Datavault AI จับมือกับ Korea Aerospace University ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อบุกเบิกการรับรองคุณวุฒิทางดิจิทัลและนวัตกรรมการบินและอวกาศ
บันทึกข้อตกลงนี้เปิดตัวโครงการตรวจสอบยืนยันนักบินดิจิทัลครั้งแรกของเกาหลี โดยใช้ประโยชน์จากซูเปอร์คอมพิวเตอร์ควอนตัมและฝาแฝดทางดิจิทัลสำหรับการบินแห่งอนาคต
บีเวอร์ตัน, Oct. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — ผ่านทาง IBN — Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT) บริษัทผู้นำด้านด้านการสร้างภาพข้อมูล การประเมินมูลค่า และการสร้างรายได้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ประกาศในวันนี้ว่าได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ Korea Aerospace University (KAU) เพื่อขับเคลื่อนการศึกษา การวิจัย และความร่วมมือระดับโลกในด้านการรับรองคุณวุฒิด้านการบินและอวกาศ ซึ่งส่งผลต่อทั้งเกาหลีและอุตสาหกรรมการบินระดับโลก
KAU ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองโกยาง ประเทศเกาหลีใต้ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมและนวัตกรรมการบินและอวกาศ นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 1952 KAU มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการบ่มเพาะผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรรุ่นใหม่ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของเกาหลีใต้
ข้อตกลงดังกล่าวกำหนดความร่วมมือในด้านต่อไปนี้
- การปรับใช้แพลตฟอร์ม VerifyU ของ Datavault AI เพื่อรับรองคุณวุฒิทางดิจิทัลครั้งแรกของเกาหลีใต้ ครอบคลุมทั้งการตรวจสอบและยืนยันตัวตนนักบินแบบเรียลไทม์ ตลอดจนการประเมินความถนัดผ่านเครื่องจำลองการบินสำหรับอากาศยานหลายชนิด การดำเนินการนี้สอดคล้องกับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นในภาคส่วนที่นักวิเคราะห์รายงานว่า ความต้องการการบินส่วนตัวทั่วโลกในปี 2025 พุ่งสูงขึ้น 3.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยเฉพาะในอเมริกาเหนือที่เติบโตโดดเด่นถึง 5.2%
- การวิจัยร่วมกันเกี่ยวกับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ควอนตัมและฝาแฝดทางดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบการบินและอวกาศ ยกระดับการจัดการเครื่องบินและพัฒนาระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร
- การจัดงานวิชาการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านข้อมูลกับผู้นำด้านการบินและอวกาศ โดยที่ AI จะช่วยยกระดับศักยภาพข้อมูลยุคใหม่ผ่านการสร้างแบบจำลองเชิงคาดการณ์และการตรวจสอบยืนยันที่ปลอดภัย
ความร่วมมือนี้ต่อยอดจากแรงผลักดันของ Datavault AI รวมถึงการลงทุนมูลค่า 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐของ Scilex ที่บริษัทได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อสร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนข้อมูลอิสระ (IDEs) สินทรัพย์โลกจริง (RWA) และตลาดฝาแฝดทางดิจิทัล โดยได้รับการสนับสนุนจากความร่วมมือกับ IBM โดยใช้ WatsonX เพื่อปฏิวัติการแบ่งปันข้อมูล การประเมินมูลค่า การให้คะแนน และการกำหนดราคาในยุคถัดไป ซึ่งจะปลดล็อกสินทรัพย์ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และสร้างรายได้สำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การบิน
แพลตฟอร์มที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของ Datavault AI ซึ่งผสานการทำงานกับ IBM WatsonX จะช่วยให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทม์มีความปลอดภัย และเปิดทางสู่การสร้างฝาแฝดทางดิจิทัลที่สะท้อนถึงสินทรัพย์จริง เพื่อการจำลองสมรรถนะอาวุธที่ไร้ข้อผิดพลาด ดังที่พลจัตวา Heath Collins แห่งกองทัพอากาศสหรัฐฯ ได้เน้นย้ำถึงบทบาทของฝาแฝดทางดิจิทัลในการบินความเร็วเหนือเสียง ซึ่งส่งมอบ “การมุ่งเน้น ทรัพยากร ความคล่องตัว และความเปิดกว้างอันน่าทึ่ง” เพื่อเร่งรัดนวัตกรรมด้านการป้องกันประเทศ และขยายผลสู่การบินพลเรือน เพื่อการปฏิบัติการบินที่ปลอดภัยและชาญฉลาดยิ่งขึ้น
Nathaniel Bradley ซีอีโอของ Datavault AI กล่าวว่า “สัญญานี้จะช่วยให้ Datavault AI สามารถส่งมอบการรับรองคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือและปรับขนาดได้สำหรับนักบินทั่วโลกท่ามกลางการเติบโตอย่างรวดเร็วของการบินพาณิชย์และการบินส่วนบุคคล” “กลยุทธ์ VerifyU ของเราซึ่งขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI ขั้นสูง จะตรวจสอบและยืนยันความสามารถของมนุษย์และเครื่องจักร เพื่อรับประกันถึงความถูกต้องและน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูง” เขากล่าวเสริม
