Appian และ IFC จับมือกันเปิดตัวกองทุนแร่ธาตุและโลหะสำคัญมูลค่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐสำหรับตลาดเกิดใหม่
อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, Oct. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Appian Capital Advisory Limited (“Appian”) ที่ปรึกษาด้านการลงทุนสำหรับกองทุนหลักเอกชนระยะยาวที่เน้นการลงทุนในมูลค่า ซึ่งลงทุนในบริษัทในอุตสาหกรรมโลหะ เหมืองแร่ และอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียง ประกาศเปิดตัวกองทุนแร่ธาตุ โลหะ และเหมืองแร่ที่สำคัญสำหรับตลาดเกิดใหม่ (“กองทุนนี้”) โดยร่วมมือกับ International Finance Corporation (“IFC”) ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่ม World Bank กองทุนนี้จะมีภาระผูกพันด้านเงินทุนรวมมูลค่าสูงถึง 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ และจะลงทุนควบคู่ไปกับกองทุนของ Appian ที่มีอยู่และที่จะทำถัดไป เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงการทำเหมืองแร่ที่สร้างผลกระทบสูงและดำเนินการอย่างมีความรับผิดชอบสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการเข้าถึงพลังงาน อุตสาหกรรมที่สำคัญ และเทคโนโลยีที่กำลังมุ่งสู่อนาคต
จุดเด่น
- IFC จะเป็นผู้สนับสนุนหลักของกองทุนนี้ โดยมีเงินสนับสนุนเบื้องต้น 100 ล้านเหรียญสหรัฐ และ IFC Asset Management Company (AMC) จะระดมทุนเพิ่มเติม
- กองทุนนี้จะลงทุนในหุ้น สินเชื่อ และค่าลิขสิทธิ์ โดยได้รับการมอบอำนาจให้สร้างผลตอบแทนทางการเงินที่ดีเยี่ยมไปพร้อมกับมีส่วนสนับสนุนต่อผลกระทบในการพัฒนา การสร้างงาน และผลลัพธ์ที่ดีขึ้นสำหรับชุมชน
- นี่คือกองทุนเหมืองแร่โดยเฉพาะกองทุนแรกที่มุ่งเน้นตลาดเกิดใหม่เป็นพิเศษ โดยมุ่งเป้าไปที่แร่ธาตุและสินค้าโภคภัณฑ์ที่สำคัญ ซึ่งจำเป็นต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน และเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญ
- นี่ถือเป็นกองทุนแรกของ IFC ที่ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือกับนักลงทุนเอกชนด้านโลหะและเหมืองแร่
- การลงทุนทั้งหมดจะเป็นไปตามมาตรฐาน ESG และมาตรฐานการดำเนินงานของ IFC ซึ่งสอดคล้องหรือเหนือกว่าแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในระดับสากลด้านการทำเหมืองอย่างรับผิดชอบ
- การลงทุนครั้งแรกของกองทุนนี้มุ่งไปที่โครงการผลิต Santa Rita ของ Atlantic Nickel ในประเทศบราซิล นี่คือการลงทุนร่วมกับ Appian เพื่อพัฒนาโครงการใต้ดินขนาดใหญ่ของสินทรัพย์นิกเกิล ทองแดง และโคบอลต์ ซึ่งมีอายุเหมืองมากกว่า 30 ปี
- ทีมผู้บริหารที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนนี้จะสามารถเข้าถึงความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและการเงินในเชิงลึกของ Appian เพื่อเร่งการพัฒนาโครงการและการสร้างมูลค่าควบคู่ไปกับ ESG การพัฒนาชุมชน และการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนที่ IFC และ World Bank
- IFC และ Appian มีความสัมพันธ์ด้านการลงทุนมาเป็นเวลา 10 ปี รวมถึงการลงทุนสองครั้งด้านแร่ธาตุหายากและทองคำในแอฟริกา ซึ่งส่งผลให้การสร้างและการทำเหมืองประสบความสำเร็จ
