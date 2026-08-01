ดาวเนอร์สโกรฟ อิลลินอยส์, Aug. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Univar Solutions LLC (“Univar Solutions” หรือ “บริษัท”) ผู้ให้บริการโซลูชันชั้นนำระดับโลกสำหรับผู้ใช้วัตถุดิบเฉพาะทางและสารเคมี ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล Carrier Awards ประจำปี ซึ่งมอบให้แก่ผู้ให้บริการโซลูชันด้านการขนส่งที่มีผลการดำเนินงาน ความร่วมมือ และความมุ่งมั่นในการให้บริการที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้อย่างโดดเด่นทั่วอเมริกาเหนือ
รางวัลดังกล่าวมอบภายในงานยกย่องผู้ให้บริการขนส่งประจำปีของบริษัท เพื่อเชิดชูผู้ให้บริการขนส่งที่มีความเป็นเลิศด้านการให้บริการ ซึ่งช่วยให้ Univar Solutions สามารถขนส่งสารเคมีและวัตถุดิบที่จำเป็นให้แก่ลูกค้าและซัพพลายเออร์ได้อย่างต่อเนื่อง ผู้ได้รับรางวัลได้รับการคัดเลือกจากผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในด้านต่าง ๆ เช่น ความปลอดภัย การส่งมอบตรงเวลา การตอบสนองต่อความต้องการ การสนับสนุนด้านกำลังการขนส่ง การเชื่อมต่อข้อมูล และประสบการณ์โดยรวมของลูกค้า
“การขนส่งที่เชื่อถือได้เป็นหัวใจสำคัญในการให้บริการลูกค้าและซัพพลายเออร์ของเราในทุก ๆ วัน” Rob McRae รองประธานฝ่ายการขนส่ง ประจำภูมิภาคอเมริกาเหนือ ของ Univar Solutions กล่าว “ผู้ได้รับรางวัลในปีนี้แสดงให้เห็นอย่างสม่ำเสมอว่าความเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งกับผู้ให้บริการขนส่งเป็นอย่างไร ทั้งการดำเนินงานอย่างปลอดภัย การสื่อสารที่ชัดเจน และการนำเสนอโซลูชันที่ใช้งานได้จริง ซึ่งช่วยให้เราสามารถส่งมอบสินค้าได้อย่างมั่นใจท่ามกลางสภาพแวดล้อมของห่วงโซ่อุปทานที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา”
ในขณะที่ Univar Solutions ยังคงเดินหน้าตามพันธสัญญาด้านความน่าเชื่อถือผ่านความปลอดภัย การบริการ และความเชี่ยวชาญ รางวัล Carrier Awards ประจำปีก็เป็นการยกย่องพันธมิตรในหมวดหมู่การขนส่งที่สำคัญ ได้แก่ การขนส่งระดับภูมิภาค การขนส่งสินค้าเหลวหรือสินค้าเทกอง การขนส่งแบบเต็มคันรถ และการขนส่งแบบไม่เต็มคันรถ (LTL)
รางวัล Most Valuable Partner มอบเป็นประจำทุกปีให้แก่ผู้ให้บริการขนส่งที่ทุ่มเทเกินความคาดหมายในการสนับสนุน Univar Solutions และลูกค้า ผ่านการให้บริการที่เป็นเลิศ การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และความมุ่งมั่นอันแข็งแกร่งในการเป็นพันธมิตร
ผู้ได้รับรางวัล MVP Carrier ประจำปี 2026: Addison Transportation
ผู้ได้รับรางวัลประจำแต่ละสาขา ปี 2026
- สาขา Connected Carrier of the Year – สำหรับผลการดำเนินงานโดดเด่นด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดของการรายงานสถานะ: Barto Trucking
- สาขา Always On Time Award – สำหรับผลการดำเนินงานโดดเด่นด้านการส่งมอบตรงเวลา: Southeastern Freight Lines
- สาขา ChemCare East Region Carrier of the Year: Freehold Cartage
- สาขา ChemCare West Region Carrier of the Year: Steve Forler
- สาขา ITS Carrier of the Year: Roar Logistics
- สาขา Canada East Region Carrier of the Year: Soobz Transport
- สาขา Canada West Region Carrier of the Year: T.E.A.M.S Transport
รางวัลชมเชย – ความเป็นเลิศด้านการให้บริการและความเป็นพันธมิตร
- ความเป็นเลิศระดับสูงด้านการให้บริการและความเป็นพันธมิตร:
- R & L Transport
- James J Williams Bulk Service Transport
- Roughrider
- Old Dominion Freight Line
- SAIA
- Hazpro Transportation
- Oak Harbor Freight Lines
- Reliable Liquid Transport
- Dixon Bros.
