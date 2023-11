Matmerize ได้รับรางวัลจาก DOD เพื่อพัฒนาวัสดุโพลิเมอร์เชิงประกอบที่มีความสามารถในการติดไฟต่ำโดยใช้วิธีการ AI ขั้นสูง

แอตแลนต้า, Nov. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Matmerize, Inc ซึ่งเป็นผู้นำวงการด้ านสนเทศศาสตร์เกี่ยวกับโพลิ เมอร์และการคิดค้น มีความภูมิใจที่จะประกาศการได้ รับคัดเลื อกจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา (US Department of Defense – DOD) ให้ได้รับสัญญาการวิจัยนวั ตกรรมสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก (Small Business Innovation Research – SBIR) โดยมีเป้าหมายที่การพัฒนาระเบี ยบวิธีวิทยา AI เพื่อเร่งความเร็ วของการออกแบบวัสดุโพลิเมอร์เชิ งประกอบที่มีความสามารถในการติ ดไฟต่ำชนิดใหม่ Matmerize มีความตื่นเต้นต่อศั กยภาพในการเปลี่ ยนแปลงของโครงการนี้ เนื่องจากไม่เพียงแต่จะเพิ่ มความปลอดภัยจากเพลิงไหม้ให้เรื อและเรือดำน้ำของกองทัพเรือเท่ านั้น แต่ยังสามารถใช้ในอีกหลากหลายอุ ตสาหกรรม รวมถึงการก่อสร้าง อวกาศ ยานยนต์ และผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภค Matmerize ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่ องจากรางวัล SBIR อีกรางวัลหนึ่งที่เพิ่งได้รั บจากมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (NSF) เมื่อเร็วๆ นี้เพื่อพัฒนาสถาปัตยกรรมแมชี นเลิร์นนิ่งแบบ Physics-informed และ Physics-enforced เพื่อสร้างความก้าวหน้าในการพั ฒนาวัสดุ

ความสามารถในการติดไฟของโพลิ เมอร์เชิงประกอบจะกำหนดโดยชุ ดพารามิเตอร์เชิงปริมาณ โดยมักจะวัดด้วยเครื่องมือ/ การทดสอบที่มีความเป็นมาตรฐานสู งซึ่ งกำหนดโดยสมาคมการทดสอบและวัสดุ แห่งอเมริกา (American Society for Testing and Materials – ASTM) และหน่วยงานอื่นๆ วัสดุโพลิเมอร์ที่เป็นที่ต้ องการและเป็นไปตามค่ าของการทดสอบมาตรฐานของ ASTM และหน่วยงานที่ไม่ใช่-ASTM จะต้องเป็นส่วนผสมของโพลิเมอร์ พื้นฐาน สารผสมเพิ่มเพื่อการใช้งาน สารหน่วงการติดไฟ และเงื่อนไขการดำเนินการ Matmerize จะร่วมมือกับ DOD เพื่อพัฒนาขี ดความสามารถของสนเทศศาสตร์เกี่ ยวกับโพลิเมอร์โดยใช้ข้อมูลที่ จัดเตรียมอย่างเหมาะสมและเทคนิค AI/ML ขั้นสูง โดยมุ่งเป้าที่การเร่งความเร็ วของการออกแบบเมทริกซ์โพลิเมอร์ เชิงประกอบที่มี ความสามารถในการติดไฟต่ำซึ่งเป็ นไปตามเป้าหมายสำคัญด้านประสิ ทธิภาพเชิงกลไกและเชิงอุณหภูมิ ที่จำเป็นต่อกองทัพเรือ

ไฮไลท์หลักๆ ของสัญญาประกอบด้วย

(1) การสร้างฐานข้อมูลวัสดุเชิ งประกอบที่มีความสามารถในการติ ดไฟและคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องอื่ นๆ เช่น อัตราการปล่อยความร้อนสูงสุด เวลาก่อนที่จะติดไฟ และความหนาแน่นของควัน

(2) การพัฒนาโมเดล AI ที่ฝึกด้วยฐานข้อมูลเพื่ อคาดการณ์คุณสมบัติที่เกี่ยวข้ องกับการคิดค้นวัสดุเชิ งประกอบใหม่ๆ และ

