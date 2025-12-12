The Native Brand, P&G Studios และ dentsu Entertainment เปิดตัว “ไมโครโซป” ความยาวเต็มเรื่องที่แบรนด์ร่วมกันผลิตเป็นเรื่องแรกของอเมริกา สำหรับยุควิดีโอแนวตั้ง ผลิตโดย Pixie USA ในชื่อ “The Golden Pear Affair”
ลอสแอนเจลิส, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Native แบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงามและผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม P&G Studios ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของ Procter & Gamble และ dentsu Entertainment แผนกหนึ่งของ dentsu ในวันนี้ได้ประกาศเปิดตัว “ไมโครโซป” ความยาวเต็มเรื่องที่แบรนด์ร่วมกันผลิตเป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา “The Golden Pear Affair” ซึ่งเป็นซีรีส์สั้นแบบมีบทพูด ผลิตโดย Pixie USA ได้ตีความละครโทรทัศน์คลาสสิกใหม่ โดยปรับให้เข้ากับยุควิดีโอแนวตั้งที่เน้นการรับชมผ่านมือถือเป็นหลัก “ไมโครโซป” รูปแบบใหม่นี้นำเสนอเรื่องราวที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว พร้อมจุดจบที่ชวนลุ้น และพัฒนาการของตัวละครในตอนสั้นกระชับ ซึ่งออกแบบมาเพื่อผู้ชมยุคใหม่ที่คุ้นเคยกับการไถหน้าจอ ไมโครโซปเรื่องนี้มีทั้งหมด 50 ตอน เล่าเรื่องราวได้อย่างสมบูรณ์แบบราวกับภาพยนตร์ความยาวเต็มเรื่อง จากจุดเริ่มต้นที่ก้าวล้ำในยุคละครวิทยุ จนถึงผลงานในปัจจุบันที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เช่น Beyond the Gates (CBS), P&G และพันธมิตรยังคงเป็นผู้นำในการพัฒนาวงการละครโทรทัศน์
ตัวอย่างซีรีส์ “The Golden Pear Affair” จาก Native จะเปิดตัวในเดือนมกราคม 2026 และซีรีส์จะเปิดตัวต่อเนื่องบนแพลตฟอร์มโซเชียลยอดนิยม ก่อนที่จะขยายไปยังแอปพลิเคชันเฉพาะของบริษัทเอง ผู้ชมจะได้พบกับเรื่องราวโรแมนติกผสานกับการผจญภัยสุดระทึกที่เพิ่มมิติใหม่ให้กับซีรีส์แนวตั้ง พร้อมทั้งคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ Native นำแสดงโดย Nick Ritacco และ Aloyna Real สองนักแสดงละครแนวตั้งชั้นนำที่มีฐานแฟนจำนวนมาก เรื่องราวนี้ถ่ายทอดประเด็นการค้นหาตัวตน การเดินทาง การผจญภัย ความรัก และการตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง การเปิดตัวระยะแรกจะมุ่งเน้นที่ภูมิภาคอเมริกาเหนือ ซึ่งจะสอดรับกับคอลเลกชันลิมิเต็ดเอดิชันใหม่ของ Native ที่จะวางจำหน่ายบน nativecos.com และ Target ตั้งแต่ปลายธันวาคม 2025 คอลเลกชันนี้มาในชื่อ Global Flavors นำเสนอกลิ่นหอมที่ได้แรงบันดาลใจจากสถานที่ทั่วโลก เพื่อพาคุณออกเดินทางผจญภัยอย่างเพลิดเพลินในทุกครั้งที่อาบน้ำ กลิ่นหอมเหล่านี้และความมุ่งมั่นของ Native ในการใช้สูตรที่สะอาด ปราศจากสารที่ไม่จำเป็น ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับโครงเรื่องหลักและช่วงสำคัญ ๆ ของภาพยนตร์ ซึ่งจะพาคุณเข้าสู่การผจญภัยโรแมนซ์สุดตื่นเต้น
ด้วยการผนึกกำลังระหว่าง Native, P&G Studios และ Pixie USA บริษัท dentsu Entertainment ได้กำหนดทิศทางโครงการทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนา เพื่อเล่าเรื่องราวที่สะท้อนบุคลิกแบรนด์อันมีเสน่ห์ของ Native และผลิตภัณฑ์ความงามสูตรสะอาดที่มีประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้ยึดโยงกับสารสำคัญของแบรนด์ที่ว่า คุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่า คุณคู่ควรกับผลิตภัณฑ์สะอาดที่ใช้แล้วเห็นผลจริง
ไมโครดรามา หรือที่รู้จักกันว่า “ซีรีส์แนวตั้งขนาดสั้น” ได้พัฒนาอย่างรวดเร็วสู่ปรากฏการณ์บันเทิงระดับโลก โดยคาดการณ์ว่าจะสร้างรายได้ทั่วโลกถึง 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2025 โดยสหรัฐอเมริกากำลังกลายเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดรองจากจีน กระแสการเติบโตนี้สะท้อนให้เห็นถึงขนาด โอกาส และแรงขับเคลื่อนของรูปแบบดังกล่าว
Dentsu ไม่ได้เพียงเข้ามามีส่วนร่วมเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทในการกำหนดอนาคตของวงการนี้ โดยล่าสุด Dentsu Ventures เพิ่งลงทุนในผู้บุกเบิกนวัตกรรมอย่าง Emole ผู้พัฒนาแอปดรามาขนาดสั้น ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแพลตฟอร์มการเล่าเรื่องแห่งอนาคต การลงทุนเชิงกลยุทธ์นี้เสริมแนวทางบูรณาการของ dentsu Entertainment ในการพัฒนาคอนเทนต์ที่มีแบรนด์และทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ทำให้ dentsu ก้าวขึ้นเป็นผู้นำในเศรษฐกิจครีเอเตอร์และรูปแบบวิดีโอแนวตั้ง โครงการนี้เป็นผลงานล่าสุดจากความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่าง dentsu Entertainment และ P&G Studios ซึ่งได้ร่วมกันเปิดตัวคอนเทนต์ต้นฉบับมากมาย อาทิ สารคดี Culture of Winning: Polynesian Football Pride ที่ออกฉายเมื่อต้นปีนี้ และซีรีส์สารคดี The Cost of Winning ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Sports Emmy
คำคม
“ที่ P&G Studios เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับวิธีที่ผู้บริโภคมีส่วนร่วมกับแบรนด์ของเรา” Anna Saalfeld หัวหน้า P&G Studios กล่าว “ไมโครโซปเรื่องนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ขณะเดียวกันก็พยายามสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค พร้อมผลักดันการเติบโตของ Native ด้วยการผสมผสานการเล่าเรื่องราวของแบรนด์แบบคลาสสิกเข้ากับภูมิทัศน์บันเทิงบนมือถือที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เรายังคงไว้ซึ่งรูปแบบละครโทรทัศน์ที่ P&G ช่วยบุกเบิกมา และปรับปรุงให้เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ที่เน้นโซเชียลเป็นหลัก”
“เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้พา Native ก้าวสู่โลกบันเทิง ผ่านซีรีส์ ‘ไมโครโซป’ ที่ได้แรงบันดาลใจจากคอลเลกชัน Global Flavors ของเรา ดั่งเช่นกลิ่นหอมที่พาคุณเดินทางรอบโลกโดยไม่ต้องออกจากห้องน้ำ ซีรีส์นี้ก็จะถ่ายทอดการเดินทางผจญภัยของตัวละครเพื่อค้นหาตัวเองและสร้างความมั่นใจ เรามุ่งมั่นแสวงหาวิธีการใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคในทุกที่ที่พวกเขาอยู่ และซีรีส์ที่เน้นโซเชียลนี้คือรูปแบบการเล่าเรื่องที่ลงตัวที่สุด วิธีเป็นเสมือนผืนผ้าใบที่เหมาะอย่างยิ่งในการถ่ายทอดให้เห็นว่า กลิ่นหอมที่ใช่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างไร ไม่ว่าคุณจะกำลังออกสำรวจสถานที่ใหม่ ๆ หรือค้นหาตัวตนของคุณเอง เราตั้งตารอที่จะได้เห็นผู้ชมค้นพบการเชื่อมโยงที่สนุกสนานกับคอลเลกชัน ซึ่งถูกสอดแทรกไว้ตลอดทั้งเรื่องราว” Chris Talbott, CEO ของ Native กล่าว
