CGTN: Peng Liyuan เรียกร้องให้มีการสร้างโอกาสมากขึ้นแก่สตรีและเด็กผู้หญิง ผ่านการใช้เทคโนโลยี

CGTN ได้เผยแพร่บทความเกี่ยวกับ Peng Liyuan ภริยาของประธานาธิบดี Xi Jinping แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและทูตพิเศษของ UNESCO ว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กผู้หญิงและสตรี และบทความเกี่ยวกับ Sima Bahous รองเลขาธิการ UN และผู้อำนวยการบริหาร UN Women ที่เข้าร่วมนิทรรศการซึ่งจัดแสดงความก้าวหน้าของจีนในการส่งเสริมศักยภาพทางดิจิทัลและอัจฉริยะสำหรับสตรีและเด็กผู้หญิง ณ กรุงปักกิ่ง บทความดังกล่าวได้เน้นย้ำถ้อยแถลงของนาง Peng ในงาน พร้อมทั้งนำเสนอความพยายามของจีนในการเสริมสร้างพลังให้แก่สตรีและเด็กผู้หญิงผ่านเทคโนโลยี โดยตอกย้ำถึงการเรียกร้องของจีนในการสร้างอนาคตที่เต็มไปด้วยโอกาสในยุคความฉลาดทางดิจิทัลและการส่งเสริมความก้าวหน้าของสตรีในระดับโลก
ปักกิ่ง, Oct. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — ศาสตราจารย์ Wang Xiaoyun จากมหาวิทยาลัย Tsinghua University ได้รับเกียรติเป็นหนึ่งในห้าผู้ได้รับรางวัล L’Oreal-UNESCO For Women in Science International Awards ประจำปี 2025 เมื่อเดือนพฤษภาคม อันเนื่องมาจากผลงานที่มีคุณูปการสำคัญต่อสาขาวิทยาการเข้ารหัสและคณิตศาสตร์การเข้ารหัส UNESCO ระบุว่างานวิจัยเชิงปฏิรูปของศาสตราจารย์ Wang ได้สร้างแรงบันดาลใจให้สตรีหลายคนเลือกประกอบอาชีพด้านคณิตศาสตร์และการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์
ศาสตราจารย์ Wang ถือเป็นผู้บุกเบิกท่ามกลางแรงงานสตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมาณ 40 ล้านคนในประเทศ โดยผลงานได้ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในโครงการระดับชาติที่สำคัญและในสาขาวิชาการล้ำสมัย เมื่อรวมกันแล้ว กลุ่มแรงงานสตรีเหล่านี้มีสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งหมดของจีน
“การผลักดันของจีนในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและอัจฉริยะ กำลังปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของสตรีและเด็กผู้หญิง และสร้างโอกาสการพัฒนาที่กว้างขวางยิ่งขึ้นสำหรับพวกเธอในยุคดิจิทัลอัจฉริยะ” นาง Peng Liyuan ภริยาของประธานาธิบดีของ Xi Jinping กล่าวเมื่อวันอังคาร
นาง Peng ในฐานะทูตพิเศษของ UNESCO ด้านการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กผู้หญิงและสตรี ได้กล่าวถ้อยแถลงดังกล่าว ระหว่างการเยี่ยมชมนิทรรศการร่วมกับ Sima Bahous รองเลขาธิการ UN และผู้อำนวยการบริหาร UN Women ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงความก้าวหน้าของจีนในการส่งเสริมศักยภาพทางดิจิทัลและอัจฉริยะสำหรับสตรีและเด็กผู้หญิง ณ กรุงปักกิ่ง โดยเป็นกิจกรรมคู่ขนานของการประชุมสุดยอดผู้นำโลกฝ่ายสตรี
เสริมพลังให้สตรีและเด็กผู้หญิงด้วยเทคโนโลยี
สอดคล้องกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัลและเศรษฐกิจดิจิทัล จีนได้เสนอโครงการริเริ่มต่าง ๆ เช่น แนวทางเพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในพื้นที่ชนบท และแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัล รวมถึงการส่งเสริมการศึกษาและการฝึกอบรมทักษะสำหรับสตรี
ตัวอย่างเช่น ผู้หญิงในพื้นที่ชนบทจำนวนมากขึ้นที่ผ่านการฝึกอบรมด้านอีคอมเมิร์ซอย่างเข้มข้น กำลังเข้ามามีส่วนร่วมในเศรษฐกิจดิจิทัล และมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนความพยายามของจีนในการขจัดความยากจนและฟื้นฟูชนบท ข้อมูลสถิติแสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันสตรีมีสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตของจีน
ในประเทศจีน ปัจจุบันสตรีมีสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และคิดเป็นประมาณร้อยละ 43 ของกำลังแรงงาน โดยอิทธิพลของสตรีกำลังขยายตัวไปในหลากหลายสาขา เช่น การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์ ธุรกิจ และกีฬา
นาง Peng กล่าวว่า เธอคาดหวังที่จะได้ทำงานร่วมกับทุกฝ่ายในการสร้างอนาคตที่อุดมด้วยโอกาสในยุคดิจิทัลอัจฉริยะ และเพื่อผลักดันความก้าวหน้าของสตรีในระดับโลก
การส่งเสริมการพัฒนาของสตรีทั่วโลก
จากวิสัยทัศน์สู่การกระทำ จีนได้ส่งเสริมความพยายามระดับโลกเพื่อการพัฒนาสตรีอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในฐานะประเทศใหญ่ในการส่งเสริมศักยภาพสตรีทั่วโลก
จีนได้ฝึกอบรมสตรีกว่า 200,000 คนจากกว่า 180 ประเทศและภูมิภาค โดยได้จัดโครงการฝึกอบรมเฉพาะทางมากกว่า 100 โครงการสำหรับสตรีและเด็กในกลุ่มประเทศโลกใต้ และได้ก่อตั้งศูนย์ Global Exchange and Cooperation Center for Digital Empowerment of Women เพื่อยกระดับความรู้เท่าทันดิจิทัลและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่สตรีทั่วโลก
ในฐานะผู้สนับสนุนประเด็นสิทธิสตรีมาโดยตลอด จีนได้บริจาคเงิน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับ UN Women ตั้งแต่ปี 2015 จีน โดยร่วมมือกับ UNESCO ได้จัดตั้งรางวัลเพื่อการศึกษาแก่เด็กผู้หญิงและสตรี พร้อมทั้งสนับสนุนทุนโครงการในทวีปแอฟริกาที่มุ่งส่งเสริมการศึกษาด้านดิจิทัลและสุขภาพสำหรับเด็กผู้หญิง
จีนใช้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นสตรีมูลค่ากว่า 40 ล้านดอลลาร์ ในกว่า 20 ประเทศ ผ่านกองทุน Global Development and South-South Cooperation
Bahous ได้กล่าวชื่นชมความสำเร็จอันน่าประทับใจของจีนในการปิดช่องว่างทางเพศในด้านดิจิทัล การสนับสนุนการพัฒนาสตรีอย่างรอบด้าน และการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของสตรี พร้อมทั้งเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศร่วมมือกันเสริมสร้างพลังให้แก่สตรีและเด็กผู้หญิง เพื่อให้สามารถบรรลุการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในยุคความฉลาดทางดิจิทัล
