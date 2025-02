การเดินทางสู่รสชาติแห่งยุโรป: ขอบคุณพิเศษถึงประเทศไทย

การต้อนรับที่อบอุ่นและความสนใจอย่างล้นหลาม เป็นสิ่งที่สะท้อนจากการสิ้นสุดโครงการ The European Art of Taste – Fruit and Veg Masterpieces หลังจากดำเนินกิจกรรมมาเป็นเวลา 3 ปีในประเทศไทย

เฟอร์รารา อิตาลี, Feb. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — “ประเทศไทยเป็นพันธมิตรที่ยอดเยี่ยมในการเดินทางครั้งนี้ การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าชั้นนำอย่าง Thaifex ในปีที่ผ่านมา ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญของโครงการ ซึ่งเปิดโอกาสให้เราได้พบกับผู้บริโภคและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมโดยตรง” นายลูก้า มาริ ผู้จัดการโครงการจาก CSO Italy กล่าวถึงการสิ้นสุดแคมเปญสื่อสารระดับยุโรป ซึ่งในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้มีส่วนร่วม

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสหภาพยุโรปและ CSO Italy โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อแนะนำความเป็นเลิศของผลไม้และผักจากยุโรป โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากอิตาลี การเข้าร่วมงาน Thaifex ทั้ง 3 ครั้ง ถือเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนากิจกรรมในทวีปเอเชียทั้งหมด ด้วยแพลตฟอร์มสำคัญนี้ เราสามารถแบ่งปันรสชาติที่แท้จริงของยุโรป พร้อมบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีการเกษตรที่มั่งคั่งซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์จากยุโรปมีเอกลักษณ์ ในแง่นี้ การมีส่วนร่วมในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นความแปลกใหม่ของแคมเปญนี้ เป็นโอกาสสำคัญในการสร้างสะพานเชื่อมวัฒนธรรมผ่านอาหาร

ผลไม้และผักจากยุโรปไม่เพียงแต่เป็นเลิศในแง่ของรสชาติเท่านั้น แต่ยังแสดงถึงความมุ่งมั่นต่อการเกษตรที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แนวทางนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีในประเทศไทย ที่ซึ่งความใส่ใจในสุขภาพและคุณภาพกลายเป็นปัจจัยสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นจากความกระตือรือร้นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม งานชิมอาหาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย ทั้งในงานแสดงสินค้าและในจุดขาย

ด้วยการต้อนรับที่อบอุ่นจากผู้บริโภคชาวไทย เราจึงสามารถนำรสชาติที่แท้จริงของยุโรปมาสู่โต๊ะอาหารในท้องถิ่นได้ พร้อมแบ่งปันไม่เพียงแค่รสชาติอันโดดเด่นของกีวี แอปเปิล และมะเขือเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีที่ทำให้อาหารเหล่านี้พิเศษยิ่งขึ้น

แม้ว่าแคมเปญนี้จะสิ้นสุดลง แต่ความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศไทยจะไม่หยุดเพียงเท่านี้ CSO Italy กล่าวโดยลูก้า มาริ จะยังคงส่งเสริมวัฒนธรรมและรสชาติของยุโรปต่อไป โดยมีความหวังที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และสำรวจเส้นทางใหม่ ๆ ในการแบ่งปันความเป็นเลิศของยุโรปกับโลก

ข่าวเกี่ยวกับโครงการ The European Art of Taste และ CSO Italy

โครงการ The European Art of Taste – Fruit & Veg Masterpieces มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้และผักคุณภาพสูงจากยุโรป โดยได้รับการสนับสนุนจาก CSO Italy และสหภาพยุโรป บริษัทอิตาลีที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ RK Growers, Mazzoni Group, Apofruit, Origine Group และ Oranfrizer

CSO Italy ก่อตั้งขึ้นในปี 1998 เป็นองค์กรที่ไม่เหมือนใครในอิตาลี ซึ่งรวมบริษัทชั้นนำหลายแห่งของอิตาลีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการตลาดผลไม้และผักในประเทศ สมาชิกยังรวมถึงบริษัทสำคัญที่เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ของห่วงโซ่อุปทานผลไม้และผัก เช่น บรรจุภัณฑ์ โลจิสติกส์ การแปรรูป เครื่องจักร และการกระจายสินค้า ภารกิจของ CSO Italy คือการให้บริการที่มีประโยชน์แก่สมาชิก เพื่อปรับปรุงและทำให้อุตสาหกรรมผลไม้และผักของอิตาลีมีประสิทธิภาพและแข่งขันได้มากขึ้น CSO Italy มีสมาชิกทั้งหมด 73 ราย ประกอบด้วย ผู้ผลิต 51 ราย สมาชิกห่วงโซ่อุปทาน 14 ราย สมาชิกสนับสนุน 3 ราย และองค์กรสนับสนุน 5 แห่ง

ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นที่แสดงในเอกสารนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว และไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงความคิดเห็นของสหภาพยุโรปหรือสำนักงานบริหารงานวิจัยแห่งยุโรป (REA) ทั้งสหภาพยุโรปและหน่วยงานบริหารที่เกี่ยวข้องจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อเอกสารนี้

