LeddarTech แต่งตั้ง Chris Stewart เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

เมืองควิเบก แคนาดา, Nov. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech® บริษัทซอฟต์แวร์ยานยนต์ที่ให้ บริการซอฟต์แวร์ฟิวชันเซ็นเซอร์ และการรับรู้ระดับต่ำที่ได้รั บการจดสิทธิบัตรสำหรับ ADAS และ AD ได้ประกาศอย่างภาคภูมิใจที่ จะแต่งตั้งุคุณ Chris Stewart ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิน (“CFO”)

ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ ายการเงินของ LeddarTech คุณ Stewart จะมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุน LeddarTech ในการรวมธุรกิจกับ Prospector Capital Corp. ซึ่งมีการประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้ และการเปลี่ยนผ่านเป็นบริษัทที่ ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

คุณ Stewart มีประสบการณ์ด้านการจั ดการทางการเงินมากกว่า 20 ปีในบริษัทต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับสตาร์ทอัพไปจนถึ งบริษัทมหาชนขนาดใหญ่ ก่อนหน้านี้ คุณ Stewart ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ ายการเงินของ Bionano Genomics Inc. (NASDAQ: BNGO) ตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 จนกระทั่งได้ร่วมงานกับ LeddarTech ในเดือนพฤศจิกายน 2566 ดำรงตำแหน่งหัวหน้าของ Maxwell Ultracapacitors ที่ Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 ถึงกรกฎาคม 2563 และดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ ายการเงินและเทคโนโลยี สารสนเทศที่ Maxwell Technologies Inc. ซึ่งเป็นบริษัทจัดเก็บพลั งงานสาธารณะ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 ถึงพฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นเวลาที่ Tesla เข้าซื้อบริษัท นอกจากนี้ คุณ Stewart ยังดำรงตำแหน่งผู้นำหลายตำแหน่ง ซึ่งรวมถึงรองประธานฝ่ายการเงิ นที่ Entropic Communications และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิ นของ V-ENABLE Inc. (ปัจจุบันคือ GroundTruth) ซึ่งเป็นผู้นำด้านโฆษณาบนมือถื อแบบกำหนดเป้าหมาย

คุณ Stewart สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิ ทยาลัย Southern California และปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารอุ ตสาหกรรมจากมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon

“ผมรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่ วมงานกับบริษัทที่มีวิสัยทัศน์ แห่งนี้ อีกทั้งยังได้ทำงานร่วมกับพนั กงานของ LeddarTech ในช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นเช่นนี้ ” คุณ Stewart กล่าว “ผมตั้งตารอที่จะสร้างพันธมิ ตรที่น่าเกรงขามในทุกระดับ ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นของ LeddarTech คณะกรรมการบริหารและทีมผู้นำ และสนับสนุน LeddarTech ในขณะที่บริษัทดำเนินการเพื่ อบรรลุการรวมธุรกิจและดำเนิ นงานในฐานะบริษัทที่มีการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ ผมรู้สึกกระชุ่มกระชวยอย่ างมากกับความสำเร็จของ LeddarTech และตั้งตารอที่จะช่วยให้บริษั ทได้ตระหนักถึงศักยภาพทั้งหมดที่ มีอยู่ของบริษัท”

คุณ Charles Boulanger ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ LeddarTech ได้แสดงความคิดเห็นว่า: “ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ คุณ Chris ได้เข้าร่วมทีมผู้บริหารของ LeddarTech ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ ายการเงิน ในฐานะผู้บริหารทางการเงินที่ ประสบความสำเร็จ อีกทั้งยังมีประสบการณ์กว้ างขวางในการเป็นผู้นำและการเพิ่ มประสิทธิภาพการดำเนิ นงานทางการเงินขององค์กรต่าง ๆ คุณ Chris จึงมีประวัติที่น่าเชื่อถื อในการจัดการและเปลี่ยนแปลงฟั งก์ชันทางการเงินเพื่อขับเคลื่ อนความสามารถในการทำกำไรและการเ ติบโต ทักษะความสามารถของ Chris สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ของ LeddarTech อย่างสมบูรณ์แบบ”

