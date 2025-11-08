Datavault AI จับมือ Rodney’s Comedy Club นำนวัตกรรมดิจิทัลสู่แวดวงความบันเทิงสดด้วยระบบลิขสิทธิ์มุกตลกแบบเรียลไทม์และ Laugh Index รายแรกของอุตสาหกรรม
Datavault AI จับมือ Rodney’s Comedy Club นำนวัตกรรมดิจิทัลสู่แวดวงความบันเทิงสดด้วยระบบลิขสิทธิ์มุกตลกแบบเรียลไทม์และ Laugh Index รายแรกของอุตสาหกรรม
Datavault AI™ ขยายแพลตฟอร์ม VerifyU สำหรับการตรวจรับรองข้อมูลประจำตัวและเทคโนโลยีการมีส่วนร่วม ADIO ไปสู่ด้านลิขสิทธิ์ในวงการบันเทิงและไลฟ์สไตล์ยามค่ำคืน ซึ่งเป็นตลาดที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วสำหรับการยืนยันข้อมูลดิจิทัลที่แท้จริงและการสร้างรายได้จากข้อมูลแบบเรียลไทม์
ฟิลาเดลเฟีย, Nov. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — ผ่านทาง IBN – Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT) ผู้นำด้านการสร้างมูลค่าจากข้อมูล การตรวจรับรองข้อมูลประจำตัว และเทคโนโลยีการมีส่วนร่วมทางดิจิทัล ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ Rodney’s Comedy Club โดยผสานรวมโซลูชัน VerifyU, Joke Token และ ADIO® เพื่อยกระดับรูปแบบการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ชมและนักแสดงในสภาพแวดล้อมของความบันเทิงแบบสด
ความร่วมมือนี้จะทำให้ Rodney’s Comedy Club กลายเป็นสถานบันเทิงด้านการแสดงตลกแห่งแรกในประเทศที่นำเสนอระบบการตรวจรับรองดิจิทัลที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ ทั้งสำหรับนักแสดงและแฟน ๆ ด้วยการใช้ VerifyU นักแสดงตลกและผู้เข้าร่วมงานสามารถยืนยันผลงานทางวิชาชีพ การปรากฏตัวในสื่อ และข้อมูลรับรองจากงานอีเวนต์ต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย ในขณะเดียวกัน Joke Token ซึ่งเป็นเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมบนบล็อกเชน เปิดโอกาสให้แฟน ๆ สามารถให้รางวัลแก่นักแสดงได้โดยตรง และเข้าร่วมประสบการณ์พิเศษของคลับได้ ADIO ซึ่งเป็นเทคโนโลยีส่งข้อมูลผ่านเสียงที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของ Datavault AI เชื่อมต่อการแสดงสดเข้ากับแพลตฟอร์มดิจิทัลได้อย่างไร้รอยต่อ เปลี่ยนทุกการแสดงให้กลายเป็นประสบการณ์เชิงโต้ตอบที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
Nathaniel T. Bradley, CEO ของ Datavault AI กล่าวว่า “ตามที่ Rodney Dangerfield เคยสอนไว้ ไม่มีใครได้รับความเคารพโดยไม่ผ่านความพยายามอย่างหนักและอารมณ์ขันอันเฉียบคม ซึ่งล้วนเป็นคุณลักษณะที่สะท้อนจิตวิญญาณอันยืนยงของนิวยอร์ก ผมขอชื่นชม Mark Yosef เจ้าของ Rodney’s คนปัจจุบัน สถานที่ของครอบครัว เพื่อนฝูง และเป็นที่ที่ทำให้เมืองนี้ยังคงมีเสียงหัวเราะท่ามกลางช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความแตกแยกเช่นนี้ บางครั้ง สิ่งเดียวที่เราทำได้ก็มีแค่หัวเราะ และหากคุณสามารถประสบความสำเร็จในนิวยอร์กได้ คุณก็สามารถประสบความสำเร็จได้ทุกที่ Joke Token ของเราเติบโตมาจากยุคคลับสู่ยุคสตรีมมิง และกำลังก้าวสู่การปฏิวัติ Web 3.0 ที่ซึ่งเสียงสามารถบรรทุกข้อมูล และข้อมูลสามารถเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งและประสบการณ์ที่น่าดื่มด่ำได้ อีกไม่นาน Rodney จะกลับมาปรากฏตัวในรูปแบบโฮโลแกรม และเราจะได้หัวเราะไปกับเขาอีกครั้ง ด้วยไหวพริบอันเฉียบคมและบุคลิกที่ทั้งอวดดีนิด ๆ หรือความถ่อมตน ซึ่งทำให้ Rodney’s เป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับเสียงหัวเราะที่ทุกคนต้องการ ผมขอชื่นชม Bryan Dromerhauser ผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมือใหม่แห่งปีของ Data Vault® ผู้ซึ่งทำงานด้วยไหวพริบ อารมณ์ขัน และความถ่อมตัวจนสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ เปลี่ยนโลกการแสดงตลกให้ก้าวสู่คนรุ่นถัดไป โดยใช้บล็อกเชนแก้ปัญหาที่สั่งสมมายาวนานในหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เก่าแก่ที่สุด อุตสาหกรรมที่มักมีปัญหาในการดูแล ยกย่อง และตอบแทนศิลปินผู้มีพรสวรรค์ของพวกเขา หากเราสำเร็จภารกิจของ Joke Token ศิลปินรุ่นใหม่ทั้งรุ่นจะถือกำเนิดขึ้น และเราจะได้หัวเราะดังยิ่งกว่าที่เคย ไปพร้อมกัน”
Nate กล่าวต่อว่า “เทคโนโลยีบล็อกเชนและข้อมูลเชิงโทนเสียงกำลังทำให้โลกของการแสดงตลกแบบสแตนด์อัปเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น เปลี่ยนสิ่งที่เคยเป็นศิลปะแบบวงปิดให้กลายเป็นระบบนิเวศแบบเปิดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ด้วยลิขสิทธิ์มุกตลกแบบเรียลไทม์ การประเมินมูลค่า และการค้นหาศิลปิน โครงสร้างการแลกเปลี่ยนโทเคนที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของ Datavault AI เชื่อมโยงนักแสดงตลก นักเขียน คลับ และโปรดิวเซอร์เข้าด้วยกันในรูปแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ความร่วมมือเหล่านี้ทำให้นักเขียนที่มีพรสวรรค์ได้เห็นบทของตนได้รับการถ่ายทอดโดยนักแสดงมืออาชีพ เปลี่ยนทุกจังหวะมุกให้กลายเป็นประสบการณ์ที่แบ่งปันกันได้และสามารถสร้างรายได้
ที่ Datavault AI โซลูชัน AI เชิงตัวแทนของเราทำงานในฐานะผู้สนับสนุน ผู้ปกป้อง และผู้ขยายศักยภาพในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายในรูปแบบโฮโลแกรม ผู้จับคู่ และผู้ผลักดันศิลปินหน้าใหม่ เรากำลังก่อร่างอนาคตที่สดใส สนุกสนาน และเป็นธรรมสำหรับเหล่าครีเอทีฟที่ไม่มีใครทดแทนได้ บุคคลที่เฉียบคม มีไหวพริบ และทำให้เรามีเสียงหัวเราะในโลกที่จริงจังและใจร้อนขึ้นทุกวัน Web 3.0 กำลังกำหนดนิยามใหม่ให้แก่อุตสาหกรรมการแสดงตลก สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและชาญฉลาดยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้เสียงของผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถกลับมาเติบโตได้อีกครั้ง การฟื้นตัวของเวทีการแสดงตลกสะท้อนการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างชัดเจน เป็นพื้นที่ที่มุมมองทางวัฒนธรรม สติปัญญา และอารมณ์ขันมาบรรจบกัน ดังที่ตัวละครอันเป็นภาพจำของ Rodney Dangerfield อย่าง Thornton Melon เตือนเราไว้ใน Back to School ซึ่งถ่ายทำบางส่วนที่ Arizona State University ว่าบางครั้งเสียงหัวเราะก็อาจเป็นบทเรียนที่ดีที่สุด”
ผู้สังเกตการณ์ในอุตสาหกรรมระบุว่า ความท้าทายด้านทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การนำมุกตลกไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การมีตัวแทนที่กระจัดกระจาย และค่าตอบแทนที่ไม่สม่ำเสมอ ยังคงบั่นทอนการเติบโตและความมั่นคงของภาคส่วนการแสดงตลก การขาดระบบบริหารจัดการสิทธิที่เป็นมาตรฐานและโครงสร้างข้อมูลที่ปลอดภัย ทำให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานไม่สามารถปกป้องและสร้างรายได้จากงานของตนได้อย่างเต็มที่ในอดีต แพลตฟอร์มของ Datavault AI ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรที่มองการณ์ไกลอย่าง Rodney’s Comedy Club ช่วยอุดช่องว่างเหล่านี้ด้วยการนำเสนอระบบตรวจรับรองดิจิทัลที่ตรวจสอบได้ การระบุส่วนแบ่งรายได้อย่างโปร่งใส และโมเดลความเป็นเจ้าของข้อมูลที่ปลอดภัย ทำให้นักแสดงตลกสามารถปกป้องผลงานของตนและมีส่วนร่วมในมูลค่าที่พวกเขาสร้างขึ้นได้อย่างเต็มที่
Mark Yosef เจ้าของ Rodney’s Comedy Club กล่าวเพิ่มเติมว่า “แก่นของการแสดงตลกคือการเชื่อมต่อกันระหว่างผู้คน และเครื่องมือของ Datavault AI ทำให้การเชื่อมต่อนั้นก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล นักแสดงของเราสามารถสร้างชื่อเสียงที่ตรวจสอบได้ และแฟน ๆ ก็สามารถมีส่วนร่วมได้ในรูปแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการให้รางวัลแก่มุกตลก การสะสมของที่ระลึกดิจิทัล หรือแม้แต่การตรวจสอบการเข้าชมการแสดงโปรดของพวกเขา”
หนึ่งในกลุ่มแรกที่นำเทคโนโลยีนี้มาใช้งานคือ Leo Dottavio และ Danny Mullen ผู้ร่วมจัดรายการพ็อดแคสต์ Leo and Danny Show และเป็นนักแสดงที่ขึ้นเวที Rodney’s เป็นประจำ “นี่คืออนาคตของคลับการแสดงตลก” Dottavio กล่าว “เราไม่ได้เป็นแค่นักแสดงบนเวทีอีกต่อไป แต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศดิจิทัลที่มีชีวิต ซึ่งทุกเสียงหัวเราะ ทุกการปรากฏตัว และทุกโมเมนต์สามารถมีมูลค่าจริงได้” Mullen กล่าวเสริมว่า “การที่แฟน ๆ สนับสนุนเราผ่าน Joke Token หรือยืนยันการเข้าร่วมการแสดงผ่าน VerifyU ทำให้วงการตลกมีความเป็นส่วนตัวและทรงพลังยิ่งกว่าที่เคย”
ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนการเติบโตของกลุ่มธุรกิจใหม่สำหรับ Datavault AI โดยการขยายแพลตฟอร์ม VerifyU สำหรับการตรวจรับรองข้อมูลประจำตัวและเทคโนโลยีการมีส่วนร่วม ADIO จากภาคการศึกษาและองค์กร ไปสู่วงการบันเทิงและไลฟ์สไตล์ยามค่ำคืน ซึ่งเป็นตลาดที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วสำหรับการยืนยันข้อมูลดิจิทัลที่แท้จริงและการสร้างรายได้จากข้อมูลแบบเรียลไทม์
รายได้ประจำรายปี (ARR) สามารถเกิดขึ้นได้จากแต่ละคลับที่มีการกระจายสัญญาณของ Joke Token AI Agents จะติดตามกิจกรรมภายในคลับ บันทึกทุกมุกที่ถูกเล่า รวมถึงเสียงหัวเราะที่เกิดขึ้นในระหว่างมุกและช่วงจังหวะท้ายมุก จะมีการแบ่งปันสถิติต่าง ๆ แบบส่วนตัวให้แก่นักแสดงและคลับที่พวกเขาขึ้นแสดง โดยที่ทั้งสองฝ่ายมีการแบ่งสิทธิในแต่ละทรัพย์สินของมุกตลกเหล่านั้น นักเขียน โปรดิวเซอร์ และผู้สร้างสรรค์ผลงานทุกประเภทสามารถซื้อมุกตลกเพื่อใช้ครั้งเดียว หรือซื้อโทเคนสัญญาอัจฉริยะสำหรับวิดีโอแบบสิทธิ์เฉพาะทั่วโลก ที่ศิลปินและคลับตกลงร่วมกันในการสร้างสินทรัพย์ดิจิทัล นอกเหนือจากการขายตั๋วแล้ว ผู้ถือบัตรยังได้รับสิทธิ์พิเศษเหนือเนื้อหาชุดการแสดงด้วย เมื่อมีการเลือกใช้ Joke Token โทเคนดังกล่าวสามารถขายให้แก่ผู้ถือบัตรแต่ละคน