Hee-Young Hurr ประธาน KAU กล่าวว่า “ความร่วมมือกับ Datavault AI จะช่วยเสริมศักยภาพนักศึกษาของเราให้พร้อมสำหรับอนาคตของอุตสาหกรรมการบินและอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล โดยผสานการประมวลผลควอนตัมกับฝาแฝดทางดิจิทัลเพื่อบุกเบิกการฝึกอบรมที่ปลอดภัยและมีนวัตกรรม”
Darrell Jung ผู้จัดการประจำประเทศเกาหลีของ Datavault AI กล่าวว่า “ความร่วมมือของ KAU ช่วยเร่งความก้าวหน้าของเกาหลีในด้านการรับรองคุณวุฒิการบินที่ผ่านการตรวจสอบ ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับ Sonia, Nate และประธาน Hee-Young Hurr ในความร่วมมือที่สำคัญครั้งนี้ เราร่วมกันผสานความเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์ และเทคโนโลยีเพื่อวางตำแหน่งให้ Datavault AI เป็นผู้นำด้านการรับรองคุณวุฒิด้านการบินและอวกาศ รวมถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ แรงขับเคลื่อนที่เรากำลังสร้างร่วมกับ KAU ที่นี่ ไม่เพียงแต่จะส่งผลในเกาหลีเท่านั้น แต่ยังจะสะท้อนไปทั่วทั้งอุตสาหกรรมการบินระดับโลก”
Sonia Choi, CMO ของ Datavault AI กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ร่วมมือกับ Korea Aerospace University ในโครงการริเริ่มอันล้ำสมัยนี้ สัญญานี้ไม่เพียงแต่จะส่งเสริมการรับรองคุณวุฒิทางดิจิทัลที่ปลอดภัยและนวัตกรรมการบินและอวกาศในเกาหลีเท่านั้น แต่ยังจะแสดงให้เห็นถึงพลังของความร่วมมือระดับโลกในการกำหนดอนาคตของการบินและอัตลักษณ์ดิจิทัลอีกด้วย ด้วยการผนวกความเป็นเลิศทางวิชาการของ KAU เข้ากับเทคโนโลยีที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของ Datavault AI เราจึงสามารถสร้างแบบจำลองที่ขยายขนาดได้ทั่วโลก”
พิธีลงนามจัดขึ้นที่ KAU ในเมืองโกยาง ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2025
เกี่ยวกับ Datavault AI Inc.
Datavault AI (Nasdaq: DVLT) เป็นผู้นำด้านประสบการณ์ข้อมูล การประเมินมูลค่า และการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI แพลตฟอร์มในระบบคลาวด์ของบริษัทนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุม โดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันในแผนกวิทยาศาสตร์อะคูสติกและวิทยาศาสตร์ข้อมูล แผนกวิทยาศาสตร์อะคูสติกของ Datavault AI มีเทคโนโลยี WiSA®, ADIO® และ Sumerian® ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและเทคโนโลยีการส่งสัญญาณเสียง HD ไร้สายแบบหลายช่องสัญญาณและเชิงพื้นที่พื้นฐานรายแรกของอุตสาหกรรม โดยมาพร้อม IP ที่ครอบคลุมในการจับเวลาเสียง การซิงโครไนซ์ และการตัดสัญญาณรบกวนแบบหลายช่องสัญญาณ ฝ่ายวิทยาการข้อมูลใช้พลังของการประมวลผลสมรรถนะสูงเพื่อส่งมอบโซลูชันด้านการรับรู้ข้อมูลเชิงประสบการณ์ การประเมินมูลค่า และการสร้างรายได้อย่างปลอดภัย แพลตฟอร์มในระบบคลาวด์ของ Datavault AI ให้บริการโซลูชันที่ครอบคลุมแก่หลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงการอนุญาตสิทธิ์ซอฟต์แวร์ HPC สำหรับกีฬาและความบันเทิง งานกิจกรรมและสถานที่ เทคโนโลยีชีวภาพ การศึกษา เทคโนโลยีทางการเงินหรือ Fintech อสังหาริมทรัพย์ การดูแลสุขภาพ พลังงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย Information Data Exchange® (IDE) ช่วยให้ใช้งาน Digital Twins ในการให้การอนุญาตชื่อ รูปภาพ และความเหมือน (NIL) ได้ โดยการแนบวัตถุทางกายภาพในโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับวัตถุเมตาข้อมูลที่ไม่เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิด AI ที่มีความรับผิดชอบและมีความสมบูรณ์ ชุดเทคโนโลยี Datavault AI สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์และมีระบบอัตโนมัติ AI และแมชชีนเลิร์นนิง (ML) การบูรณาการกับบุคคลที่สาม การวิเคราะห์โดยละเอียดและข้อมูล ระบบอัตโนมัติด้านการตลาด และการติดตามตรวจสอบโฆษณา บริษัทมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองบีเวอร์ตัน รัฐออริกอน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Datavault AI ได้ที่ www.dvlt.ai
เกี่ยวกับ VerifyU
VerifyU เป็นผู้นำที่น่าเชื่อถือในด้านโซลูชันการยืนยันตัวตนสำหรับสถาบันการศึกษา ธุรกิจ และองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก VerifyU ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีล้ำสมัย นำเสนอเครื่องมือที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และใช้งานง่าย เพื่อทำให้กระบวนการราบรื่นขึ้น เสริมสร้างความเชื่อมั่น และรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VerifyU ที่นี่
เกี่ยวกับ Korea Aerospace University
