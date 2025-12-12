Patton ได้รับรางวัลผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม Gold-Level
Cabling Installation & Maintenance ได้ให้การยอมรับเครื่องขยายเครือข่ายอีเธอร์เน็ต CopperLink® CL-SFP ของ Patton ให้เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสายเคเบิลและการสื่อสารที่เป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่สุดในอุตสาหกรรมสายเคเบิลแบบโครงสร้างสำหรับปี 2025
CopperLink®… ขยายออกไปได้ใกล้ยิ่งขึ้น!
“เราขอแสดงความยินดีกับ Patton สำหรับรางวัล Gold-Level อันทรงเกียรติ”
Patrick McLaughlin
บรรณาธิการใหญ่
Cabling Installation & Maintenance
เกเธอร์สเบิร์ก รัฐแมริแลนด์, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Patton ผู้ผลิตจากสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสารได้ประกาศในวันนี้ว่า CopperLink® CL-SFP ซึ่งเป็นเครื่องขยายเครือข่ายอีเธอร์เน็ตที่ “เล็กที่สุดในโลก” ได้รับรางวัลผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมปี 2025 จากนิตยสาร Cabling Installation & Maintenance Magazine
เครื่องขยายเครือข่ายอีเธอร์เน็ต CL-SFP ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมที่สุดที่เปิดตัวในปี 2025
ผู้ตัดสิน คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญอาวุโสจากองค์กรภายนอกที่ได้รับการนับถือและมีประสบการณ์จากวงการสายเคเบิลได้ตัดสินให้ Patton เป็นผู้ได้รับรางวัล Gold-Level อันทรงเกียรติ
“ในฐานะผู้มอบรางวัลผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมของ Cabling Installation & Maintenance ผมขอแสดงความยินดีกับ Patton สำหรับรางวัล Gold-Level อันทรงเกียรติ” Patrick McLaughlin, บรรณาธิการใหญ่ Cabling Installation & Maintenance กล่าว
เกณฑ์ คณะกรรมการจะพิจารณาตัดสินผู้ส่งชื่อเข้าชิงรางวัลจากเกณฑ์ต่างๆ เช่น นวัตกรรม คุณค่า ความยั่งยืน การร่วมมือ และผลกระทบ
“โปรแกรมการประกวดนี้เปิดโอกาสให้ Cabling Installation & Maintenance ยกย่องและให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ โครงการ เทคโนโลยี และโปรแกรมที่เป็นนวัตกรรมที่สุดที่สร้างผลกระทบต่ออุตสาหกรรม” McLaughlin อธิบาย
นวัตกรรม นวัตกรรมเครื่องขยายเครือข่ายอีเธอร์เน็ต CopperLink CL-SFP ตัวใหม่สามารถมอบการเชื่อมต่อที่มีความเร็วสูงในระยะทางไกล (สูงสุดถึง 20,000 ฟุต) บนโครงสร้างพื้นฐานสายทองแดงที่มีอยู่แล้ว
“เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมจาก Cabling Installation and Maintenance” Gary Portellas, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโสด้านการเชื่อมต่อของ Patton กล่าว “Patton เป็นบริษัทที่ทำการย่อส่วนเทคโนโลยีการสื่อสารมานานกว่าหลายสิบปีแล้ว CL-SFP ตัวใหม่คือเครื่องขยายเครือข่ายอีเธอร์เน็ตที่มีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่เคยมีมา”
ความสามารถ CL-SFP คือเครื่องขยายเครือข่ายอีเธอร์เน็ตแบบเสียบและถอดได้ขนาดเล็ก (SFP) ที่ใช้งานได้กับเราเตอร์ สวิตช์อีเธอร์เน็ต และอุปกรณ์แปลงสัญญาณสื่อได้อย่างราบรื่น อุปกรณ์นี้สามารถขยายการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ตได้สูงสุดถึง3.8 ไมล์ (6.2 กม.) บนสายคู่ทองแดงแบบบิดเกลียวที่ติดตั้งไว้แล้วและสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง 18 Mbps
ผลิตภัณฑ์แรกในตลาด Patton ได้นำโมดูล SFP นับหลายสิบตัวเข้าสู่ตลาดตั้งแต่การสร้างเครื่องขยายเครือข่ายอีเธอร์เน็ตเป็นครั้งแรกในช่วงปี 1990 ซึ่งรวมถึง อีเธอร์เน็ตผ่านสายใยแก้วนำแสง, เกตเวย์ VoIP, ไดโอดข้อมูลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์, ซูโดไวร์ T1/E1, เกตเวย์วิดีโอ ST2110 และโมดูลอีเธอร์เน็ตผ่านสายทองแดง CopperLink SFP ล่าสุด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CopperLink CL-SFP โปรดไปที่ patton.com/ethernet-extender/cl-sfp
ในข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัน เมื่อเร็วๆ นี้ Patton เพิ่งได้รับการรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐาน NIST SP 800-171 และ CMMC Level 2 ซึ่งสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าบริษัทมีความมุ่งมั่นและมีความพร้อมในการบริหารจัดการข้อมูลละเอียดอ่อนของรัฐบาลอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับ Cabling Installation & Maintenance
เป็นเวลายาวนานกว่า 32 ปีที่ Cabling Installation & Maintenance ได้มอบข้อมูลที่เป็นประโยชน์และใช้งานได้จริงให้กับสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดสเป็ค การออกแบบ การติดตั้ง และการบริหารจัดการระบบสายเคเบิลที่มีโครงสร้างซึ่งให้บริการแก่สภาพแวดล้อมระดับองค์กร ศูนย์ข้อมูล และสภาพแวดล้อมอื่นๆ สายอาชีพเหล่านี้มีความท้าทายในด้านการรับทราบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แนวทางการออกแบบและการติดตั้งระบบ ความสามารถของผลิตภัณฑ์และระบบ เทคโนโลยีต่างๆ ตลอดจนแอปพลิเคชันที่ต้องอาศัยระบบสายเคเบิลที่มีโครงสร้างซึ่งมีประสิทธิภาพสูง บรรณาธิการของเราย่อยประเด็นที่ซับซ้อนเหล่านี้ให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ข้อมูลที่หลากหลาย กลุ่มผลิตภัณฑ์ข้อมูลนี้มอบรายละเอียดที่ชัดเจน ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของการดำเนินงานในแต่ละวัน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานด้านสายเคเบิลมีมุมมองที่สามารถนำไปสู่การวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อประสิทธิภาพระยะยาวสูงสุดของเครือข่ายได้
เกี่ยวกับ Patton
Patton คือผู้ผลิตจากสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และบริการด้านเครือข่ายและการสื่อสาร Patton ผลิตโซลูชันเทคโนโลยีที่หลากหลายซึ่งมีพื้นฐานอยู่บน VoIP, การขยายเครือข่ายอีเธอร์เน็ต, การสื่อสารแบบไร้สาย และอุปกรณ์ใยแก้วนำแสง Patton ก่อตั้งขึ้นในปี 1984 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เกเธอร์สเบิร์ก รัฐแมริแลนด์ และมีเครือข่ายการดำเนินงานทั่วโลก พร้อมชื่อเสียงด้านการนำเสนอโซลูชันที่เชื่อถือได้และทันสมัยให้กับลูกค้าที่หลากหลาย Let’s Connect!
ติดต่อด้านสื่อ: Glendon Flowers | +1 301 975 1000 | [email protected]
ดูรูปภาพประกอบประกาศนี้ได้ที่: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9af7b194-2e20-4c6b-95f7-e03629e8ea9f
GlobeNewswire Distribution ID 9601192
