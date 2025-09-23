Phelon & Moore ประกาศความร่วมมือกับ Pininfarina ในการรังสรรค์ Capetown 7X รุ่น Limited Edition ที่งาน EICMA 2025
ตูริน อิตาลี, Sept. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Phelon & Moore ภูมิใจประกาศเปิดตัว Capetown 7X หมายเลข 595 รุ่น Limited Edition ซึ่งเป็นผลงานการสร้างสรรค์ร่วมกับ Pininfarina ซึ่งเป็นแบรนด์ออกแบบระดับตำนานของอิตาลี Pininfarina มีชื่อเสียงจากการร่วมงานกับแบรนด์รถยนต์ที่โด่งดังอย่าง Ferrari, Alfa Romeo และ Maserati อีกทั้งปัจจุบัน Pininfarina ยังได้จับมือกับ Phelon & Moore ในการนำเสนอรถจักรยานยนต์ที่ไม่ควรพลาดในงาน EICMA 2025
Capetown 7X ออกแบบโดย Pininfarina:
สร้างขึ้นเพื่อทุกสิ่ง ออกแบบมาเพื่อไม่กี่คน
รถจักรยานยนต์รุ่นพิเศษนี้ได้รับการพัฒนาต่อยอดจาก Capetown ซึ่งเป็นรถมอเตอร์ไซค์ผจญภัยของบริษัท และถือเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 95 ปีของ Pininfarina และเปิดโลกสิ่งใหม่ด้วยชิ้นส่วนใหม่ที่พัฒนาจากอุโมงค์ลม วัสดุพรีเมียม และสไตล์อิตาลีที่เหนือกาลเวลาโดยมาในรูปลักษณ์ที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษเพื่อหวนระลึกถึง ผลลัพธ์ที่ได้คือรถจักรยานยนต์สุดพิเศษที่มาพร้อมสมรรถนะและศิลปะอันงดงาม รับประกันว่าจะเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์เปิดตัวซึ่งเป็นที่รอคอยมากที่สุดในงาน EICMA
ผู้เยี่ยมชมงาน EICMA จะสามารถสัมผัสประสบการณ์การเปิดตัวอย่างเป็นทางการได้ที่บูธ Phelon & Moore (ฮอลล์ 14 ตำแหน่ง E20) ซึ่งจะมีการจัดแสดงไฮเปอร์คาร์ Battista ที่โด่งดังและเป็นหนึ่งในรถยนต์สุดพิเศษเท่าที่เคยสร้างมา เพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเป็นเลิศด้านการออกแบบของ Pininfarina ที่กำหนดนิยามความร่วมมืออันเป็นเอกลักษณ์นี้
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ phelonandmoore.com หรือติดตามช่องทางอย่างเป็นทางการ ผู้ที่ชื่นชอบสามารถสมัครเพื่อเข้าร่วมรายชื่อรอคิวพิเศษ ส่วนผู้จัดจำหน่ายที่มีความมุ่งมั่นสูงและมีประสบการณ์นั้น ขอเชิญให้จองนัดประชุมกับทีมผู้บริหารของเราในงาน EICMA เพื่อประเมินโอกาสทางธุรกิจ
เกี่ยวกับ Phelon & Moore
ผู้ประกอบการชาวตะวันตกที่มากด้วยประสบการณ์ก่อตั้ง Phelon & Moore ใหม่อีกครั้งในปี 2022 เพื่อฟื้นคืนแบรนด์รถจักรยานยนต์ที่โดดเด่นที่สุดแบรนด์หนึ่งของอังกฤษ และปัจจุบันแบรนด์นี้เป็นที่รู้จักในด้านสไตล์และวิศวกรรมยุโรปอันโดดเด่น เนื่องจากได้รับแรงบันดาลใจจากผลิตภัณฑ์ที่สืบทอดกันมาและรุ่น Panther ในตำนานของศตวรรษที่ 20 ปัจจุบันบริษัทจึงผลิตรถจักรยานยนต์ระดับพรีเมียมสำหรับตลาดโลก โดยผสมผสานระหว่างประเพณี งานฝีมือ และสมรรถนะร่วมสมัย
เกี่ยวกับ Pininfarina
Pininfarina เป็นแบรนด์ระดับโลกในสไตล์อิตาลี และได้รับการยกย่องในด้านความสามารถที่ไม่มีใครเทียบได้ในการสร้างสรรค์ความงามเหนือกาลเวลาผ่านค่านิยมของแบรนด์ในด้านความสง่างาม ความบริสุทธิ์ และนวัตกรรม Pininfarina ซึ่งได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี 1930 ได้พัฒนาจากธุรกิจงานฝีมือจนกลายมาเป็นกลุ่มผู้ให้บริการระดับนานาชาติ ซึ่งแสดงออกถึงสุดยอดความมีสไตล์ยานยนต์และเป็นที่ยอมรับในด้านการออกแบบเชิงอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม ตลอดจนการเดินเรือและการขนส่งเคลื่อนที่ที่นอกเหนือไปจากยานยนต์ ตลอดระยะเวลาเก้าทศวรรษที่ผ่านมา Pininfarina ได้ออกแบบโครงการยานยนต์มากกว่า 1,450 โครงการ และโครงการผลิตภัณฑ์และสถาปัตยกรรมมากกว่า 750 โครงการ อีกทั้งยังได้รับรางวัลการออกแบบมากกว่า 90 รางวัลในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
ติดต่อ
Luca Bar ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ
Phelon & Moore
[email protected]
www.phelonandmoore.com