LeddarTech Inc. (“LeddarTech”) และ Prospector Capital Corp. (“Prospector”) (NASDAQ: PRSR, PRSRU, PRSRW) เป็นบริษัทที่ไม่มีภาระต้องจ่ ายภาษีใด ๆ (exempted company) ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่เกาะเคย์แมน ซึ่งนำโดยอดีตประธาน Qualcomm Derek Aberle และมีอดีตรองประธาน Qualcomm Steve Altman เป็นประธาน เป็นคู่สัญญาในข้อตกลงการรวมธุ รกิจขั้นสุดท้าย ซึ่งเมื่อการรวมธุรกิจเสร็จสิ้น จะส่งผลให้ LeddarTech กลายเป็นบริษัทจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อปิดการทำธุรกรรม ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่ วงไตรมาสที่สี่ของปี 2566 LeddarTech Holdings Inc. (“Newco”) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการควบรวมกิ จการซึ่งก่อตั้งขึ้นจากการรวมธุ รกิจนั้น คาดว่าจะได้รับการจดทะเบียนใน NASDAQ ภายใต้สัญลักษณ์ย่อ “LDTC”

เกี่ยวกับ LeddarTech

บริษัทซอฟต์แวร์ระดับโลกที่ก่ อตั้งขึ้นในปี 2550 และมีสำนักงานใหญ่ในควิเบกซิตี้ โดยมีศูนย์การวิจัยและพัฒนาเพิ่ มเติมในมอนทรีออล โตรอนโต และเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล LeddarTech พัฒนาและจัดหาโซลูชันซอฟต์แวร์ การรับรู้ที่ครอบคลุมซึ่งเปิ ดใช้งานการใช้งาน ADAS และแอปพลิเคชันการขับขี่อัตโนมั ติ (AD) ซอฟต์แวร์เกรดยานยนต์ของ LeddarTech นั้นใช้ AI ขั้นสูงและอัลกอริธึมการมองเห็ นด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อสร้ างแบบจำลอง 3D ของสภาพแวดล้อมที่แม่นยำ ช่วยให้สามารถตัดสินใจได้ดียิ่ งขึ้นและนำทางได้ปลอดภัยยิ่งขึ้ น เทคโนโลยีที่ประสิทธิภาพสูง ปรับขนาดได้และคุ้มค่านี้มีให้ สำหรับ OEM และซัพพลายเออร์ระดับ Tier 1-2 เพื่อใช้โซลูชัน ADAS สำหรับยานยนต์และรถออฟโรดอย่ างมีประสิทธิภาพ

LeddarTech นั้นเป็นผู้รับผิดชอบนวั ตกรรมการรับรู้ จากระยะไกลหลายรายการ โดยมีการยื่นขอรับสิทธิบั ตรมากกว่า 150 ฉบับ (ได้รับอนุมัติ 80 ฉบับ) ซึ่งนำไปใช้เพื่อเพิ่มขี ดความสามารถของ ADAS และ AD การรับรู้ถึงรอบยานพาหนะที่ดีขึ้ นนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้ การสัญจรทั่วโลกปลอดภัยขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น ยั่งยืนและราคาสามารถเข้าถึงได้ : นี่คือสิ่งที่ผลักดันให้ LeddarTech พยายามกลายเป็นโซลูชันซอฟต์แวร์ ฟิวชันเซ็นเซอร์และการรับรู้ที่ นำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LeddarTech ได้ที่ www.leddartech.com และบน LinkedIn, Twitter, Facebook และ YouTube.

เกี่ยวกับ Prospector Capital Corp.

Prospector คือบริษัทเข้าซื้อกิจการที่มีจุ ดประสงค์พิเศษซึ่งก่อตั้งขึ้ นโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิ ดการควบรวมกิจการ การแลกเปลี่ยนหุ้น การได้มาซึ่งสินทรัพย์ การซื้อหุ้น การปรับโครงสร้างองค์กร หรือการรวมธุรกิจที่คล้ายกันกั บธุรกิจตั้งแต่หนึ่งแห่งขึ้นไป โดยมุ่งเน้นไปที่บริษัทที่มี โซลูชันขั้นสูงและมีความแตกต่ างสูงสำหรับภาคส่วนเทคโนโลยี บริษัทนำโดยทีมผู้ลงทุนและผู้ บริหารที่มีประสบการณ์ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ การจำแนกและการลงทุนในบริษัทที่ มีการเติบโตสูง ซึ่งมีทีมผู้บริหารที่แข็งแกร่ งและมีโอกาสทางการตลาดที่น่ าสนใจ หลักทรัพย์ของ Prospector มีการซื้อขายบน NASDAQ ภายใต้สัญลักษณ์ย่อ “PRSR” “PRSRU” และ “PRSRW”

