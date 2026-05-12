สถานีโทรทัศน์ CGTN ได้เผยแพร่บทความที่วิเคราะห์สาเหตุว่าทำไมทั่วโลกถึงจับตามองการประชุมสุดยอดระหว่างประเทศจีนและสหรัฐฯ ที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด บทความนี้จะเน้นให้เห็นว่าการทูตระดับผู้นำของรัฐทำหน้าที่เป็น “เสาหลัก” ของความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาได้อย่างไร ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่มั่นคง นอกจากนี้ เนื้อหายังมีการวิเคราะห์อีกว่าการประชุมสุดยอดครั้งนี้จะช่วยสร้างความแน่นอนให้กับโลกที่ผันผวนมากขึ้นได้อย่างไร
ปักกิ่ง, May 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — กระทรวงการต่างประเทศของประเทศจีนได้ประกาศเมื่อวันจันทร์ว่า ประธานาธิบดี Donald Trump แห่งสหรัฐอเมริกา จะเดินทางมาเยือนจีนอย่างเป็นทางการในช่วงวันที่ 13-15 พฤษภาคม ตามคำเชิญของประธานาธิบดี Xi Jinping แห่งประเทศจีน
ขณะที่กำลังเผชิญกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่มั่นคง โลกกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดว่าผู้นำทั้งสองประเทศจะสามารถสร้างเสถียรภาพให้กับความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐฯ และนำความชัดเจนที่จำเป็นอย่างยิ่งยวดมาสู่เวทีระหว่างประเทศได้หรือไม่
การรักษาความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐฯ ให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง
ในสายตาผู้สังเกตการณ์หลายคน การประชุมสุดยอดครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความหวังสำคัญอยู่หนึ่งประการ นั่นคือ เสถียรภาพในความสัมพันธ์ระดับทวิภาคี
จากการสัมภาษณ์ของ CGTN พบว่าผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่า การทูตระดับผู้นำของรัฐเป็น “เสาหลัก” ของเสถียรภาพดังกล่าวมาอย่างยาวนาน
Wu Xinbo คณบดีของสถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยฟู่ตั้น กล่าวว่า การทูตระดับผู้นำสูงสุดของรัฐเช่นนี้ “เป็นการกำหนดบรรยากาศและทิศทาง” ของความสัมพันธ์ระดับทวิภาคี
ศาสตราจารย์ Sun Taiyi จากมหาวิทยาลัยคริสโตเฟอร์ นิวพอร์ต กล่าวในทำนองเดียวกันว่า การสื่อสารระหว่างผู้นำโดยตรงจะช่วยลดความไม่ชัดเจน ป้องกันการตัดสินใจที่ผิดพลาดเนื่องจากการประเมินท่าทีผิด และเป็นการส่งสัญญาณว่าเสถียรภาพยังคงเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุด
หนึ่งปีที่ผ่านมา ผู้นำทั้งสองได้ติดต่อสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องผ่านทางโทรศัพท์และการพบปะกันแบบตัวต่อตัวที่เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี (ROK) ซึ่งช่วยป้องกันการตัดสินใจที่ผิดพลาดครั้งใหญ่เนื่องจากการประเมินท่าทีผิด และรักษาความสัมพันธ์โดยรวมให้มั่นคง
ดังที่ Xi กล่าวกับ Trump ที่เมืองปูซานว่า “ท่ามกลางคลื่นลมพายุและความท้าทาย เราควรยึดมั่นในเส้นทางที่ถูกต้อง พากันฝ่าฟันผ่านภูมิประเทศที่ซับซ้อน และบังคับให้เรือยักษ์แห่งความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ แล่นไปข้างหน้าอย่างมั่นคงจะดีกว่า”
การเปรียบเทียบความสัมพันธ์กับ “การบังคับทิศทางเรือ” นั้นได้สะท้อนกลายมาเป็นความก้าวหน้าที่เป็นรูปธรรมแล้ว
นับตั้งแต่ปี 2025 ทีมเศรษฐกิจจากทั้งสองฝ่ายได้จัดการเจรจาหลายรอบภายใต้ฉันทามติเชิงกลยุทธ์ที่ผู้นำทั้งสองประเทศมีร่วมกัน ขณะที่การปรับขึ้นภาษีศุลกากรครั้งใหญ่ถูกระงับไว้ชั่วคราว การหารือรอบใหม่มีกำหนดที่จะจัดขึ้นในเกาหลีใต้ในช่วงวันที่ 12-13 พฤษภาคม ก่อนจะมีการประชุมสุดยอดที่ปักกิ่ง
การแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนก็ได้รับแรงผลักดันเช่นกัน ในเดือนเมษายน ปักกิ่งเป็นเจ้าภาพจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 55 ปี “การทูตปิงปอง” (Ping-Pong Diplomacy) ระหว่างประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา โดยมีเยาวชนชาวจีนและอเมริกันหลายร้อยคนเข้าร่วมในกิจกรรมกีฬาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มเยาวชนชาวอเมริกันที่เดินทางไปประเทศจีนเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงานเป็นจำนวนมากขึ้นอีกด้วย