- ความเป็นเลิศด้านการให้บริการและความเป็นพันธมิตร:
- Highway Transport
- Apex Logistics
- Ross Express
- PITT OHIO
- A. Duie PYLE
- Quality Carriers
- Harms Pacific Transport
- Midcork Transport
- Quest Liner
“เรารู้สึกซาบซึ้งต่อความทุ่มเทของเครือข่ายผู้ให้บริการขนส่งของเรา และภูมิใจที่ได้ยกย่องผู้ได้รับรางวัลในปีนี้” Travis Vedral ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายระบบและกลยุทธ์การขนส่ง ของ Univar Solutions กล่าว “การให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่ปลอดภัย การปฏิบัติงานอย่างมีวินัย และการให้บริการที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วของพวกเขา ช่วยยกระดับประสบการณ์ที่เรามอบให้แก่ลูกค้าและซัพพลายเออร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน และขอขอบคุณที่ร่วมกันยกระดับมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการขนส่ง”
เกี่ยวกับ Univar Solutions
Univar Solutions เป็นผู้จัดจำหน่ายสารเคมีและส่วนผสมชนิดพิเศษชั้นนำระดับโลก ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากผู้ผลิตชั้นนำของโลก เนื่องจากทางบริษัทมีกองเรือขนส่งส่วนตัวที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมและทีมขายผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ความรู้ความชำนาญด้านโลจิสติกส์ที่ไม่มีใครเทียบได้ ความรู้เชิงลึกด้านตลาดและกฎระเบียบการพัฒนาสูตรและส่วนผสม รวมถึงเครื่องมือดิจิทัลชั้นนำ จึงทำให้อยู่ในสถานะที่ดีที่จะนำเสนอโซลูชันที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะด้านและบริการเสริมมูลค่าแก่ตลาดอุตสาหกรรม และการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย ในขณะที่ดำเนินตามจุดประสงค์เพื่อช่วยให้ชุมชนต่าง ๆ มีสุขภาพดี มีอาหารบริโภค สะอาด และปลอดภัย Univar Solutions มุ่งมั่นที่จะช่วยลูกค้าและผู้จัดหาสร้างสรรค์และมุ่งเน้นที่การเติบโตร่วมกัน (Growing Together) ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ univarsolutions.com
ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์
ข้อมูลการสื่อสารนี้มี “ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์” ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเกี่ยวกับรายการทางการเงินและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยทั่วไปแล้ว ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์สามารถสังเกตได้จากคำต่างๆ ที่ใช้ ยกตัวอย่างเช่น “เชื่อว่า”, “คาดว่า”, “อาจ”, “จะ”, “ควร”, “สามารถ”, “มุ่งหวัง”, “ตั้งใจ”, “วางแผน”, “ประมาณการ”, “คาดการณ์” หรือคำอื่นที่มีความหมายในลักษณะเดียวกัน แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดที่ทำขึ้นในการสื่อสารนี้อยู่ภายใต้ข้อความเตือนนี้
แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่ทราบและไม่ทราบ ซึ่งหลายอย่างอาจอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลให้ความคาดหวังไม่เป็นจริง หรืออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญและในทางลบต่อธุรกิจ สภาพทางการเงิน ผลการดำเนินงาน หรือกระแสเงินสดของบริษัท แม้ว่าแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าจะอิงตามสิ่งที่ฝ่ายบริหารเชื่อว่าเป็นสมมติฐานที่สมเหตุสมผล แต่เราขอเตือนคุณว่าข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้าที่นำเสนอในการสื่อสารนี้ไม่ได้รับประกันเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคต และเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่ระบุไว้หรือแนะนำโดยข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในการสื่อสารนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท โปรดดูรายงานประจำปีล่าสุดของบริษัทและรายงานทางการเงินอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลที่ระบุภายใต้หัวข้อ “Risk Factors” แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ แสดงถึงมุมมองของบริษัท ณ วันที่ของการสื่อสารนี้เท่านั้น และไม่ควรนำไปอ้างอิงว่าเป็นตัวแทนมุมมองของบริษัท ณ วันที่หลังจากนั้น และบริษัทไม่มีภาระผูกพันใด ๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด ในการอัปเดตแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ
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Dwayne Roark
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