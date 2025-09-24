Fitell Corporation เปิดตัวคลังสินทรัพย์ดิจิทัล Solana (SOL) ด้วยวงเงินการจัดหาเงินทุน 100 ล้านดอลลาร์ โดยมุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนและนวัตกรรม DeFi บนบล็อกเชน
– ตั้งเป้าที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้ถือครอง SOL รายใหญ่ที่สุดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของออสเตรเลีย
– แต่งตั้งที่ปรึกษา David Swaney และ Cailen Sullivan เพื่อเป็นผู้นำกลยุทธ์คลังสินทรัพย์ดิจิทัลและ การสร้างผลตอบแทน ผ่านกลยุทธ์ DeFi แบบบริหารเชิงรุกและผลิตภัณฑ์เชิงโครงสร้าง –
Taren Point, ออสเตรเลีย, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Fitell Corporation (NASDAQ: FTEL) (“Fitell” หรือ “บริษัท”) ผู้ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายและโซลูชันด้านสุขภาพระดับโลก ได้ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้จัดหาเงินทุนสูงสุด 100 ล้านดอลลาร์ เพื่อสนับสนุนการเปิดตัวกลยุทธ์คลังสินทรัพย์ Solana ซึ่งนับเป็นคลังสินทรัพย์ดิจิทัลบน Solana แห่งแรกในออสเตรเลีย
จุดเด่นสำคัญ
- แผนงาน DeFi และผลตอบแทน: ออกแบบมาเพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่า โดยการนำสินทรัพย์ SOL ไปใช้ในชุดกลยุทธ์ DeFi บนบล็อกเชนและกลยุทธ์อนุพันธ์ที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์เชิงโครงสร้าง เช่น ออปชัน สโนว์บอล การจัดหาสภาพคล่องบนบล็อกเชน และกลยุทธ์อื่น ๆ ที่มีสภาพคล่องสูงพร้อมการบริหารความเสี่ยงเมื่อตลาดเป็นขาลง แต่ละแนวทางมีระดับผลตอบแทน การสร้างอัลฟา และระยะเวลาในการลงทุนที่แตกต่างกัน ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจะถูกนำกลับไปลงทุนใหม่ในทุนสำรองของคลัง เพื่อเร่งการสะสม SOL เพิ่มค่า SOL ต่อหุ้น และเสริมสร้างความสอดคล้องกับชุมชน Solana
- การจดทะเบียนคู่ในออสเตรเลีย: Fitell ได้เริ่มดำเนินการเพื่อจดทะเบียนคู่ในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย (ASX) เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงและการลงทุนใน SOL สำหรับนักลงทุนในภูมิภาค
- การรีแบรนด์: หลังจากการเปิดตัวคลังสินทรัพย์ Solana ระยะแรก บริษัทมีแผนที่จะรีแบรนด์เป็น “Solana Australia Corporation”
- การรักษาความปลอดภัย: สินทรัพย์ SOL เริ่มต้นจะถูกเก็บรักษาไว้กับ BitGo Trust Company, Inc. ในสหรัฐอเมริกา และนำไป Stake ผ่านโครงสร้างพื้นฐานระดับสถาบัน
ที่ปรึกษาคลังสินทรัพย์ดิจิทัล
Fitell ได้แต่งตั้ง David Swaney และ Cailen Sullivan เป็นที่ปรึกษาเพื่อเป็นผู้นำแผนงานคลังสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท หน้าที่ของพวกเขามุ่งเน้นไปที่การออกแบบกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคลังสินทรัพย์ ผ่านโอกาสจากการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) กรอบการบริหารความเสี่ยง และนวัตกรรมด้านผลตอบแทนที่ก้าวไกลเกินกว่าโมเดลการ Stake แบบดั้งเดิม
- David Swaney เข้ามามีบทบาทในวงการสินทรัพย์ดิจิทัลตั้งแต่ปี 2017 โดยมุ่งเน้นที่การนำการเงินบนบล็อกเชนไปสู่การยอมรับในระดับสถาบัน ประสบการณ์การให้คำปรึกษาและเป็นที่ปรึกษาของเขาครอบคลุมการออกแบบคลังสินทรัพย์ กลยุทธ์ผลตอบแทนเชิงโครงสร้าง และโครงสร้างพื้นฐานของตลาด
- Cailen Sullivan อยู่ในวงการสินทรัพย์ดิจิทัลมากว่าทศวรรษ และเคยเป็นหนึ่งในทีมงานยุคแรกของ Coinbase ในปี 2013 เมื่อไม่นานมานี้ เขามุ่งเน้นไปที่การลงทุนและสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ภายในระบบนิเวศของ Solana และยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Adrena ซึ่งเป็นหนึ่งใน DEX สำหรับสัญญาซื้อขายถาวรที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดบน Solana
“เราเชื่อว่าคลังสินทรัพย์ดิจิทัลกำลังวางรากฐานต้นแบบสำหรับกองทุน ETF สินทรัพย์ดิจิทัล” David Swaney กล่าว “ความสามารถในการสร้างผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่มากกว่าการ Stake จะเป็นตัวสร้างความแตกต่างที่ชัดเจน และเราตั้งใจที่จะเป็นผู้นำในความพยายามครั้งนี้”
“กลยุทธ์ของเราไม่ได้มุ่งเน้นแค่ที่ Solana เท่านั้น แต่ยังรวมถึงระบบนิเวศของแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นบน Solana อีกด้วย โดยการนำสินทรัพย์จำนวนมากขึ้นไปใช้งานบนบล็อกเชน เรามุ่งหวังที่จะสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่า กำหนดมาตรฐานใหม่ด้านประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ดิจิทัล พร้อมทั้งสนับสนุนการเติบโตของแอปพลิเคชัน DeFi บน Solana” Cailen Sullivan กล่าว
ที่ปรึกษาทั้งสองได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันว่า:
“ในฐานะที่ปรึกษา เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้วางตำแหน่งโครงการนี้ให้เป็นคลังสินทรัพย์ที่สอดคล้องกับ Solana ที่มีนวัตกรรมมากที่สุดในตลาด แม้ขนาดของคลังจะต่างกันไปในแต่ละราย แต่สิ่งที่เรามุ่งเน้นคือการสร้างมูลค่า ผ่านการกระจุกตัวของเงินทุนภายในระบบนิเวศของ Solana ด้วยการนำสินทรัพย์ขึ้นบนบล็อกเชนและบูรณาการเข้ากับโครงการดั้งเดิม เราเชื่อว่าเราสามารถสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งขับเคลื่อนการเติบโตของระบบนิเวศ เป้าหมายของเรา คือการแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์และการสอดประสานกันสามารถทัดเทียมกับขนาด และกำหนดมาตรฐานใหม่ให้กับคลังสินทรัพย์ที่เป็น Solana โดยตรงได้”
Sam Lu ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Fitell Corporation ได้ให้ความเห็นว่า:
“การเปิดตัวคลังสินทรัพย์ดิจิทัล Solana ของเรา ทำให้ Fitell อยู่ในตำแหน่งผู้นำการยอมรับ Solana ในภูมิภาคออสเตรเลียและเอเชียแปซิฟิก ความทะเยอทะยานที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้ถือครอง Solana ที่จดทะเบียนรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาค แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของเราในศักยภาพระยะยาวของเครือข่ายนี้ ด้วยความเชี่ยวชาญของ David Swaney และ Cailen Sullivan เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ดำเนินแผนงานที่ผสานนวัตกรรม การสร้างผลตอบแทน และการบริหารความเสี่ยงอย่างมีวินัยเข้าด้วยกัน”
บริษัทจะกล่าวถึงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลังสินทรัพย์ดิจิทัลของตนในวันนี้ เวลา 16:00 น. ตามเวลา ET ในวันที่ 23 กันยายน 2025 ระหว่างเซสชันถ่ายทอดสดที่จัดบน @MarioNawfal หรือ @RoundtableSpace
เพื่อสนับสนุนการเข้าซื้อ SOL ในระยะเริ่มต้น บริษัทได้ทำสัญญาเงินกู้แบบแปลงสภาพวงเงินสูงสุด 100 ล้านดอลลาร์กับนักลงทุนสถาบันที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา โดยเงินจำนวน 10 ล้านดอลลาร์จากการปิดดีลครั้งแรกจะนำไปใช้ในการซื้อ SOL ทันที
Rodman & Renshaw ทำหน้าที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายหลักเพียงรายเดียวสำหรับการจัดหาเงินทุนครั้งนี้