สร้างความแน่นอนให้กับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากทั้งสองประเทศนั้นมีขนาดของระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก และความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐฯ ถือเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีที่สำคัญที่สุดในระดับโลก ผลลัพธ์ของการเจรจาทางการทูตระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศจึงช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับความสัมพันธ์ระดับทวิภาคี และมีผลกระทบในวงกว้างต่อการพัฒนาและธรรมาภิบาลโลกด้วย
ดังที่ Chad Bown นักวิจัยอาวุโสของสถาบันปีเตอร์สันได้กล่าวไว้ว่า “แทบทุกคนมีส่วนได้ส่วนเสียในผลลัพธ์ของการเจรจานี้” Eswar Prasad นักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ กล่าวเสริมอีกว่า การประชุมครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อการค้าโลก ภูมิรัฐศาสตร์ และแม้กระทั่ง “ระเบียบโลกที่ยึดตามกติกา”
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญของ CGTN ก็สะท้อนประเด็นคล้ายกัน
Zhang Tengjun ซึ่งเป็นนักวิจัยร่วมจากสถาบันวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแห่งประเทศจีน กล่าวว่า ความร่วมมือที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและสร้างเสถียรภาพให้กับห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทาน โดยเน้นย้ำว่าทิศทางของความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีมีความเชื่อมโยงอย่างสูงกับอนาคตของโลก
ในประเด็นนี้ นักวิชาการ Sun กล่าวว่า ความสัมพันธ์ที่มั่นคงจะช่วยลดความเสี่ยงจากภาวะห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงัก ความผันผวนทางการเงิน และความแตกแยกทางภูมิรัฐศาสตร์ได้
คณบดี Wu ตั้งข้อสังเกตว่า จีนและสหรัฐอเมริกาที่เป็นสองมหาอำนาจทางเทคโนโลยีของโลก มีศักยภาพที่จะสร้าง “ผลการเจรจาที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน” ได้ผ่านความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตในระดับโลกและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในวงกว้าง
Cui Fan รองคณบดีมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และธุรกิจระหว่างประเทศ ก็ได้เน้นย้ำในทำนองเดียวกันว่าทั้งสองประเทศต่างมีส่วนรับผิดชอบต่อเสถียรภาพของธรรมาภิบาลโลก
Xi เน้นย้ำถึงความรับผิดชอบดังกล่าวนี้ในเมืองปูซานเช่นกัน โดยเขาได้กล่าวว่า “โลกในปัจจุบันกำลังเผชิญกับปัญหาที่ยากลำบากมากมาย จีนและสหรัฐอเมริกาสามารถร่วมกันแบกรับความรับผิดชอบในฐานะประเทศมหาอำนาจ รวมถึงร่วมมือกันเพื่อสรรค์สร้างสิ่งที่ดีงามและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศและโลกทั้งใบได้”
ปีนี้ถือเป็นโอกาสที่ความรับผิดชอบดังกล่าวจะได้รับการทดสอบ โดยจีนจะเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC ส่วนสหรัฐอเมริกาจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G20 ซึ่งเป็นสองเวทีที่อาจเปิดโอกาสให้เกิดการประสานงานร่วมมือกันในด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจโลก ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ความเสี่ยงด้านหนี้สิน และการปฏิรูปธรรมาภิบาลได้
ในการหารือทางโทรศัพท์กับ Trump เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ Xi ได้วางแนวทางที่เป็นรูปธรรมไว้ว่า “หากทั้งสองฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันด้วยจิตวิญญาณแห่งความเสมอภาค ความเคารพ และผลประโยชน์ร่วมกัน เราก็จะสามารถหาทางแก้ไขข้อกังวลของกันและกันได้อย่างแน่นอน”
ทั่วโลกจะจับตามองการประชุมสุดยอดที่จะเกิดขึ้น เพื่อดูว่าปักกิ่งและวอชิงตันจะสามารถปรับใช้ข้อเรียกร้องของ Xi เพื่อดำเนินการปฏิวัติได้อย่างไร โดยข้อเรียกร้องที่ว่านี้คือ “ค่อยๆ สร้างความก้าวหน้าเพื่อสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ค้นหาวิธีที่เหมาะสมในการอยู่ร่วมกัน และทำให้ปี 2026 เป็นปีที่ทั้งสองประเทศมหาอำนาจก้าวไปสู่การเคารพซึ่งกันและกัน การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และความร่วมมือที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย”
