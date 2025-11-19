Nearfield Instruments ลงนามโครงการพัฒนาหลายปีเพื่อยกระดับการตรวจวัดในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
Nearfield Instruments ลงนามโครงการพัฒนาหลายปีเพื่อยกระดับการตรวจวัดในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
รอตเทอร์ดัม เนเธอร์แลนด์, Nov. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Nearfield Instruments ผู้นำด้านโซลูชันการควบคุมกระบวนการแบบ 3 มิติ ไม่ทำลายชิ้นงาน และตรวจวัดได้แบบอินไลน์ โดยอาศัยเทคโนโลยีสแกนนิงโพรบ ประกาศเปิดตัวโครงการพัฒนากลยุทธ์ร่วมกันเพื่อเร่งสร้างนวัตกรรมในงานเมโทรโลยีสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
ในฐานะส่วนหนึ่งของความร่วมมือหลายปีนี้ Nearfield Instruments จะนำระบบเรือธงของบริษัท QUADRA ไปติดตั้ง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาขั้นสูงของ Imec ในเมืองลูเวน ทั้งสององค์กรจะร่วมกันพัฒนาโซลูชันเมโทรโลยีรุ่นใหม่เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายสำคัญต่าง ๆ ในห่วงโซ่การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ รวมถึง:
- เมโทรโลยีสำหรับ High-NA EUV Lithography
การพัฒนาและการวิเคราะห์เมโทรโลยีแบบ 3 มิติของวัสดุเรซิสต์สำหรับ High-NA EUV โดยใช้โหมดการถ่ายภาพสัดส่วนสูง (High-Aspect-Ratio: HAR) ที่เป็นเอกสิทธิ์ของ Nearfield (FFTP) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องสแกนเนอร์
- การวัดลักษณะเฉพาะแบบ 3 มิติของอุปกรณ์ลอจิกขั้นสูง
ช่วยให้สามารถวิเคราะห์คุณลักษณะของโครงสร้างที่มีสัดส่วนสูงได้อย่างแม่นยำ เช่น ทรานซิสเตอร์แบบ Complementary Field-Effect Transistors (CFETs) ผ่านโหมดการถ่ายภาพด้านข้างที่เป็นเอกสิทธิ์ของระบบ QUADRA
- เมโทรโลยีสำหรับการบูรณาการแบบหลากหลายแพลตฟอร์มในรูปแบบ 3 มิติ
ยกระดับความสามารถด้านเมโทรโลยีและการตรวจสอบในงานบูรณาการ 3 มิติและการเชื่อมแบบไฮบริด (เวเฟอร์ต่อเวเฟอร์, ไดต่อเวเฟอร์) การประยุกต์ใช้งานประกอบด้วย การตรวจสอบแผ่นสัมผัสทองแดงและความขรุขระของไดอิเล็กทริก การกัดกร่อน การยุบตัว การถ่ายภาพทั้งแผ่นเวเฟอร์ และขอบเวเฟอร์ล้น ซึ่งเสริมประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี Ultra-Large Scanning Area (ULSA) ของ Nearfield Instruments ที่ผสานการสแกนพื้นที่ขนาดใหญ่เข้ากับความละเอียดระดับนาโนเมตร
“ความร่วมมือกับ Imec ช่วยให้เราก้าวข้ามขีดจำกัดของสิ่งที่เป็นไปได้ในการควบคุมกระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์” ดร. Hamed Sadeghian ซีอีโอของ Nearfield Instruments กล่าว
“เรากำลังร่วมกันแก้ไขความท้าทายด้านเมโทรโลยีครั้งสำคัญ ตั้งแต่การตรวจวัด 3D ของ CFETs ไปจนถึงการวิเคราะห์การเชื่อมแบบไฮบริด และการผลักดันก้าวกระโดดครั้งถัดไปของเทคโนโลยี High-NA EUV Lithography ผ่านการถ่ายภาพเรซิสต์แบบ 3 มิติเต็มรูปแบบ นวัตกรรมเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อยุคชิป AI ซึ่งความแม่นยำ ความเร็ว และความสามารถในการปรับขยายของกระบวนการเมโทรโลยีเป็นปัจจัยที่กำหนดประสิทธิภาพ การประหยัดพลังงาน และผลผลิตโดยตรง QUADRA ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้น”
