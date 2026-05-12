Mavenir ได้รับเลือกเป็นพาร์ทเนอร์เชิงกลยุทธ์ด้าน Small Cell หลังการทดสอบประสบความสำเร็จ
ริชาร์ดสัน รัฐเทกซัส, May 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Mavenir บริษัทซอฟต์แวร์คลาวด์เนทีฟผู้พัฒนาเครือข่ายมือถือที่ออกแบบด้วย AI ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้รับเลือกให้เป็นพาร์ทเนอร์เชิงกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี Small Cell โดย MagtiCom ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดในจอร์เจีย สำหรับโครงการติดตั้ง Small Cell ทั่วประเทศ โดย Mavenir จะส่งมอบเทคโนโลยี Small Cell แบบครบวงจรทั้งระบบ 4G และ 5G รวมถึงฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบจัดการ และโซลูชันการประสานงานแบบออร์เคสเตรชัน
MagtiCom ยืนยันเลือก Mavenir เป็นพาร์ทเนอร์ด้านเทคโนโลยี Small Cell หลังการทดสอบที่ประสบความสำเร็จเมื่อต้นปีนี้ การปรับใช้ทั่วประเทศมีแผนจะเริ่มในไตรมาส 2 ปี 2026 โดยเริ่มจากการทดสอบเบต้าสำหรับลูกค้าบ้านพักอาศัย สำนักงานขนาดเล็ก และลูกค้าองค์กรที่อยู่ในกลุ่มสำคัญ ก่อนขยายสู่การเปิดให้บริการเต็มรูปแบบภายในปีนี้
MagtiCom ให้บริการหลากหลายครอบคลุมโทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ IPTV และ VoIP แก่ผู้ใช้งานกว่า 3 ล้านราย และยังคงครองความเป็นผู้นำในตลาดอย่างต่อเนื่อง บริษัทให้บริการเชื่อมต่อความเร็วสูง โดยอยู่ในอันดับที่ 6 ของโลกสำหรับความเร็วอินเทอร์เน็ตมือถือ 5G ตามผลการทดสอบของ Ookla¹
Vasil Melikidze ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ MagtiCom กล่าวว่า “ในฐานะผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดของประเทศ MagtiCom คือมาตรฐานของการเชื่อมต่อระดับเวิลด์คลาส อินเทอร์เน็ตมือถือที่เชื่อถือได้และมีคุณภาพเป็นส่วนสำคัญของชีวิตประจำวันในปัจจุบัน ทำให้เรามุ่งมั่นส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้ทุกคน ไม่ว่าจะอยู่บ้าน ที่ทำงาน หรือระหว่างการเดินทาง การร่วมมือกับ Mavenir ในฐานะผู้ให้บริการเทคโนโลยีที่วางใจได้สำหรับการติดตั้ง Small Cell ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้พันธกิจของเราอย่างมาก ทำให้เราสามารถเพิ่มขีดความสามารถของเครือข่าย เพิ่มคุณภาพสัญญาณภายในอาคาร และรองรับความต้องการใช้งานดาต้าความเร็วสูงที่เติบโตขึ้นได้อย่างเชี่ยวชาญ ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ครั้งนี้จะช่วยยกระดับประสบการณ์ดิจิทัลให้กับลูกค้าของเรา และตอกย้ำบทบาทของ MagtiCom ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมมือถือยุคถัดไปของจอร์เจีย
Sachin Karkala รองประธานบริหารและผู้จัดการทั่วไปฝ่าย IMS & RAN ของ Mavenir กล่าวว่า “การเปิดตัว Small Cell ทั่วประเทศให้กับ MagtiCom ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของ Mavenir ในการยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้มือถือในวงกว้างอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในบ้าน องค์กร หรือพื้นที่ชนบท โซลูชัน Small Cell ของเราส่งมอบขีดความสามารถ ความครอบคลุม และประสิทธิภาพด้านพลังงานที่ผู้ให้บริการต้องการ ในฟอร์มแฟคเตอร์ที่ออกแบบมาให้เข้าถึงง่าย ใช้งานได้ง่าย อัตโนมัติเต็มระบบ ขยายขนาดได้สูงสุด และรองรับการใช้งานที่หลากหลาย เรารู้สึกยินดีที่ได้เป็นพาร์ทเนอร์กับ MagtiCom ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านนวัตกรรม พร้อมช่วยยกระดับการเชื่อมต่อมือถือประสิทธิภาพสูงและประสบการณ์ดิจิทัลที่ดียิ่งขึ้นให้กับผู้ใช้ทั่วจอร์เจีย
กลุ่มผลิตภัณฑ์ Small Cell ของ Mavenir ประกอบด้วยโซลูชันคลาวด์เนทีฟเต็มรูปแบบที่มอบสัญญาณครอบคลุม 4G และ 5G สำหรับสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ภายนอก องค์กร พื้นที่ชนบท และเครือข่ายส่วนบุคคล กลุ่มผลิตภัณฑ์ Small Cell ของ Mavenir ที่สามารถอัปเกรดซอฟต์แวร์ได้ ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความครอบคลุมของเครือข่าย พร้อมรองรับการใช้งานขั้นสูงในหลากหลายภาคส่วน เช่น Industry 4.0, การแพทย์, ค้าปลีก, การบิน, การเดินเรือ และระบบสื่อสารของหน่วยกู้ภัย
1. ตามข้อมูลในช่วงสองไตรมาสแรกของปี 2025 เครือข่ายมือถือของ Magti ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 6 ของโลกด้านความเร็วอินเทอร์เน็ต – Magti 5G ใน 1 ปี: โอกาสใหม่ ประสบการณ์ดิจิทัล และการยอมรับในระดับสากล
เกี่ยวกับ Mavenir
Mavenir ช่วยสร้างเครือข่ายอัจฉริยะ อัตโนมัติ และตั้งโปรแกรมได้เกิดขึ้นได้จริง ผ่านการพัฒนาโซลูชันซอฟต์แวร์ที่เน้นโทรคมนาคมเป็นหลัก ทำงานบนคลาวด์ และออกแบบโดยใช้ AI สำหรับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ความเชี่ยวชาญเชิงลึกของบริษัทในด้านโทรคมนาคมได้รับการพิสูจน์แล้วจากการนำไปปรับใช้กับผู้ให้บริการกว่า 300 รายทั่วโลก ในกว่า 120 ประเทศ ซึ่งรวมกันแล้วเท่ากับผู้ใช้มากกว่า 50% ของประชากรผู้ใช้โทรคมนาคมทั่วโลก Mavenir นำประสบการณ์อันลึกซึ้งด้านโทรคมนาคมมาผสานพลังกับความเชี่ยวชาญด้านระบบคลาวด์และไอที รวมถึงชุดทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่จำเป็นต่อการแก้ไขปัญหาที่ลูกค้าพบจริง ๆ โซลูชันซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วนี้ได้รับการออกแบบโดยใช้ AI เพื่อมอบอนาคตที่เป็น AI เนทีฟและวิวัฒนาการของผู้ให้บริการสู่การเป็น TechCo สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.mavenir.com
