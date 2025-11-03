Incora ขยายการดำเนินงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วยการเปิดสำนักงานใหม่ในมาเลเซีย
โรงงานแห่งใหม่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินงานระดับภูมิภาค การสนับสนุนลูกค้า และการเติบโตในระยะยาวทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ยะโฮร์ มาเลเซีย, Nov. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Incora ผู้ให้บริการโซลูชันห่วงโซ่อุปทานแบบบูรณาการชั้นนำระดับโลกสำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศและการป้องกันประเทศ ประกาศเปิดสำนักงานแห่งใหม่อย่างเป็นทางการในเมืองยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบริษัททั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
สำนักงานแห่งใหม่นี้จะเป็นที่ตั้งศูนย์บริการร่วมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Incora จากศูนย์กลางนี้ Incora จะมอบการสนับสนุนที่ดีขึ้นให้กับลูกค้ามากกว่า 250 รายและผู้ขาย 300 ราย โดยรวบรวมกระบวนการทางธุรกิจเพื่อมอบประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามข้อกำหนด และประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้นทั่วทั้งภูมิภาค
“การเปิดตัวนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเปิดสำนักงานใหม่เท่านั้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการเติบโต ความสามารถ และความร่วมมือของ Incora ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอีกด้วย” David Coleal ซีอีโอของ Incora กล่าว “ทำเลที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ โครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง และแรงงานที่มีทักษะของมาเลเซียทำให้ที่นี่เป็นที่ตั้งที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินงานระดับภูมิภาคที่กำลังขยายตัวของเรา”
นับตั้งแต่ก่อตั้ง Incora ในประเทศมาเลเซียเติบโตขึ้นกว่าสิบเท่า จากทีมงานสี่คนในปี 2019 มาเป็นพนักงาน 50 คนภายในสิ้นปี 2025 การขยายตัวครั้งนี้ตอกย้ำถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนของบริษัททั่วทั้งภูมิภาค
“การเติบโตของเราในมาเลเซียสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าและปริมาณธุรกิจที่เพิ่มขึ้นทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” Kian Hwee Yeo รองประธานและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายฮาร์ดแวร์ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Incora กล่าว ขณะที่ Incora ยังคงลงทุนด้านบุคลากร เทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐาน เรากำลังเสริมสร้างความสามารถในการส่งมอบความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพที่พันธมิตรของเราไว้ใจ
ศูนย์บริการร่วมในมาเลเซียเป็นตัวอย่างของค่านิยมของ Incora ในด้านการทำงานเป็นทีม นวัตกรรม และความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน ซึ่งตอกย้ำความมุ่งมั่นในระยะยาวต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในภูมิภาค
“การขยายตัวครั้งนี้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับความสามารถของเราในการสนับสนุนลูกค้าทั้งในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศและสารเคมีที่มีคุณสมบัติเฉพาะทาง” Christian Mota ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายเคมีภัณฑ์ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Incora กล่าว “การบูรณาการการดำเนินงานผ่านศูนย์กลางมาเลเซีย ช่วยให้เราสร้างเครือข่ายที่คล่องตัวและเชื่อมต่อกันมากขึ้น ซึ่งช่วยให้ตอบสนองได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ประสานงานได้ดีขึ้น และมีคุณภาพสม่ำเสมอในทุกตลาด” นับเป็นก้าวที่น่าตื่นเต้นสำหรับทั้งทีมงานและลูกค้าของเรา”
Incora ขอแสดงความขอบคุณต่อพนักงาน พันธมิตร และลูกค้าที่ได้มีส่วนสนับสนุนให้เกิดความสำเร็จนี้
เกี่ยวกับ Incora:
Incora เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ครอบคลุมแก่ภาคการบินและอวกาศทั่วโลกและอุตสาหกรรมอื่นๆ Incora เริ่มต้นด้วยรากฐานที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศและการป้องกันประเทศ และยังใช้ความเชี่ยวชาญด้านห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้บริการด้านการผลิตในภาคอุตสาหกรรม การเดินเรือ ยา และอื่นๆ อีกด้วย Incora ผนวกตัวเองเข้ากับธุรกิจของลูกค้าโดยจัดการห่วงโซ่อุปทานทุกด้าน ตั้งแต่การจัดซื้อและการจัดการสินค้าคงคลังไปจนถึงการขนส่งและการบริการลูกค้าในสถานที่ บริษัทมีสำนักงานใหญ่ในเมืองฟอร์ตเวิร์ธ รัฐเท็กซัส และมีเครือข่ายทั่วโลก 68 แห่งใน 17 ประเทศ และมีพนักงานมากกว่า 3,800 คน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ incora.com
