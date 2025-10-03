Poppulo กลายเป็นบริษัทสื่อสารและป้ายดิจิทัลสำหรับพนักงานรายแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO สำหรับ AI ที่มีความรับผิดชอบ
การรับรอง ISO 42001 AI ยืนยันชื่อเสียงของ Poppulo ด้านการกำกับดูแล ความปลอดภัยของข้อมูล และความสามารถในการปรับขนาดองค์กร
เดนเวอร์และคอร์ก ประเทศไอร์แลนด์, Oct. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Poppulo ผู้นำระดับโลกด้านการสื่อสารกับพนักงานและป้ายดิจิทัล ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้บรรลุมาตรฐานใหม่สำหรับ AI ที่มีความรับผิดชอบ นั่นคือการรับรองมาตรฐาน ISO 42001 เป็นบริษัทเดียวในประเภทเดียวกันที่ได้รับมาตรฐานระบบการจัดการปัญญาประดิษฐ์ (AIMS) ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเป็นรายแรกของโลก
ตั้งแต่เริ่มต้น Poppulo ได้ทำให้การกำกับดูแล ความปลอดภัยของข้อมูล และความสามารถในการปรับขนาดเป็นเสาหลักของแพลตฟอร์ม การรับรองนี้ช่วยให้ลูกค้ามั่นใจได้มากขึ้นว่า เมื่อนำ AI เชิงตัวแทนมาใช้ด้วยความเร็วและขนาดที่เหมาะสม พวกเขาจะสามารถนำมันไปใช้ได้อย่างมั่นใจ โดยรู้ว่าแพลตฟอร์มของ Poppulo ถูกสร้างขึ้นบนรากฐานที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ของแนวปฏิบัติที่รับผิดชอบและระบบที่มีความยืดหยุ่น
การตรวจสอบโดยบุคคลที่สามนี้ มีผลทันที เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของ Poppulo ในการพัฒนาและใช้งาน AI อย่างมีความรับผิดชอบ เชื่อถือได้ และโปร่งใส การรับรองดังกล่าวเป็นไปตามการตรวจสอบที่เข้มงวดซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานรับรองที่ได้รับการรับรอง ซึ่งตรวจยืนยันว่าการกำกับดูแล การจัดการความเสี่ยง และแนวทางการรับผิดชอบของ Poppulo เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่เข้มงวดที่สุด
เนื่องจากองค์กรต่างๆ ดำเนินงานในระดับโลกเพิ่มมากขึ้น รวมถึงในภูมิภาคที่มีกฎระเบียบด้าน AI ที่เข้มงวดที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เช่น สหภาพยุโรป การรับรองนี้จึงรับประกันการกำกับดูแล AI ที่สอดคล้องและรับผิดชอบ ช่วยให้บริษัทต่างๆ มั่นใจในการมีส่วนร่วมกับพนักงานและลูกค้า
Ruth Fornell ซีอีโอของ Poppulo แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประกาศดังกล่าวว่า “เมื่อองค์กรต่างๆ เริ่มมีวิจารณญาณมากขึ้นในการเลือกพันธมิตรด้านเทคโนโลยี พวกเขาก็เริ่มถามคำถามยากๆ ว่า เราจะจัดการความเสี่ยงด้าน AI อย่างไรดี” กรอบการกำกับดูแลของคุณเป็นอย่างไร คุณพิสูจน์มันได้ไหม
“การรับรองนี้ช่วยให้เราสามารถตอบคำถามเหล่านั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ และที่สำคัญกว่านั้นคือ เสริมสร้างบทบาทของ Poppulo ในการช่วยเหลือทีมไอที ทรัพยากรบุคคล การสื่อสาร และการตลาด เพื่อดึงดูดและระดมผู้คน ทั้งพนักงานและลูกค้า ขณะเดียวกันก็ส่งมอบข้อความที่สอดคล้องและเชื่อถือได้บนแพลตฟอร์มการสื่อสารต่างๆ” Fornell กล่าว
