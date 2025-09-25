EB5 Capital เฉลิมฉลองการปิดตัวของ Atlanta Woodrow Apartments (JF41)
วอชิงตัน, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — EB5 Capital มีความยินดีที่จะประกาศการปิดการลงทุนมูลค่า 42.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐในโครงการ Atlanta Woodrow Apartments (JF41) ของ Woodfield Development
โครงการ Target Employment Area (TEA) ที่มีอัตราการว่างงานสูง ตั้งอยู่ในแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย เป็นโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบหลายครอบครัวระดับ Class A ที่มีทั้งหมด 300 ยูนิตในอาคารอพาร์ทเมนท์ทันสมัย 4 อาคารและ 25 ทาวน์โฮม โครงการนี้จะมีพื้นที่อำนวยความสะดวกที่กว้างขวาง รวมถึงสระว่ายน้ำและเลานจ์สไตล์รีสอร์ท ศูนย์ออกกำลังกายที่ทันสมัย และลานเกมที่มีชีวิตชีวา ทั้งหมดเสริมด้วยการตกแต่งภายในและงานตกแต่งระดับแนวหน้า
แอตแลนตาถือเป็นเมืองหลวงทางการเงินและการค้าของภาคตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นที่ตั้งของบริษัทใหญ่ๆ หลายแห่ง เช่น UPS, Coca-Cola, Delta Airlines, Home Depot และ CNN JF41 ตั้งอยู่ในเขตย่อยเซาท์แอตแลนตา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วใกล้กับใจกลางเมือง ทำเลที่ตั้งนี้ให้การเข้าถึงเส้นทางคมนาคมหลักหลายเส้นทางได้อย่างสะดวก และอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติฮาร์ตสฟีลด์–แจ็กสัน แอตแลนตา ซึ่งเป็นสนามบินที่พลุกพล่านที่สุดในโลกเพียง 10 ไมล์
“โครงการนี้เป็นตัวอย่างดีเยี่ยมของการที่โครงการ EB-5 ช่วยพัฒนาชุมชนขึ้นใหม่” Jonathan Mullen รองประธานอาวุโสฝ่ายการลงทุนของ EB5 Capital กล่าว “เรารู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่จะสร้างงานใหม่กว่า 900 ตำแหน่งให้กับพื้นที่ที่มีอัตราการว่างงานสูง และสนับสนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่องของภูมิภาคเซาท์แอตแลนตา”
JF41 เป็นโครงการด้านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบหลายครอบครัวครั้งที่ 21 ของ EB5 Capital และเป็นโครงการที่สองในรัฐจอร์เจีย คาดว่าการก่อสร้างจะเริ่มในไตรมาสที่ 3 ปี 2025 และจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ปี 2027
เกี่ยวกับ EB5 Capital
EB5 Capital มอบโอกาสให้กับนักลงทุนต่างชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่สร้างงานภายใต้โปรแกรมนักลงทุนอพยพของสหรัฐอเมริกา (โครงการวีซ่า EB-5) ในฐานะหนึ่งในผู้ดำเนินการศูนย์ภูมิภาคที่เก่าแก่และดำเนินงานมากที่สุดในประเทศ บริษัทได้ระดมทุนจากต่างประเทศมากกว่าหนึ่งพันล้านดอลลาร์ในโครงการ EB-5 กว่า 45 โครงการ EB5 Capital ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มีประวัติผลงานที่โดดเด่นและความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ซึ่งดึงดูดนักลงทุนจากกว่า 75 ประเทศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม www.eb5capital.com