กองทุนนี้ได้รับการสนับสนุนจาก IFC และสอดคล้องกับพันธกิจด้านการลงทุนที่ได้รับมอบหมายของสถาบัน เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับการพัฒนาภาคเอกชนในตลาดเกิดใหม่ พร้อมทั้งมอบผลตอบแทนทางการเงินและผลลัพธ์ในการพัฒนาที่วัดผลได้ นอกจากนี้ กองทุนนี้ยังจะมีภาระหน้าที่รับผิดชอบต่อนักลงทุนที่ได้รับการแนะนำจาก AMC โดยเป็นไปเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุนเหล่านี้ผ่านการกำกับดูแลที่มีวินัย ความโปร่งใส และความมุ่งมั่นต่อการสร้างมูลค่าในระยะยาว
กองทุนนี้ซึ่งบริหารจัดการโดย Appian นี้ จะร่วมลงทุนควบคู่ไปกับ Appian Natural Resources Fund III และ Appian Credit Strategies Fund I (เรียกรวมกันว่า “กองทุนทั้งสอง”) เช่นเดียวกับกองทุน Appian ในอนาคต โดยจะมุ่งเป้าไปที่การลงทุนในหุ้น สินเชื่อ และค่าลิขสิทธิ์ของโลหะ การทำเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงในตลาดเกิดใหม่ พร้อมมุ่งเน้นไปที่ตลาดแอฟริกาและตลาดละตินอเมริกา การลงทุนทั้งหมดที่ดำเนินการผ่านกองทุนนี้จะต้องตรงตามเกณฑ์ประสิทธิภาพอันเข้มงวดของ IFC และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (“ESG”)
กองทุนนี้ได้ตกลงที่จะลงทุนในเหมืองแร่นิกเกิล ทองแดง และโคบอลต์ของโครงการ Santa Rita ที่ตั้งอยู่ในรัฐบาเอียของประเทศบราซิล ซึ่งในขณะนี้กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่การผลิตในใต้ดิน คาดว่าเหมืองดังกล่าวจะเพิ่มปริมาณการผลิตไปที่ประมาณ 30,000 ตันต่อปีเท่ากับนิกเกิล โดยมีอายุเหมืองเกิน 30 ปี เหมืองนี้เป็นของ Atlantic Nickel ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ Appian เป็นเจ้าของทั้งหมด IFC ลงทุนภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับนักลงทุนรายอื่นทุกประการ โดยมีเงื่อนไขที่ตกลงตามการประเมินมูลค่าสินทรัพย์อย่างอิสระโดย Citi และ Standard Chartered
กองทุนนี้เป็นกองทุนแรกที่มุ่งเน้นด้านการทำเหมืองแร่ที่สร้างขึ้นเพื่อลงทุนในตลาดเกิดใหม่โดยเฉพาะ โดยจะให้เงินทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาแร่ธาตุในทุกขั้นตอน รวมถึงการก่อสร้าง การผลิต และการขยายตัว เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยาวนานและผลประโยชน์ทางสังคมในประเทศเจ้าของพื้นที่ผ่านการสร้างขีดความสามารถ การสร้างงาน การส่งออก และการมีส่วนสนับสนุนรายได้ของรัฐ แร่ธาตุและโลหะที่สำคัญถือเป็นรากฐานของเศรษฐกิจโลกสมัยใหม่ เนื่องจากโลกกำลังเร่งที่จะเปลี่ยนไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลและพลังงานสีเขียว ทรัพยากรเหล่านี้จึงเป็นพื้นฐานของการเติบโตระดับโลกที่เท่าเทียม ไม่แบ่งแยก และยั่งยืนมากขึ้น