ควบคู่ไปกับการรับรองมาตรฐาน ISO 42001 Poppulo กำลังเร่งเปิดตัวชุดเครื่องมือ Agentic AI ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีที่องค์กรสร้างและส่งมอบการสื่อสารผ่านช่องทางพนักงานและเครือข่ายป้ายดิจิทัล ตัวแทนเหล่านี้ได้แก่ Analyze ซึ่งมอบข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำที่เป็นส่วนตัวอย่างยิ่ง และ Create ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทีมสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงที่สอดคล้องกับแบรนด์ได้อย่างรวดเร็วในระดับขนาดใหญ่ ด้วยการรวมตัวแทนเหล่านี้และตัวแทนอื่นๆ ที่จะเข้าร่วมในกลุ่มตัวแทนในเร็วๆ นี้ Poppulo ช่วยให้ทีมงานองค์กรทำงานได้เร็วขึ้น สื่อสารได้ชาญฉลาดขึ้น และมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกจุดสัมผัส
ด้วยแรงเหวี่ยงนี้ Poppulo ยังได้เปิดตัวความสามารถใหม่ที่ทรงพลังภายในแพลตฟอร์มการสื่อสารพนักงาน ซึ่งรวมถึงการแปลอีเมลที่ขับเคลื่อนด้วย AI และผู้ช่วย AI ส่วนบุคคลที่ให้การเข้าถึงตัวชี้วัดประสิทธิภาพ กลยุทธ์แคมเปญ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดได้ทันที นวัตกรรมเหล่านี้ทำให้ทีมงานสื่อสารสามารถตัดสินใจได้เร็วขึ้นโดยอาศัยข้อมูล ปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ และส่งมอบข้อความที่เกี่ยวข้องและมีประสิทธิผลมากขึ้นไปยังกลุ่มเป้าหมายทั่วโลก
“การรับรองนี้กำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับ AI ที่มีความรับผิดชอบในการสื่อสารกับพนักงานและป้ายดิจิทัล” Chris Payne ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยสารสนเทศของ Poppulo กล่าว “สำหรับลูกค้าของเรา นี่เป็นเกณฑ์มาตรฐานระดับโลกที่ชัดเจนสำหรับการประเมินความพร้อมของ AI บนแพลตฟอร์มต่างๆ ของเรา การรักษาการปฏิบัติตามข้อกำหนดต้องอาศัยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การตรวจสอบเป็นประจำ และการเฝ้าระวังเมื่อความท้าทายด้านการกำกับดูแลใหม่ๆ เกิดขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรต่างๆ สามารถมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้พนักงานของตนมีส่วนร่วม และส่งมอบข้อความที่เชื่อถือได้ผ่านทุกช่องทางอย่างมีความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ
การได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 42001:2023 ได้สร้างชื่อเสียงให้กับ Poppulo ในฐานะผู้นำที่เชื่อถือได้ในการส่งมอบ AI ที่ปลอดภัย มีจริยธรรม และพร้อมสำหรับองค์กรสำหรับการสื่อสารกับพนักงานและป้ายดิจิทัล การยอมรับนี้ช่วยให้องค์กรมีส่วนร่วมและกระตุ้นพนักงานและกลุ่มลูกค้าของตน พร้อมทั้งรับรองข้อความที่สอดคล้องและมีประสิทธิผลในทุกช่องทาง
เกี่ยวกับ Poppulo
Poppulo เป็นผู้นำระดับโลกด้านการสื่อสารกับพนักงานและป้ายดิจิทัลสำหรับองค์กร ช่วยให้องค์กรต่างๆ เชื่อมต่อกับพนักงานและลูกค้าผ่านการส่งข้อความแบบเรียลไทม์ที่สร้างผลกระทบผ่านช่องทางต่างๆ โซลูชันการสื่อสารสำหรับพนักงานของ Poppulo ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรต่างๆ มากกว่า 10,000 แห่ง รวมถึงมากกว่า 40 แห่งใน Fortune 100 และเข้าถึงผู้คนมากกว่า 50 ล้านคนทั่วโลก เครือข่ายป้ายดิจิทัลครอบคลุมหน้าจอมากกว่า 600,000 จอทั่วโลก ด้วยการผสานกลยุทธ์การสื่อสารที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลกับเทคโนโลยีป้ายบอกทางที่ปรับขนาดได้ Poppulo ช่วยให้บริษัทต่างๆ เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เรียนรู้เพิ่มเติมที่ www.poppulo.com
ติดต่อ:
Tim Vaughan
[email protected]
GlobeNewswire Distribution ID 9539503