Trident ประกาศการลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน Tongxin Innovation Limited ซึ่งเป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซ Web 3.0
การถือหุ้น 30% ของ Trident ในบริษัทผู้ดำเนินการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ Web 3.0 ที่ใช้ Telegram ขยายระบบนิเวศและความสามารถของบริษัท ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นการเติบโตในอนาคตอีกทางหนึ่ง
สิงคโปร์, Aug. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Trident Digital Tech Holdings Ltd (“Trident” หรือ “บริษัท” NASDAQ: TDTH) บริษัทผู้นำการผลักดันการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลและการเปิดใช้งาน Web 3.0 ที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์ ประกาศวันนี้ว่า บริษัทได้ลงนามในข้อตกลงซื้อขาย (“SPA”) อย่างสมบูรณ์เพื่อเข้าซื้อหุ้น 30% ใน Tongxin Innovation Limited (“Tongxin”) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ Web 3.0 ที่มีนวัตกรรม ToMe บน Telegram การทำธุรกรรมที่เสนอ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จะเสร็จสมบูรณ์ผ่านการออก ADS ของ Trident ในรูปแบบหุ้นสามัญประเภท B ของ Trident ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ Tongxin และคิดเป็นมูลค่ารวมของ Tongxin ประมาณ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การลงทุนเชิงกลยุทธ์นี้แสดงถึงการขยายระบบนิเวศ Web 3.0 ของ Trident อย่างมีนัยสำคัญ และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการเป็นผู้นำด้านโซลูชันอีคอมเมิร์ซที่รองรับเทคโนโลยีบล็อกเชน
ตามที่ Tongxin ระบุ ToMe ของ Tongxin เป็นแอปพลิเคชันอีคอมเมิร์ซ Web 3.0 ที่บุกเบิก ซึ่งพัฒนาบน Telegram แพลตฟอร์มส่งข้อความระดับโลกที่มีผู้ใช้งานมากกว่าหนึ่งพันล้านคน แพลตฟอร์มนี้แก้ไขปัญหาของอีคอมเมิร์ซแบบดั้งเดิมผ่านข้อเสนอค่า 4F อันได้แก่ Fair (ยุติธรรม), Fast (รวดเร็ว), Friendly (เป็นมิตร), และ Free (ฟรี) ซึ่งแสดงถึงการเน้นย้ำเรื่องสิทธิในทรัพย์สินดิจิทัล การชำระเงินด้วยสเตเบิลคอยน์ ระบบนิเวศที่อาศัยชุมชน และความมุ่งมั่นต่อการค้าเสรี ตามลำดับ Tongxin ได้สร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับโครงการบล็อกเชนแบบกระจายศูนย์ชั้นนำบน Ton ซึ่งมีฐานผู้ใช้รวมกันกว่า 10 ล้านคนที่มีชุมชนที่มีการใช้งานอยู่ในดูไบ สิงคโปร์ และฮ่องกง นอกจากนี้ยังได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับบริษัทชั้นนำด้านสินทรัพย์ในโลกจริง (“RWA”) ที่ดำเนินการห้างสรรพสินค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทีมผู้นำของบริษัทมีประสบการณ์กว้างขวางจาก eBay, Paypal, Tencent และ JD.com ซึ่งช่วยวางตำแหน่งให้บริษัทสามารถสร้างระบบนิเวศธุรกิจขนาดย่อมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ระดับโลกได้
การผสมผสานระหว่างแพลตฟอร์มการยืนยันตัวตนที่ใช้บล็อกเชนของ Trident และโครงสร้างพื้นฐานอีคอมเมิร์ซ Web 3.0 ของ ToMe สร้างระบบนิเวศที่ทรงพลังสำหรับการทำธุรกรรมดิจิทัลที่ปลอดภัยและได้รับการยืนยัน การผสานการตรวจสอบสิทธิ์แบบลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียวของ Trident เข้ากับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของ ToMe จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและประสบการณ์ผู้ใช้ตลอดวงจรการทำธุรกรรมทั้งหมด นอกจากนี้ Trident ยังสามารถใช้ประโยชน์จากการมีธุรกิจอยู่ในสิงคโปร์ แอฟริกา และตลาดที่เติบโตสูงอื่น ๆ เพื่อขยายขอบเขตการเข้าถึงของ ToMe ไปยังผู้ใช้ที่มากกว่าฐานผู้ใช้ปัจจุบัน การผสานความเชี่ยวชาญของทั้งสองบริษัทจะเร่งการนำบล็อกเชนมาใช้ในธุรกิจการค้ากระแสหลัก สร้างกรณีการใช้งานใหม่ ๆ และโอกาสในการสร้างรายได้
“การเข้าซื้อกิจการนี้สอดคล้องอย่างสมบูรณ์กับภารกิจของเราในการเป็นผู้นำระดับโลกด้านการเปิดใช้งาน Web 3.0” Soon Huat Lim ผู้ก่อตั้ง ประธาน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Trident กล่าว “แพลตฟอร์ม ToMe ของ Tongxin เป็นตัวแทนแห่งอนาคตของอีคอมเมิร์ซ โดยการผสมผสานเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ากับแพลตฟอร์มการส่งข้อความที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้อย่างลงตัว ความร่วมมือระหว่างความสามารถด้านอีคอมเมิร์ซ Web 3.0 ของ ToMe และแพลตฟอร์มบล็อกเชนการยืนยันตัวตน Tridentity ของเราสร้างโอกาสมหาศาลสำหรับนวัตกรรมและการเติบโต”
เกี่ยวกับ Trident
Trident เป็นบริษัทเร่งรัดการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีและการเปิดใช้งาน Web 3.0 Tridentity ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เรือธงของบริษัท เป็นแพลตฟอร์มการระบุตัวตนบนบล็อคเชน ออกแบบมาเพื่อส่งมอบการตรวจสอบสิทธิ์แบบลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียวที่ปลอดภัยสำหรับหลากหลายอุตสาหกรรม ภารกิจของ Trident คือการเป็นผู้นำระดับโลกในการเปิดใช้งาน Web 3.0 เชื่อมโยงองค์กรต่าง ๆ เข้ากับโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลที่เชื่อถือได้และปลอดภัยพร้อมประสบการณ์ใช้งานของผู้ใช้ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม โดยมุ่งเน้นอย่างมากที่แอฟริกาใต้และตลาดที่มีการเติบโตสูงอื่น ๆ
แถลงการณ์ข้อยกเว้นความรับผิด
ประกาศฉบับนี้ประกอบด้วยข้อความที่อาจถือเป็น “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามข้อกำหนดของ “safe harbor” ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลของสหรัฐฯ ปี 1995 โดยสามารถระบุข้อความเชิงคาดการณ์เหล่านี้ได้จากคำศัพท์ เช่น “จะ” “คาดหวัง” “คาดการณ์ล่วงหน้า” “มุ่งหวัง” “อนาคต” “ตั้งใจ” “วางแผน” “เชื่อ” “ประมาณการ” “มีแนวโน้มที่จะ” และข้อความที่คล้ายคลึงกัน บริษัทอาจออกแถลงการณ์ข้อความเชิงคาดการณ์เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางวาจาในรายงานที่จัดทำเป็นระยะ ๆ ให้กับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (“SEC”) ในรายงานประจำปีต่อผู้ถือหุ้น ในประกาศและเอกสารอื่น ๆ ที่จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และในแถลงการณ์ทางวาจาที่เจ้าหน้าที่ กรรมการ หรือพนักงานของบริษัทกล่าวแก่บุคคลที่สาม ข้อความที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต รวมถึงข้อความเกี่ยวกับความเชื่อ แผน และความคาดหวังของบริษัท ถือเป็นข้อความเชิงคาดการณ์ ปัจจัยหลายประการอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากที่ระบุในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงต่อไปนี้: การเข้าซื้อกิจการหุ้น 30% ใน Tongxin อาจไม่เกิดขึ้นตามที่คาดการณ์ไว้ภายใต้ข้อตกลงระหว่างบริษัท Tongxin และผู้ถือหุ้นของ Tongxin, การตอบสนองที่ไม่ดีหรือการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ทางธุรกิจ, การเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์ในสภาพเศรษฐกิจหรือสภาพตลาดโดยทั่วไป, การกระทำของบุคคลภายนอก รวมถึงหน่วยงานรัฐบาล, กลยุทธ์ของบริษัท การพัฒนาธุรกิจในอนาคต และสภาพการเงินและผลประกอบการ, การเติบโตที่คาดหวังในตลาดโซลูชันดิจิทัล, การพัฒนาในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และกฎหมายในเขตอำนาจที่บริษัทดำเนินการอยู่หรือที่บริษัทตั้งใจจะขยายธุรกิจและการดำเนินงาน, ความสามารถของบริษัทในการรักษาและเสริมสร้างแบรนด์ของตน ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงเหล่านี้และความเสี่ยงอื่น ๆ ระบุไว้ในเอกสารที่บริษัทยื่นต่อ SEC ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้ในประกาศนี้เป็นไปตามข้อมูล ณ วันที่ประกาศนี้ และบริษัทไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ที่จะต้องอัปเดตข้อความเชิงคาดการณ์ใด ๆ ยกเว้นตามที่กฎหมายบังคับใช้กำหนด
ข้อมูลติดต่อนักลงทุนและสื่อ
นักลงทุนสัมพันธ์
Robin Yang ซึ่งเป็นพันธมิตร – ICR LLC
[email protected] | +1 (212) 321-0602
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Brad Burgess, SVP – ICR LLC
[email protected]
