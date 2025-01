The European Art of Taste ยกย่องมะเขือเทศว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งรสชาติและคุณภาพอันเป็นเอกลักษณ์ของยุโรป

ปักกิ่ง, Jan. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — วิดีโอภาพถ่ายชิ้นแรกที่จัดทำขึ้นสำหรับมะเขือเทศ ซึ่งผลิตขึ้นภายใต้ โครงการ The European Art of Taste: Fruit and Veg Masterpieces เผยแพร่ออนไลน์แล้วในขณะนี้ ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นนี้ถือเป็นหนึ่งในตัวเอกของความเป็นเลิศแห่งผลไม้และผักของยุโรป ซึ่งเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่รวมเอารสชาติ ความหลากหลาย และประเพณีเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว