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (Multiple Sclerosis) และโรคแพ้ภูมิตัวเอง (Systemic Lupus Erythematosus) กำลังอยู่ในระหว่างการประเมิน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกั บการวิจัยระยะที่ 3 (INDIGO) สำหรับการรักษาโรคที่เกี่ยวข้ องกับ IgG4 ได้ที่ clinictrials.gov: NCT05662241 ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกั บการวิจัยระยะที่ 3 (SApHiAre) สำหรับการรักษาโรค wAIHA ได้ที่ clinictrials.gov: NCT05786573

ติดต่อด้านนักลงทุนและสื่อ: Joe Farmer ประธานและกรรมการผู้อํานวยการฝ่ ายปฏิบัติการ Zenas BioPharma IR@zenasbio.com

