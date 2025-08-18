โซลูชันของ Lantronix ขับเคลื่อน Teal Drones ของ Red Cat Holdings Co. ที่ผ่านการอนุมัติจากกองทัพสหรัฐฯ เพื่อปลดล็อกโอกาสการเติบโตของ Secure Edge AI
Lantronix เปิดใช้งานโซลูชัน Edge AI ที่สอดคล้องกับ TAA และ NDAA ในการรองรับภารกิจที่ละเอียดอ่อนของรัฐบาลสหรัฐฯ และขยายตำแหน่งทางการตลาดด้านการป้องกันประเทศในระยะยาว
เออร์ไวน์ รัฐแคลิฟอร์เนีย, Aug. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Lantronix Inc.– (NASDAQ: LTRX) ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชัน IoT สำหรับการประมวลผลและการเชื่อมต่อที่ขับเคลื่อนแอปพลิเคชัน Edge AI ประกาศในวันนี้ว่าโซลูชันที่สอดคล้องกับ TAA และ NDAA ของบริษัทได้รับเลือกจาก Teal Drones ของ Red Cat Holdings Inc. (NASDAQ: RCAT) ให้ผลิตโดรน Black Widow ภายใต้โครงการลาดตระเวนระยะใกล้ (SRR) ของกองทัพสหรัฐฯ Lantronix ได้เริ่มดำเนินการจัดส่งผลิตภัณฑ์แล้ว ซึ่งจะช่วยให้เห็นรายได้ในระยะเริ่มต้นและเน้นย้ำบทบาทของ Lantronix ในฐานะพันธมิตรด้านเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้สำหรับแอปพลิเคชันด้านการป้องกันที่สำคัญต่อภารกิจ
โซลูชัน Lantronix ที่ทำงานบนโปรเซสเซอร์ Qualcomm® Dragonwing QRB5165 มอบการประมวลผล Edge AI ขั้นสูงพร้อมทั้งตอบโจทย์ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดของสหรัฐฯ จึงช่วยให้ปฏิบัติตาม TAA และ NDAA ได้อย่างครบถ้วนสำหรับการใช้งานในภารกิจที่ละเอียดอ่อนของกระทรวงกลาโหม (DoD) การผสมผสานระหว่างประสิทธิภาพและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ AI ทำให้ Lantronix มีข้อได้เปรียบที่ยั่งยืนในตลาดระบบป้องกันและระบบอัตโนมัติที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว
Teal Drones ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้จำหน่ายระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก (sUAS) ที่ผ่านการอนุมัติจาก Blue UAS จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์ การปฏิบัติการ และความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อการใช้งานของกระทรวงกลาโหม โซลูชันของ Lantronix ที่สอดคล้องกับข้อกำหนด จะช่วยให้ Teal สามารถตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้ ทำให้โดรน Black Widow ของบริษัทนี้อยู่ในสถานะที่ใช้ในภารกิจแนวหน้าได้
“โดรน Black Widow กำลังกำหนดนิยามใหม่ของสิ่งที่เป็นไปได้สำหรับระบบไร้คนขับขนาดเล็ก โดยช่วยให้นักรบในปัจจุบันได้รับข้อมูลข่าวกรองแบบเรียลไทม์และมีข้อได้เปรียบในการปฏิบัติงานตามที่นักรบเหล่านี้ต้องการในสนามรบยุคใหม่” Jeff Thompson ประธานกรรมการบริหารของ Red Cat กล่าว “โซลูชันของ Lantronix ช่วยให้เราสามารถตอบโจทย์มาตรฐานการปฏิบัติตาม TAA และ NDAA ที่เข้มงวดของกองทัพสหรัฐฯ ภายใต้โครงการ SRR ได้ นี่เป็นระดับการรับประกันที่มีผู้ให้บริการเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่สามารถทำได้”
จากการคาดการณ์ว่าตลาดโดรนทั่วโลกจะเติบโตถึง 57,800 ล้านดอลลาร์ในปี 2030 (รายงานตลาดโดรนทั่วโลกปี 2025-2030 ของ Drone Industry Insights) การที่ Lantronix ก้าวเข้ามาอยู่ในส่วนตลาดโดรนสำหรับการรักษาความปลอดภัยและการพาณิชย์ จะสร้างโอกาสการเติบโตที่มีอัตรากำไรสูงในอีกหลายปี
—“Lantronix ได้สร้างชื่อให้กับตนเองในฐานะผู้นำในตลาด Edge AIโดยมอบโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมและขับเคลื่อนด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับภาคส่วนโดรนที่กำลังเติบโต” Saleel Awsare ประธานกรรมการบริหารและประธานของ Lantronix กล่าว “ความร่วมมือระหว่างเรากับ Teal Dronesตอกย้ำถึงความสามารถของเราในการนำผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีสมรรถนะสูงออกสู่ตลาดในระดับขนาดใหญ่เพื่อสร้างโอกาสในระยะยาวด้วยแบรนด์ชั้นนำระดับโลก”
–โซลูชันและบริการด้านวิศวกรรมของ Lantronix ผสมผสานเทคโนโลยีการประมวลผลแบบฝังตัว ความเชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด และการสนับสนุนซอฟต์แวร์ได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อเร่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของลูกค้า แนวทางแพลตฟอร์มที่ปรับขนาดได้นี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ Teal Drones สามารถเข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ Lantronix อยู่ในสถานะที่สามารถสนับสนุนโครงการป้องกันประเทศและ IoT ในภาคอุตสาหกรรมในอนาคตที่ต้องปฏิบัติตาม TAA และ NDAA ได้อีกด้วย
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการด้านวิศวกรรม โซลูชัน SOM และแอปพลิเคชันโดรนเพิ่มเติมของ Lantronix ได้ที่ Lantronix.com
เกี่ยวกับ Lantronix
Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) เป็นผู้นำระดับโลกด้านโซลูชัน Edge AI และ IoT ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งส่งมอบการประมวลผลอัจฉริยะ การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย และการจัดการจากระยะไกลสำหรับแอปพลิเคชันที่สำคัญต่อภารกิจ Lantronix ให้บริการตลาดที่มีการเติบโตสูง รวมถึงเมืองอัจฉริยะ ระบบไอทีระดับองค์กร และระบบไร้คนขับสำหรับการพาณิชย์และการป้องกันประเทศ โดยช่วยให้ลูกค้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล กลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการที่ครอบคลุมของบริษัทช่วยขับเคลื่อนแอปพลิเคชันต่าง ๆ ตั้งแต่ระบบกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคแบบอัจฉริยะไปจนถึงการจัดการที่ยืดหยุ่นสำหรับเครือข่ายนอกเครือข่ายหลัก Lantronix ช่วยให้องค์กรต่างๆ บรรลุผลด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความได้เปรียบทางการแข่งขันในโลกปัจจุบันที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยนำความชาญฉลาดมาสู่บริเวณที่เชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Lantronix
เกี่ยวกับ Red Cat Holdings Inc.
Red Cat (Nasdaq: RCAT) คือผู้ให้บริการโซลูชันโดรนและหุ่นยนต์ขั้นสูงสำหรับทุกโดเมนเพื่อการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ โดยมีฐานอยู่ในสหรัฐฯ Red Cat พัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ผลิตในอเมริกา โดยดำเนินการผ่านบริษัทในเครือที่ตนถือหุ้นทั้งหมดอย่าง Teal Drones และ FlightWave Aerospace พร้อมรองรับการปฏิบัติการทางทหาร รัฐบาล และความปลอดภัยสาธารณะทั้งทางอากาศ ทางบก และทางทะเล ระบบในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ ซึ่งนำโดย Black Widow ส่งมอบความสามารถทางยุทธวิธีที่ไม่มีใครเทียบได้ในระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก (sUAS) นอกจากจะขยายธุรกิจไปสู่ด้านทางทะเลผ่าน Blue OPS, Inc. แล้ว Red Cat ยังได้สร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับเรือที่ปฏิบัติการบนผิวน้ำไร้คนขับ (USV) และยานยนต์ใต้น้ำอัตโนมัติไร้คนขับ (AUV) พร้อมส่งมอบแพลตฟอร์มแบบบูรณาการที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิผลของภารกิจในหลายด้าน เรียนรู้เพิ่มเติมที่ www.redcat.red