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับธุรกรรมที่ เสนอและที่ที่จะหาข้อมูลดังกล่ าว

ในการเชื่อมต่อกับการรวมธุรกิ จที่เสนอ Prospector, LeddarTech และกิจการที่ควบรวมกันจะจัดเตรี ยมและจะยื่นแบบแสดงรายการข้อมู ลการลงทะเบียนในแบบฟอร์ม F-4 (“คำชี้แจงการลงทะเบียน”) ต่อ SEC Prospector, LeddarTech และกิจการที่รวมกันจะจัดเตรี ยมและยื่นแบบแสดงรายการข้อมู ลการลงทะเบียนต่อ SEC และ Prospector จะส่งแบบแสดงรายการข้อมู ลการลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้ นทางไปรษณีย์ และยื่นเอกสารอื่น ๆ เกี่ยวกับการรวมธุรกิจต่อ SEC ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ได้ใช้ แทนหนังสือมอบฉันทะ ใบลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวน หรือเอกสารอื่น ๆ ที่ Prospector หรือกิจการที่รวมกันอาจยื่นต่อ SEC ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจ ผู้ลงทุนและผู้ถือครองหลักทรั พย์ควรอ่านแบบแสดงรายการข้อมู ลการเสนอขายหลักทรัพย์อย่างถี่ ถ้วนและครบถ้วนเมื่อมีให้ รวมถึงอ่านการแก้ไขหรือส่วนเสริ มใด ๆ ในแบบแสดงรายการข้อมู ลการเสนอขายหลักทรัพย์ และเอกสารอื่น ๆ ที่ยื่นโดย Prospector หรือกิจการที่รวมกันต่อ SEC ที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจ เนื่องจากเอกสารเหล่านี้ จะประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ ผู้ลงทุนและผู้ถือครองหลักทรั พย์จะสามารถรั บสำเนาแบบแสดงรายการข้อมู ลการเสนอขายหลักทรัพย์ และเอกสารอื่น ๆ ที่ยื่นต่อ SEC โดย Prospector หรือกิจการที่รวมกันได้ฟรีผ่ านทางเว็บไซต์ที่ดูแลโดย SEC ที่www.sec.gov

ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ ในอนาคต

ข้อความบางข้อความในข่าวประชาสั มพันธ์นี้อาจถือเป็นข้ อความคาดการณ์ล่วงหน้ าตามความหมายของพระราชบัญญัติ ปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ ส่วนบุคคลปี 2538 แห่งสหรัฐอเมริกา มาตรา 27A ว่าด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และมาตรา 21E ว่าด้วยพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ ยน (ซึ่งข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ าจะรวมถึง แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้ าและข้อมูลเชิงคาดการณ์ล่วงหน้ าตามความหมายของกฎหมายหลักทรั พย์ของแคนาดาที่มีการบังคับใช้) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้ อความเกี่ยวกับการรวมธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับ Prospector, LeddarTech และ Newco ความสามารถในการบรรลุผลสำเร็ จของการรวมธุรกิจและระยะเวลา ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รั บจากการรวมธุรกิจ การปิดการจัดหาเงินทุนสำหรับบุ คคลในวงจำกัดและรายได้ที่คาดว่ าจะได้รับจากการดำเนินการดังกล่ าว และข้อความที่เกี่ยวข้องกับกลยุ ทธ์ของ Newco ที่มีการคาดการณ์ไว้ การดำเนินงานในอนาคต โอกาส วัตถุประสงค์ และประมาณการทางการเงิน และเมตริกทางการเงินอื่น ๆ ข้อความที่มีลักษณะเป็ นการคาดการณ์ในอนาคตโดยทั่ วไปประกอบด้วยข้อความที่มีลั กษณะที่เป็นการคาดการณ์ และขึ้นอยู่กับหรืออ้างถึงเหตุ การณ์หรือเงื่อนไขในอนาคต และรวมถึงคำเช่น “อาจ” “จะ” “ควร” “น่าจะ” “คาดหวัง” “คาดการณ์” ” “วางแผน” “มีแนวโน้ม” “เชื่อ” “ประมาณการ” “โครงการ” “ตั้งใจ” และสำนวนอื่น ๆ ที่คล้ายกัน ข้อความที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริ งในอดีตถือเป็นข้อความเชิ งคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตั้งอยู่ บนความเชื่อและสมมติฐานในปัจจุ บันที่มีความเสี่ยงและความไม่ แน่นอน และไม่ได้รับประกันประสิทธิ ภาพในอนาคต ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่ างมากจากที่มีอยู่ในข้ อความคาดการณ์ล่วงหน้าอันเป็ นผลมาจากปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: (i) ความเสี่ยงที่เงื่อนไขในการปิ ดการรวมธุรกิจไม่เป็นไปตามข้ อกำหนด รวมถึงความล้มเหลวในการขออนุมั ติจากผู้ถือหุ้นสำหรับการรวมธุ รกิจอย่างทันท่วงทีหรือโดยสิ้ นเชิง หรือการไม่ได้รับการดำเนิ นการขออนุญาตขึ้นทะเบียนที่ จำเป็นใด ๆ อย่างทันท่วงทีหรือโดยสิ้นเชิง รวมถึงศาลยุติธรรมชั้นต้นแห่ งควิเบก (ii) ความไม่แน่นอนเกี่ยวกั บเวลาของการบรรลุผลสำเร็ จของการรวมธุรกิ จและความสามารถของ Prospector, LeddarTech และกิจการที่รวมกันเพื่อบรรลุ ผลสำเร็จของการรวมธุรกิจ (iii) ความเป็นไปได้ที่ผลประโยชน์ที่ คาดว่าจะได้รับจากการรวมธุรกิ จจะไม่เกิดขึ้นจริง และการปฏิบัติทางภาษีที่คาดว่ าจะได้รับจากการรวมธุรกิจ (iv) เกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจนำไปสู่การยุติการรวมธุ รกิจ (v) ความเสี่ยงที่การฟ้องร้องของผู้ ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกั บการรวมธุรกิจหรือการชำระบัญชี หรือการสอบสวนอื่น ๆ อาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาหรื อการเกิดขึ้นของการรวมธุรกิจ หรือส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ ายจำนวนมากในการป้องกัน การชดใช้ค่าเสียหาย และความรับผิด (vi) การเปลี่ยนแปลงในสภาวะเศรษฐกิ จทั่วไปและ/หรืออุตสาหกรรมเฉพาะ (vii) การหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้ นจากการรวมธุรกิจที่อาจส่งผลเสี ยต่อธุรกิจของ LeddarTech (viii) ความสามารถของ LeddarTech ในการรักษา ดึงดูด และจ้างบุคลากรหลัก (ix) ปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงค์ที่ อาจเกิดขึ้นหรือการเปลี่ ยนแปลงความสัมพันธ์กับลูกค้า พนักงาน ซัพพลายเออร์หรือบุคคลอื่น ๆ อันเป็นผลมาจากการประกาศหรื อการสิ้นสุดของการรวมธุรกิจ (x) ความไม่แน่นอนทางธุรกิจที่ อาจเกิดขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงความสัมพั นธ์ทางธุรกิจที่มีอยู่ในระหว่ างการควบรวมธุรกิจที่อาจส่ งผลกระทบต่อประสิทธิ ภาพทางการเงินของ LeddarTech (xi) การพัฒนาด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และเศรษฐกิจ (xii) ความไม่แน่นอนและความรุ นแรงของเหตุการณ์ภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การก่อการร้าย การระบาดของสงครามหรือการเป็นศั ตรู และการแพร่ระบาด การแพร่ระบาดใหญ่ หรือการระบาดของโรคใด ๆ (รวมถึงโควิด-19) ตลอดจนการตอบสนองของฝ่ายบริ หารต่อปัจจัยใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น (xiii) การเข้าถึงเงินทุนและการเงิน และความสามารถของ LeddarTech ในการรักษาการปฏิบัติตามพันธสั ญญาหนี้สิน และ (xiv) ปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ตามรายละเอียดในรายงานของ Prospector ที่ยื่นต่อ SEC เป็นระยะ รวมถึงรายงานประจำปีของ Prospector ในแบบฟอร์ม 10-K, รายงานประจำไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q ที่จัดทำเป็นระยะ รายงานปัจจุบันในแบบฟอร์ม 8-K ที่จัดทำเป็นระยะ และเอกสารอื่น ๆ ที่ยื่นต่อ SEC ตลอดจนปัจจัยเสี่ยงที่จะระบุไว้ ในแบบแสดงรายการข้อมู ลการเสนอขายหลักทรัพย์ รายการปัจจัยสำคัญข้างต้นยังไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้ง Prospector และ LeddarTech ไม่สามารถรับประกันได้ว่าเงื่ อนไขในการรวมธุรกิจจะเป็นที่ พอใจ ทั้ง Prospector และ LeddarTech ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการแก้ไขหรือปรับปรุงข้ อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ หรือจัดทำข้อความคาดการณ์ล่ วงหน้าอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออื่น ๆ เว้นแต่ตามที่กฎหมายที่ใช้บังคั บได้กำหนดไว้

