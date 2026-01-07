Synchronoss จัดแสดงแพลตฟอร์มคลาวด์ส่วนบุคคลที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นและแรงเหวี่ยงจาก Capsyl และนำเสนอตัวอย่างผลิตภัณฑ์ใหม่ในงาน CES 2026
การพัฒนาขีดความสามารถของระบบคลาวด์ส่วนบุคคลสำหรับผู้ให้บริการและผู้บริโภค
บริดจ์วอเตอร์ รัฐนิวเจอร์ซีย์, Jan. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Synchronoss Technologies, Inc. (“Synchronoss”) (NASDAQ: SNCR) ผู้นำระดับโลกและผู้ริเริ่มด้านโซลูชันคลาวด์ส่วนบุคคล ประกาศในวันนี้เกี่ยวกับการขยายขีดความสามารถของแพลตฟอร์ม Synchronoss Personal Cloud ที่ให้บริการภายใต้แบรนด์ของลูกค้า ณ งาน CES 2026 ในลาสเวกัส นอกจากนี้ บริษัทยังเน้นย้ำถึงความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของ Capsyl ซึ่งเป็นโซลูชันคลาวด์ส่วนบุคคลแบบครบวงจร และได้นำเสนอตัวอย่างประสบการณ์ดิจิทัลใหม่ที่เน้นกิจกรรม โดยให้ความสำคัญกับช่วงเวลาที่ใช้ร่วมกันและการมีส่วนร่วมของกลุ่ม
การพัฒนาความสามารถของแพลตฟอร์มคลาวด์ส่วนบุคคล Synchronoss
ในงาน CES บริษัท Synchronoss ได้จัดแสดงพัฒนาการใหม่ๆ ของแพลตฟอร์มคลาวด์ส่วนบุคคลที่ให้บริการภายใต้แบรนด์ของลูกค้า ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ให้บริการและแบรนด์ต่างๆ สามารถให้บริการคลาวด์ที่ปลอดภัย ปรับขนาดได้ และแตกต่างไม่เหมือนใคร การอัปเดตเหล่านี้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับการจัดการเนื้อหาหลัก การสำรองข้อมูลและการซิงค์ข้ามอุปกรณ์ และระบบอัจฉริยะบนคลาวด์ พร้อมทั้งเปิดตัวการควบคุมความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยที่ได้รับการปรับปรุง เช่น โฟลเดอร์ที่ล็อกไว้สำหรับจัดเก็บเนื้อหาที่ละเอียดอ่อน การปรับสิทธิ์การเข้าถึงและการแชร์แบบละเอียด และความสามารถในการสแกนเอกสารแบบบูรณาการเพื่อจัดเก็บเอกสารทางกายภาพอย่างปลอดภัย
แรงเหวี่ยงจาก Capsyl และการขยายตลาด
นอกจากนี้ Synchronoss ยังเน้นย้ำถึงความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของ Capsyl ซึ่งเป็นโซลูชันคลาวด์ส่วนบุคคลแบบโฮสต์และมีการจัดการอย่างเต็มรูปแบบ ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานอย่างรวดเร็วโดยผู้ให้บริการและแบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภค Capsyl มอบความสามารถด้านคลาวด์ส่วนบุคคลระดับพรีเมียมที่พร้อมใช้งานได้ทันที รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆ ระบบคัดสรรความทรงจำ และเครื่องมือจัดการเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ใช้งานง่ายมาก
ในโอกาสครบรอบ 1 ปีหลังจากการเปิดตัวสู่ตลาดอย่างประสบความสำเร็จ Capsyl กำลังขยายขอบเขตการให้บริการจากเดิมที่เน้นอุปกรณ์พกพา เพื่อให้รองรับประเภทการเข้าถึงอื่นๆ มากขึ้น และกรณีการใช้งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงบรอดแบนด์แบบประจำที่และความสามารถด้านความปลอดภัยแบบครบวงจร การขยายตลาดนี้จะมอบประสบการณ์การใช้งานให้กับครัวเรือนจำนวนมากขึ้นและประเภทอุปกรณ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น และสะท้อนให้เห็นความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับบริการคลาวด์แบบครบวงจรที่ผสานรวมคุณสมบัติระดับพรีเมียม การปรับให้เข้ากับท้องถิ่น และการออกสู่ตลาดอย่างรวดเร็ว