“Dentsu ยึดมั่นในนวัตกรรมมาโดยตลอด ค้นหาหนทางใหม่ในการเข้าถึงกลุ่มผู้ชม และเชื่อมโยงแบรนด์ผ่านพลังของแฟนคลับ” Geneva Wasserman รองประธานบริหารระดับโลกฝ่ายกลยุทธ์และการลงทุนด้านทรัพย์สินทางปัญญาบันเทิงของ dentsu กล่าว “ไมโครดรามาหรือละครสั้นแนวตั้งกำลังสร้างปรากฏการณ์ไปทั่วโลก และการขยายบทบาทของ dentsu ในรูปแบบที่เติบโตอย่างรวดเร็วนี้ ร่วมกับทีมงานที่ยอดเยี่ยมจาก P&G และ Pixie USA ถือเป็นการจับคู่ที่ลงตัวอย่างยิ่ง แบรนด์อย่าง Native กำลังก้าวเดินอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งมั่นกับการผลิตในระยะสั้นและเข้มข้น พร้อมทดลองแนวทางใหม่ ๆ ในการเข้าถึงลูกค้า จนกลายเป็นมาตรฐานทองคำของคอนเทนต์แบรนด์ที่ทะเยอทะยาน”
“ไมโครดรามาคือวิวัฒนาการตามธรรมชาติของละครโทรทัศน์ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ P&G ได้บุกเบิกเมื่อหลายทศวรรษก่อน” Jonas Barnes ผู้ก่อตั้ง Pixie USA สตูดิโอไมโครดรามาสำหรับแบรนด์ที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย กล่าว “วันนี้เราภูมิใจที่จะได้สืบสานเจตนารมณ์นั้นเข้าสู่ยุคใหม่ร่วมกับ Native ซึ่งเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมมากที่สุดในด้านผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและส่วนบุคคล เรากำลังร่วมกันกำหนดอนาคตของการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยความบันเทิง”
เกี่ยวกับ Native
Native ก่อตั้งขึ้นในปี 2015 เป็นบริษัทผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลที่ผลิตสินค้าสะอาดและมีประสิทธิภาพโดยใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย เจลอาบน้ำ โลชั่นบำรุงผิว สบู่ล้างมือ ยาสีฟัน แชมพู และครีมนวดผม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.nativecos.com หรือติดตาม Native ได้ทาง TikTok, Instagram, Facebook และ LinkedIn
เกี่ยวกับ P&G Studios
P&G Studios พัฒนาและสร้างสรรค์เรื่องราวที่ทรงพลังและน่าติดตาม เพื่อสร้างความเชื่อมโยงอย่างเป็นธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ต่าง ๆ ของ P&G P&G Studios เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญเบื้องหลังโครงการต่าง ๆ เช่น Beyond the Gates (CBS), Culture of Winning: Polynesian Football Pride (Tubi), Coded: The Hidden Love of J.C. Leyendecker (Paramount+) ซึ่งติดรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัล Oscar®, A Radical Act: Renee Montgomery (Roku), Fair Play (Hulu), TIME Women of the Year, Queen Collective Films (BET) และการเปิดตัว Seneca Women’s Podcast Network P&G Studios ไม่เพียงเป็นพอร์ตโฟลิโอที่ทรงพลังของแบรนด์ที่มีคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และมีภาวะผู้นำเท่านั้น แต่ยังเป็นหนึ่งในนวัตกรรมมากมายที่บริษัท Procter & Gamble นำเสนอเพื่อให้บริการแก่ผู้บริโภคทั่วโลกอีกด้วย โปรดไปที่ http://www.pg.com เพื่ออ่านข่าวสารและข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ P&G และแบรนด์ต่าง ๆ ของบริษัท
เกี่ยวกับ dentsu Entertainment
