จากการผลิตอัจฉริยะสู่ความไว้วางใจจากผู้ใช้กว่า 8 ล้านคน: SGMW เน้นย้ำศักยภาพหลักในการแข่งขันที่งาน ASEAN Expo
หลิ่วโจว ประเทศจีน, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — งาน ASEAN Expo ครั้งที่ 22 ได้ปิดฉากลงเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2025 โดย SAIC-GM-Wuling (SGMW) ได้นำเสนอระบบการผลิตอัจฉริยะ Intelligent Island เทคโนโลยีพลังงานใหม่แบบ Matrix และรุ่นขับขวาของ Starlight 730 ภายใต้แนวคิด “Wuling ก้าวสู่เวทีโลกด้วยคุณภาพใหม่“
ที่งานแสดงสินค้า SGMW ได้นำเสนอโมเดลสาธิตระบบการผลิตแบบเกาะอัจฉริยะ I²MS ซึ่งเป็นนวัตกรรมระดับโลกและได้รับความสนใจอย่างมาก ด้วยการออกแบบเกาะยืดหยุ่นในลักษณะ “สถิต + พลวัต” ระบบนี้ได้ก้าวข้ามรูปแบบสายการผลิตที่มีอายุกว่าศตวรรษ โดยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ 30% ลดต้นทุนต่อหน่วยได้ 31% และรองรับการตรวจสอบย้อนกลับของข้อมูลผลิตภัณฑ์ตลอดวงจรชีวิตได้ 100% อีกหนึ่งไฮไลต์คือ ห้องปฏิบัติการยานยนต์พลังงานใหม่กว่างซี ซึ่งนำโดยคณะนักวิจัย 8 ท่าน และร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและองค์กรธุรกิจกว่า 90 แห่ง ได้สร้างแบบจำลองนวัตกรรม “การวิจัยและพัฒนาในปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กว่างโจว + การบูรณาการในกว่างซี + การประยุกต์ใช้ในอาเซียน” โมเดลนี้ได้ขับเคลื่อนการนำไปใช้จริงกับเทคโนโลยีหลักแล้ว 6 แบรนด์ รวมถึง Magic Battery นอกจากนี้ SGMW ยังได้นำเสนอ Wonder Flexible Modular System ที่ได้รับการจัดอันดับความปลอดภัยระดับห้าดาว โดยใช้โครงสร้างตัวถังที่ผลิตจากเหล็กกล้าแรงดึงสูง 85% และโลหะผสมอะลูมิเนียม รวมถึงเหล็กขึ้นรูปด้วยความร้อน 22.5% พร้อมด้วยระบบความปลอดภัยห้า “ศูนย์” ของ Magic Battery โดยในการทดสอบขั้นสุดขีด เช่น การทนไฟแม้ภายใต้การยิงกระสุนจริง บริษัทตอกย้ำความมุ่งมั่นด้านความปลอดภัย ตามปรัชญาที่ว่า: “Wuling ผลิตทุกสิ่งที่ผู้คนต้องการ”
ในฐานะผู้นำตลาด MPV ของจีนที่มียอดขายสะสมเกิน 8 ล้านคัน และยอดขายยานยนต์พลังงานใหม่ทั่วโลกทะลุ 3 ล้านคัน SGMW ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า รถ MPV รุ่นใหม่สำหรับผู้ขับขี่ – Starlight 730 รุ่นขับขวา (RHD) – จะเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025 ภายใต้ชื่อ Cortez Darion โดยมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน 2 แบบ ประตูเลื่อนไฟฟ้า และฐานล้อยาว 2,910 มม. รุ่นนี้มอบความยืดหยุ่นในการใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์ ถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับแบรนด์อิสระของจีนในการขยายสู่ต่างประเทศด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย
ในแผนการขยายตลาดอาเซียนของ SGMW รุ่น Bingo EV (ซึ่งจำหน่ายในตลาดอินโดนีเซียในชื่อ Binguo EV) ทำหน้าที่เป็นรุ่นเรือธง นับตั้งแต่เปิดตัวในประเทศจีนในปี 2023 รถรุ่นนี้ได้รับความนิยมจากผู้ใช้กว่า 550,000 คน และต่อมาได้เปิดตัวในอินโดนีเซียและประเทศไทยในปี 2024 ในเดือนธันวาคม 2025 รถ Bingo EV จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศมาเลเซียเช่นกัน ด้วยความร่วมมือกับ Tan Chong Moto Group (TQ) บริษัท Wuling มีเป้าหมายที่จะมอบทางเลือกยานยนต์ไฟฟ้าใหม่ ๆ ที่มีความเป็นส่วนบุคคล ใช้งานได้จริง และคุ้มค่ามากขึ้นให้แก่ผู้บริโภค
“อาเซียนเป็นกลยุทธ์หลักในการขยายตลาดของ SGMW” ตัวแทนบริษัทกล่าว “เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการผู้ใช้ในท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีระดับโลกที่ดีที่สุด” งานเอ็กซ์โปในปีนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์จีนจากการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปสู่การส่งออกเทคโนโลยีและมาตรฐานเท่านั้น แต่ยังเปิดบทใหม่ของการเคลื่อนย้ายอัจฉริยะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียนด้วย ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางสำคัญเชื่อมโยงตลาดเอเชีย-แปซิฟิก อาเซียนได้กลายเป็นฐานหลักของ SGMW สำหรับการสร้างโมเดลห่วงโซ่คุณค่าเต็มรูปแบบที่ครอบคลุมการวิจัยและพัฒนา การผลิต และการขาย ผ่านยุทธศาสตร์การบูรณาการอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT) สิ่งนี้กำลังผลักดันให้ SGMW ก้าวจากการส่งออกรถรุ่นเดียว ไปสู่การส่งออกมาตรฐานทางเทคโนโลยีและระบบการผลิตอย่างครบวงจร
ก้าวต่อไป SGMW จะใช้ประโยชน์จาก Wonder Flexible Modular System (สถาปัตยกรรมยานยนต์พลังงานใหม่), Ling Power และแพลตฟอร์มเทคโนโลยี Magic Battery เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องในตลาดอาเซียน สนับสนุนอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ของภูมิภาคในการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางสาธิตระดับโลก
