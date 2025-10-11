Sir Gareth Southgate, Alessandro Nesta, Rafa Benitez, Carli Lloyd และ Ron Jaworski ขึ้นเวทีในงาน Aspire Academy Global Summit ครั้งที่ 11 ปี 2025 ณ ฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกา
ผู้นำวงการฟุตบอลระดับโลกแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการโค้ช ภาวะผู้นำ และนวัตกรรม
- “สิ่งที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาวงการฟุตบอล คือการพัฒนาโค้ช” — Sir Gareth Southgate
- “การโค้ชคือเรื่องของความชัดเจน ความยืดหยุ่น และการเชื่อมโยงระหว่างกัน” — Wilfried Nancy
- “ภาวะผู้นำที่แท้จริงเริ่มต้นจากภายในตนเอง หากไม่สามารถนำตนเองได้ ก็ไม่อาจนำผู้อื่นได้” — Ron Jaworski
- “นักกีฬาทุกคนย่อมถึงจุดที่พรสวรรค์ไม่เพียงพออีกต่อไป สิ่งที่สำคัญคือความมุ่งมั่นและการทุ่มเท ในทุก ๆ วัน” – Carli Lloyd
- “งานอย่าง Aspire Academy Global Summit เป็นเวทีที่เชื่อมโยงแนวคิด ผู้คน และเป้าหมายเข้าด้วยกัน” — Don Garber กรรมาธิการ MLS
ฟิลาเดลเฟีย, Oct. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — งานประชุม Aspire Academy Global Summit 2025 ได้รวบรวมบุคคลผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในวงการฟุตบอลจากทั่วโลก มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเปิดมุมมองใหม่เป็นเวลาสองวัน ที่สนาม Subaru Park สนามเหย้าของทีม Philadelphia Union ในฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกา
การจัดประชุมครั้งที่ 11 ของ Global Summit นับเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในสหรัฐอเมริกา โดยได้รับความร่วมมือจากทีม Philadelphia Union และพันธมิตรจาก Major League Soccer (MLS)
การประชุมประจำปี Global Summit เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Aspire in the World Fellows” ของ Aspire Academy ซึ่งเป็นโครงการระดับโลกที่เชื่อมโยงสโมสร สมาคมฟุตบอล และลีกมากกว่า 50 แห่งทั่วโลก เพื่อส่งเสริมการพัฒนานักฟุตบอลและโค้ช โครงการนี้ยังเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานที่ดีที่สุด การวิจัย และข้อมูลเชิงปฏิบัติด้านประสิทธิภาพ ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนวิวัฒนาการของวงการฟุตบอลให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
นอกจากการเสวนาแบบโต๊ะกลม เวิร์กช็อป และคลินิกฝึกสอนเชิงปฏิบัติแล้ว ผู้เข้าร่วมงานยังได้รับฟังมุมมองจากบุคคลชั้นนำในวงการฟุตบอลที่มาแบ่งปันประสบการณ์และวิสัยทัศน์ในการพัฒนาวงการฟุตบอลในอนาคต
“สิ่งที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาวงการฟุตบอล คือการพัฒนาโค้ช” Sir Gareth Southgate อดีตผู้จัดการทีมชาติอังกฤษ กล่าว “เราทุกคนต่างเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา การรวมผู้คนเข้ามาเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และแนวคิด ช่วยให้เราทุกคนเติบโตไปพร้อมกัน โดยเฉพาะในยุคที่วงการฟุตบอลยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” เขากล่าวเสริม
Rafa Benitez อดีตผู้จัดการทีม Liverpool, Chelsea และ Real Madrid ได้จัดการบรรยายเชิงลึกว่าด้วยวิวัฒนาการทางกลวิธีและการบริหารจัดการสมรรถนะของทีม เขาได้ชี้ให้เห็นถึงสามประเด็นหลักที่วงการฟุตบอลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ได้แก่ การใช้วิดีโอวิเคราะห์ฟอร์มการเล่นของนักเตะอย่างแพร่หลายมากขึ้น การเข้าถึงข้อมูลทางสถิติที่หลากหลายสำหรับโค้ช และเทคโนโลยี GPS ที่ได้รับการพัฒนาให้มีความแม่นยำยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ในช่วงการเสวนา Star Chat ยังมีการพูดคุยกับ Wilfried Nancy หัวหน้าโค้ชทีม Columbus Crew และเจ้าของรางวัล MLS Coach of the Year 2024 ซึ่งได้กล่าวถึงการสร้างสมดุลระหว่างโครงสร้างทีมและความคิดสร้างสรรค์ในการโค้ช “การโค้ชคือเรื่องของความชัดเจน ความยืดหยุ่น และการเชื่อมโยงกัน การช่วยให้นักเตะล้มเหลว เรียนรู้ และเติบโตภายใต้กรอบของระเบียบและอิสรภาพ” Nancy กล่าว “ในเกมฟุตบอล คุณต้องเผชิญกับอุปสรรค หากไม่มีอุปสรรค ก็เท่ากับว่าคุณไม่ได้พยายามจริง ๆ การโค้ชคือการเสริมพลังให้นักเตะสามารถอ่านเกมได้ ปรับตัวได้ และหาทางแก้ปัญหาได้ โดยไม่สูญเสียตัวตนของพวกเขาเอง”
Alessandro Nesta นักเตะระดับตำนานจากอิตาลีและแชมป์ฟุตบอลโลกของ FIFA รวมถึงอดีตกัปตัน AC Milan ได้กล่าวสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจ ความสามารถในการปรับตัว และความเข้าใจเชิงกลวิธีในฟุตบอลยุคใหม่ “การโค้ชคือเรื่องของจิตวิทยา ความไว้วางใจ และการเข้าใจนักเตะทุกคน นักเตะในปัจจุบันมีความแตกต่างออกไป และเราต้องปรับตัวเพื่อดึงศักยภาพที่ดีที่สุดของพวกเขาออกมา หลังจากความพ่ายแพ้ นั่นคือช่วงเวลาที่ภาวะผู้นำมีความสำคัญอย่างแท้จริง และนั่นคือช่วงเวลาที่ความหลงใหลจะผลักดันให้คุณก้าวต่อไป”
หนึ่งในประเด็นสำคัญของการประชุมคือการเติบโตอย่างต่อเนื่องของฟุตบอลหญิง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวในระดับโลกและการลงทุนที่กำลังหล่อหลอมอนาคตของวงการนี้ อีกหนึ่งช่วงไฮไลต์ของงานคือการสนทนา Star Chat กับ Carli Lloyd เจ้าของตำแหน่งแชมป์ FIFA Women’s World Cup สองสมัย และผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของ FIFA สองสมัย โดยมีการพูดคุยกับ Alejandro Bedoya กัปตันทีม Philadelphia Union ในการแบ่งปันประสบการณ์ของเธอ Lloyd กล่าวว่า “การเตรียมพร้อมคือทุกสิ่ง นี่คือรากฐานของความสำเร็จ คุณต้องมีความสม่ำเสมอในการฝึกซ้อม รักษาวินัย และทุ่มเทอย่างเต็มที่ แม้ในเวลาที่ไม่มีใครจับตามอง
“นักเตะทุกคนจะถึงจุดหนึ่งที่ ‘พรสวรรค์’ เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ สิ่งสำคัญคือคุณเต็มใจจะทุ่มเทมากแค่ไหน ในทุก ๆ วัน คุณต้องค้นหาแรงจูงใจนั้นจากภายในตัวเอง เพื่อที่จะสามารถเป็นตัวของคุณในเวอร์ชันที่ดีที่สุดได้ก่อน เกมฟุตบอลจะทดสอบคุณอยู่เสมอ ผ่านอุปสรรคและความท้าทายต่าง ๆ แต่ช่วงเวลาเหล่านั้นเองคือสิ่งที่หล่อหลอมตัวตนของคุณ สำหรับฉัน ทุกอย่างอยู่ที่กระบวนการ – การฝึกฝนอย่างหนัก ความมุ่งมั่นที่ทำซ้ำ ๆ และการเตรียมพร้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้งหมดนี้คือสิ่งที่หล่อหลอมให้เกิดความมั่นใจ สุดท้ายแล้ว นี่ก็คือเพียงเกมแห่งความสำเร็จ คุณต้องทุ่มเททุกอย่างที่มี และโฟกัสกับการเตรียมพร้อมอยู่เสมอ” Carli กล่าวสรุป
การเสวนาระหว่างกีฬาต่างประเภทเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของการประชุมสุดยอดครั้งนี้ Ron Jaworski อดีตกองหลัง NFL ได้นำเสนอแนวคิดจากมุมมองแบบอเมริกันเกี่ยวกับภาวะผู้นำและวัฒนธรรมด้านประสิทธิภาพ โดยเน้นว่าการโค้ชนั้นครอบคลุมข้ามสาขา
“แก่นของกีฬาทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอล รักบี้ หรืออเมริกันฟุตบอล การโค้ชคือเรื่องของภาวะผู้นำ” Jaworski กล่าว “ภาวะผู้นำที่แท้จริงเริ่มต้นจากภายใน ถ้าคุณไม่สามารถนำตัวเองได้ คุณก็ไม่สามารถนำคนอื่นได้ กลยุทธ์อาจเปลี่ยนไป เทคโนโลยีอาจพัฒนา แต่ภาวะผู้นำยังคงเป็นสิ่งคงที่ที่ผลักดันให้ทีมไปสู่ความยิ่งใหญ่”
การบรรยายเชิงเทคนิคและเวิร์กช็อปตลอดการประชุมสุดยอดครั้งนี้ได้เน้นย้ำให้เห็นถึงนวัตกรรมและข้อมูลที่กำลังปรับโฉมวงการฟุตบอล ผู้เชี่ยวชาญจาก Juventus, AC Milan, MLS และ Aspire Academy ได้สำรวจแนวโน้มใหม่ ๆ ในด้านเทคโนโลยีกีฬา การวิเคราะห์ข้อมูล และวิทยาศาสตร์ด้านสมรรถภาพ การอภิปรายแบบโต๊ะกลมได้กล่าวถึงประเด็นสำคัญต่าง ๆ รวมถึงการจัดการตารางการแข่งขันที่แน่นขนัด การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นตัว และการบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับระบบการโค้ช
Aspire Academy ยังได้นำเสนอ Blind/Off ระบบ e-gym แบบโต้ตอบใหม่ที่พัฒนาขึ้นภายในองค์กรเอง ระบบนี้ช่วยให้นักกีฬาสามารถรับข้อมูลป้อนกลับและการวิเคราะห์สมรรถภาพได้แบบเรียลไทม์ แพลตฟอร์มนี้จะพร้อมใช้งานบนมือถือในเร็ว ๆ นี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Aspire ที่จะทำให้เครื่องมือฝึกซ้อมระดับมืออาชีพเข้าถึงนักกีฬาทั่วโลกได้มากขึ้น
แนวคิดเบื้องหลัง Aspire Academy Global Summit ได้รับคำชื่นชมจาก Don Garber กรรมาธิการของ Major League Soccer (MLS)
“งานอย่าง Aspire Academy Global Summit มีบทบาทสำคัญต่อความก้าวหน้าของวงการฟุตบอล พวกเขาเชื่อมโยงแนวคิด ผู้คน และเป้าหมายเข้าด้วยกัน เตือนให้เราระลึกว่าความร่วมมือมีความสำคัญต่ออนาคตของเกมไม่แพ้การแข่งขัน” เขากล่าว
ในการกล่าวปิดงาน Valter Di Salvo ผู้อำนวยการฝ่าย Football Performance and Science ของ Aspire Academy กล่าวว่า “ที่ Aspire Academy เป้าหมายของเราคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่การเรียนรู้ไม่สิ้นสุด ทั้งสำหรับนักกีฬา โค้ช และองค์กรต่าง ๆ”
“งานในปีนี้แสดงให้เห็นถึงพลังของชุมชนฟุตบอลระดับโลก เมื่อทุกคนมาร่วมแบ่งปันความรู้และท้าทายตัวเองให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง แล้วต่อไปล่ะ สำหรับเรา ขั้นต่อไปเริ่มขึ้นทันที! เราจะนำ Workshop Tour ไปจัดขึ้นในยุโรปเป็นครั้งแรก โดยจะเปิดตัวที่กรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย ในปีหน้า และเรากำลังวางแผนสำหรับการจัดงาน Aspire Academy Global Summit ครั้งที่ 12 โดยสถานที่จะประกาศในเร็ว ๆ นี้”
Aspire Academy ก่อตั้งขึ้นในปี 2004 และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติในด้านแนวทางแบบบูรณาการในการพัฒนานักกีฬา ผสมผสานระหว่างการศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลิกภาพ รวมถึงการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในวงการฟุตบอลจากทั่วทุกมุมโลก
เกี่ยวกับ Aspire Academy:
นับตั้งแต่เปิดดำเนินการในปี 2004 Aspire Academy ได้กลายเป็นหนึ่งในสถาบันกีฬาระดับชาติชั้นนำของโลก Aspire Academy ผสานรวมสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลก มาตรฐานกีฬาระดับนานาชาติ และความเชี่ยวชาญทางวิชาการ เพื่อมอบเวทีให้นักกีฬารุ่นเยาว์ที่มีพรสวรรค์ได้พัฒนาและก้าวขึ้นเป็นแชมป์ในอนาคต ในฐานะส่วนหนึ่งของ Aspire Zone Foundation สถาบันแห่งนี้เป็นหัวใจสำคัญของการปฏิวัติวงการกีฬาในกาตาร์และภูมิภาคโดยรอบ เรามุ่งคิดริเริ่ม ส่งเสริม และดำเนินการสู่ความเป็นเลิศในการฝึกกีฬาและพัฒนานักกีฬาชั้นแนวหน้า สถาบันกำลังเปิดโอกาสให้นักกีฬาชาวกาตาร์รุ่นใหม่ที่มีพรสวรรค์ มีวินัย และมีความมุ่งมั่น ได้เดินตามความฝันของพวกเขาในเส้นทางกีฬา
Aspire Academy กำลังพัฒนานักกีฬาระดับแชมป์ ส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี และขับเคลื่อนเศรษฐกิจกีฬาของปัจจุบันและอนาคต โดยร่วมกับสมาชิกอื่น ๆ ของ Aspire Zone Foundation รวมทั้ง Aspire Logistics และ Qatar Orthopaedic and Sports Medicine Hospital (Aspetar)