การนำเสนอตัวอย่างแอปประสบการณ์กลุ่มแบบใหม่ที่เน้นกิจกรรม
นอกเหนือจากการอัปเดตแพลตฟอร์มและความก้าวหน้าทางการค้าแล้ว Synchronoss ยังนำเสนอตัวอย่างเบื้องต้นของแนวคิดใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบคลาวด์ ซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับกิจกรรมและประสบการณ์กลุ่ม แนวคิดนี้สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มคลาวด์ Synchronoss โดยนำเสนอพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์เฉพาะสำหรับแต่ละกิจกรรม ซึ่งรวบรวมรูปภาพ วิดีโอ และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องไว้ในที่เดียว ทำให้ผู้คนสามารถมีส่วนร่วม เข้าถึง และย้อนกลับไปดูเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว งานเฉลิมฉลอง งานกิจกรรมสด หรือกิจกรรมกลุ่มต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำประสบการณ์นี้ไปจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง รวมถึงการจัดจำหน่ายหรือการบูรณาการในอนาคตผ่านพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ การนำเสนอตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าคลาวด์ส่วนบุคคลสามารถพัฒนาไปไกลกว่าการจัดเก็บข้อมูลแบบคงที่ เพื่อรองรับวิธีการที่ผู้คนบันทึก จัดระเบียบ และจดจำประสบการณ์ร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็รักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวได้อย่างแน่นหนา
“สำหรับงาน CES ในปีนี้ เราได้แสดงให้เห็นว่า Synchronoss ยังคงเสริมสร้างรากฐานของแพลตฟอร์มคลาวด์ของเราให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น พร้อมทั้งขยายขอบเขตการใช้งานและมอบประสบการณ์ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น” Jeff Miller ประธานและซีอีโอของ Synchronoss Technologies กล่าว “เรามุ่งเน้นที่จะช่วยเหลือพันธมิตรของเราในการส่งมอบบริการที่น่าเชื่อถือและมีความหมายแก่ลูกค้าของพวกเขา ตั้งแต่การยกระดับความปลอดภัยและระบบอัจฉริยะทั่วทั้งแพลตฟอร์ม ไปจนถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของโซลูชัน Capsyl ของเรา และการนำเสนอตัวอย่างวิธีการใหม่ๆ ที่ระบบคลาวด์สามารถรองรับการแชร์ประสบการณ์ได้”
เกี่ยวกับ Synchronoss
Synchronoss Technologies (Nasdaq: SNCR) คือผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันระบบคลาวด์ส่วนบุคคลที่เสริมศักยภาพให้แก่ผู้ให้บริการในการสร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและมีความหมายให้กับผู้ใช้บริการ แพลตฟอร์มคลาวด์ SaaS ของเราช่วยลดความซับซ้อนของขั้นตอนการเริ่มใช้บริการ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) การเรียนรู้ของเครื่อง และคุณสมบัติขั้นสูงอื่นๆ ซึ่งส่งผลให้มีกระแสรายได้เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายลดน้อยลง และเวลาในการออกสู่ตลาดที่เร็วขึ้น ผู้ใช้บริการหลายล้านคนไว้วางใจ Synchronoss ในการปกป้องความทรงจำอันล้ำค่าและเนื้อหาดิจิทัลที่สำคัญของพวกเขา ค้นพบว่าโซลูชันที่เน้นระบบคลาวด์ของเราจะพลิกโฉมวิธีการเชื่อมต่อกับโลกดิจิทัลของคุณได้อย่างไรที่ www.synchronoss.com
ติดต่อฝ่ายสื่อสัมพันธ์:
Domenick Cilea
Springboard
[email protected]
ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์:
Ryan Gardella
ICR INC.
[email protected]
GlobeNewswire Distribution ID 9621299