โดยผู้ถือบัตรจะได้รับดิจิทัลทวินที่สมบูรณ์และอุดมด้วยข้อมูลสำหรับทุกมุกและทุกการแสดงที่พวกเขาได้ยิน ซึ่งมีการจัดทำดัชนีแยกตามแต่ละมุกและระบุเครดิตของศิลปินทุกคนอย่างชัดเจน Data Vault สามารถจ่ายค่าตอบแทนให้แก่สถานที่จัดแสดงและผู้แสดงที่เข้าร่วม ผ่านการใช้งาน VerifyU, ADIO® หรือ Joke Token ภายใต้สัญญาอนุญาตใช้งานแบบมีโครงสร้าง ซึ่งสร้างรายได้ต่อเนื่องให้กับ Datavault AI ผ่านการออกเอกสารรับรอง การทำรายการโทเคน และการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เมื่อแพลตฟอร์มขยายไปยังสถานบันเทิงและสถานบริการต่าง ๆ รายได้ประจำเหล่านี้จะเติบโตตามอัตราการใช้งานของผู้ใช้และกิจกรรมอีเวนต์ที่เพิ่มขึ้น คลับสามารถสร้างรายได้จากชุดการแสดง ผู้ชมสามารถจดจำประสบการณ์ได้ในรูปแบบที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และอุตสาหกรรมก็สามารถเริ่มเยียวยาและดูแลผู้คนในวงการของตนเองได้อย่างแท้จริง เป็นวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่สำหรับศิลปินตลกที่มีไหวพริบเฉียบคม ผู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญเสมอมา
เกี่ยวกับ Datavault AI
Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) เป็นผู้นำในการสร้างประสบการณ์ข้อมูล การประเมินมูลค่า และการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ด้วย AI ในสภาพแวดล้อมของ Web 3.0 แพลตฟอร์มในระบบคลาวด์ของบริษัทนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุม โดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันในแผนกวิทยาศาสตร์อะคูสติกและวิทยาศาสตร์ข้อมูล แผนกวิทยาศาสตร์อะคูสติกของ Datavault AI มีเทคโนโลยี WiSA®, ADIO® และ Sumerian® ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและเทคโนโลยีการส่งสัญญาณเสียง HD ไร้สายแบบหลายช่องสัญญาณและเชิงพื้นที่พื้นฐานรายแรกของอุตสาหกรรม โดยมาพร้อม IP ที่ครอบคลุมในการจับเวลาเสียง การซิงโครไนซ์ และการตัดสัญญาณรบกวนแบบหลายช่องสัญญาณ ส่วนแผนกวิทยาศาสตร์ข้อมูลนั้นใช้ประโยชน์จากพลังของ Web 3.0 และการประมวลผลประสิทธิภาพสูง เพื่อส่งมอบโซลูชันสำหรับการรับรู้ข้อมูลเชิงประสบการณ์ การประเมินค่า และการสร้างรายได้อย่างปลอดภัย แพลตฟอร์มในระบบคลาวด์ของ Datavault AI ให้บริการโซลูชันที่ครอบคลุมแก่หลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงการอนุญาตสิทธิ์ซอฟต์แวร์ HPC สำหรับกีฬาและความบันเทิง งานกิจกรรมและสถานที่ เทคโนโลยีชีวภาพ การศึกษา เทคโนโลยีทางการเงินหรือ Fintech อสังหาริมทรัพย์ การดูแลสุขภาพ พลังงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย Information Data Exchange® (IDE) ช่วยให้ใช้งาน Digital Twins ในการให้การอนุญาตชื่อ รูปภาพ และความเหมือน (NIL) ได้ โดยการแนบวัตถุทางกายภาพในโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับวัตถุเมตาข้อมูลที่ไม่เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิด AI ที่มีความรับผิดชอบและมีความสมบูรณ์ ชุดเทคโนโลยี Datavault AI สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์และมีระบบอัตโนมัติ AI และแมชชีนเลิร์นนิง (ML) การบูรณาการกับบุคคลที่สาม การวิเคราะห์โดยละเอียดและข้อมูล ระบบอัตโนมัติด้านการตลาด และการติดตามตรวจสอบโฆษณา บริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Datavault AI ได้ที่ www.dvlt.ai