Dentsu Entertainment เป็นแผนกบันเทิงเฉพาะทางของ dentsu และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจกีฬาและความบันเทิงระดับโลกของ dentsu Dentsu Entertainment มุ่งมั่นที่จะพัฒนา จัดหาเงินทุน ผลิต และทำการตลาดเนื้อหาที่สร้างความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม โดยส่งมอบคุณค่าให้กับผู้ชม ผู้ถือลิขสิทธิ์ และพันธมิตรแบรนด์ ผลงานของบริษัทครอบคลุมทั้งภาพยนตร์ โทรทัศน์ อนิเมะ เกม และรูปแบบใหม่ ๆ โดยใช้ประโยชน์จากโมเดลเชิงพาณิชย์ที่ล้ำสมัยและความเชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์ระดับโลก เพื่อสร้างเรื่องราวที่จุดประกายการสนทนาทางวัฒนธรรมและเข้าถึงผู้คนบนทุกแพลตฟอร์ม
ไฮไลท์ของผลงานปัจจุบัน ได้แก่ The Angry Birds Movie: 3 (ร่วมกับ Rovio, Flywheel Media และ Paramount Pictures) ซึ่งจะเข้าฉายในเดือนมกราคม 2027 และ Ball Games ภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องใหม่ล่าสุดที่ร่วมมือกับ PGA of America และโปรดิวเซอร์ John Cohen (Despicable Me, The Angry Birds Movie)
โครงการเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ dentsu ในด้านการลงทุนในทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมด้านความบันเทิง โดยเชื่อมโยงแฟน ๆ ของคอนเทนต์ระดับโลกเข้ากับแบรนด์ที่พวกเขารัก
เกี่ยวกับ dentsu
Dentsu เป็นพันธมิตรด้านการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงแบบบูรณาการให้กับองค์กรชั้นนำระดับโลก ก่อตั้งขึ้นในปี 1901 ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และปัจจุบันมีการดำเนินงานอยู่ในประมาณ 120 ประเทศและภูมิภาค บริษัทมีผลงานที่ได้รับการพิสูจน์ในด้านการบ่มเพาะและพัฒนานวัตกรรม โดยผสานความสามารถของเครือข่ายแบรนด์ชั้นนำระดับโลกเพื่อพัฒนาโซลูชันการเติบโตแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพสำหรับลูกค้า Dentsu นำเสนอการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์แบบครบวงจร (EX) โดยบูรณาการบริการต่าง ๆ ในด้านสื่อ การจัดการประสบการณ์ลูกค้า (CXM) และความคิดสร้างสรรค์ ขณะเดียวกัน แนวคิดด้านการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ (BX) ก็ช่วยผลักดันขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับแบรนด์ ผู้คน และสังคม
Dentsu, Innovating to Impact.
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: www.dentsu.com / www.group.dentsu.com
เกี่ยวกับ Pixie USA
Pixie USA ก่อตั้งขึ้นในปี 2025 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ในแอตแลนตา เป็นสตูดิโอผลิตละครสั้นที่เชี่ยวชาญด้านการเล่าเรื่องราวแนวตั้งคุณภาพสูงที่สอดคล้องกับแบรนด์ สตูดิโอแห่งนี้ก่อตั้งโดยโปรดิวเซอร์ Jonas Barnes โดยพัฒนาและผลิตภาพยนตร์สั้นเชิงละครที่มีการสอดแทรกแบรนด์ต่าง ๆ เข้าไปในเนื้อเรื่องโดยตรง Pixie USA ยืนอยู่แถวหน้าของการเปลี่ยนแปลงในฮอลลีวูดที่มุ่งสู่เนื้อหาแบบซีรีส์ที่เน้นมือถือเป็นหลัก โดยกำหนดนิยามใหม่ให้กับวิธีที่ผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์กับความบันเทิง และวิธีที่แบรนด์ต่าง ๆ จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราว
www.pixieusa.com
ติดต่อ:
Matt Cross [email protected]
ดูรูปภาพประกอบการเผยแพร่ข่าวนี้ได้ที่ http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1d7f98f6-d0a5-4493-aaf0-a5db98d2c0e9
