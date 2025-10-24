WePlay x Care Bears Halloween Carnival Party เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว!มาสร้างค่ำคืนแห่งความสุขของคุณให้เปล่งประกาย ด้วยเวทมนตร์จากเหล่าแคร์แบร์กันเถอะ!
WePlay จับมือ “Care Bears” เปิดตัวกิจกรรม “Halloween Carnival Party” สุดอบอุ่นและเต็มไปด้วยเซอร์ไพรส์!
WePlay x Care Bears Halloween Carnival Party
BANGKOK, Oct. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — เมื่อยามค่ำคืนของวันฮาโลวีนมาถึง WePlay ได้ร่วมมือกับ IP ระดับตำนานจากทั่วโลก “Care Bears ” เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมสุดพิเศษ “Halloween Carnival Party” ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสนุกเหนือจินตนาการ นี่ไม่ใช่แค่เทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองเท่านั้น แต่ยังเป็น “การพบกันข้ามมิติ” ที่เต็มไปด้วยความรู้สึกดี ๆ — WePlay ชวนผู้เล่นทุกคนมาปลดล็อก “พลังเวทมนตร์แห่งความสุข” ไปพร้อมกับเหล่าแคร์แบร์ เอาชนะความเศร้า และจุดประกายความอบอุ่นในฤดูใบไม้ร่วงนี้
ไฮไลต์กิจกรรม: ของรางวัลพิเศษและไอเทมเฉพาะธีมสุดน่ารัก
ในช่วงวันที่ 24 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2025
WePlay จะจัดกิจกรรมพิเศษภายใต้ธีม “Halloween Carnival Party” พร้อมเนื้อหาสุดตื่นเต้นมากมาย ได้แก่
- โปรโมชั่นพิเศษสำหรับการเติมเงินสุดคุ้ม:
ผู้เล่นจะได้รับสิทธิพิเศษและโบนัสมากมายตลอดช่วงกิจกรรม เพื่อให้สนุกกับเกมและการสังสรรค์ได้อย่างเต็มที่
- ของขวัญเสมือนจริงลิมิเต็ดอิดิชั่นธีมแคร์แบร์:
ของขวัญธีมหมีแคร์แบร์สุดน่ารัก เปิดตัวพร้อมส่งต่อพลังแห่งความอบอุ่นและกำลังใจ
- สกินธีมสุดพิเศษ:
ผสมผสานความสนุกซุกซนของฮาโลวีนเข้ากับความน่ารักของ Care Bears พร้อมสกินในเกมสุดพิเศษ ให้ผู้เล่นได้กลายเป็น “เพื่อนตัวจิ๋วสุดน่ารักแห่งคืนฮาโลวีน”
ทำไมเราถึงได้มาพบกันในค่ำคืนนี้? มาร่วมกันเขียนเรื่องราวใหม่ของฮาโลวีนปีนี้!
“ทุกคนต่างมีพ่อมดที่สามารถเอาชนะความไม่สบายใจซ่อนอยู่ในใจ”
ตั้งแต่ปี 1980 เป็นต้นมา Care Bears ได้สื่อสารแนวคิดเรื่อง “ความกล้า ความหวัง และความห่วงใย” ผ่านสัญลักษณ์หัวใจบนหน้าท้องของพวกเขา ซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ของพลังบวกในใจคนทั่วโลก
ภายในงานปาร์ตี้ของ WePlay ความอบอุ่นนี้จะถูกถ่ายทอดอีกครั้ง ผู้เล่นจะได้ร่วมมือกับเหล่าแคร์แบร์เพื่อ “ต่อสู้กับความเศร้า” ผ่านมินิเกมสุดสนุก พบเพื่อนใหม่ และสัมผัสความสุขที่แท้จริงจากการเล่นและการแบ่งปัน
WePlay ทำให้โลกน่าสนใจยิ่งขึ้นผ่านการปฏิสัมพันธ์
WePlay เป็นแพลตฟอร์มโซเชียลเอนเตอร์เทนเมนต์ภายใต้บริษัท WeJoy ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ มุ่งเน้นการผสาน “เกม” เข้ากับ “โซเชียล” เพื่อสร้างพื้นที่บันเทิงที่เข้าถึงง่ายและเต็มไปด้วยการมีส่วนร่วม สำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่อายุ 18–25 ปี
แพลตฟอร์มนี้รวบรวมเกมยอดนิยมมากมาย เช่น
หมาป่าอวกาศ
วาดและเดา
แย่งไมค์ร้องเพลง
ให้ผู้เล่นได้สนุกและรู้จักเพื่อนใหม่ผ่านการเล่นเกม
ปัจจุบัน WePlay ได้ติดอันดับต้นๆ บน App Store และ Google Play ในหลายประเทศทั่วตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และไต้หวัน และเป็นหนึ่งในแอปที่ได้รับความนิยมสูงสุดในหมู่วัยรุ่น
ความร่วมมือครั้งนี้กับ Care Bears ถือเป็นการจับมือกับแบรนด์ IP ระดับโลกอีกครั้ง หลังจากประสบความสำเร็จกับ “Bugcat Capoo” และ “หนูน้อยจอมซ่า มารุโกะจัง” ซึ่งสะท้อนถึงการขยายตัวและความมุ่งมั่นของ WePlay ในการสร้างสรรค์ระบบนิเวศทางโซเชียลที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และพลังบวก
ในอนาคต WePlay จะยังคงเดินหน้าสร้างความร่วมมือกับ IP ชั้นนำจากทั่วโลก เพื่อสร้างโลกแห่งความบันเทิงและมิตรภาพที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ พร้อมก้าวไปสู่ยุคใหม่ของการเล่นเกมและการเชื่อมต่อทางสังคมที่เต็มไปด้วยพลังแห่งนวัตกรรมและความเป็นไปได้ไม่รู้จบ
