Moonup Technology จับมือผู้นำสมาร์ทโฮมยุโรป Shelly เปิดตัวโซลูชันสมาร์ทบิลดิ้งครบวงจรในงาน 2025 Taipei Building Show
ไทเป ไต้หวัน, Dec. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Moonup Technology Co., Ltd. พันธมิตรร่วมดำเนินงานในไต้หวันของผู้นำสมาร์ทโฮมยุโรป Shelly (Shelly Group) ประกาศการเข้าร่วมงานครั้งสำคัญในงาน 2025 Taipei Building Show ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 ถึง 14 ธันวาคม ที่ศูนย์นิทรรศการหนานกัง บริษัทจะนำเสนอระบบสมาร์ทบิลดิ้งและสมาร์ทโฮมครบวงจรของ Shelly ภายใต้ธีม “Minimal Renovation, Maximum Intelligence” เพื่อสาธิตว่าการอัปเกรดอาคารให้เป็นสมาร์ทบิลดิ้งที่มีความยืดหยุ่นสูงสามารถทำได้โดยใช้การก่อสร้างน้อยที่สุด และลดต้นทุนการปรับปรุงได้อย่างมีนัยสำคัญ
การจัดแสดงในปีนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระดับโลกของ Shelly Group ประจำปี 2025:
“เพื่อพัฒนาโซลูชันสมาร์ทที่ทรงคุณค่าสูงสุด ซึ่งช่วยทำให้ชีวิตง่ายขึ้นและช่วยให้ผู้คนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น”
Aaron Hsu ซีอีโอ กล่าวว่า:
“พันธกิจของ Shelly คือการนำความฉลาดอัจฉริยะรูปแบบใหม่มาสู่อุปกรณ์ที่มีอยู่เดิม และบทบาทของ Moonup คือการทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้จริงในไต้หวัน”
Shelly: มาตรฐานระดับโลกด้านเทคโนโลยีสมาร์ทบิลดิ้ง
Shelly Group เป็นที่ยอมรับทั่วโลกในด้านสถาปัตยกรรมสมาร์ทโฮมที่มีนวัตกรรม เปิดกว้าง และมีความแม่นยำสูง Shelly กลายเป็นหนึ่งในมาตรฐานเทคโนโลยีที่ทรงอิทธิพลที่สุดสำหรับอาคารอัจฉริยะผ่านระบบนิเวศ Shelly Cloud ซึ่งผสานรวมโมดูลฮาร์ดแวร์ บริการคลาวด์ การตรวจวัดพลังงาน และการเชื่อมต่อ API แบบเปิด
ตามข้อมูลทางการ (ณ ไตรมาส 3 ปี 2025):
- ติดตั้งใช้งานแล้วในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก
- มีผู้ใช้งาน Shelly Cloud มากกว่า 2.5 ล้านราย
- มีอุปกรณ์ติดตั้งใช้งานทั่วโลกมากกว่า 28.8 ล้านเครื่อง
- จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในเยอรมนีและบัลแกเรีย
- ได้รับความไว้วางใจจากทั้งทีมวิศวกรระดับมืออาชีพและผู้บริโภค ด้วยการติดตั้งที่ไม่รบกวนโครงสร้างเดิม ความเข้ากันได้ระหว่างแบรนด์ และการจัดการพลังงานที่มีความแม่นยำสูง
การเติบโตอย่างรวดเร็วและนวัตกรรมด้านระบบนิเวศของ Shelly ได้ผลักดันให้บริษัทก้าวขึ้นสู่กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีระดับยูนิคอร์น โดยมีมูลค่าประเมินมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
Moonup Technology มุ่งหน้าสู่ตลาดทุนและการขยายธุรกิจสู่ระดับโลก
Moonup Technology ได้เริ่มกระบวนการให้คำปรึกษาสำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทเป (TPEx) ภายใต้โครงการ Go Incubation Board for Startup and Acceleration Firms (GISA / Pre-IPO) ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญบนเส้นทางสู่ตลาดทุนของบริษัท บริษัทมุ่งมั่นผสานเทคโนโลยีสมาร์ทโฮมจากยุโรปเข้ากับจุดแข็งด้านการวิจัยและพัฒนาของไต้หวัน รวมถึงความสามารถด้านการบูรณาการระบบในสถานที่ เพื่อสร้างโซลูชันอาคารอัจฉริยะที่ผสานมาตรฐานระดับสากลเข้ากับข้อได้เปรียบจากการใช้งานที่สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น
Aaron Hsu ซีอีโอ กล่าวว่า:
“ไต้หวันมีตลาดอาคารอัจฉริยะที่เติบโตเต็มที่และมีศักยภาพด้านวิศวกรรมที่โดดเด่น พันธกิจของ Moonup Technology คือการผสานความเชี่ยวชาญด้านประสิทธิภาพการติดตั้งและการบูรณาการระบบของไต้หวันเข้ากับมาตรฐานทางเทคนิคระดับโลกของ Shelly เพื่อสร้างแบรนด์สมาร์ทบิลดิ้งที่เป็นสากอย่างแท้จริง”
รูปภาพ: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3979978c-5e44-42ea-bd40-7d9e95dd50d1
ผู้ติดต่อ: [email protected]
GlobeNewswire Distribution ID 9598028
