Pacifica Hotels G. K. กำลังจะเปิดตัว City Express by Marriott ในเอเชียแปซิฟิก
Pacifica Hotels G. K. กำลังจะเปิดตัว City Express by Marriott ในเอเชียแปซิฟิก
โตเกียว, Nov. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Pacifica Hotels G.K. ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทได้ลงนามข้อตกลงแฟรนไชส์กับ Marriott International Inc. เพื่อนำ City Express by Marriott เข้ามาในญี่ปุ่น โดยการเปลี่ยนแปลงโรงแรมสองแห่งในโอซาก้า โดยคาดว่าโรงแรมจะเปิดให้บริการอีกครั้งในช่วงต้นปี 2026 หลังจากรีแบรนด์ใหม่ทั้งหมด ในชื่อ City Express by Marriott Osaka Namba South และ City Express by Marriott Osaka Shin-Imamiya คาดว่าการเปิดให้บริการครั้งนี้จะเป็นการเปิดตัว City Express by Marriott ระดับกลางครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยนำการผสมผสานความตื่นตาตื่นใจของทั้งมูลค่า ความสะดวกสบาย และความสบายแบบทันสมัยมาสู่หนึ่งในเมืองที่เปี่ยมชีวิตชีวาที่สุดในญี่ปุ่น
City Express by Marriott นำเสนอที่พักที่เชื่อถือได้ ทันสมัย และเข้าถึงได้ทั่วทั้งเมือง ชานเมือง และจุดหมายปลายทางที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ให้แก่นักเดินทางที่คำนึงถึงมูลค่าเป็นสำคัญ แบรนด์ได้เชิญชวนนักเดินทางทั้งเพื่อธุรกิจและพักผ่อนให้มาผ่อนคลายด้วยห้องพักที่สะดวกสบายและพื้นที่กว้างขวางสำหรับเติมพลัง ด้วยการเน้นที่คุณภาพ ความเรียบง่าย และความสม่ำเสมอ
“เรายินดีที่ได้ร่วมงานกับ Pacifica Hotels G. K. อีกครั้งในการนำ City Express by Marriott มาสู่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งคาดว่าจะเป็นการเปิดตัวแบรนด์เป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” Shawn Hill ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมจีน) จาก Marriott International กล่าว “การลงนามครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของเรา ทั้งในการเติบโตเชิงกลยุทธ์ทั่วทั้งภูมิภาคและการขยายข้อเสนอเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของนักเดินทางในปัจจุบัน ด้วยข้อเสนอที่แข็งแกร่งและมีมูลค่าสูง และแพลตฟอร์มการจัดจำหน่ายและรักษาฐานลูกค้าอันทรงพลังของ Marriott Bonvoy ทำให้ City Express by Marriott อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะเสริมพอร์ตโฟลิโอระดับกลางซึ่งกำลังเติบโตของ Marriott ในญี่ปุ่น และมีส่วนสนับสนุนภูมิทัศน์การท่องเที่ยวที่กำลังเติบโตของโอซาก้าได้อย่างมีนัยสำคัญ”
“เนื่องจากราคาโรงแรมทั่วญี่ปุ่นเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เราจึงมองเห็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ในการเสนอที่พักคุณภาพสูงในราคาที่เอื้อมถึงให้กับแขกด้วย City Express by Marriott” Seth Sulkin ประธานกรรมการบริหารของ Pacifica Hotels และบริษัทในเครือ Shin Imamiya Hospitality ซึ่งเป็นผู้รับสิทธิ์แฟรนไชส์ของทั้งสองโรงแรม กล่าว “โรงแรมเหล่านี้จะเปิดโอกาสให้นักเดินทางได้ค้นพบพื้นที่อันมีชีวิตชีวาในเขตนิชินาริทางตอนใต้ของนัมบะ ซึ่งเป็นจุดที่เราเล็งเห็นว่ามีศักยภาพที่แข็งแกร่งและอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น”
โดยคาดว่า City Express by Marriott Shin-Imamiya จะมีห้องพัก 100 ห้อง และจะเป็นโรงแรมแบบสแตนด์อโลนสูง 9 ชั้นที่ตั้งอยู่ในย่านฮะชิโนะฮายะ เขตนิชินาริ ติดกับสถานีชิน-อามามิยะ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อหลักที่ให้บริการโดย JR Osaka Loop Line, Nankai Main Line และ Osaka Metro ทำเลอันยอดเยี่ยมนี้ช่วยให้เชื่อมต่อระหว่างโอซาก้าและภูมิภาคคันไซได้อย่างราบรื่น
City Express by Marriott Osaka Namba South มีแผนที่จะให้บริการห้องพักจำนวน 143 ห้อง และจะเป็นโรงแรมแบบสแตนด์อโลนสูง 14 ชั้น ตั้งอยู่ที่ย่านฮานะโซโนะ-คิตะ เขตนิชินาริ ติดกับสถานีฮานะโซโนะโจของรถไฟใต้ดินสาย Osaka Metro Yotsubashi โดยตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 26 และรายล้อมไปด้วยอาคารพาณิชย์และอาคารที่พักอาศัยแบบโลว์ไรส์ จึงเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินและยานพาหนะไปยังใจกลางเมืองโอซาก้าได้อย่างสะดวก
โรงแรมทั้งสองแห่งตั้งอยู่ในศูนย์กลางการค้าปลีก ที่อยู่อาศัย และย่านการค้าที่คึกคัก ช่วยให้เข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำของโอซาก้าได้อย่างง่ายดาย ซึ่งรวมถึง Abeno Harukas, Tennoji, Namba, Dotonbori, Shinsaibashi, โอซาก้าโดม และสวนสาธารณะปราสาทโอซาก้า และยังเชื่อมต่อกับสนามบินนานาชาติคันไซด้วยรถไฟสายหลักนันไกได้เป็นอย่างดี ช่วยให้นักเดินทางได้รับประสบการณ์การเดินทางที่ราบรื่นและตรงถึงที่
การเปิดให้บริการเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของ Marriott ในการขยายพอร์ตโฟลิโอระดับกลางในญี่ปุ่น โดยมอบที่พักที่ผ่านการออกแบบอย่างพิถีพิถัน เข้าถึงได้ และเชื่อมต่อถึงกัน เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของนักเดินทางทั้งในและต่างประเทศ
เกี่ยวกับ Pacifica Hotels G.K.
Pacifica Hotels G.K. เป็นผู้ให้บริการบุคคลที่สามด้านโรงแรมระดับนานาชาติชั้นนำในญี่ปุ่น ซึ่งให้บริการแบรนด์ต่างๆ มากมาย ตั้งแต่ระดับกลางไปจนถึงระดับบน
ข้อมูลติดต่อด้านสื่อ
Akio Nakamura
[email protected]
+81-3-5549-9033

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/13c13717-e088-452c-a1d9-27861c306072
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c7734a04-8b88-496f-9740-1afd8253f034