Luc van den Hove ซีอีโอของ IMEC กล่าวเสริมว่า “โซลูชันเมโทรโลยีขั้นสูงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเอาชนะความท้าทายที่ซับซ้อน ซึ่งอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ด้วยการผสานงานวิจัยระดับล้ำสมัยเข้ากับเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม เรากำลังปูทางไปสู่ความก้าวหน้าที่จะพลิกโฉมอุตสาหกรรม ซึ่งจะสนับสนุนอนาคตของการผลิตชิปและช่วยให้ยุคดิจิทัลเดินหน้าต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง เรายินดีที่ได้เห็นความริเริ่มจากยุโรปในการพัฒนาอุปกรณ์ขั้นสูงเพื่อตอบโจทย์ความต้องการเร่งด่วนของอุตสาหกรรม และเราต้องการใช้สายการผลิตนำร่องของเราเพื่อแสดงความสามารถบางส่วนเหล่านี้”
ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงนวัตกรรมเมโทรโลยีล้ำสมัยเข้ากับการพัฒนากระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูง ด้วยการผสานเทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของ Nearfield Instruments เข้ากับโครงการวิจัยเชิงวิสัยทัศน์ของ Imec ความร่วมมือนี้มีเป้าหมายในการนำเสนอโซลูชันที่ทรงอิทธิพล ซึ่งจะกำหนดอนาคตของการผลิตชิป
เกี่ยวกับ NEARFIELD INSTRUMENTS
Nearfield Instruments มีสำนักงานใหญ่ในรอตเทอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ เชี่ยวชาญด้านโซลูชันเมโทรโลยีและการตรวจสอบขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ บริษัทพัฒนาและดำเนินการเชิงพาณิชย์ระบบกล้องจุลทรรศน์สแกนแบบโพรบรุ่นใหม่ ซึ่งสามารถให้ภาพ 3 มิติระดับนาโนเมตรได้อย่างแท้จริง
หัวใจสำคัญของนวัตกรรมของ Nearfield คือแพลตฟอร์มกรรมสิทธิ์ QUADRA ซึ่งช่วยให้สามารถทำอะตอมมิกฟอร์ซไมโครสโคปี (AFM) แบบไม่ทำลายชิ้นงาน มีอัตราการวัดที่รวดเร็ว และรองรับการถ่ายภาพ 3 มิติแบบเต็มรูปแบบ รวมถึงการวัดผนังด้านข้างได้อย่างสมบูรณ์ เทคโนโลยีนี้ช่วยให้ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์สามารถวัดโครงสร้างที่ซับซ้อนได้อย่างแม่นยำ เช่น ร่องลึกที่มีอัตราส่วนสูง ช่องเชื่อม และโครงสร้างหลายชั้น ซึ่งมีความสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในโหนดขั้นสูงและการบรรจุแบบ 3D IC โซลูชันของบริษัทออกแบบมาให้ผสานรวมได้อย่างราบรื่นกับสภาพแวดล้อมการผลิตปริมาณสูง โดยนำเสนอระบบอัตโนมัติที่มีความแข็งแกร่ง รอบการวัดที่รวดเร็ว และความเข้ากันได้กับมาตรฐานโรงงาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมการผลิตเซมิคอนดักเตอร์รุ่นถัดไปให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ nearfieldinstruments.com
ติดต่อด้านสื่อ: Roland van Vliet ประธานฝ่ายความร่วมมือ Nearfield Instruments B.V. [email protected] | +31 6 20 36 97 41
GlobeNewswire Distribution ID 9578710
