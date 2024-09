ความสดชื่นที่แสนพิเศษจาก The European Art of Taste (โครงการศาสตร์ศิลป์แห่งรสชาติแบบยุโรป): ผลงานชิ้นเอกจากผลไม้และผัก

เฟอร์รารา อิตาลี, Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — คุณจะรักษาความเย็นสดชื่นหลังช่วงฤดูร้อนไว้ได้อย่างไร โซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบจากผลไม้คุณภาพสูงสุดที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันโดยโครงการ The European Art of Taste: กีวีแสนอร่อยและส้มแสนชุ่มฉ่ำ! วันนี้ The European Art of Taste นำเสนอ “Refreshing Beverage Collection” ซึ่งเป็นคอลเลกชันเครื่องดื่มสุดพิเศษที่รังสรรค์ได้ง่าย ทว่าเปี่ยมด้วยความสดชื่นแห่งฤดูร้อน

ไม่ว่าคุณจะชื่นชอบชาผลไม้ มิลค์เชคครีม หรือกรานิต้าเย็นฉ่ำ เรามีตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบตามความต้องการของคุณ เครื่องดื่มเหล่านี้ไม่ใช่เพียงสูตรง่าย ๆ แต่เป็นการสร้างสรรค์พิเศษเพื่อเฉลิมฉลองคุณภาพระดับสูงสุดและรสชาติที่เข้มข้นของผลไม้ในยุโรป

ชาสปาร์กลิงกีวี: กีวีอิตาลีที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันจากโครงการ European Art of Taste ที่มีรสชาติโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ควบคู่กับความสดชื่นของชาเขียว เพื่อสร้างความสุขที่แสนสดชื่น เครื่องดื่มดับร้อนที่พลาดไม่ได้!

ส่วนผสม: กีวี 2 ลูก, ชาเขียว 1 ถุง, น้ำเชื่อมเข้มข้น 30 มล., น้ำเย็น 200 มล., น้ำแข็งก้อน, น้ำโซดา 100 มล.

วิธีทำ: แช่ถุงชาเขียวในน้ำเย็น 200 มล. ไว้ข้ามคืน ปอกเปลือกและหั่นกีวี ผสมกับน้ำเชื่อมเข้มข้นให้เป็นเนื้อเดียวกัน ผสมชาเขียว กีวีบด และน้ำแข็งเข้าด้วยกัน แล้วเทลงในแก้ว ขั้นตอนสุดท้าย ให้เติมน้ำโซดาลงไปแล้วคนเบา ๆ

มิลค์เชคกีวี: เมื่อกีวีรสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยจากคอลเลกชัน The European Art of Taste มาพบกับความครีมมี่ของไอศกรีมวานิลลา ผลลัพธ์ที่ได้คือประสบการณ์แห่งความสุขที่แท้จริง!

ส่วนผสม: กีวี 2 ลูก, นม 200 มล., ไอศกรีมวานิลลา 2 ลูก, น้ำผึ้ง 1 ช้อนโต๊ะ, น้ำแข็งก้อน, วิปครีม

วิธีทำ: ปอกเปลือกและสับกีวี ปั่นกีวี นม ไอศกรีมวานิลลา และน้ำผึ้งจนเนียนเป็นเนื้อเดียวกัน เทลงในแก้วและเติมน้ำแข็งลงไป ตกแต่งด้วยวิปครีมแล้วดื่มด่ำกับความอร่อยได้เลย

อเมริกาโน่น้ำส้มเย็น: ส้มคุณภาพเยี่ยมจากอิตาลีที่โครงการคัดสรรมาเป็นพิเศษ เพื่อนำเสนอรสชาติผลไม้ที่แฝงด้วยความสดชื่นให้แก่เมนูสุดคลาสสิกอย่างอเมริกาโน่เย็น รังสรรค์เป็นเครื่องดื่มที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ส่วนผสม: ส้ม 2 ลูก, กาแฟเย็น 100 มล. (อเมริกาโน), น้ำแข็งก้อน, น้ำเชื่อม 10 มล. (ใส่หรือไม่ก็ได้)

วิธีทำ: เตรียมกาแฟเย็นไว้แล้วนำไปแช่เย็น ปอกเปลือกและหั่นส้ม จากนั้นคั้นน้ำ เทน้ำส้มคั้นสดลงในแก้วและเติมน้ำแข็ง ค่อย ๆ เทกาแฟเย็นลงไปเพื่อทำให้กาแฟและน้ำส้มแยกชั้นกัน เติมน้ำเชื่อมหากต้องการและคนเบา ๆ ก่อนดื่ม

น้ำส้มและเสาวรสปั่น: สร้างความรู้สึกที่น่าประหลาดใจด้วยน้ำส้มและเสาวรสปั่น ที่ผสมผสานความสดชื่นของผลไม้ตระกูลส้มจากยุโรปเข้ากับความหวานที่แปลกใหม่ เพื่อดื่มด่ำไปกับเมนูสดชื่นแสนอร่อย

ส่วนผสม: ส้ม 2 ลูก, เสาวรส 2 ลูก, น้ำแข็งก้อน 1 ถ้วย, น้ำตาล 30 มล., ใบมินต์ (สำหรับตกแต่ง)

วิธีทำ: ปอกเปลือกและหั่นส้ม จากนั้นคั้นน้ำ ผสมน้ำส้ม เสาวรส น้ำแข็งก้อน และน้ำตาลในเครื่องปั่น แล้วปั่นจนเป็นเนื้อเดียวกัน เทน้ำปั่นลงในแก้วแล้วตกแต่งด้วยส้มฝานและใบมินต์ เพลิดเพลินกับความรู้สึกเย็นสบายระหว่างฤดูร้อนได้ทันที

เครื่องดื่มเหล่านี้ไม่ใช่เพียงสูตรง่าย ๆ แต่เป็นการสร้างสรรค์พิเศษเพื่อเฉลิมฉลองคุณภาพระดับสูงสุดและรสชาติที่เข้มข้นของผลไม้ในยุโรป การันตีด้วยมาตรฐานความปลอดภัยอันเข้มงวด สร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองและสร้างสรรค์เครื่องดื่มแสนอร่อยของคุณด้วยผลิตภัณฑ์จาก The European Art of Taste เพื่อฤดูร้อนที่เต็มไปด้วยความสุขและความอิ่มเอมใจ!

ข่าวสารเกี่ยวกับ The European Art of Taste และ CSO Italy

The European Art of Taste – ผลงานชิ้นเอกจากผลไม้และผัก มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้และผักคุณภาพสูงของยุโรป และได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก CSO Italy และสหภาพยุโรป นอกจากนี้ บริษัทอิตาลีต่าง ๆ ต่อไปนี้ยังมีส่วนร่วมในโครงการด้วย ได้แก่ RK Growers, Mazzoni Group, Apofruit, Origine Group e Oranfrizer

CSO Italy ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1998 เป็นองค์กรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในอิตาลีที่เชื่อมโยงบริษัทชั้นนำของอิตาลีหลายแห่งเข้ากับการผลิตและการตลาดของผลไม้และผักภายในประเทศ กลุ่มสมาชิกที่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้นประกอบด้วยบริษัทสำคัญหลายแห่งที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ของห่วงโซ่อุปทานผลไม้และผัก เช่น การบรรจุ โลจิสติกส์ การแปรรูป ระบบเครื่องจักร และการจัดจำหน่าย ภารกิจของ CSO Italy คือการให้บริการที่มีประโยชน์แก่สมาชิกเพื่อปรับปรุงและทำให้ภาคอุตสาหกรรมผลไม้และผักของอิตาลีมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้มากขึ้น ตารางทางเทคนิคเกี่ยวกับการให้บริการด้านห่วงโซ่อุปทานผลไม้และผักทั้งหมดของอิตาลี เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันผ่านการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ CSO ITALY มีสมาชิก 73 รายจากสาขาต่าง ๆ ต่อไปนี้: สมาชิกผู้ผลิต 51 ราย สมาชิกห่วงโซ่อุปทาน 14 ราย สมาชิกที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน 3 ราย และหน่วยงานสนับสนุน 5 ราย

โดยได้รับทุนจากสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม มุมมองและความคิดเห็นที่แสดงนั้นเป็นของผู้เขียนบทความเท่านั้น และไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงมุมมองและความคิดเห็นของสหภาพยุโรปหรือหน่วยงานบริหารการวิจัยยุโรป (REA) ทั้งสหภาพยุโรปและหน่วยงานกำกับดูแลที่ให้สิทธิ์ไม่สามารถรับผิดชอบต่อประเด็นดังกล่าวได้

