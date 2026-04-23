บอสตัน, April 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — MOVA AtomForm แบรนด์การพิมพ์สามมิติในระบบนิเวศเทคโนโลยีของ MOVA ได้เปิดตัว Palette 300 รุ่นเรือธงเป็นครั้งแรกในงาน RAPID + TCT Boston 2026 นับเป็นสัญญาณของการขยายสู่ตลาดอเมริกาเหนือ ภายในศูนย์การประชุมและนิทรรศการ Thomas M. Menino บริษัทได้จัดแสดงนวัตกรรมล่าสุดผ่านการสาธิตสด ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากวิศวกรมืออาชีพ นักออกแบบ และพันธมิตรที่มีแนวโน้มจะร่วมงาน
Palette 300 ซึ่งได้รับรางวัล iF Design Award และรางวัล MUSE Gold Award ประจำปี 2026 ได้เข้ามาแก้ไขข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพหลักของการพิมพ์สามมิติแบบตั้งโต๊ะ แตกต่างจากระบบแบบดั้งเดิมที่ต้องพึ่งพา “หอคายวัสดุ” ซึ่งก่อให้เกิดของเสียสูง Palette 300 ใช้กลไกสลับอัตโนมัติแบบ 12 หัวฉีด OmniElement ด้วยการสลับทำงานโดยตรงระหว่างหัวฉีด 12 หัวที่ให้ความร้อนแยกอิสระ ระบบจึงรองรับการใช้งานวัสดุที่แตกต่างกัน 12 ชนิดพร้อมกัน และการพิมพ์ได้สูงสุด 36 สี ช่วยลดการสูญเสียวัสดุ ควบคู่กับการเพิ่มความเร็วในการสลับหัวฉีดอย่างมาก
นอกเหนือจากนวัตกรรมเชิงกลแล้ว ระบบยังผสานรวมชั้นการควบคุมตรวจสอบอัตโนมัติ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายภายในที่มีเซนเซอร์มากกว่า 50 ตัว และกล้องความละเอียดสูง 4 ตัว ชุดเซนเซอร์ “Always-On” นี้ช่วยตรวจติดตามแบบเรียลไทม์และแก้ไขความคลาดเคลื่อนในการพิมพ์โดยอัตโนมัติอย่างชาญฉลาด เพื่อให้ได้ความสม่ำเสมอระดับอุตสาหกรรมโดยไม่จำเป็นต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง ขีดความสามารถของฮาร์ดแวร์เหล่านี้ได้รับการเสริมด้วยซอฟต์แวร์ AtomForm Studio ซึ่งช่วยให้กระบวนการสไลซ์และการจัดการงานพิมพ์มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น และ AtomVerse แพลตฟอร์มสร้างสรรค์แบบบูรณาการที่ออกแบบมาเพื่อเสริมศักยภาพให้ผู้สร้างสรรค์ ด้วยคลังโมเดลแบบเปิดขนาดใหญ่และเครื่องมือช่วยออกแบบที่รองรับผู้ใช้ทุกระดับทักษะ
ระหว่างการจัดแสดงในงาน RAPID + TCT ขีดความสามารถเหล่านี้ได้รับการพิสูจน์ผ่านการสาธิตสดภายในงาน ผู้เข้าร่วมงานได้เห็น Palette 300 จัดการเวิร์กโฟลว์การพิมพ์หลายวัสดุและการเปลี่ยนผ่านแบบอัตโนมัติ ซึ่งยืนยันถึงความสามารถของระบบในการก้าวข้ามคอขวดของการพิมพ์แบบดั้งเดิมด้วยสถาปัตยกรรมการสลับหัวฉีดอันเป็นเอกลักษณ์
งานนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของกลยุทธ์การขยายตลาดอเมริกาเหนือในวงกว้างของ MOVA AtomForm หลังจากได้รับการตอบรับอย่างดีจากอุตสาหกรรมและการนำเสนอข่าวในสื่อต่าง ๆ เช่น Geeky Gadgets และ The Gadget Flow บริษัทกำลังขยายการดำเนินงานเพื่อรองรับทั้งภาคธุรกิจและภาคผู้บริโภค การเปิดพรีออร์เดอร์สำหรับ AtomForm Palette 300 มีกำหนดเริ่มต้นในไตรมาส 2 ของปี 2026
เกี่ยวกับ MOVA AtomForm
MOVA AtomForm คือหน่วยธุรกิจด้านการพิมพ์สามมิติของ MOVA Group ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านการใช้ชีวิตอัจฉริยะด้วย AI ด้วยการสนับสนุนจากความเชี่ยวชาญของ MOVA ในด้านระบบนิเวศอัจฉริยะ AtomForm มุ่งมั่นทำให้กระบวนการสร้างสรรค์รวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และชาญฉลาดยิ่งขึ้น สำหรับนักออกแบบและเมกเกอร์ทั่วโลก
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MOVA AtomForm ได้ทางเว็บไซต์ทางการและช่องทางโซเชียลมีเดีย หรือสอบถามได้ที่ [email protected]
ดูรูปภาพประกอบการประกาศนี้ได้ที่:
