Datavault AI (NASDAQ: DVLT) ร่วมมือกับ Max International AG เพื่อเปิดตัว Swiss Digital RWA Exchange ซึ่งเป็นการก้าวข้ามอุปสรรคของ Tokenization ระดับสถาบัน
ความร่วมมือครั้งสำคัญนี้ผสานรวม AI ที่จดสิทธิบัตร ความแข็งแกร่งด้านกฎระเบียบของสวิตเซอร์แลนด์ และความเชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพย์สิน เพื่อผลักดัน Tokenization ในตลาด RWA ที่มีมูลค่าเกิน 1 ล้านล้านดอลลาร์1 โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองซูริกซึ่งเป็นศูนย์กลางทองคำ
บีเวอร์ตัน, รัฐออริกอน, Oct. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — ผ่าน IBN — Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT) ผู้บุกเบิกด้านบล็อกเชนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งจดสิทธิบัตรแล้ว เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ ได้ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Max International AG ในฐานะพาร์ทเนอร์ที่ได้รับใบอนุญาต ความร่วมมือนี้จะนำไปสู่การเปิดตัวและบริหารจัดการ Swiss Digital RWA Exchange ที่ตั้งอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีเป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากกรอบกฎระเบียบด้านดิจิทัลที่แข็งแกร่งของสวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์เป็นที่ตั้งของ SIX Digital Exchange (SDX) ซึ่งเป็นพันธมิตรทางเทคโนโลยีที่ยาวนานของ NASDAQ สำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านสินทรัพย์ดิจิทัล และยังเป็นตลาดแลกเปลี่ยนชั้นนำของโลกสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล
ความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อผลักดันการนำ Real World Assets (RWA) มาใช้ในระดับสถาบัน โดยมุ่งแก้ไขอุปสรรคสำคัญสามประการ ได้แก่ ความไม่ชัดเจนด้านกฎระเบียบ ความสามารถในการปรับขยายทางเทคโนโลยี และความไว้วางใจด้านการจัดการทรัพย์สิน นอกจากนี้ยังวางรากฐานให้กับ International Elements Exchange ของ Datavault AI ซึ่งมุ่งเน้น Tokenization สินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทองคำและทองแดงที่ยังไม่ได้ขุด รวมถึง International NIL Exchange สำหรับสิทธิ์ในชื่อ รูปภาพ และความเหมือน
ซูริก เมืองศูนย์กลางทางการเงินของสวิตเซอร์แลนด์ ช่วยขยายขอบเขตของแพลตฟอร์มอย่างมหาศาล: ด้วยการดูแลกระบวนการถลุงและการซื้อขายทองคำกว่า 70% ของโลก2 ซูริกจึงเป็นประตูที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ Tokenization ของ RWA พอร์ตโฟลิโอสิทธิบัตรระดับโลกของ Datavault AI ซึ่งครอบคลุม Tokenization ข้อมูลอย่างปลอดภัย, Digital Twins และการปฏิบัติตามข้อกำหนดแบบอัตโนมัติในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย ซึ่งช่วยรับประกันการบังคับใช้สิทธิ์ในระบบนิเวศที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบนี้ ทำให้สามารถซื้อขายได้อย่างปลอดภัย ปลอดการปลอมแปลง และขยายขนาดได้
ข้อได้เปรียบหลักด้านการแข่งขัน ได้แก่
• ประสิทธิภาพตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI: ระบบ DataValue® และ DataScore® ของ Datavault AI มอบการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ขาดสภาพคล่องอย่างโปร่งใสผ่านอัลกอริทึม ช่วยเพิ่มสภาพคล่องและลดความเสี่ยงจากความไม่ชัดเจน
• ป้อมปราการด้านกฎระเบียบ: Max International AG มอบที่ตั้งทางกฎหมายในสวิตเซอร์แลนด์และเครือข่ายสำหรับการออกและซื้อขายหลักทรัพย์บนระบบบัญชีแยกประเภทที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบ
• ความไว้วางใจด้านการจัดการผ่านทุนมนุษย์: ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านบริการทางการเงินที่มีประสบการณ์ และผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับใบอนุญาต “Fit and Proper” เพื่อให้มั่นใจว่าการกำกับดูแลเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการความมั่งคั่งส่วนบุคคลของสวิตเซอร์แลนด์ รองรับการลงทุนสถาบันอย่างปลอดความเสี่ยง
การผสานพลังนี้รวมสิทธิบัตรของ Datavault AI และความเข้มงวดระดับ NASDAQ ที่สืบทอดมาจาก NYIAX เข้ากับความน่าเชื่อถือแบบสวิสของ Max International AG ซึ่งเราเชื่อว่าจะทำให้ตลาดแลกเปลี่ยนนี้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้าน Tokenization สำหรับสินทรัพย์มูลค่าสูง ก้าวแรกที่สำคัญ คือการซื้อขายที่สอดคล้องตามกฎระเบียบบนแพลตฟอร์ม Stablecoin ซึ่งเป็นอิสระจากการเปลี่ยนแปลงระดับโลก เช่น U.S. Genius Act อันเป็นผลมาจากกรอบกฎหมาย DLT ที่แข็งแกร่งของสวิตเซอร์แลนด์
ด้วยการคาดการณ์ว่าสินทรัพย์ที่ผ่าน Tokenization จะมีมูลค่าเกินกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์1ภายในปี 2030 เราเชื่อว่าความร่วมมือนี้สะท้อนถึงคุณค่าระดับโลกของ Datavault AI ผ่านโซลูชันอัตโนมัติที่สอดคล้องตามกฎระเบียบ สำหรับการสร้างรายได้จาก RWA และ NIL ที่ซับซ้อน
“เรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ Datavault AI ในโครงการที่มุ่งเป้าไปยังสถาบันนี้” Joachim Wegmann กรรมการผู้จัดการของ Max International AG กล่าว “ด้วยการผสานเทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรเข้ากับรากฐานด้านกฎระเบียบของสวิตเซอร์แลนด์และความเชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพย์สิน เรากำลังสร้างแพลตฟอร์มที่สามารถแก้ไขอุปสรรคในการนำไปใช้ และยกระดับเป็นมาตรฐานสำหรับ Tokenization ของสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดของโลกอย่างยั่งยืนและในระยะยาว”
Nathaniel Bradley ซีอีโอของ Datavault AI กล่าวว่า “เราได้รับการติดต่อจากบริษัทขนาดใหญ่และรัฐบาลให้ช่วยตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับโซลูชันบล็อกเชนในการสร้างรายได้จาก RWA และ NIL ซึ่งทำให้สิ่งที่ซับซ้อนกลายเป็นสิ่งที่เข้าถึงง่าย และเปิดทางสู่ระบบ Tokenization ที่เรียบง่าย อัตโนมัติ ปลอดความผิดพลาด และสอดคล้องตามกฎระเบียบในทุกขนาด” “ความร่วมมือครั้งนี้กับ Max International AG จะขับเคลื่อนตลาดแลกเปลี่ยนของเราให้กลายเป็นศูนย์กลางที่น่าเชื่อถือในสวิตเซอร์แลนด์ และปลดล็อกมูลค่ามหาศาลระดับโลก”
เกี่ยวกับ Datavault AI Inc.
Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT) กำลังเป็นผู้นำด้วยโซลูชันเฉพาะในด้านการสร้างภาพ การประเมินมูลค่า และการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ในสภาพแวดล้อม Web 3.0 โดยใช้ประโยชน์จากศาสตร์ข้อมูลและศาสตร์เสียงอะคูสติก แพลตฟอร์มบนคลาวด์นี้มอบโซลูชันครบวงจรที่รองรับหลายอุตสาหกรรม รวมถึงการให้สิทธิ์ใช้งานซอฟต์แวร์ HPC สำหรับกีฬาและความบันเทิง อีเวนต์และสถานที่จัดงาน ไบโอเทค การศึกษา ฟินเทค อสังหาริมทรัพย์ การดูแลสุขภาพ พลังงาน และอีกมากมาย The Information Data Exchange® (IDE) ช่วยให้สามารถสร้าง Digital Twins และการให้สิทธิ์ใช้งานชื่อ รูปภาพ และความเหมือน (NIL) ได้ โดยการเชื่อมโยงวัตถุจริงในโลกกายภาพเข้ากับข้อมูลเมต้าที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้หรือวัตถุบนบล็อกเชนอย่างปลอดภัย ซึ่งส่งเสริมการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบและมีความโปร่งใส โซลูชันของบริษัทช่วยให้มั่นใจได้ถึงความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูลรับรอง โซลูชันเหล่านี้สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมด้วยระบบอัตโนมัติด้วย AI และแมชชีนเลิร์นนิง (ML) การเชื่อมต่อกับบุคคลที่สาม การวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียด รวมถึงการทำการตลาดอัตโนมัติและการตรวจสอบโฆษณา บริษัทมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองบีเวอร์ตัน รัฐออริกอน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Datavault AI ได้ที่ www.dvlt.ai
ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของกฎหมาย Private Securities Litigation Reform Act of 1995 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คำต่าง ๆ เช่น “คาดว่า” “จะ” “คาดการณ์” “ดำเนินต่อไป” รวมถึงรูปแบบต่าง ๆ ของคำเหล่านี้และสำนวนที่สื่อถึงอนาคตหรือเงื่อนไข ล้วนใช้เพื่อระบุถึงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ รวมถึงถ้อยแถลงที่ปรากฏในที่นี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับความร่วมมือและโครงการตลาดแลกเปลี่ยนของเรา โอกาสและแนวโน้มทางธุรกิจ กลยุทธ์ และโครงการด้านสิทธิบัตร ตลอดจนความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรไปใช้งาน ล้วนตั้งอยู่บนการประเมินและสมมติฐานที่แม้เรากับฝ่ายบริหารจะพิจารณาว่าสมเหตุสมผล แต่โดยธรรมชาติแล้วย่อมมีความไม่แน่นอนอยู่ในตัว ผู้อ่านควรระมัดระวังที่จะไม่พึ่งพาข้อความที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตเหล่านี้มากเกินไป ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่ระบุไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ อันเป็นผลมาจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ: ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถของเราในการบรรลุผลประโยชน์ที่คาดการณ์ไว้จากความร่วมมือที่กล่าวถึงในที่นี้ ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของเราในการจัดตั้งตลาดแลกเปลี่ยน RWA ความสามารถของเราในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่ได้รับการออกและแจ้งอนุมัติแล้วอย่างมีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ได้มาเพื่อขยายส่วนแบ่งตลาดของเราอย่างสำเร็จผล ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถของเราในการเปิดแหล่งรายได้ใหม่ สถานะสภาพคล่องในปัจจุบันของเราและความจำเป็นในการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สภาวะตลาด เศรษฐกิจ และปัจจัยอื่น ๆ โดยทั่วไป ความสามารถของเราในการดำเนินกิจการต่อเนื่อง ความสามารถในการรักษาสถานะการจดทะเบียนหุ้นสามัญในตลาด Nasdaq ความสามารถในการบริหารต้นทุนและดำเนินแผนการด้านปฏิบัติการและงบประมาณให้สำเร็จตามเป้า ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ระดับที่ผู้ได้รับสิทธิ์ใช้งานเทคโนโลยีของเรานำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ของตน หากมี ระยะเวลาในการนำไปใช้งานดังกล่าว ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา และความเสี่ยงอื่น ๆ ตามที่ระบุโดยละเอียดในเอกสารยื่นต่อ U.S. Securities and Exchange Commission ของเรา ข้อมูลในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีให้ ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์นี้เท่านั้น และเราไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงข้อความที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้โดยอิงจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรืออื่น ๆ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้
