Fortrea เปิดตัวโซลูชันที่ครอบคลุมเพื่อปรับปรุงความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกในการวิจัยทางคลินิก

โซลูชันดังกล่าวใช้ประโยชน์ จากข้อมูลในโลกแห่งความเป็นจริง ข้อมูลเชิงลึกของผู้ป่วย และกระบวนการที่เป็นระบบเพื่ อออกแบบ ดำเนินการ และวัดประสิทธิผลของแผนปฏิบัติ การด้ านความหลากหลายในการทดลองทางคลิ นิก

เดอร์แรม นอร์ทแคโรไลนา, June 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Fortrea (Nasdaq: FTRE) (หรือ “บริษัท”) ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยตามสัญญาชั้ นนำระดับโลก (CRO) ได้ประกาศเปิดตัวโซลูชันที่ ครอบคลุมแบบบูรณาการเพื่อปรั บปรุงความหลากหลายและการไม่แบ่ งแยก (Diversity and Inclusion หรือ D&I) ของผู้เข้าร่วมในการทดลองทางคลิ นิก โซลูชัน D&I ของ Fortrea ได้รับการออกแบบมาเพื่ อขยายการเข้าถึงของผู้ป่วยเพื่ อเข้าร่วมในการทดลองทางคลินิก และเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนั กงาน Food and Drug Administration ของสหรัฐอเมริกา (FDA) ภายใต้กฎหมาย Food and Drug Omnibus Reform Act เพื่อเพิ่มการลงทะเบี ยนของประชากรที่ด้ อยโอกาสในการทดลองทางคลินิก

กระบวนการที่ครอบคลุมของ Fortrea ผสมผสานห้าองค์ ประกอบของการวางแผนปฏิบัติ การและการดำเนินการด้ านความหลากหลาย:

ที่ปรึกษาด้านหลักฐานในโลกแห่ งความเป็นจริงจะค้นคว้าชุดข้อมู ลในโลกแห่งความเป็นจริงที่เกี่ ยวข้องเพื่อแจ้งการวางแผนด้ านความหลากหลาย

“การวิจัยทางคลินิกจะศึกษาข้อมู ลเชิงลึกจากถึงประชากรผู้ป่ วยกลุ่มตัวอย่างโดยมีประสิทธิ ภาพที่ดียิ่งขึ้นว่าการรักษาที่ เป็นไปได้จะสามารถทำได้อย่ างไรในสภาพแวดล้อมจริง” John Doyle, DrPH, ประธานของ Fortrea Consulting กล่าว “ข้อกำหนดด้านระเบียบข้อบังคั บล่าสุดได้กำหนดความก้าวหน้ าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่ านมาในแนวทางของไบโอฟาร์มาในด้ านการปรับปรุงการรวมประชากรที่ หลากหลายไว้ในโครงการพั ฒนาขององค์กร โซลูชันของ Fortrea นำความเชี่ยวชาญด้านข้อมูลเชิ งลึกในโลกแห่งความเป็นจริ งมาออกแบบแผน D&I ที่มีประสิทธิภาพและสมจริง พร้อมด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในด้านการรักษาโรคมากกว่า 20 สาขาในการดำเนินการทดลอง นอกจากนี้ เรายังมีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ ในด้าน D&I และไม่เพียงมุ่งมั่นให้มี D&I แค่ในการทดลองทางคลินิกเท่านั้น แต่จะให้มีทั่วทั้งบริษัทของเรา และขณะเดียวกันเราก็เร่งดำเนิ นการตามจุดประสงค์ในการนำการรั กษาที่เปลี่ยนแปลงชีวิตมาสู่ผู้ ป่วยให้เร็วยิ่งขึ้นด้วย”

โซลูชัน D&I ของ Fortrea ได้รวมเอาชุดเครื่องมือที่เป็ นกรรมสิทธิ์ ซึ่งรวมถึงการประเมินทางระบาดวิ ทยาและความเป็นไปได้ที่ใช้ ประโยชน์จากการผสมผสานชุดข้อมู ลขนาดใหญ่โดยเฉพาะ โซลูชันนี้ยังรวมข้อมูลจากกลุ่ มผู้ป่วยเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึ กเกี่ยวกับความทนทานต่อโปรโตคอล และข้อกำหนดการสนับสนุนการดำเนิ นการศึกษาในประชากรผู้ป่วยที่ แตกต่างกันในสาขาการบำบัดและภู มิศาสตร์ที่หลากหลาย ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยแจ้ งแผนการสรรหาและรักษาผู้ป่วยทั้ งในระดับโลกและระดับท้องถิ่น เพื่อเข้าถึงประชากรผู้ป่วยที่ ด้อยโอกาส และจัดการกับอุปสรรคในการมีส่ วนร่วมในการทดลองทางคลินิก

“เราต้องใช้ข้อมูลเชิงลึ กและการดำเนินการเพื่อทำให้แน่ ใจว่าการรวมกลุ่มประชากรผู้ป่ วยที่หลากหลายในการทดลองทางคลิ นิกจะต้องก้าวไปไกลกว่าการเป็ นเพียงแค่แผนงานเท่านั้น” Mark Morais ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติ การของ Fortrea กล่าว “เนื่องจากโปรแกรม Voice of Patient ที่ครอบคลุมของเราและความร่วมมื อกับไซต์ผู้ตรวจสอบและเครือข่ ายไซต์ที่หลากหลาย เราจึงมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งถึงสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้ ประสบความสำเร็จในการเข้าถึ งประชากรที่ปกติแล้วยังไม่ค่ อยมีบทบาทในการทดลองทางคลินิ กมากนัก ที่ Fortrea เราได้รับแจ้งข้อมูลจากข้อมู ลในโลกแห่งความเป็นจริง ได้รับการขับเคลื่ อนโดยเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม และได้รับการขับเคลื่อนด้ วยความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอวิธี การรักษาใหม่ ๆ สำหรับผู้ป่วยทุกคน”

โปรดไปยัง Diversity and Inclusion in Clinical Trials บน Fortrea.com เพื่อดู ข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับ Fortrea

Fortrea (Nasdaq: FTRE) เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดั บโลกด้านการพัฒนาทางคลินิ กและโซลูชันการเข้าถึงผู้ป่ วยในอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่ อชีวิต เราร่วมมือกับบริษัทชีวเภสัชภั ณฑ์ บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ บริษัทอุปกรณ์ทางการแพทย์ และบริษัทวินิจฉัยที่เกิดขึ้ นใหม่และขนาดใหญ่เพื่อขับเคลื่ อนนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพที่ เร่งการรักษาที่เปลี่ยนแปลงชีวิ ตให้กับผู้ป่วยที่ต้องการความช่ วยเหลือ Fortrea ให้บริการการจั ดการการทดลองทางคลินิกระยะที่ I-IV เภสัชวิทยาคลินิก โซลูชันการทดลองที่ใช้เทคโนโลยี ที่แตกต่าง และบริการหลังการอนุมัติ

โซลูชันของ Fortrea อาศัยประสบการณ์สามทศวรรษที่ ครอบคลุมสาขาการรักษามากกว่า 20 สาขา ความหลงใหลในความเข้มงวดทางวิ ทยาศาสตร์ ข้อมูลเชิงลึกที่ยอดเยี่ยม และเครือข่ายสถานที่วิจัยผู้ ตรวจสอบที่แข็งแกร่ง ทีมงานที่มี ความสามารถและหลากหลายของเราทำง านในกว่า 90 ประเทศ โดยได้รับการปรับขนาดเพื่ อนำเสนอโซลูชันที่เจาะจงและคล่ องตัวให้แก่ลูกค้าทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี ที่ Fortrea กลายเป็นพลังแห่งการเปลี่ ยนแปลงจากขั้นตอนไปสู่ผู้ป่ วยได้ที่ Fortrea.com และติ ดตามเราบน LinkedIn และ X (ชื่ อเดิมคือ Twitter) @Fortrea

ติดต่อ Fortrea:

Fortrea Media: Galen Wilson – 703-298-0802, media@fortrea. com

Fortrea Media: Kate Dillon – 646-818-9115, kdillon@prosek. com

