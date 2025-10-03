โซลูชันโดรน Lantronix Edge AI ผสานรวมแพลตฟอร์ม Gremsy และ Teledyne FLIR เพื่อระยะเวลาการบินที่ยาวนานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ช่วยให้ Lantronix เติบโตในระยะยาวและมีอัตรากำไรสูงในตลาดโดรนเชิงการทหารและพาณิชย์ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะสูงถึง 57.8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2030*
เออร์ไวน์ รัฐแคลิฟอร์เนีย, Oct. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX) ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชัน IoT ด้านการประมวลผลและการเชื่อมต่อที่ขับเคลื่อนแอปพลิเคชัน Edge AI ประกาศในวันนี้ว่าโซลูชันที่สอดคล้องกับมาตรฐาน NDAA/TAA ของบริษัทได้รับเลือกจาก Gremsy ผู้ผลิตอุปกรณ์กันสั่นกล้องแบบกิมบอลขั้นสูงชั้นนำระดับโลกสำหรับโดรนและอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ด้วยประสบการณ์อันยาวนานด้านการใช้งานกล้อง Lantronix ยังคงเดินหน้าสร้างแรงเหวี่ยงในตลาดโดรนอย่างต่อเนื่องด้วยโซลูชันสุดล้ำนี้ ซึ่งมอบประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ดีขึ้น ช่วยให้โดรนทำงานได้นานขึ้น ขณะเดียวกันก็ใช้พลังงานน้อยลงในการประมวลผลงานต่างๆ
โซลูชันนี้สร้างขึ้นบน Open-Q 5165RB System on Module (SoM) ของ Lantronix ที่ใช้โปรเซสเซอร์ Qualcomm® Dragonwing โซลูชันนี้ขับเคลื่อนแพลตฟอร์มโดรนใหม่ของ Gremsy และเพย์โหลด Lynx ISR ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อการผสานรวมที่ราบรื่นกับกล้องถ่ายภาพความร้อนแบบคู่ Hadron 640R จาก Teledyne FLIR OEM ปัจจุบันโซลูชันแบบบูรณาการนี้อยู่ระหว่างการผลิตกับลูกค้า Lantronix หลายราย
โซลูชันนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ผสานรวมโดรนสามารถส่งมอบประสิทธิภาพการประมวลผลประสิทธิภาพสูง ใช้พลังงานต่ำ และความสามารถด้าน AI แบบเรียลไทม์ โซลูชันนี้ช่วยลดระยะเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดของ Gremsy พร้อมทั้งมอบโอกาสในการสร้างรายได้ระยะยาวให้กับ Lantronix ในภาคอุตสาหกรรมโดรนเพื่อการพาณิชย์และการป้องกันประเทศที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยความสัมพันธ์ระหว่าง Lantronix กับ Gremsy และผู้ผลิตโดรนรายอื่นๆ Lantronix ได้ขยายการเข้าถึงตลาดทั่วโลก และเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของตนในฐานะแหล่งที่เชื่อถือได้สำหรับโซลูชันที่เชื่อถือได้ และเป็นไปตามข้อกำหนดในการเปิดใช้งานกล้องสำหรับโดรน การผสมผสานระหว่างประสิทธิภาพและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ AI ก่อให้เกิดข้อได้เปรียบที่ยั่งยืนสำหรับ Lantronix ในตลาดระบบป้องกันประเทศและระบบอัตโนมัติที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว
“Lantronix เป็นผู้มีส่วนสนับสนุนอันทรงคุณค่าต่อแพลตฟอร์มรุ่นถัดไปของเรา โดยสนับสนุนการพัฒนาโซลูชันโดรนที่ปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนด เราเลือก Lantronix แทนคู่แข่ง เนื่องจากเป็นผู้นำระดับโลกที่ได้รับความไว้วางใจในอุตสาหกรรมโดรนระดับโลก และยังมีความสัมพันธ์อันยาวนานกับ Qualcomm อีกด้วย โซลูชันที่ใช้ Qualcomm Dragonwing ทำให้ Lantronix สามารถนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมได้เป็นครั้งแรก รวมถึงการเชื่อมต่อโดยตรงกับ FLIR Hadron 640R จึงช่วยให้เพย์โหลด Lynx สามารถใช้งานความสามารถที่ใช้ Edge ได้แบบเรียลไทม์” Nguyen Van Chu รองผู้อำนวยการทั่วไปของ Gremsy กล่าว
“ด้วยจำนวนลูกค้าโดรนระดับโลกชั้นนำที่เพิ่มมากขึ้น Lantronix จึงถือเป็นตัวช่วยสำคัญในการสร้างแพลตฟอร์มโดรนที่มีประสิทธิภาพสูงและปลอดภัย” Saleel Awsare ซีอีโอของ Lantronix กล่าว “การทำงานของเรากับ Gremsy เช่นเดียวกับผู้ผลิตและนักพัฒนาในอุตสาหกรรมโดรนที่เพิ่มมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงความสามารถของเราในการส่งมอบในระดับขนาดใหญ่ ขณะเดียวกันก็ตอบสนองข้อกำหนด NDAA และ TAA ที่เข้มงวดตามที่กำหนดในแอปพลิเคชันของรัฐบาลและการป้องกันประเทศ”
Mike Walters รองประธานฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ของ Teledyne FLIR OEM กล่าวว่า “การผสานโมดูลกล้องถ่ายภาพความร้อนที่มองเห็นได้ของ Hadron และซอฟต์แวร์ Prism เข้ากับโซลูชันของ Lantronix จะนำการประมวลผลสัญญาณภาพขั้นสูงและความสามารถของ AI มาสู่อุปกรณ์เอดจ์ ตอนนี้จะเร่งการพัฒนาโซลูชันกล้องที่ใช้ AI รุ่นถัดไปในแพลตฟอร์มโดรนที่ปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนดของ Gremsy สำหรับการป้องกันประเทศและการปฏิบัติการทางอุตสาหกรรม”
ไฮไลท์สำคัญด้านกลยุทธ์และการเงิน:
- การจัดส่งการผลิตอยู่ระหว่างดำเนินการ: Lantronix สร้างรายได้ในช่วงเริ่มต้นอยู่แล้ว และกำลังยืนยันความสำเร็จด้านการออกแบบ
- โอกาสที่มีอัตรากำไรสูง: โซลูชันของ Lantronix ได้รับการออกแบบมาให้เหมาะกับภารกิจที่สำคัญและแอปพลิเคชันที่มีมูลค่าสูงในภาคส่วนของรัฐบาล พลังงาน เกษตรกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน
- ข้อได้เปรียบด้านกฎระเบียบ: โซลูชันของ Lantronix สอดคล้องกับ NDAA/TAA อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจำเป็นสำหรับการป้องกันประเทศของสหรัฐฯ และการบูรณาการของรัฐบาลกลาง
เทคโนโลยีที่แตกต่างที่ผลักดันประสิทธิภาพ
แพลตฟอร์มของ Gremsy ที่ขับเคลื่อนโดยโซลูชัน AI เอดจ์ของ Lantronix มอบ:
- การประมวลผล AI บนเอดจ์: การอนุมานบนเครื่องสำหรับการตรวจจับวัตถุ การจดจำฉาก SLAM และการตรวจจับความผิดปกติ
- การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์: การตัดสินใจเชิงปฏิบัติการที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับการสำรวจ การทำแผนที่ การตรวจสอบ และการป้องกันประเทศ
- เวลาบินที่ยาวนานขึ้น: การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับภารกิจ UAV ที่ยาวนานขึ้น
- การเชื่อมต่อขั้นสูง: Wi-Fi® 6 และ I/O ที่สมบูรณ์แบบสำหรับวิดีโอ HD และการสตรีมข้อมูลเซ็นเซอร์
- การออกแบบที่ทนทาน: การทำงานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง (-25°C ถึง +85°C)
Lantronix: การสร้างแพลตฟอร์ม AI ที่ปรับขนาดได้สำหรับตลาดอุตสาหกรรมและการป้องกันประเทศ
ด้วยบริการด้านวิศวกรรมเชิงลึก ระบบนิเวศการพัฒนาที่แข็งแกร่ง (รองรับ ROS2, Docker และอื่นๆ) และการขยายตัวอย่างต่อเนื่องใน Edge AI และ IoT ทำให้ Lantronix อยู่ในตำแหน่งที่เป็นเอกลักษณ์ในการขับเคลื่อนรายได้ที่มีอัตรากำไรสูงทั้งในแอปพลิเคชันโดรนด้านการป้องกันประเทศและเชิงพาณิชย์ ความร่วมมือกับ Gremsy ครั้งนี้ช่วยเสริมบทบาทของ Lantronix ในฐานะผู้ให้บริการประมวลผล AI ที่เชื่อถือได้สำหรับ OEM ทั่วโลก และเน้นย้ำถึงการดำเนินการของบริษัทตามกลยุทธ์การเติบโตระยะยาว ซึ่งมุ่งเน้นไปที่:
- การประมวลผลแบบฝังที่ปลอดภัยและสอดคล้อง
- แนวตั้งที่มีการเติบโตสูง (โดรน หุ่นยนต์ โครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ)
- การขยายซอฟต์แวร์และบริการที่เกิดขึ้นซ้ำ
โซลูชันและบริการด้านวิศวกรรมของ Lantronix ผสมผสานเทคโนโลยีการประมวลผลแบบฝังตัว ความเชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด และการสนับสนุนซอฟต์แวร์ได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อเร่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของลูกค้า แนวทางแพลตฟอร์มที่ปรับขนาดได้นี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ Gremsy นำออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วเท่านั้น แต่ยังทำให้ Lantronix สามารถสนับสนุนโปรแกรม IoT ในอุตสาหกรรมในอนาคตที่ต้องปฏิบัติตาม TAA และ NDAA อีกด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการด้านวิศวกรรมของ Lantronix, โซลูชัน SOM และแอปพลิเคชันโดรน โปรดไปที่ Lantronix.com
*ตามรายงานตลาดโดรนโลกปี 2025–2030 ของ Drone Industry Insights
เกี่ยวกับ Lantronix
Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) เป็นผู้นำระดับโลกด้านโซลูชัน Edge AI และ IoT ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งส่งมอบการประมวลผลอัจฉริยะ การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย และการจัดการจากระยะไกลสำหรับแอปพลิเคชันที่สำคัญต่อภารกิจ Lantronix ให้บริการตลาดที่มีการเติบโตสูง รวมถึงเมืองอัจฉริยะ ระบบไอทีระดับองค์กร และระบบไร้คนขับสำหรับการพาณิชย์และการป้องกันประเทศ โดยช่วยให้ลูกค้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล กลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการที่ครอบคลุมของบริษัทช่วยขับเคลื่อนแอปพลิเคชันต่าง ๆ ตั้งแต่ระบบกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคแบบอัจฉริยะไปจนถึงการจัดการที่ยืดหยุ่นสำหรับเครือข่ายนอกเครือข่ายหลัก Lantronix ช่วยให้องค์กรต่างๆ บรรลุผลด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความได้เปรียบทางการแข่งขันในโลกปัจจุบันที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยนำความชาญฉลาดมาสู่บริเวณที่เชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Lantronix