ไม่มีการเสนอหรือชักชวน

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ถือเป็ นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้ อหลักทรัพย์ใด ๆ ของ Prospector หรือกิจการที่รวมกัน การชักชวนให้ลงคะแนนเสียงหรื อการอนุมัติใด ๆ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์ ในเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิ ดกฎหมายก่อนที่จะมีการจดทะเบี ยนหรือมีคุณสมบัติเหมาะสมภายใต้ กฎหมายหลักทรัพย์ ของเขตอำนาจศาลดังกล่าว การเสนอขายหลักทรัพย์จะกระทำมิ ได้เว้นแต่จะใช้วิธีชี้ชวนซึ่ งเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติม (“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์”)

ผู้มีส่วนร่วมในการชักชวน

Prospector, LeddarTech และกิจการที่รวมกัน ตลอดจนกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร และพนักงานบางรายที่เกี่ยวข้อง อาจถือว่าเป็นผู้มีส่วนร่ วมในการชักชวนของตัวแทนที่เกี่ ยวข้องกับการรวมธุรกิจ สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกั บกรรมการและเจ้าหน้าที่บริ หารของ Prospector ได้จากรายงานประจำปีในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีบัญชีซึ่งสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีการยื่นต่อ SEC เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่อาจถื อว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการชั กชวนของตัวแทนที่เกี่ยวข้องกั บการรวมธุรกิจซึ่งอยู่ภายใต้ กฎของ SEC รวมถึงคำอธิบายเกี่ยวกั บผลประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้ อมจากการถือครองหลักทรัพย์หรื ออื่น ๆ จะระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมู ลการเสนอขายหลักทรัพย์ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการยื่ นเอกสารดังกล่าวต่อ SEC สามารถรับเอกสารเหล่านี้ได้ฟรี จากแหล่งที่ระบุไว้ข้างต้น

ติดต่อ:Daniel Aitken รองประธานฝ่ายการตลาดระดับโลก การสื่อสารและผู้ลงทุนสัมพันธ์ ของ LeddarTech Inc. โทร.: + 1-418-653-9000 ต่อ 232 daniel.aitken@LeddarTech.com

รายชื่อติดต่อผู้ลงทุนสัมพันธ์: Kevin Hunt แห่ง ICR Inc. kevin.hunt@icrinc.com

ติดต่อด้านสื่อการเงิน: Dan Brennan แห่ง ICR dan.brennan@icrinc.com

Leddar, LeddarTech, LeddarVision, LeddarSP, VAYADrive, VayaVision และโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่ องหมายการค้าหรือเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ LeddarTech Inc. และบริษัทในเครือ แบรนด์ ชื่อผลิตภัณฑ์ และเครื่องหมายอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นหรืออาจเป็นเครื่ องหมายการค้าหรือเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนที่ใช้เพื่ อระบุผลิตภัณฑ์หรือบริการของเจ้ าของที่เกี่ยวข้อง

GlobeNewswire Distribution ID 8980137