ฮิวสตัน, May 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Persona AI ประกาศความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับ Under Armour (NYSE: UAA) เพื่อศึกษาว่าวัสดุประสิทธิภาพสูงจะช่วยสนับสนุนหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์รุ่นใหม่ที่ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายได้อย่างไร
หุ่นยนต์ที่พัฒนาโดย Persona AI จะปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่ต้องใช้แรงกายอย่างหนักและมีความเสี่ยงสูง เช่น งานเชื่อม การผลิตขนาดใหญ่ การเผชิญความร้อนระดับสุดขั้ว และการจัดการวัสดุอันตราย ระบบอัตโนมัตินี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดภาระและเพิ่มความปลอดภัยให้กับมนุษย์ผู้ปฏิบัติงาน ภายใต้ความร่วมมือนี้ Persona AI มุ่งพัฒนามาตรฐานระดับสากลสำหรับอุปกรณ์ใช้งานเฉพาะสำหรับหุ่นยนต์ เพื่อให้มั่นใจว่าหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์รุ่นต่อไปจะได้รับการปกป้อง มีความคล่องตัว และความทนทานในระดับเดียวกับมนุษย์ที่หุ่นยนต์ทำงานสนับสนุน
ขณะที่ Persona AI เดินหน้าพัฒนาและทดสอบระบบสำหรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม บริษัทกำลังประเมินว่าชั้นวัสดุภายนอกอาจช่วยเพิ่มความทนทาน การควบคุมอุณหภูมิ และประสิทธิภาพโดยรวมของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ในสภาพแวดล้อมจริงได้อย่างไร ความร่วมมือนี้ผสานความเชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ของ Persona AI เข้ากับแนวคิดของ Under Armour ที่เป็นนวัตกรรม ในการสร้างวัสดุเพื่อสร้างโซลูชันที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการใช้งานสมรรถนะสูง
ความร่วมมือนี้มุ่งเน้นไปที่การวิจัยและการทดสอบในระยะเริ่มต้น โดยศึกษาว่าวัสดุสิ่งทอประเภทต่าง ๆ มีพฤติกรรมอย่างไรภายใต้สภาวะ เช่น ความร้อน แรงเสียดทาน การเคลื่อนไหวซ้ำ ๆ และปัจจัยอื่น ๆ “เราเลือกร่วมงานกับ Under Armour เพราะพวกเขามีประวัติที่โดดเด่นด้านนวัตกรรมเกี่ยวกับวัสดุประสิทธิภาพสูงประเภทนี้” Nicolaus Radford ซีอีโอของ Persona AI กล่าว “ในขณะที่เรากำลังพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์สำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและอาจเป็นอันตราย ความร่วมมือนี้ช่วยให้เราเข้าใจว่าวัสดุขั้นสูงสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือในระยะยาวได้อย่างไร ซึ่งจะนำไปสู่โซลูชันที่ช่วยปกป้องพนักงานภาคสนามได้ดียิ่งขึ้น”
“นี่เป็นโอกาสที่จะนำความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมของเราไปประยุกต์ใช้ในบริบทใหม่” Kyle Blakely รองประธานอาวุโสฝ่ายนวัตกรรม สตูดิโอออกแบบ การพัฒนา และการทดสอบของ Under Armour กล่าว “เทคโนโลยีหุ่นยนต์มีความท้าทายด้านการออกแบบใหม่ที่น่าสนใจ และเรามุ่งมั่นที่จะมีบทบาทนำในการกำหนดโซลูชันด้านประสิทธิภาพสำหรับสภาพแวดล้อมเหล่านี้ เมื่อระบบหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ต้องรับบทบาทที่ใช้แรงกายมากขึ้น เรามองเห็นศักยภาพที่แท้จริงในการสร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ และเรากำลังสำรวจว่าแนวคิดต่าง ๆ เช่น การจัดการความร้อน ความทนทานต่อการเสียดสี และความยืดหยุ่น จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ไกลกว่าวงการกีฬาได้อย่างไร”
เกี่ยวกับ Persona AI, Inc.
Persona AI, Inc. บริษัทหุ่นยนต์ผู้บุกเบิกซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัส อยู่แนวหน้าของการพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์อัจฉริยะที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานทางอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
Persona AI นำความเชี่ยวชาญอันยาวนานของบริษัทมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยอาศัยรากฐานความเชี่ยวชาญอันแข็งแกร่งจากประสบการณ์หลายทศวรรษในการพัฒนาหุ่นยนต์ขั้นสูงสำหรับสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย รวมถึงการสำรวจอวกาศและใต้ท้องทะเลลึก รากฐานประสบการณ์อันโดดเด่นนี้ทำให้บริษัทสามารถรับมือกับความท้าทายด้านแรงงานในโลกความเป็นจริงได้ด้วยโซลูชัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Persona AI