ความร่วมมือระหว่าง IFC และ Appian ถือเป็นความร่วมมือครั้งแรกของ IFC กับนักลงทุนในหุ้นเอกชนที่เชี่ยวชาญด้านการทำเหมืองแร่เพื่อพัฒนากองทุนเฉพาะ Appian มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารประมาณ 5.0 พันล้านเหรียญสหรัฐ1 โดยได้รับการสนับสนุนจากมืออาชีพด้านการลงทุนกว่า 100 ราย ซึ่งมากด้วยประสบการณ์และผสมผสานความเชี่ยวชาญทางการเงินและเทคนิคในการระบุและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโครงการโลหะและเหมืองแร่ เพื่อสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับนักลงทุน ตั้งแต่ปี 2016 Appian ได้เริ่มดำเนินการโครงการเหมืองแร่ 12 โครงการ ซึ่งมากกว่าบริษัทเหมืองแร่ระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุด 5 แห่งรวมกันในช่วงเวลาเดียวกัน
Michael W. Scherb ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Appian ให้ความเห็นว่า “เรารู้สึกภูมิใจที่ IFC ไว้วางใจให้ Appian บริหารจัดการกองทุนที่โดดเด่นนี้ นี่ถือเป็นการรับรองชั้นเยี่ยมถึงความสามารถของเราในการระบุและพัฒนาสินทรัพย์คุณภาพสูงอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งจะช่วยปลดล็อกมูลค่าในระยะยาวให้กับพันธมิตรของเรา นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญที่การทำเหมืองสามารถมีส่วนในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและส่งมอบผลประโยชน์ที่ยั่งยืนให้กับชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะในภูมิภาคที่ต้องการการพัฒนาอย่างเร่งด่วนที่สุด ทีมผู้บริหารที่กองทุนส่งเสริม จะได้รับการสนับสนุนจากสถาบันชั้นนำ 2 แห่งในอุตสาหกรรมของเรา เรารอคอยที่จะได้พัฒนาความร่วมมือนี้เพื่อเร่งการพัฒนาทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบและยั่งยืนทั่วโลก”
Makhtar Diop กรรมการผู้จัดการของ IFC ให้ความเห็นว่า “IFC รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรกับ Appian อีกครั้งในโครงการขับเคลื่อนการลงทุนเชิงนวัตกรรมนี้ แร่ธาตุเป็นหัวใจสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง การสร้างงาน และการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ การร่วมมือกับบริษัทอย่าง Appian จะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากภาคเอกชนมายังสถานที่ต่าง ๆ ที่ต้องการมากที่สุด ซึ่งจะทำให้เข้าถึงทรัพยากรที่สำคัญได้มากขึ้น และช่วยให้ชุมชนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากการพัฒนาความมั่งคั่งในด้านทรัพยากรแร่ธาตุ”
เกี่ยวกับ Appian Capital Advisory Limited
Appian Capital Advisory Limited (“Appian”) คือที่ปรึกษาด้านการลงทุนสำหรับกองทุนหลักเอกชนระยะยาวที่เน้นการลงทุนในมูลค่า ซึ่งลงทุนในบริษัทด้านอุตสาหกรรมโลหะ เหมืองแร่ และอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียง
Appian เป็นที่ปรึกษาการลงทุนชั้นนำที่มีประสบการณ์ระดับโลกในอเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ออสเตรเลีย และแอฟริกา รวมทั้งมีประวัติความสำเร็จในการสนับสนุนบริษัทด้านโลหะ การทำเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนา โดยมีพอร์ตโฟลิโอด้านการดำเนินงานระดับโลกที่กำกับดูแลพนักงานประมาณ 6,000 คน
Appian มีทีมงานระดับโลกที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่มีประสบการณ์มากกว่า 100 ราย ซึ่งผสมผสานความเชี่ยวชาญด้านการเงินและเทคนิค โดยมีสำนักงานอยู่ในอาบูดาบี เบโลโอรีซอนชี ดูไบ ฮ่องกง ลิมา ลอนดอน นิวยอร์ก เพิร์ธ เซาเปาโล และโตรอนโต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.appiancapitaladvisory.com หรือพบเราได้ที่ LinkedIn, Instagram หรือ Twitter/X
เกี่ยวกับ IFC
IFC เป็นสมาชิกของกลุ่ม World Bank เป็นสถาบันการพัฒนาระดับโลกที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ภาคเอกชนในตลาดเกิดใหม่ เราทำงานในกว่า 100 ประเทศ โดยใช้เงินทุน ความเชี่ยวชาญ และการโน้มน้าวชักจูงของเราในการสร้างตลาดและโอกาสในประเทศกำลังพัฒนา ในปีงบประมาณ 2025 IFC ได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 71,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งนับเป็นสถิติสูงสุดที่เคยมี ให้กับบริษัทเอกชนและสถาบันการเงินในประเทศกำลังพัฒนา โดยใช้ประโยชน์จากโซลูชันภาคเอกชนและระดมเงินทุนจากภาคเอกชนเพื่อขจัดความยากจนบนโลกที่น่าอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.ifc.org
เกี่ยวกับ Atlantic Nickel
เหมืองนิกเกิล Santa Rita (“Atlantic Nickel” ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2019 เดิมเรียกว่า Mirabela Mineração do Brasil) เป็นเหมืองนิกเกิลซัลไฟด์ (“NiS”) แบบเปิด ซึ่งดำเนินงานอยู่ในรัฐบาเอียที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิล Appian ได้เข้าซื้อเหมืองในปี 2018 ปรับปรุงการออกแบบหลุม ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินการ และเริ่มดำเนินงานใหม่ได้สำเร็จในปี 2019 การดำเนินงานในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับการทำเหมืองแบบเปิดและเครื่องแยกแร่ที่มีกำลังการผลิตประมาณ 6.5 ล้านตันต่อปี เพื่อผลิตสารสกัดเข้มข้นของนิกเกิลซัลไฟด์ นอกจากนี้ สารสกัดเข้มข้นยังประกอบด้วยผลิตภัณฑ์รอง ได้แก่ ทองแดง โคบอลต์ แพลตตินัม แพลเลเดียม และทองคำ ในปี 2024 Santa Rita ได้แปรรูปสินแร่แบบเหมืองเปิดจำนวน 6.6 ล้านตัน (Mt) โดยผลิตนิกเกิลได้ 31.8 ล้านปอนด์ ทองแดง 10.1 ล้านปอนด์ และโคบอลต์ 0.6 ล้านปอนด์ในรูปแบบสารสกัดเข้มข้น
Appian กำลังพัฒนาแหล่งทรัพยากรใต้ดินขนาดใหญ่ที่จัดอยู่ในเกรดสูงกว่า โดยเพิ่มอายุการใช้งานเหมืองเปิดจากเบื้องต้น 8 ปีเป็นมากกว่า 30 ปี ในปี 2024 Atlantic Nickel ได้ส่งมอบผลการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น (“PFS”) สำหรับการขยายพื้นที่ใต้ดินของเหมือง PFS ช่วยตอกย้ำความมั่นใจให้กับ Appian ในโครงการนี้มากขึ้น โดยได้ร่างโครงร่างเหมืองที่มีอายุการใช้งานยาวนานพร้อมอัตราการผลิตต่อปีที่สูงขึ้น ความเข้มข้นของทุนที่ต่ำ และโครงสร้างต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ Atlantic Nickel กำลังเดินหน้าเส้นทางนี้ต่อไปผ่านการศึกษาความเป็นไปได้ขั้นสุดท้ายที่กำลังดำเนินการอยู่ โดยได้เริ่มงานเบื้องต้นในการพัฒนาทางใต้ดินแล้ว
1 ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2025 สันนิษฐานว่าจะมีภาระผูกพันทางการลงทุนกับ Appian EM Fund LP รวมมูลค่าประมาณ 1.0 พันล้านเหรียญสหรัฐ และปิดการระดมทุนได้สูงสุดมูลค่า 400 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับ Appian Credit Strategies I
