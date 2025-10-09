eXp Realty เปิดตัวแผนกพาณิชย์ในสหราชอาณาจักร ขยายโมเดลตัวแทนสู่ตลาดมูลค่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์
แพลตฟอร์มแรกในประเภทนี้รวมที่พักอาศัยและเชิงพาณิชย์ไว้ภายใต้หลังคาเดียวกัน ช่วยให้ตัวแทนในสหราชอาณาจักรควบคุมได้มากขึ้น มีศักยภาพในการสร้างรายได้สูงขึ้น และเข้าถึงได้ทั่วโลก
เบลลิงแฮม รัฐวอชิงตัน, Oct. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — eXp Realty® บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์อิสระที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นบริษัทลูกหลักของ eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) ได้ประกาศเปิดตัว eXp UK Commercial ซึ่งจะช่วยขยายขีดความสามารถด้านอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ของบริษัทในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามากที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป
การเปิดตัวครั้งนี้จะทำให้ eXp กลายเป็นแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนโดยตัวแทนรายแรกในสหราชอาณาจักรที่นำเสนอบริการทั้งที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ภายใต้รูปแบบเดียว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ระดับโลกที่กว้างขึ้น เพื่อเสริมศักยภาพให้ตัวแทนที่ประกอบอาชีพอิสระด้วยการเข้าถึงเครื่องมือ การฝึกอบรม และโอกาสต่าง ๆ ครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างขึ้นจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของ eXp UK ในภาคที่อยู่อาศัย ซึ่งรูปแบบการประกอบอาชีพอิสระได้ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ของเอเจนซี่ด้านอสังหาริมทรัพย์ไปแล้ว
“ภาคอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ของสหราชอาณาจักรเติบโตอย่างมาก เป็นโอกาสมูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ซ่อนอยู่เห็น ๆ” Adam Day ผู้นำด้านการขยายตัวระหว่างประเทศประจำยุโรป กล่าว “โมเดลเชิงพาณิชย์แบบดั้งเดิมทำให้ตัวแทนจำนวนมากไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากอิสรภาพ ศักยภาพในการสร้างรายได้ และความยืดหยุ่นในการให้บริการลูกค้าทั่วทุกตลาด แต่เรากำลังเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น นอกจากนี้ ด้วยการสนับสนุนจากชุมชนทั่วโลกของเรา ตัวแทนสามารถเพิ่มผลประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ของสหราชอาณาจักรในระดับโลกได้ ไม่ใช่แค่ในระดับประเทศเท่านั้น”
คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ของสหราชอาณาจักรจะมีรายได้ถึง 8.1 พันล้านปอนด์ (10.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2025 หลังจากเติบโตเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (IBISWorld) อย่างไรก็ตาม ภาคส่วนนี้ยังคงถูกครอบงำด้วยบริษัทแบบดั้งเดิม จึงทำให้เกิดช่องว่างที่ชัดเจนสำหรับตัวแทนที่ต้องการความเป็นอิสระมากขึ้น ความสามารถในการสร้างรายได้ และแพลตฟอร์มที่ทันสมัยในการขยายธุรกิจของตน
eXp UK Commercial ทำการเปลี่ยนแปลง โดยเสนอสิ่งต่อไปนี้ให้ตัวแทน:
- ความสามารถในการให้บริการลูกค้าสำนักงาน ค้าปลีก อุตสาหกรรม ที่ดิน และการใช้งานแบบผสมผสาน
- การฝึกอบรมเฉพาะเชิงพาณิชย์ การตลาด และการสนับสนุนด้านปฏิบัติการ
- โครงสร้างคอมมิชชันที่ตัวแทนจะได้รับ 70% และเพิ่มขึ้นเป็น 100% สำหรับผู้ที่มีผลงานดีที่สุด
“eXp กำลังขยายตัวและพัฒนาอย่างรวดเร็ว แต่ด้วยความตั้งใจ ขณะที่เราทำเช่นนี้ เราจะยังคงเปิดตัวโอกาสระดับโลกเพิ่มเติมสำหรับตัวแทนของเรา หลังจากที่เราสร้างโครงการในสหราชอาณาจักรสำเร็จแล้ว จึงเห็นสมควรอย่างยิ่งที่จะเริ่มต้นที่นั่นในฐานะฐานปฏิบัติการสำหรับแผนกพาณิชย์ระหว่างประเทศของเรา” Felix Bravo กรรมการผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศของ eXp Realty กล่าว
“การเปิดตัวครั้งนี้เปลี่ยนแปลงความหมายของการเป็นตัวแทนเชิงพาณิชย์ในสหราชอาณาจักร เราต้องเห็นธุรกิจที่เรากำลังสร้าง ถึงจะเชื่อได้ ผมทำงานในเอเจนซี่เชิงพาณิชย์มาเกือบ 10 ปี และเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเท่านั้นสำหรับคนที่ทำงานด้านนี้ ตัวแทนส่วนใหญ่ยังคงสร้างธุรกิจของคนอื่นอยู่ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะทำให้พวกเขามีโอกาสสร้างแบรนด์ของตัวเองที่มีการควบคุมและสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้น พร้อมได้รับการสนับสนุนจากแบรนด์ระดับโลก” Rob Jones หัวหน้าฝ่ายการค้าของ eXp UK กล่าว
โดยเขามีประสบการณ์หลายสิบปีในการเป็นผู้นำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาให้กับ RE/MAX UK และตำแหน่งผู้บริหารในธุรกิจนายหน้าและการขายเชิงพาณิชย์
การเปิดตัวครั้งนี้ทำให้สหราชอาณาจักรกลายเป็นรากฐานสำหรับการขยายธุรกิจในระดับนานาชาติของ eXp และเป็นต้นแบบสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ตัวแทนและผู้เชี่ยวชาญเชิงพาณิชย์ที่สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมสามารถเข้าไปที่ exptoolkit.com/uk-commercial
เกี่ยวกับ eXp World Holdings, Inc.
eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) (“บริษัท”) เป็นบริษัทโฮลดิ้งของ eXp Realty® และ SUCCESS® Enterprises eXp Realty เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์อิสระที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีตัวแทนมากกว่า 82,000 รายใน 29 ประเทศ eXp Realty ในฐานะบริษัทนายหน้าที่เน้นตัวแทนเป็นหลักซึ่งทำงานผ่านระบบคลาวด์ เสนอการแบ่งคอมมิชชันให้แก่ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ในอัตราชั้นนำของอุตสาหกรรม การแบ่งรายได้ โอกาสการเป็นเจ้าของในส่วนของผู้ถือหุ้น และเครือข่ายระดับโลกที่มอบอำนาจให้ตัวแทนในการสร้างธุรกิจที่เติบโตก้าวหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ eXp World Holdings, Inc. โปรดไปที่: expworldholdings.com
SUCCESS® Enterprises ซึ่งก่อตั้งโดยนิตยสาร SUCCESS® เป็นชื่อที่เชื่อถือได้ในด้านการพัฒนาส่วนบุคคลและวิชาชีพมาตั้งแต่ปี 1897 โดยเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ eXp ซึ่งเสนอการเข้าถึงทรัพยากรที่มีค่าให้แก่ตัวแทน เพื่อยกระดับทักษะ สร้างการเติบโตให้กับธุรกิจของตน และบรรลุความสำเร็จระยะยาว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SUCCESS โปรดไปที่: success.com