KAU ตั้งอยู่ในเมืองโกยาง ประเทศเกาหลีใต้ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมและนวัตกรรมการบินและอวกาศ นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 1952 Korea Aerospace University (KAU) มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการบ่มเพาะผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรรุ่นใหม่ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของเกาหลีใต้ KAU มุ่งเน้นให้ความรู้แก่นักศึกษาโดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดในด้านโลกาภิวัตน์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้บัณฑิตของเราสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันในสายวิชาชีพได้ บัณฑิตจาก KAU มีบทบาทสำคัญในการทำให้เกาหลีใต้ก้าวขึ้นมาเป็นตลาดการขนส่งทางอากาศที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก และเป็นผู้นำด้านอวกาศ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาจรวด NARO ที่ประสบความสำเร็จด้วย
หลักสูตรของ KAU ครอบคลุมหลากหลายสาขา ตั้งแต่การออกแบบและวิศวกรรมอากาศยาน/ยานอวกาศ ไปจนถึงการบิน การควบคุมการจราจรทางอากาศ การขนส่งทางอากาศ และการจัดการสายการบิน/สนามบิน เราได้จัดตั้งความร่วมมือกับบริษัทระดับโลก เช่น Airbus, Boeing, GE และ Lockheed Martin เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการวิจัยและโปรแกรมต่าง ๆ
อนาคตของการบินและอวกาศกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและอย่างมาก พร้อมกับความก้าวหน้าของปัญญาประดิษฐ์ อากาศยานไร้คนขับ และอื่น ๆ อีกมากมาย KAU จะยังคงทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อให้มั่นใจว่าบัณฑิตของเรามีความได้เปรียบในการแข่งขันในสาขานี้ ด้วยการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมและบูรณาการ ซึ่งนำไปสู่โอกาสต่าง ๆ ที่จะขยายขอบเขตความรู้ของพวกเขา
KAU ยินดีต้อนรับผู้สมัครทุกคนที่ต้องการก้าวไปข้างหน้า เพื่อท้าทายอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ อนาคต และโลก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่: https://kau.ac.kr/english/index/main.php
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของกฎหมาย Private Securities Litigation Reform Act of 1995 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คำต่าง ๆ เช่น “คาดว่า” “จะ” “คาดการณ์” “ดำเนินต่อไป” รวมถึงรูปแบบต่าง ๆ ของคำเหล่านี้และสำนวนในลักษณะเดียวกันที่สื่อถึงอนาคตหรือเงื่อนไข ล้วนใช้เพื่อระบุถึงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ รวมถึงถ้อยแถลงเกี่ยวกับโอกาสและแนวโน้มทางธุรกิจของเรา กลยุทธ์ ความคาดหวังด้านรายได้ในอนาคต การดำเนินการด้านสิทธิ์ใช้งาน การดำเนินการด้านสิทธิบัตร ตลอดจนความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรไปใช้งาน ล้วนตั้งอยู่บนการประเมินและสมมติฐานที่แม้เรากับฝ่ายบริหารจะพิจารณาว่าสมเหตุสมผล แต่โดยธรรมชาติแล้วยังมีความไม่แน่นอนอยู่ในตัว ผู้อ่านควรระมัดระวังที่จะไม่พึ่งพาข้อความที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตเหล่านี้มากเกินไป ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่ระบุไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ อันเป็นผลมาจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ: ความสามารถของเราในการใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่ได้รับการออกและแจ้งอนุมัติแล้วอย่างมีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ได้มาเพื่อขยายส่วนแบ่งตลาดของเราอย่างสำเร็จผล ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถของเราในการเปิดแหล่งรายได้ใหม่จากสิทธิบัตรต่าง ๆ ที่กล่าวถึงในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ สถานะสภาพคล่องในปัจจุบันของเราและความจำเป็นในการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สภาวะตลาด เศรษฐกิจ และปัจจัยอื่น ๆ โดยทั่วไป ความสามารถของเราในการดำเนินกิจการต่อเนื่อง ความสามารถในการรักษาสถานะการจดทะเบียนหุ้นสามัญในตลาด Nasdaq ความสามารถในการบริหารต้นทุนและดำเนินแผนการด้านปฏิบัติการและงบประมาณให้สำเร็จตามเป้า ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ระดับที่ผู้ได้รับสิทธิ์ใช้งานเทคโนโลยีของเรานำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ของตน หากมี ระยะเวลาในการนำไปใช้งานดังกล่าว ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา และความเสี่ยงอื่น ๆ ตามที่ระบุโดยละเอียดในเอกสารยื่นต่อ U.S. Securities and Exchange Commission ของเรา ข้อมูลในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีให้ ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์นี้เท่านั้น และเราไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงข้อความที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้โดยอิงจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรืออื่น ๆ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้