เกี่ยวกับ Gremsy
Gremsy เป็นผู้ให้บริการระบบกล้องและกิมบอลขั้นสูงสำหรับโดรนที่มีชื่อเสียงระดับโลก โซลูชันคุณภาพสูงได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การสร้างภาพยนตร์ การสำรวจ และความปลอดภัยสาธารณะ ความมุ่งมั่นของ Gremsy ในด้านความแม่นยำ นวัตกรรม และความสะดวกในการใช้งาน ทำให้พวกเขากลายเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้สำหรับผู้ผลิต UAV และผู้ผสานรวมระบบทั่วโลก
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Gremsy โปรดไปที่ https://gremsy.com/
©2025 Lantronix, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ Lantronix เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่น ๆ เป็นของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง
แถลงการณ์ “หลักอ่าวที่ปลอดภัย” หรือ Safe Harbor ภายใต้กฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995: ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามคำจำกัดความของกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือทีมผู้นำของ Lantronix ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ในปัจจุบันของเรา และอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่สำคัญซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริง ธุรกิจในอนาคต สถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของเราแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ในอดีตของเรา หรือที่แสดงหรือบอกเป็นนัยในข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคและทั่วโลกในเชิงลบหรือแย่ลง หรือความไม่มั่นคงของตลาดต่อธุรกิจของเรา รวมถึงผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าของเรา ความสามารถของเราในการบรรเทาการหยุดชะงักใด ๆ ในห่วงโซ่อุปทานของเราและซัพพลายเออร์และผู้ขายอันเนื่องมาจากการระบาดใหญ่โควิด-19 หรือการระบาดอื่นๆ สงครามและความตึงเครียดล่าสุดในยุโรป เอเชีย และตะวันออกกลาง หรือปัจจัยอื่น ๆ การตอบสนองและผลกระทบของวิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุขในอนาคต ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ข้อบังคับ และภาษีของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ ความสามารถของเราในการปรับใช้กลยุทธ์การซื้อกิจการของเราหรือบูรณาการบริษัทที่ถูกซื้อกิจการให้ประสบความสำเร็จ ปัญหาและค่าใช้จ่ายในการปกป้องสิทธิบัตรและกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ระดับหนี้ของเรา ความสามารถของเราในการให้บริการหนี้ของเรา และข้อจำกัดในข้อตกลงหนี้ของเรา และปัจจัยเพิ่มเติมใด ๆ ที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของเราในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2024 ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“SEC”) ในวันที่ 9 กันยายน 2024 รวมถึงในส่วนหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง” ในหัวข้อ 1A ของส่วนที่ 1 ของรายงานดังกล่าว รวมถึงในเอกสารที่แสดงต่อสาธารณะอื่น ๆ ของเราที่ยื่นต่อ SEC อาจมีการระบุปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวในเอกสารที่เรายื่นในอนาคต นอกจากนี้ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปเนื่องจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเพิ่มเติมที่เราไม่ทราบในปัจจุบัน หรือที่เราไม่ได้มองว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อธุรกิจของเราในปัจจุบัน เนื่องจากเหตุผลเหล่านี้ นักลงทุนจึงไม่ควรเชื่อถือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ มากเกินไป ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าของเราจะใช้ได้ ณ วันที่ประกาศเท่านั้น เราปฏิเสธเจตนาหรือภาระผูกพันใด ๆ ที่จะอัปเดตข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ หลังจากวันที่นี้เพื่อให้ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือการเปลี่ยนแปลงในความคิดเห็นหรือความคาดหวังของเรา เว้นแต่จะเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือกฎของ Nasdaq Stock Market LLC กำหนด หากเราอัปเดตหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ นักลงทุนไม่ควรสรุปว่าเราจะทำการอัปเดตหรือแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อมูลติดต่อ Lantronix สำหรับสื่อ:
[email protected]
949-212-0960
ข้อมูลติดต่อนักวิเคราะห์และนักลงทุนของ Lantronix:
[email protected]