(3) แนะนำกลุ่มโพลิเมอร์เชิ งประกอบที่มีศักยภาพ เช่น ส่วนผสมระหว่างโพลิเมอร์พื้นฐาน สารผสมเพิ่มเพื่อการใช้งาน สารหน่วงการติดไฟ และเงื่อนไขการดำเนินการ เพื่อการสังเคราะห์ และการทดสอบเชิงทดลอง

Huan Tran ซึ่งเป็นผู้อำนวยการด้านนวั ตกรรมการวิจัยของ Matmerize กล่าวว่า “ความร่วมมือนี้เป็นสัญญาณถึ งความสำเร็จครั้งสำคั ญในการแสวงหาโพลิเมอร์เชิ งประกอบที่มีความสามารถในการติ ดไฟต่ำลงและปลอดภัยยิ่งขึ้น เราภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็ นหัวหอกในการพัฒนาโซลูชันล้ำสมั ยที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับวัสดุโพลิเมอร์เชิ งประกอบที่มีความสามารถในการติ ดไฟต่ำซึ่งไม่เพียงแต่เป็ นไปตามมาตรฐานการทดสอบอันหนั กหน่วงของ ASTM เท่านั้น แต่ยังตอบโจทย์ข้อกำหนดด้ านความปลอดภัยที่จำเป็นต่อเรื อของกองทัพเรือของเราอีกด้วย“

หัวใจสำคัญของนวัตกรรมของ Matmerize คือผลิตภัณฑ์เรือธงอย่าง PolymRize ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ สนเทศศาสตร์เกี่ยวกับโพลิเมอร์ บนระบบคลาวด์ที่สร้างขึ้นอย่ างพิถีพิถันเพื่อกระตุ้นความก้ าวหน้าของโพลิเมอร์ วัสดุเชิงประกอบ และการคิดค้น DOD SBIR มีแนวทางตรงกับภารกิจหลักของ Matmerize โดยสมบูรณ์ ซึ่งก็คือการปลดปล่อยศั กยภาพมหาศาลของ AI ในการสร้างความก้าวหน้าให้วิ ศวกรรมวัสดุเพื่อจัดการกับอุ ปสรรคใหญ่และปรับปรุงการทำงาน ความปลอดภัยจากเพลิงไหม้ และความยั่งยืน SBIR จากทั้ง DOD และ NSF มาในเวลาที่ลงตัวเหมาะเจาะ และจะร่วมกันผลักดันและสร้ างความก้าวหน้าให้เทคโนโลยี PolymRize ซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI ในลักษณะที่ส่งเสริมกันและกัน

Chiho Kim ซึ่งเป็น CTO ของ Matmerize ได้แสดงความกระตือรือร้นโดยกล่ าวว่า “รางวัล SBIR ที่ได้ติดต่อกันจาก DOD และ NSF แสดงถึงการได้รับการยอมรับอย่ างล้นหลามของแพลตฟอร์ มสนเทศศาสตร์เกี่ยวกับโพลิเมอร์ ที่เป็นผู้บุกเบิกวงการของ Matmerize อย่าง PolymRize สัญญาเหล่านี้จะมอบทรั พยากรและการสนับสนุนที่จำเป็นต่ อการสร้างความก้าวหน้าให้ แพลตฟอร์ม PolymRize ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของเราขึ้นไปอีก”

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวั ตกรรมแพลตฟอร์ม PolymRize ได้ที่: https://www.matmerize.com/ polymrize

เกี่ยวกับ Matmerize:

Matmerize, Inc. เป็นบริษัทที่เพิ่งแยกตั วจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งจอร์เจี ย (Georgia Institute of Technology) ได้ไม่นาน ก่อตั้งโดย Dr. Rampi Ramprasad และ Dr. Chiho Kim Matmerize เป็นผู้นำนวัตกรรมในจุดร่ วมระหว่างวิศวกรรมวัสดุขั้นสู งและปัญญาประดิษฐ์ ด้วยภารกิจในการปฏิวัติ ความปลอดภัยจากเพลิงไหม้ และความยั่งยืนผ่านเทคโนโลยี AI เราจึงมุ่งมั่นที่ จะขยายขอบเขตความเป็นไปได้ ทีมผู้เชี่ ยวชาญเฉพาะทางของเรามุ่งมั่นที่ สร้างโซลูขันที่ส่งผลเชิงบวกต่ อการพัฒนาวัสดุใหม่โดยลดรอยเท้ าทางสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