คำอธิบายข้างต้นมิได้ถือว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด และต้องพิจารณาร่วมกับรายงานของบริษัทในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์ต่างชาติบนแบบฟอร์ม 6-K ที่จะยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 23 กันยายน 2025
เกี่ยวกับ Fitell Corporation
Fitell Corporation ผ่านทาง GD Wellness Pty Ltd (“GD”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมด ทำธุรกิจค้าปลีกออนไลน์อุปกรณ์ยิมและฟิตเนส ทั้งภายใต้แบรนด์ของตนเองและแบรนด์อื่น ๆ ในออสเตรเลีย พันธกิจของบริษัท คือการสร้างระบบนิเวศที่มอบประสบการณ์ฟิตเนสและสุขภาพแบบครบวงจรให้แก่ลูกค้า โดยขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ตลอดหลายปีที่ผ่านมา GD ให้บริการลูกค้ามากกว่า 100,000 ราย โดยมีสัดส่วนการขายจำนวนมากมาจากลูกค้าซื้อซ้ำ พอร์ตโฟลิโอแบรนด์ของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็นสามแบรนด์ภายใต้ชื่อ Gym Direct ได้แก่ Muscle Motion, Rapid Motion และ FleetX ซึ่งครอบคลุมสินค้ามากกว่า 2,000 รายการ (SKU) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.fitellcorp.com
ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความที่เป็น “การคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายในมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี ค.ศ. 1934 ที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้จัดทำขึ้นภายใต้บทบัญญัติ “หลักการข้อยกเว้นความรับผิด” ของกฎหมายปฏิรูปการดำเนินคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลของสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 1995 ข้อความทั้งหมดที่มิใช่ข้อเท็จจริงในอดีตที่ปรากฏในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ ถือเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่ทั้งทราบแล้วและยังไม่ทราบ รวมถึงสภาวะตลาดและปัจจัยอื่น ๆ โดยอ้างอิงจากความคาดหวังและการประเมินในปัจจุบันของบริษัทเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งบริษัทเชื่อว่าอาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และความต้องการทางการเงินของบริษัท นักลงทุนสามารถระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ได้จากคำหรือวลี เช่น “อาจ”, “จะ”, “อาจจะ”, “คาดว่า”, “คาดการณ์”, “มุ่งหมาย”, “ประมาณการ”, “ตั้งใจ”, “วางแผน”, “เชื่อว่า”, “มีแนวโน้มที่จะ”, “เสนอ”, “ศักยภาพ”, “ดำเนินต่อ” หรือสำนวนที่มีความหมายใกล้เคียงกัน บริษัทไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ที่จะต้องปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ต่อสาธารณะ เพื่อสะท้อนเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลัง หรือการเปลี่ยนแปลงความคาดหวัง เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดให้ต้องดำเนินการ แม้ว่าบริษัทเชื่อว่าความคาดหวังที่สะท้อนอยู่ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้านั้นมีเหตุผล แต่ไม่สามารถรับประกันได้ว่าความคาดหวังดังกล่าวจะเป็นจริง และบริษัทขอเตือนนักลงทุนว่าผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างไปอย่างมีนัยสำคัญจากผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ และขอให้นักลงทุนพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ในอนาคตในคำชี้แจงการจดทะเบียนและเอกสารอื่น ๆ ที่บริษัทได้ยื่นต่อ SEC
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
Edwin Tam
[email protected]
นักลงทุนสัมพันธ์
[email protected]