เกี่ยวกับ Rodney’s Comedy Club
Rodney’s Comedy Club เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางชั้นนำของประเทศสำหรับการแสดงตลกเดี่ยว นำเสนอนักแสดงชื่อดังและดาวรุ่งในบรรยากาศที่ยึดความจริงใจ ความคิดสร้างสรรค์ และการเชื่อมต่อระหว่างผู้คนเป็นหัวใจสำคัญ Rodney’s ก่อตั้งโดยเจ้าของ Mark Yosef และได้กลายเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมสำหรับทั้งแฟนรายการตลกและศิลปินผู้แสดง โดยเฉลิมฉลองเสียงที่หลากหลายและส่งเสริมความเป็นชุมชนผ่านเสียงหัวเราะ คลับยังคงพัฒนานวัตกรรมด้านความบันเทิงสดอย่างต่อเนื่อง ด้วยการผสานเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้ชมและศิลปินบนเวที
About VerifyU
VerifyU เป็นผู้ให้บริการโซลูชันการยืนยันตัวตนที่ได้รับความเชื่อถือจากสถาบันการศึกษา ธุรกิจ และองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก VerifyU ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีล้ำสมัย นำเสนอเครื่องมือที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และใช้งานง่าย เพื่อทำให้กระบวนการราบรื่นขึ้น เสริมสร้างความเชื่อมั่น และรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VerifyU ที่นี่
ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าคือข้อความที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต และอาจมาพร้อมกับคำที่สื่อถึงเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคต เช่น “เชื่อว่า,” “อาจ,” “จะ,” “ประมาณการ,” “ยังคง,” “คาดการณ์,” “มีเจตนา,” “คาดหวัง,” “ควร,” “จะได้,” “วางแผน,” “พยากรณ์,” “ศักยภาพ,” “ดูเหมือน,” “แสวงหา,” “อนาคต,” “แนวโน้ม” หรือคำอื่นที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ความร่วมมือระหว่าง Datavault AI และ Rodney’s Comedy Club รวมถึงโอกาสที่อาจเกิดขึ้นแก่ Datavault AI ภายใต้ความร่วมมือนี้ ขนาดของโอกาสทางเศรษฐกิจที่ Datavault AI อาจได้รับตามข้อตกลง ความเป็นไปได้ที่ Datavault AI จะขยายแพลตฟอร์ม VerifyU สำหรับการตรวจรับรองข้อมูลประจำตัวและเทคโนโลยีการมีส่วนร่วม ADIO จากภาคการศึกษาและองค์กรไปสู่วงการบันเทิงและไลฟ์สไตล์ยามค่ำคืน กลยุทธ์ทางธุรกิจของ Datavault AI เป้าหมายระยะยาว และแผนการทำให้ผลิตภัณฑ์ออกสู่เชิงพาณิชย์ รวมถึงเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต การพัฒนาในแผนงานและความเป็นไปได้ในการได้รับการอนุมัติ ตลอดจนความเป็นไปได้ของการได้รับการยอมรับจากตลาดและโอกาสทางการตลาดที่เกี่ยวข้อง และข้อความอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต ข้อความเหล่านี้อ้างอิงจากความคาดหวังปัจจุบันของฝ่ายบริหาร และไม่ใช่การพยากรณ์ผลการดำเนินงานที่แท้จริง ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบายเท่านั้น และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหรือถือเป็นการรับประกัน การยืนยัน การพยากรณ์ หรือคำชี้แจงข้อเท็จจริงหรือความน่าจะเป็นอย่างชัดแจ้ง เหตุการณ์และความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจริงมีความยากหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะพยากรณ์ และจะแตกต่างจากสมมติฐานที่ใช้ เหตุการณ์และความเป็นจริงหลายอย่างอยู่นอกเหนือการควบคุมของ Datavault AI ข้อความดังกล่าวอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการเกี่ยวกับธุรกิจของ Datavault AI และผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะการเมือง และสภาวะทางธุรกิจโดยทั่วไป ความสามารถของ Datavault AI ในการบรรลุประโยชน์จากธุรกรรมที่คาดการณ์ไว้ภายใต้ความร่วมมือกับ Rodney’s Comedy Club รวมถึงผลลัพธ์ทางการเงินและการดำเนินงานในอนาคต ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลของกระบวนการทางกฎหมายใด ๆ ที่อาจถูกยื่นฟ้องต่อคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับรายการที่คาดการณ์ไว้กับ Rodney’s Comedy Club รวมถึงข้อตกลงความร่วมมือ ความเสี่ยงที่รายการต่างๆ ที่วางแผนไว้กับ Rodney’s Comedy Club อาจรบกวนแผนงานและการดำเนินงานในปัจจุบัน ความสามารถของ Datavault AI ในการพัฒนาและทำการตลาดเทคโนโลยีได้สำเร็จ ความสามารถของ Datavault AI ในการเติบโต จัดการการเติบโตให้เกิดกำไร และรักษาบุคลากรสำคัญของตน ความเสี่ยงที่เทคโนโลยีที่ Datavault AI พัฒนาอาจไม่ก้าวหน้าไปตามที่คาด หรือไม่ได้รับการอนุมัติที่จำเป็นภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้ หรืออาจไม่ได้รับการอนุมัติเลย ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนด้านกระบวนการกำกับดูแล ความเสี่ยงที่ Datavault AI อาจประเมินขนาดของตลาดเป้าหมาย ความเต็มใจของตลาดที่จะยอมรับเทคโนโลยีใหม่ หรือความเป็นไปได้ของการเป็นพันธมิตรสูงเกินไป ความเสี่ยงที่ผลการดำเนินงานก่อนหน้าอาจไม่เกิดขึ้นซ้ำ ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและทรัพย์สินทางปัญญา ความเสี่ยงจากการไม่สามารถสร้างประโยชน์ตามที่คาดหวังจากรายการที่วางแผนไว้กับ Rodney’s Comedy Club และความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่น ๆ ที่อาจมีระบุเป็นครั้งคราวในการยื่นเอกสารของ Datavault AI ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (SEC) อาจมีความเสี่ยงเพิ่มเติมที่ Datavault AI ยังไม่ทราบในขณะนี้ หรือที่ Datavault AI มองว่าไม่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างจากที่ระบุในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า นอกจากนี้ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ายังสะท้อนความคาดหวัง แผน หรือการพยากรณ์เหตุการณ์และมุมมองในอนาคตของ Datavault AI ณ วันที่เผยแพร่ข่าวนี้ Datavault AI คาดว่าเหตุการณ์และการพัฒนาในภายหลังจะส่งผลให้การประเมินดังกล่าวเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม แม้ว่า Datavault AI อาจเลือกปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ในอนาคต Datavault AI ขอปฏิเสธภาระผูกพันใด ๆ ในการดำเนินการดังกล่าวโดยเฉพาะ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้จึงไม่ควรใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับการประเมินของ Datavault AI ณ วันใด ๆ หลังจากวันที่ของการสื่อสารนี้ ดังนั้น นักลงทุนควรระมัดระวังและไม่ควรพึ่งพาข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มากเกินไป
