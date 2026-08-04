เสริมความแข็งแกร่งด้านการบริการและการจัดหาในตลาดสำคัญทั่วสหรัฐฯ โดยการผสานรวมความเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่สั่งสมมานานกว่าศตวรรษเข้ากับและความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ไว้วางใจได้
ดาวเนอร์ส โกรฟ รัฐอิลลินอยส์, Aug. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Univar Solutions LLC (“Univar Solutions” หรือ “บริษัท”) ผู้ให้บริการโซลูชันชั้นนำระดับโลกด้านวัตถุดิบและสารเคมีชนิดพิเศษ ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้เข้าซื้อกิจการ H.M. Royal ผู้จัดจำหน่ายยาง พลาสติก และสารเติมแต่งกาวชนิดพิเศษชั้นนำที่มีชื่อเสียงและดำเนินกิจการมายาวนานถึง 101 ปี การเข้าซื้อกิจการ H.M. Royal ในครั้งนี้ ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มธุรกิจ Performance Materials (วัสดุประสิทธิภาพสูง) ในแผนก Ingredients + Specialties ของ Univar Solutions พร้อมขยายการเข้าถึงผลิตภัณฑ์เฉพาะทาง ความรู้ทางเทคนิค และความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าที่มีมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะในพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกและตะวันตกของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ H.M. Royal มีฐานเครือข่ายที่แข็งแกร่ง เมื่อทั้งสององค์กรผนึกกำลังกัน ลูกค้าของ H.M. Royal จะได้รับประโยชน์จากขีดความสามารถที่กว้างขวางยิ่งขึ้น เครือข่ายการขนส่ง และเครื่องมือดิจิทัลของ Univar Solutions ในขณะเดียวกันก็ยังคงได้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจได้ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในความสำเร็จของ H.M. Royal มาโดยตลอด
“เรารู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ H.M. Royal เข้าสู่ครอบครัว Ingredients + Specialties ของ Univar Solutions” Nick Powell ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแผนก Ingredients + Specialties จาก Univar Solutions กล่าว “พวกเขานำความเชี่ยวชาญทางเทคนิคอย่างลึกซึ้งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง พลาสติก และกาว พร้อมทั้งมีความร่วมมือที่มีมาอย่างยาวนานกับทั้งลูกค้าและซัพพลายเออร์ ซึ่งการผนึกกำลังกันในครั้งนี้จะช่วยให้เรานำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์และทีมผู้เชี่ยวชาญที่ดียิ่งขึ้น เพื่อดูแลลูกค้าในสหรัฐฯ ได้ดียิ่งกว่าเดิม ด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันในการให้บริการและความเป็นเลิศ ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์นี้จึงต่อยอดจากสิ่งที่ทั้งสองบริษัทยึดถือมาโดยตลอด นั่นคือการยึดมั่นในคุณค่าและการให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลัก
“H.M. Royal เป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจมาอย่างยาวนานในด้านยาง พลาสติก กาว สารกันรั่ว และสารเคลือบป้องกัน ซึ่งการควบรวมในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนกลุ่มธุรกิจ Performance Materials ของเรา” Matthew Oliver รองประธานบริหารฝ่าย Performance Materials ของ Univar Solutions กล่าว การผนึกกำลังในครั้งนี้ช่วยให้เราสามารถสร้างแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงกันอย่างครอบคลุมยิ่งขึ้นในกลุ่มธุรกิจยางและพลาสติก ทั้งยังเสริมสร้างความร่วมมือให้แน่นแฟ้น และเปิดโอกาสใหม่ๆ ในการเติบโตตลอดห่วงโซ่คุณค่า เรามุ่งมั่นที่จะสืบทอดและต่อยอดความรู้ทางเทคนิค ความสัมพันธ์อันดีกับซัพพลายเออร์ และการมุ่งเน้นในตลาดเป้าหมาย ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ H.M. Royal ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะในการใช้งานที่ความสม่ำเสมอของคุณภาพ ประสิทธิภาพในการแปรรูป และการจัดหาที่น่าเชื่อถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
การผนึกกำลังกันของทั้งสององค์กรในครั้งนี้ คาดว่าจะช่วยเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น ขยายการสนับสนุนทางเทคนิค ตลอดจนสร้างความต่อเนื่องและความมั่นคงในการจัดหาให้แก่ทั้งลูกค้าและพันธมิตรซัพพลายเออร์ โดยต่อยอดจากมรดกการให้บริการและความเชี่ยวชาญอันยาวนานกว่าหนึ่งศตวรรษของทั้งสองบริษัท
“ตลอดเวลากว่า 100 ปีที่ H.M. Royal ได้สร้างชื่อเสียงบนรากฐานของความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น ความซื่อสัตย์สุจริต ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค และความมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างไม่สั่นคลอนที่มีต่อลูกค้าและซัพพลายเออร์ของเรา” Joseph Royal ประธานบริหารของ H.M. Royal กล่าว “เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมกับ Univar Solutions ซึ่งเป็นบริษัทที่มีค่านิยมหลักเหมือนกัน เมื่อร่วมมือกัน เรามุ่งหวังที่จะต่อยอดมรดกอันน่าภาคภูมิใจของ H.M. Royal พร้อมทั้งสร้างสรรค์โอกาสใหม่ๆ ให้แก่พนักงาน ลูกค้า และพันธมิตรคู่ค้าของเราต่อไป
เกี่ยวกับ Univar Solutions
Univar Solutions เป็นผู้จัดจำหน่ายสารเคมีและส่วนผสมชนิดพิเศษชั้นนำระดับโลก ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากผู้ผลิตชั้นนำของโลก เนื่องจากทางบริษัทมีกองเรือขนส่งส่วนตัวที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมและทีมขายผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ความรู้ความชำนาญด้านโลจิสติกส์ที่ไม่มีใครเทียบได้ ความรู้เชิงลึกด้านตลาดและกฎระเบียบการพัฒนาสูตรและส่วนผสม รวมถึงเครื่องมือดิจิทัลชั้นนำ จึงทำให้อยู่ในสถานะที่ดีที่จะนำเสนอโซลูชันที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะด้านและบริการเสริมมูลค่าแก่ตลาดอุตสาหกรรม และการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย ในขณะที่ดำเนินตามจุดประสงค์เพื่อช่วยให้ชุมชนต่าง ๆ มีสุขภาพดี มีอาหารบริโภค สะอาด และปลอดภัย Univar Solutions มุ่งมั่นที่จะช่วยลูกค้าและผู้จัดหาสร้างสรรค์และมุ่งเน้นที่การเติบโตร่วมกัน (Growing Together) เรียนรู้เพิ่มเติมที่ univarsolutions.com
เกี่ยวกับ H.M. Royal
H.M. Royal เป็นผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบและสารเคมีเฉพาะทางที่มีชื่อเสียงมายาวนาน ดำเนินธุรกิจด้วยรากฐานความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับซัพพลายเออร์มาหลายทศวรรษ พร้อมด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยาวนานถึง 101 ปี บริษัทให้บริการผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์มากกว่า 1,000 เกรด พร้อมสนับสนุนลูกค้าด้วยขีดความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบที่น่าเชื่อถือ การแบ่งบรรจุใหม่ และการบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่ปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย ด้วยคลังสินค้า 10 แห่งที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญทั่วสหรัฐอเมริกา H.M. Royal จึงมีความพร้อมในการจัดส่งสินค้าได้ตรงเวลา ไม่ว่าจะเป็นปริมาณขนาดเล็กระดับถุง ไปจนถึงการขนส่งแบบเต็มคันรถบรรทุก กลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทครอบคลุมอุตสาหกรรมอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการขนส่ง อิเล็กทรอนิกส์ การแพทย์ การก่อสร้าง การเกษตร การทำเหมืองแร่ รวมถึงตลาดอุตสาหกรรม ในฐานะธุรกิจครอบครัวที่บริหารงานสืบทอดมาถึงรุ่นที่สาม H.M. Royal ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริการแบบใส่ใจเฉพาะบุคคล การสนับสนุนที่พึ่งพาได้ และการนำเสนอโซลูชันที่คุ้มราคาสำหรับลูกค้าทั่วอเมริกาเหนือ
ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์
ข้อมูลการสื่อสารนี้มี “ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์” ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเกี่ยวกับรายการทางการเงินและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยทั่วไปแล้ว ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์สามารถสังเกตได้จากคำต่างๆ ที่ใช้ ยกตัวอย่างเช่น “เชื่อว่า”, “คาดว่า”, “อาจ”, “จะ”, “ควร”, “สามารถ”, “มุ่งหวัง”, “ตั้งใจ”, “วางแผน”, “ประมาณการ”, “คาดการณ์” หรือคำอื่นที่มีความหมายในลักษณะเดียวกัน แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดที่ทำขึ้นในการสื่อสารนี้อยู่ภายใต้ข้อความเตือนนี้
แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่ทราบและไม่ทราบ ซึ่งหลายอย่างอาจอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลให้ความคาดหวังไม่เป็นจริง หรืออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญและในทางลบต่อธุรกิจ สภาพทางการเงิน ผลการดำเนินงาน หรือกระแสเงินสดของบริษัท แม้ว่าแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าจะอิงตามสิ่งที่ฝ่ายบริหารเชื่อว่าเป็นสมมติฐานที่สมเหตุสมผล แต่เราขอเตือนคุณว่าข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้าที่นำเสนอในการสื่อสารนี้ไม่ได้รับประกันเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคต และเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่ระบุไว้หรือแนะนำโดยข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในการสื่อสารนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท โปรดดูรายงานประจำปีล่าสุดของบริษัทและรายงานทางการเงินอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลที่ระบุภายใต้หัวข้อ “ปัจจัยเสี่ยง” แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ แสดงถึงมุมมองของบริษัท ณ วันที่ของการสื่อสารนี้เท่านั้น และไม่ควรนำไปอ้างอิงว่าเป็นตัวแทนมุมมองของบริษัท ณ วันที่หลังจากนั้น และบริษัทไม่มีภาระผูกพันใด ๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด ในการอัปเดตแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ
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Dwayne Roark
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